2款口服抗病毒藥物僅開出3000多人份，醫師：4大問題是關鍵
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「首先要考慮複雜的藥物交互作用」，新光醫院副院長洪子仁表示，2款口服藥都有其用藥限制，效果較好的輝瑞口服藥與1000多種藥物有交互作用，包括許多種慢性肝腎疾病、三高、免疫製劑用藥等不得合併使用，而且病患往往會有共病及多重用藥的情況。
（中央社）COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土確診個案暴增，口服抗病毒藥僅開處方3000多份，引來看得到吃不到的質疑。醫界人士認為，藥品交互作用、開藥流程及據點、醫師擔心賠償風險、採檢爆量延遲，是影響居家照護取得口服藥的4大癥結點。
國內COVID-19疫情嚴峻，口服抗病毒藥可降低染疫者重症風險，中央流行疫情指揮中心共採購2款口服抗病毒藥物，包括輝瑞藥廠的Paxlovid共70萬人份、默沙東的莫納皮拉韋（Molnupiravir）共5000人份。
今（2022）年元旦以來，國內累計超過37萬名本土病例，單日確診數屢創新高，今天確診數正式突破5萬人大關。指揮中心日前已開放確診輕症或無症狀的居家照護者，可透過視訊看診，經醫師處方使用抗病毒口服藥物。
這2款藥申請使用條件為：輝瑞口服藥須12歲（含）以上，且體重需要超過40公斤以上，發病5天內沒使用氧氣，具有風險因子，但未懷孕；默沙東「莫納皮拉韋」須滿18歲（含）以上，未使用氧氣且於發病5天內，無法使用其他建議藥物，且有風險因子，但未懷孕。
截至5月9日，2款口服藥累計使用3122人份，包括輝瑞藥廠的口服藥使用2130人份、默沙東藥廠的莫納皮拉韋992人份。
口服藥用量為何這麼少，多名醫師接受《中央社》記者電訪時，點出交互作用、開藥流程及據點、醫師恐有賠償風險、採檢爆量延遲等4大問題。
「首先要考慮複雜的藥物交互作用」，新光醫院副院長洪子仁表示，2款口服藥都有其用藥限制，效果較好的輝瑞口服藥與1000多種藥物有交互作用，包括許多種慢性肝腎疾病、三高、免疫製劑用藥等不得合併使用，而且病患往往會有共病及多重用藥的情況。
指揮中心先前列出染疫重症的13種風險因子，包含65歲以上、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病（不含高血壓）、慢性肺病、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病及失智症、吸菸、BMI大於等於30、影響免疫功能的疾病等。
中國附醫感染管制中心副院長、衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬指出，儘管收治的個案為重症高風險對象，還是會擔心交互作用對患者造成影響，必須先由醫師評估能否停用原本服用的慢性病藥物，才能使用口服藥。
「口服藥開立流程及據點不足」是第2個問題，洪子仁說，先前僅開放醫院開立口服藥，直到近期才擴增至57家核心藥局，讓居家照護民眾也能用藥，且2款口服抗病毒藥對醫師而言都是全新的藥物，認識可能不夠，有待加強對藥物的認識，才能加速醫師開藥。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞5月3日時曾在疫情記者會解釋，「核心藥局」為指揮中心透過藥師公會全聯會的協助，找出各縣市倉庫較大的藥局存放藥物，又名「社區藥庫」，能夠讓社區藥局的藥師領取藥物，再進到社區發放。每個縣市至少會有1-2間核心藥局，幅員較大或是人口數較多的縣市，核心藥局的數量也會較多。
黃高彬也認為，許多居家照護的送藥系統尚未建置完善，是開藥較少的主要原因之一，未來視訊、開藥系統等軟硬體設備架構完成，相信口服藥處方量也會隨之增加。
「第一線醫師最擔心賠償問題」，開業診所醫師林應然受訪點出第3個問題。他說，視訊看診、開藥對診所醫師而言是全新的流程與規定；然而，口服藥每人份要價新台幣2萬元，不少醫師都擔心若開藥後才被認定不符適應症，恐得自掏腰包賠償。
林應然並指出，診所加入開藥據點條件嚴苛，必須要加入病毒核酸PCR採檢，或是發放快篩合約院所才能替居家照護者開立口服藥處方。
「採檢爆量也會耽誤給藥用藥」，他說，根據規定，2款口服藥都須在發病5天內用藥，但如今PCR採檢爆量，許多人從採檢到報告出爐得等上好幾天，等藥師送藥到府或由病患家人代領藥，恐怕早已錯過黃金投藥時期。
洪子仁建議，指揮中心應保留部分採檢量能，優先提供給65歲以上高風險族群，只要有症狀就直接PCR，一旦確診就立即給藥，加速採檢及確診流程，確保救命藥用到正確的對象身上。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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只能用糖果餅乾獎勵孩子？現代媽媽「Jamie榮幸」有聰明選擇，豐富孩子的飲食日常
我們想讓你知道的是
設計師媽媽Jamie榮幸為孩子準備的點心時間，選擇100%使用生乳的瑞穗調味乳，濃郁奶香、香甜好喝，能同時攝取鮮奶營養與滿足孩子喜好。
部落客兼專欄作家的「Jamie榮幸」，喜歡設計、單車、旅遊、美食烹飪，重視生活風格與各種生活小細節。設計師出身的她，自從兒子「小歐文」誕生後，對生活風格的講究也從個人穿搭選物延伸到母嬰育兒選品。
隨著小歐文逐漸長大，Jamie一直是依據孩子不同的成長歷程，「滾動式修正」調整育兒模式，其中最攸關孩子身心健康的，就是日常飲食營養。小歐文可以接觸的食物選擇愈來愈多、能挑嘴的也愈來愈多，Jamie如何運用她的設計師智慧，為孩子建立健康飲食習慣？
小孩很好養？Jamie榮幸最在乎的育兒食安
暖熱的午後，Jamie帶著小歐文到戶外散步，趁著孩子興奮地亂走亂跳，帶著純真好奇心觀察地上落葉時，媽媽也終於能喘口氣，與我們聊聊她的育兒方針。
「小歐文其實不太挑惕。」媽媽Jamie笑說，「他現在的飲食已經可以跟著大人一起吃了。基本上我們吃什麼，他就跟著吃什麼。」聊到孩子的飲食，沒想到Jamie採用的是全家人「一網打盡」的飲食方式。不過仔細一想，雖然說來容易、看似準備上方便許多，但也意味著父母親必須有良好的飲食習慣，才能讓孩子吃得健康營養。
幸運的是，小歐文有個設計師媽媽，善於在生活各個面向發揮選品精神的Jamie，看待日常飲食也自有一套她的設計原則：「除了好吃之外（尤其孩子要喜歡吃、願意吃），我會注重營養成分，盡可能選擇使用新鮮原料、貼近原型食物。」
為了貫徹這點，Jamie不只會細心研讀產品包裝上的營養標示，也會上網找品牌故事，瞭解產品製程，選擇可信任、有聲譽的產品，才敢讓心愛的家人吃進肚子裡。
幫助孩子培養正確飲食習慣，從良好的點心時間開始
雖然說小歐文不挑食，但日常點心時間，他還是有他的心頭好。「米餅搭配瑞穗鮮乳®，或是瑞穗調味乳，就是能讓他吃得非常開心的點心。」Jamie也進一步分享，如何聰明地選擇食物，兩全其美的兼顧營養價值與小孩喜歡。
「對小歐文來說，瑞穗調味乳有多種口味，是很新鮮有趣的體驗。而我覺得更重要的是，瑞穗調味乳是使用生乳調和的，不僅口感新鮮更能兼顧營養。所以我覺得適當地讓他喝一些調味乳，創造一個童年開心的回憶，其實也滿好的。」
瑞穗調味乳100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，嚴謹品質讓爸媽最放心
身為瑞穗鮮乳®的愛好者，Jamie對瑞穗的印象就是值得信賴可靠的「老字號」。除了一系列的乳品順口好喝，簡單自然且有識別度的包裝，也符合她「設計師之眼」的美學；更重要的是，品管製程嚴謹帶來的安心感，讓她願意讓瑞穗成為冰箱裡的必備品。
「瑞穗調味乳的存在，其實就是讓孩子的日常飲食在一定的營養基礎下，有更多豐富有趣的選擇；可以單喝，也可以混合鮮乳、加點麥片吃，或是讓孩子自己拿餅乾沾著吃。一點點的變化吃法，就能為孩子創造趣味、好玩、開心的飲食體驗。」
Jamie說，自己小時候也喜歡喝調味乳，那種微甜可口的味道，讓長大後的她再喝時，味覺記憶能自然而然喚起某個童年場景，而這樣的味覺聯想，是她願意讓小歐文也能擁有的珍貴體驗。
小歐文終於從散步冒險回來找媽媽了，玩得滿頭大汗的他，開心得合不攏嘴，期待著點心時間。Jamie讓孩子選了一罐冰涼的蘋果口味瑞穗調味乳，為他插上吸管。看著小歐文滿足的大口喝著，不只消暑，也補充熱量與活力。
或許在未來某一天，小歐文再次喝到蘋果口味的瑞穗調味乳時，會回想起這個暖熱的下午吧。