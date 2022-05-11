5點還沒下班要不要團購下午茶？阿根廷人會告訴你要，享受你的「梅林恩達」吧！
我們想讓你知道的是
在阿根廷人們一天習慣吃四餐，其中歷久不衰的午茶時光「梅林恩達」（merienda），正反映出當地人的社交模式和時間管理。而這原先是羅馬帝國的軍事用語，給士兵們在中午後吃的食物「merenda」，這個用詞又和拉丁文的動詞「merere」有關，意思是「你值得」或者「經過努力獲得」的食物。
晚食，是我在阿根廷經歷最大的文化衝擊之一。下午7點，工作完成得差不多了，我闔上筆電想著來準備晚餐。拿起鑰匙準備出門買菜時，阿根廷室友一臉疑惑的看著我，「你要現在吃晚餐？現在才7點耶！」
7點，台灣普遍的晚餐時間，在阿根廷是一個尷尬的時間──叫外送的app要7點45分後才可以點餐，餐廳更晚，多半晚上8點才開門。但這對阿根廷人來說還是太早，10點才是餐廳的尖峰時段。不趕時間，這裡的人可以一直吃到凌晨餐廳打烊。
為什麼可以撐到晚上10點才吃晚餐，中間都不會餓呢？「梅林恩達」（merienda）就是答案！「梅林恩達」直接的翻譯就是「午茶」或「午食」，在阿根廷，人們習慣在晚餐以前，下午5點左右吃點小東西──真的就是小東西，一塊阿根廷牛角麵包（medialuna）配咖啡，頂多兩塊，不能再多了。
「梅林恩達」這個詞，其實最早是羅馬帝國的軍事用語，給士兵們在中午後吃的食物「merenda」，這個用詞又和拉丁文的動詞「merere」有關，意思是「你值得」或者「經過努力獲得」的食物。
梅林恩達被當成午茶，最早是出現在16世紀的西班牙，並在18世紀蔚為風氣，後來傳到墨西哥、古巴、玻利維亞、智利、阿根廷和烏拉圭這些前西班牙殖民地的拉丁美洲國家，這些國家直到今天，也一定程度的保存這個晚餐之前來點小點心的傳統，不過吃些什麼、或者有多普遍就因地而異了。
阿根廷的「四餐文化」
我在網路上讀到，在一些地方，像是「merenda」的發源地義大利，這個傳統正在消失，唯一還在下午吃零食的，是那些把Nutella巧克力榛果醬加在麵包上一起吃的孩子。
不過在阿根廷，梅林恩達的文化仍然歷久不衰。研究飲食的阿根廷人類學與符號學家卡莉娜（Carina Perticone）告訴我，梅林恩達和阿根廷的「四餐」文化息息相關：早餐、中餐、梅林恩達和晚餐。
「阿根廷人不怎麼吃早餐，我們幾乎只喝咖啡。現代人中餐也吃得比較趕，份量越來越小，到下午5點就餓了，這時就需要梅林恩達！梅林恩達其實份量不多，大概一杯咖啡配餅乾、甜麵包，但可以讓你下班以後撐到晚餐時間。」卡莉娜說。
卡莉娜說，在阿根廷，梅林恩達不只是吃而已，還有它的「社交意義」──「梅林恩達對小孩來說很重要，下午5點放學後，媽媽在家準備梅林恩達等你回家，你會邊喝巧克力牛奶配餅乾，邊和媽媽聊學校發生的事」。而對大人來說，這邊的上班族多半5─6點下班，正好趕上6點的happy hour，可以和同事邊吃點小東西邊聊天。
比較特別的是，梅林恩達也是阿根廷女性第一個可以名正言順外出吃喝的社交活動。卡莉娜說在19世紀的布宜諾斯艾利斯，上流階級的婦女如果被看到一個人坐在咖啡廳裡、身邊沒有先生陪伴會被認為是不好的行為。於是透過梅林恩達時間，貴婦們可以到專門給女性的咖啡館、茶館（茶葉也差不多是在19世紀傳到阿根廷，自此喝茶吃蛋糕的英式下午茶文化開始在上流社會盛行），享受難得不被先生、不被家庭攪擾的「me time」。
梅林恩達反映出阿根廷人的「時間管理」
我想到在台灣，同事間一度很流行的168斷食法，在早上10點吃過早餐後，必須趕在下午6點以前吃完晚餐。阿根廷人又要梅林恩達、又要吃晚餐的飲食習慣簡直和我認知的醫學建議背道而馳。
我曾問當地的朋友，一天這麼多餐、晚餐又這麼晚吃，這樣對身體難道不會不好嗎？當地朋友很不好意思的說，「對，我想這是阿根廷的文化，我們很晚吃晚餐」。朋友說，因為習慣晚吃，阿根廷人出國旅遊時晚上常常找不到地方吃飯（有些國家餐廳沒開這麼晚的）。她說她會盡量「早點吃」──但她的「早點吃」大概是晚上八點半以後。
只不過在阿根廷，人們晚餐吃得晚倒不是因為先吃了梅林恩達，搞得晚餐吃不下，阿根廷人晚吃晚餐，也和西班牙的晚食文化有關。
西班牙晚餐時間通常是晚上10點，除了是因為在1940年，西班牙獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）為了表達對納粹德國的支持，決定採用中歐時間、將西班牙時間調快一小時，自此改變了西班牙的時區，另一個比較實際的原因是西班牙比較晚天黑，晚一點吃飯也是合理的。
阿根廷也是。在這裡，除了冬天晚上6點天黑以外，夏天有時9點天還是亮的，所以也跟著西班牙晚吃晚餐的傳統。而晚吃的好處是，不用一下班就急著張羅食物，在工作結束和晚餐開始之間，你可以多花幾個小時做別的事，比如和朋友一起享用梅林恩達。
有人說比起食物本身，吃這件事，更重要的是精神上的滿足，是辛苦過後的慰藉，我想這正是阿根廷的梅林恩達和四餐文化所傳遞的。
畢竟一早睡眼惺忪的匆忙上工，那時吃的是能夠幫助醒過來的咖啡；中午在工作中進食，吃的是早上工作的收尾、下午工作的開始。從梅林恩達開始才是迎接下班後的生活：先給自己一點糖分激勵，辛苦了一天的你「值得這個」，然後到晚餐以前可以去慢跑、或者趕一場電影。不用報復性熬夜，還沒吃晚餐以前，一天還在繼續，一天還長。
和英式下午茶常見的司康配茶不太一樣，以下介紹幾種阿根廷梅林恩達的常見選擇：
- 阿根廷牛角麵包（medialuna）：這是阿根廷最常見的早餐或午茶選擇。和法式可頌層層酥脆的口感不同，阿根廷牛角麵包咬起來比較紮實，比起酥皮更接近麵包的口感，通常在表面塗上薄薄一層的蜂蜜糖漿。
- 瑪黛茶（maté）：瑪黛茶是一種傳統的南美洲草本茶，這是阿根廷梅林恩達與西班牙最不一樣的地方，在西班牙人到達南美洲之前，原住民就已經在喝這個飲料了。將巴拉圭冬青乾燥的葉片浸泡在熱水中，泡出來的茶湯就是瑪黛茶。喝瑪黛茶完全是一種社交儀式，在公園常看到人帶著保溫瓶裝著熱水，拿著一杯瑪黛茶與朋友共享，就是「一人一口感情不會散」的傳下去（連吸管都不用換），不過在疫情最嚴重的時候，這樣的共享曾經稍微暫停。
- 去邊三明治（Sándwich de miga）：這種三明治只使用麵包柔軟的內部，不使用麵包皮，麵包薄片加上薄薄的起司或火腿、蛋沙拉、番茄、鮪魚或生菜，不過這對一人份的梅林恩達來說有點太多，在阿根廷比較是慶生或宴會時才吃的食物。
- 阿根廷巧克力派（Alfajor）：台灣的朋友可以想像LOTTE黑巧克力派的口感，但LOTTE巧克力派皮比較膨，阿根廷Alfajor口感更紮實、也更甜，裡面通常是加焦糖牛奶醬（Dulce de leche）。台灣有鳳梨酥評比，在阿根廷許多報紙都會做Alfajor評比，每個阿根廷人心中都有自己的Alfajor排名，是當地非常受歡迎的零食，從中國超市到咖啡廳都有賣，建議服用時一定要配溫開水（或咖啡熱茶解膩）。
延伸閱讀
- 大概就像台灣人半夜想吃鹹酥雞一樣，阿根廷則是冰淇淋：4家各有特色的冰淇淋店
- 你知道何時開始，但不知道何時結束：為何西班牙人老愛把一頓飯從中餐吃成晚餐？
- 《餐桌上的韓國人》：到十九世紀末才定調的「甜點」概念
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核稿編輯：楊士範
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選擇小孩喜歡喝的調味乳，你有注意過乳原料是「生乳」或「奶粉」嗎？
我們想讓你知道的是
營養師Emma提醒，挑選調味乳時，在濃郁奶香、香甜好喝的基礎下，應注意乳原料的種類，使用優質生乳、保有鮮乳營養價值的調味乳，才是聰明的選擇。
濃郁奶香、香甜好喝的調味乳，是許多小孩的心頭好。為了讓孩子能攝取到蛋白質與鈣質，又能帶給孩子開心的日常飲食體驗，不少家長會選擇讓孩子喝調味乳。不過，你知道調味乳的乳原料不一定都是「生乳」嗎？
一樣都是調味乳，但其實乳原料大不同
調味乳，根據國家標準（CNS3057）的定義為：使用50%以上之生乳、鮮乳或保久乳為主要原料，添加調味料等加工製成，才是調味乳。不過，營養師Emma說明，因為廠商可能會為了行銷需求將產品命名為「調味乳飲」、「OO乳飲」、「OO牛乳」、「OO牛奶」等品名；提醒消費者可以透過包裝封面上的標示來分辨，如果乳原料是符合國家標準定義，在包裝封面處就會有「調味乳」字樣的清楚標示。
另外一個小知識，從產品的營養成分標示處也可以辨明是否為調味乳。坊間販售的各種調味乳品，乳原料可分為兩種：有的以生乳作為乳原料，如使用100%瑞穗鮮乳®的瑞穗調味乳；有的則使用奶粉，就只能稱作為乳飲品，並非符合國家標準定義的調味乳。
「消費者可留意營養成分標示，寫得愈前面的成分，佔比愈多。例如瑞穗調味乳的主成份是生乳，其他調味乳飲品的主成份可能是水和奶粉。」營養師Emma進一步解釋，若只看主原料的「天然生乳」與「加工製成的奶粉」，最主要是製作程序有所不同。
奶粉，是生乳經過濃縮、噴霧乾燥的程序製程，過程中會流失部分營養素（如維生素B12等），但是蛋白質與鈣質等營養，基本上與鮮乳並不會有太明顯差距。
生乳、奶粉營養價值差不多？如何選擇調味乳？
營養師Emma表示，雖然從營養學角度來看，調味乳品的兩大乳原料「生乳、奶粉」的營養價值沒有明顯的差異，但採用生乳製成的調味乳，會更貼近生乳的原始本真風味，符合當今消費者的飲食潮流與需求。
「使用生乳製程的調味乳，整體調和配方較簡單，能喝得到鮮乳的新鮮口感。使用奶粉製成的調味乳飲，則因為奶粉製程的關係，通常會有一種『烹調味』。
營養師Emma補充，廠商選擇以生乳或是奶粉作為乳原料，在成本上，兩者有很大的不同（生乳成本較高，奶粉成本較低）。此外，相較奶粉乳飲品，鮮乳調味乳更喝得到鮮乳的新鮮口感。
營養師建議：挑選調味乳，選擇使用大廠優質生乳的尤佳
除了追求調味乳中的「生乳價值」，營養師Emma也提到，若消費者希望可以再多一層食安保障，建議可以選擇有優質生乳乳源、嚴謹品管流程，甚至有得獎認證的大品牌。例如：瑞穗調味乳所使用的乳原料，100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，有嚴謹的金獎團隊層層呵護，從牧場源頭到成品嚴格把關，更獲得「ITI風味絕佳獎章」、「Ｍonde Selection-世界品質評鑑大賞-金獎」兩項國際大獎的殊榮，可以說是「牛奶界的米其林」。口感與品質備受國家認證與國際肯定，能讓爸媽安心又能讓孩子喝得開心。
「瑞穗調味乳具備生乳的蛋白質、鈣質，也有充足的醣量，特別適合讓孩子在運動前後飲用，補充熱量與體力。」營養師Emma建議最佳飲用時機，是作為日常運動補充飲料，或日常點心。「尤其有的孩子喜歡喝甜甜的飲料，此時與其喝一些『空熱量』（空有熱量，無營養價值）的飲料，例如汽水，不如讓他喝調味乳，慢慢改善愛喝汽水的習慣，減少再吃其他紅燈食品的可能。」
想要讓孩子的點心時間擁有兼具營養與開心的享受，不妨在生活中適度飲用、聰明搭配，讓瑞穗調味乳成為孩子開心的日常記憶。