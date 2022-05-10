世衛通過決議可能關閉莫斯科辦公室，俄羅斯痛批「醫學歸醫學，政治歸政治」
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本次通過決議考慮關閉的，是位於莫斯科的世衛組織歐洲非傳染性疾病預防和控制辦公室（NCD辦公室），主要關注歐洲地區的非傳染性疾病。
世界衛生組織歐洲區域成員週二（10日）通過一項決議，該決議可能導致世衛將歐洲辦公室遷出莫斯科，並暫停在該國舉行會議。不過俄羅斯衛生部強調，該決議「不會對俄羅斯公民醫療藥物供應或俄羅斯的科學研究產生負面影響」，並痛批該決議純屬政治，強調應該「醫學歸醫學，政治歸政治」。
這項決議草案由世衛組織38個成員國提出，要求世衛歐洲區域主任克魯格（Hans Kluge）「考慮將歐洲非傳染性疾病預防和控制辦公室（NCD）遷出俄羅斯」、以及「考慮暫停在俄羅斯舉行所有區域會議，包括技術會議、專家會議以及研討會，直到烏克蘭和俄羅斯之間的衝突和平解決」。
該決議以43票贊成、3票反對和2票棄權通過，得到烏克蘭、喬治亞、摩爾多瓦、以色列和土耳其以及歐盟國家的支持，投下反對票的是俄羅斯、白羅斯和塔吉克；亞美尼亞和哈薩克則選擇棄權。
這次的投票是在世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在內的高級領導層週末訪問烏克蘭之後舉行的。在烏克蘭待了兩天後，譚德塞在基輔發表演說，表示對醫療設施的襲擊「必須停止」：
有一種藥物是世衛組織無法提供的，而烏克蘭比起其他藥物更需要這種藥物，那就是和平。所以我們持續呼籲俄羅斯停止這場戰爭。
譚德塞說，他與烏克蘭官員討論了該國的健康狀況，並表示世衛組織將繼續支持烏克蘭的醫療保健系統，「世衛組織與你們站在一起」，他說。
支持者認為，這是孤立莫斯科的重要政治步驟，並表示他們竭力避免對俄羅斯的公衛系統造成任何重大影響。這項決議也提到了烏克蘭的「公衛緊急事件」，指俄羅斯的軍事行動導致的大規模傷亡，以及慢性病和傳染病風險。
世衛組織已經核實自戰爭開始以來，俄羅斯對烏克蘭醫療設施發動200起襲擊事件，目前很少有醫院運作。世衛歐洲區域主任克魯格週二表示，自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，至少有3000人因無法獲得慢性病治療而死亡。
世衛組織官員上週表示，他們正在收集證據，以便調查俄羅斯犯下的戰爭罪。
俄羅斯衛生部：醫學應獨立政治之外，通過決議違背世衛精神
俄羅斯衛生部長幕僚庫茲涅佐夫（Alexei Kuznetsov）週二告訴俄羅斯官媒《塔斯社》，通過的決議「完全是政治性的」，旨在破壞歐洲區域的醫療合作。
「我們堅信醫療部門與醫學，應該在政治之外。醫生不分政治局勢、不分國籍、居住地和政治觀點提供醫療服務、拯救生命.......該決議違反了世衛組織的章程和該組織面臨的任務。」
庫茲涅佐夫也強調，該決議通過不會對俄羅斯公民的醫療保健、藥品供應以及俄羅斯的科學研究和人道主義活動產生負面影響。
庫茲涅佐夫表示他「非常失望」，他在與世衛組織成員和高級官員的會議上說，「我們認為，這是對全球醫療保健系統造成巨大傷害的時刻。」
世衛成員國下一步尋求凍結俄羅斯投票權
不過也有部分人士認為世衛組織關閉俄羅斯區域辦公室的舉動太過溫和。美國喬治城大學法學院教授戈斯汀（Lawrence Gostin）說，「普亭根本不會在意這個」。
本次通過決議考慮關閉的，是世衛組織歐洲非傳染性疾病預防和控制辦公室（NCD辦公室），主要關注歐洲地區的非傳染性疾病，但並非世衛組織歐洲區域辦事處，該辦事處總部位於丹麥。
外交人員表示，由於法律技術問題，他們已經放棄了要將俄羅斯驅逐出世衛執行委員會的努力，不過世衛成員國可能會在本月稍晚的一次重要會議上，試圖凍結俄羅斯的投票權。
新聞來源
- World Health Organization members pass resolution against Russia（Reuters）
- At least 3,000 have died in Ukraine for want of disease treatment, WHO says（Reuters）
- WHO verifies 200 attacks on healthcare facilities in Ukraine since start of war（CNN）
- The Ministry of Health commented on the WHO resolution on plans to close the office in Moscow（TACC）
延伸閱讀
- 美示警莫斯科擬「合理化侵烏」在俄占領區辦假公投，大基輔地區已發現1150具平民屍體
- 如何定義「戰爭罪」與「種族滅絕」？普亭入侵烏克蘭可能面臨什麼下場？
- 聯合國大會表決通過：暫停俄羅斯人權理事會成員資格，中國痛批「將開危險先例」
- 世界衛生大會5月登場，美眾議院全票通過法案協助台灣成為觀察員
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
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只能用糖果餅乾獎勵孩子？現代媽媽「Jamie榮幸」有聰明選擇，豐富孩子的飲食日常
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設計師媽媽Jamie榮幸為孩子準備的點心時間，選擇100%使用生乳的瑞穗調味乳，濃郁奶香、香甜好喝，能同時攝取鮮奶營養與滿足孩子喜好。
部落客兼專欄作家的「Jamie榮幸」，喜歡設計、單車、旅遊、美食烹飪，重視生活風格與各種生活小細節。設計師出身的她，自從兒子「小歐文」誕生後，對生活風格的講究也從個人穿搭選物延伸到母嬰育兒選品。
隨著小歐文逐漸長大，Jamie一直是依據孩子不同的成長歷程，「滾動式修正」調整育兒模式，其中最攸關孩子身心健康的，就是日常飲食營養。小歐文可以接觸的食物選擇愈來愈多、能挑嘴的也愈來愈多，Jamie如何運用她的設計師智慧，為孩子建立健康飲食習慣？
小孩很好養？Jamie榮幸最在乎的育兒食安
暖熱的午後，Jamie帶著小歐文到戶外散步，趁著孩子興奮地亂走亂跳，帶著純真好奇心觀察地上落葉時，媽媽也終於能喘口氣，與我們聊聊她的育兒方針。
「小歐文其實不太挑惕。」媽媽Jamie笑說，「他現在的飲食已經可以跟著大人一起吃了。基本上我們吃什麼，他就跟著吃什麼。」聊到孩子的飲食，沒想到Jamie採用的是全家人「一網打盡」的飲食方式。不過仔細一想，雖然說來容易、看似準備上方便許多，但也意味著父母親必須有良好的飲食習慣，才能讓孩子吃得健康營養。
幸運的是，小歐文有個設計師媽媽，善於在生活各個面向發揮選品精神的Jamie，看待日常飲食也自有一套她的設計原則：「除了好吃之外（尤其孩子要喜歡吃、願意吃），我會注重營養成分，盡可能選擇使用新鮮原料、貼近原型食物。」
為了貫徹這點，Jamie不只會細心研讀產品包裝上的營養標示，也會上網找品牌故事，瞭解產品製程，選擇可信任、有聲譽的產品，才敢讓心愛的家人吃進肚子裡。
幫助孩子培養正確飲食習慣，從良好的點心時間開始
雖然說小歐文不挑食，但日常點心時間，他還是有他的心頭好。「米餅搭配瑞穗鮮乳®，或是瑞穗調味乳，就是能讓他吃得非常開心的點心。」Jamie也進一步分享，如何聰明地選擇食物，兩全其美的兼顧營養價值與小孩喜歡。
「對小歐文來說，瑞穗調味乳有多種口味，是很新鮮有趣的體驗。而我覺得更重要的是，瑞穗調味乳是使用生乳調和的，不僅口感新鮮更能兼顧營養。所以我覺得適當地讓他喝一些調味乳，創造一個童年開心的回憶，其實也滿好的。」
瑞穗調味乳100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，嚴謹品質讓爸媽最放心
身為瑞穗鮮乳®的愛好者，Jamie對瑞穗的印象就是值得信賴可靠的「老字號」。除了一系列的乳品順口好喝，簡單自然且有識別度的包裝，也符合她「設計師之眼」的美學；更重要的是，品管製程嚴謹帶來的安心感，讓她願意讓瑞穗成為冰箱裡的必備品。
「瑞穗調味乳的存在，其實就是讓孩子的日常飲食在一定的營養基礎下，有更多豐富有趣的選擇；可以單喝，也可以混合鮮乳、加點麥片吃，或是讓孩子自己拿餅乾沾著吃。一點點的變化吃法，就能為孩子創造趣味、好玩、開心的飲食體驗。」
Jamie說，自己小時候也喜歡喝調味乳，那種微甜可口的味道，讓長大後的她再喝時，味覺記憶能自然而然喚起某個童年場景，而這樣的味覺聯想，是她願意讓小歐文也能擁有的珍貴體驗。
小歐文終於從散步冒險回來找媽媽了，玩得滿頭大汗的他，開心得合不攏嘴，期待著點心時間。Jamie讓孩子選了一罐冰涼的蘋果口味瑞穗調味乳，為他插上吸管。看著小歐文滿足的大口喝著，不只消暑，也補充熱量與活力。
或許在未來某一天，小歐文再次喝到蘋果口味的瑞穗調味乳時，會回想起這個暖熱的下午吧。