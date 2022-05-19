《十字軍首役》：這場戰役決定了中世紀的特質，反諷的是，十字軍運動本身是紛爭與分裂的產品
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梵科潘的研究與此形成強烈對比，他審視東方，尤其是在基督教帝國拜占庭首都君士坦丁堡發生的事，指出十字軍首役真正的煽動者其實是皇帝阿列克修斯一世．科穆寧，其帝國在突厥人侵擾下瀕臨崩潰邊緣，於是向教宗懇求軍事援助。
文：彼德．梵科潘（Peter Frankopan）
十字軍首役決定了中世紀的特質。它為歐洲騎士階層建立起牢牢依附於基督信仰的共同身分。它影響了行為，使虔誠與服務成為備受推崇的個人特質，受到韻文、散文、歌曲和藝術所稱頌。它將為上帝而戰的虔誠騎士概念理想化。它使教宗成為不僅具有精神意義的領袖，在政治上也舉足輕重。它給了西方公國共同目標，創立的框架使得捍衛教會不僅是讓人嚮往的事，也是義務。源自十字軍首役的想法與結構形塑了歐洲，一直到宗教改革（Reformation）為止。
反諷的是，十字軍運動本身是紛爭與分裂的產品，因為十一世紀下半葉的歐洲在動盪與危機下四分五裂。這是整片大陸陷入征服與巨變的時代。英格蘭為諾曼人所占領，在此之前則在來自斯堪地那維亞的持續攻擊下勉強抵抗。阿普里亞、卡拉布里亞和西西里也正在來自諾曼第的移民下改頭換面，來的先是傭兵，然後是投機分子，在豐厚報酬的吸引下先後南來。西班牙處於過渡期，穆斯林占領者在控制半島超過三個世紀之後，正被逐出一座座城鎮。德意志也動盪不安，經常爆發對王室的大規模叛亂。同時間，拜占庭帝國處於長期壓力下，北部、東部與西部邊疆被行為日益挑釁的鄰人所威脅、攻擊和占領。
十一世紀也是教宗權與歐洲最有權勢者之間衝突激烈的時期，統治者被大動作的逐出教會，有時被重新接納，但是又再度被開除教籍。這時期幾乎所有重要人物——德王亨利四世、法王腓力一世、英格蘭哈洛德國王、拜占庭皇帝阿列克修斯一世．科穆寧和諾曼人公爵羅勃．吉斯卡（Robert Guiscard）——都曾因為教宗企圖對世俗世界伸張權力，而被驅逐出教至少一次。
連教會內部的分歧都深刻到十一世紀晚期有兩個教宗，各自宣稱為聖彼得聖座的正統繼承人，並由各自宣稱為正統選舉人團的教士所支持。另有拜占庭教會，當地教會的習俗與教義和西方教會差異很深，而且與羅馬教廷處於分裂狀態。然而這段時期歐洲所陷入最有害而持續的爭論，威脅到教會的整體存續：一次嚴重爭論摧毀了教宗額我略七世（Gregory VII）和歐洲最有權勢者德王亨利四世之間的關係。
亨利的前任國王建立了對北義大利的控制權，並在九六○年代自立為羅馬皇帝；因而他們密切注意教宗權位，也保留參與教宗選舉的權利。額我略七世和亨利四世的關係一開始頗為令人期待。一○七三年四月當選教宗的額我略是「虔誠的人，通曉知識的兩個分支﹝神聖與世俗﹞，是平等和正義最尊貴的愛好者，在逆境中仍堅強⋯⋯可敬、謙卑、清醒、貞潔、好客」。【註1】亨利四世在教宗當選後送來的訊息讓教宗深感安慰。他在給一名支持者的信中寫道，亨利「寄來的話語充滿和善與順從，在我們記憶中，他與他的前任不曾寄過這樣的信給羅馬教宗」。【註2】
然而，不用多久，他們的關係就惡化了。還沒成為教宗以前，額我略就是個務實的人，對於改革教會並將權力更有效率的集中於羅馬抱持強烈看法。他特別關注教會內部高階職位的敘任權，當時許多職位都待價而沽，堪稱體制化的貪汙腐敗。某些高階職位附帶豐厚津貼以及影響力和權威，成為引人垂涎的閒差—正是權大勢大的統治者最好發配的酬庸職務。【註3】
為圖改革，額我略禁止出售宗教職位，並主張敘任權為他所獨有，這讓他注定與深恨教宗干預德意志教會事務的亨利產生衝突。到了一○七六年，雙方關係已經破裂，教宗將亨利逐出教會，宣告「以全能的上帝，聖父、聖子與聖靈之名，透過祢的力量與權威，對以前所未聞之傲慢反對祢教會的亨利皇帝之子亨利國王，罷黜其對德意志人王國與義大利的治理權力，並免除所有基督徒對他立下或將要立下的誓言之束縛；我也禁止任何人以他為國王服務他」。【註4】
不意外的，這等於對緊張情勢火上澆油，亨利的支持者宣告教宗為罪犯，而效忠德王的主教則決議通過對教宗本人處以破門律。【註釋5】雖然這兩人在一○七○年代晚期短暫和解，但是後來教宗被人說動，支持在德意志想要罷黜亨利的強大敵人，導致兩人徹底決裂，無可挽回。額我略為其中一個對手登上王座背書，讚美他的謙卑、順從和對真理之愛，並以亨利的驕傲、反叛和欺騙為對比之後，德王採取了激烈的手段。【註6】
德意志和北義大利的主教在一○八○年六月被召集至布里克森（Brixen）舉行的宗教會議。會中提議以武力將額我略逐出羅馬，以「正統」教宗取而代之。拉芬納（Ravenna）大主教威伯特（Wibert）經推舉為教宗當選人，並預定在次年春天於羅馬舉行加冕禮。【註7】因為德意志境內的叛亂而遭耽擱後，亨利四世終於長驅直入義大利，並於一○八四年攻下羅馬。威伯特立刻在聖彼得大教堂經加冕成為教宗克勉三世（Clement III）。一週後，亨利被加冕為羅馬皇帝。「朕經教宗克勉所任命，」他寫道，「並且在復活節聖日當天，在所有羅馬人同意下經祝聖為皇帝，所有羅馬人民歡欣鼓舞。」【註8】
克勉三世被扶植成為對立教宗，宣稱他是聖彼得寶座真正的繼承人，並且受到許多高階神職人員支持，這危及了羅馬教會，使其幾乎分裂為二。額我略在拉特朗宮（Lateran）內獲得庇護，後來從羅馬逃到沙勒諾（Salerno），並在一○八五年於流亡中死於當地，但是教宗權位仍持續為不確定與混亂所籠罩。額我略七世的繼任者在將近一年後才出爐，而即使獲選，教宗維篤三世（Victor III）仍多少透過武力才得以繼位。他就任後不到十八個月即溘然辭世，因而又舉行新選舉，導致更多動盪不安。一○八八年三月，奧斯提亞（Ostia）樞機主教奧圖（Odo）被任命為教宗，成為烏爾班二世（Urban II），然而他在亨利四世於德意志和北義大利控制的領土並不被承認。教會陷入失序。
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