世衛通過決議可能關閉莫斯科辦公室，俄羅斯痛批「醫學歸醫學，政治歸政治」

世界衛生組織歐洲區域成員週二（10日）通過一項決議，該決議可能導致世衛將歐洲辦公室遷出莫斯科，並暫停在該國舉行會議。不過俄羅斯衛生部強調，該決議「不會對俄羅斯公民醫療藥物供應或俄羅斯的科學研究產生負面影響」，並痛批該決議純屬政治，強調應該「醫學歸醫學，政治歸政治」。

這項決議草案由世衛組織38個成員國提出， 要求世衛歐洲區域主任 克魯格（Hans Kluge）「考慮將 歐洲非傳染性疾病預防和控制辦公室（NCD）遷出俄羅斯」、以及「考慮暫停在俄羅斯舉行所有區域會議，包括 技術會議、專家會議以及研討會 ，直到烏克蘭和俄羅斯之間的衝突和平解決」。

該決議以43票贊成、3票反對和2票棄權通過，得到烏克蘭、喬治亞、摩爾多瓦、以色列和土耳其以及歐盟國家的支持，投下反對票的是俄羅斯、白羅斯和塔吉克；亞美尼亞和哈薩克則選擇棄權。

這次的投票是在世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在內的高級領導層週末訪問烏克蘭之後舉行的。 在烏克蘭待了兩天後，譚德塞在基輔發表演說， 表示對醫療設施的襲擊「必須停止」：

有一種藥物是世衛組織無法提供的，而烏克蘭比起其他藥物更需要這種藥物，那就是和平。 所以我們持續呼籲俄羅斯停止這場戰爭。

譚德塞說，他與烏克蘭官員討論了該國的健康狀況，並表示世衛組織將繼續支持烏克蘭的醫療保健系統，「世衛組織與你們站在一起」，他說。

Met Tedros Adhanom, Director-General of WHO in Kyiv. I remember during the pandemic I used to translate his speeches almost everyday! Now I met him in person and had a good chat about how the war would effect the children and their long term health. #Ukraine #WHO #StopRussia pic.twitter.com/UCLENVL89L — Sarah Tehranian سارا تهرانیان (@SarahTehranian) May 8, 2022

支持者認為，這是孤立莫斯科的重要政治步驟，並表示他們竭力避免對俄羅斯的公衛系統造成任何重大影響。這項決議也提到了烏克蘭的「公衛緊急事件」，指俄羅斯的軍事行動導致的大規模傷亡，以及慢性病和傳染病風險。

世衛組織已經核實自戰爭開始以來，俄羅斯對烏克蘭醫療設施發動200起襲擊事件，目前很少有醫院運作。 世衛歐洲區域主任 克魯格週二表示，自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，至少有3000人因無法獲得慢性病治療而死亡。

世衛組織官員上週表示，他們正在收集證據，以便調查俄羅斯犯下的戰爭罪。

俄羅斯衛生部：醫學應獨立政治之外，通過決議違背世衛精神

俄羅斯衛生部長幕僚庫茲涅佐夫（Alexei Kuznetsov）週二告訴俄羅斯官媒《塔斯社》， 通過的決議「完全是政治性的」，旨在破壞歐洲區域的醫療合作。

「我們堅信醫療部門與醫學，應該在政治之外。醫生不分政治局勢、不分國籍、居住地和政治觀點提供醫療服務、拯救生命.......該決議違反了世衛組織的章程和該組織面臨的任務。」

庫茲涅佐夫也強調， 該決議通過不會對俄羅斯公民的醫療保健、藥品供應以及俄羅斯的科學研究和人道主義活動產生負面影響。

庫茲涅佐夫表示他「非常失望」，他在與世衛組織成員和高級官員的會議上說，「我們認為，這是對全球醫療保健系統造成巨大傷害的時刻。」

世衛成員國下一步尋求凍結俄羅斯投票權

不過也有部分人士認為世衛組織關閉俄羅斯區域辦公室的舉動太過溫和。美國喬治城大學法學院教授戈斯汀（Lawrence Gostin）說，「普亭根本不會在意這個」。

本次通過決議考慮關閉的，是世衛組織歐洲非傳染性疾病預防和控制辦公室（NCD辦公室），主要關注歐洲地區的非傳染性疾病，但並非世衛組織歐洲區域辦事處，該辦事處總部位於丹麥。

外交人員表示，由於法律技術問題，他們已經放棄了要將俄羅斯驅逐出世衛執行委員會的努力，不過世衛成員國可能會在本月稍晚的一次重要會議上，試圖凍結俄羅斯的投票權。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元