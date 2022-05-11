5點還沒下班要不要團購下午茶？阿根廷人會告訴你要，享受你的「梅林恩達」吧！

晚食，是我在阿根廷經歷最大的文化衝擊之一。下午7點，工作完成得差不多了，我闔上筆電想著來準備晚餐。拿起鑰匙準備出門買菜時，阿根廷室友一臉疑惑的看著我，「你要現在吃晚餐？現在才7點耶！」

7點，台灣普遍的晚餐時間，在阿根廷是一個尷尬的時間──叫外送的app要7點45分後才可以點餐，餐廳更晚，多半晚上8點才開門。但這對阿根廷人來說還是太早，10點才是餐廳的尖峰時段。不趕時間，這裡的人可以一直吃到凌晨餐廳打烊。

為什麼可以撐到晚上10點才吃晚餐，中間都不會餓呢？「梅林恩達」（merienda）就是答案！「梅林恩達」直接的翻譯就是「午茶」或「午食」，在阿根廷，人們習慣在晚餐以前，下午5點左右吃點小東西──真的就是小東西，一塊阿根廷牛角麵包（medialuna）配咖啡，頂多兩塊，不能再多了。

Photo Credit: 關鍵評論網Abby Huang攝 阿根廷牛角麵包medialuna（左）是早餐和午茶的好選擇。

「梅林恩達」這個詞，其實最早是羅馬帝國的軍事用語，給士兵們在中午後吃的食物「merenda」，這個用詞又和拉丁文的動詞「merere」有關，意思是「你值得」或者「經過努力獲得」的食物。

梅林恩達被當成午茶，最早是出現在16世紀的西班牙，並在18世紀蔚為風氣，後來傳到墨西哥、古巴、玻利維亞、智利、阿根廷和烏拉圭這些前西班牙殖民地的拉丁美洲國家，這些國家直到今天，也一定程度的保存這個晚餐之前來點小點心的傳統，不過吃些什麼、或者有多普遍就因地而異了。

阿根廷的「四餐文化」

我在網路上讀到，在一些地方，像是「merenda」的發源地義大利，這個傳統正在消失，唯一還在下午吃零食的，是那些把Nutella巧克力榛果醬加在麵包上一起吃的孩子。

不過在阿根廷，梅林恩達的文化仍然歷久不衰。研究飲食的阿根廷人類學與符號學家卡莉娜（Carina Perticone）告訴我，梅林恩達和阿根廷的「四餐」文化息息相關：早餐、中餐、梅林恩達和晚餐。

「阿根廷人不怎麼吃早餐，我們幾乎只喝咖啡。現代人中餐也吃得比較趕，份量越來越小，到下午5點就餓了，這時就需要梅林恩達！梅林恩達其實份量不多，大概一杯咖啡配餅乾、甜麵包，但可以讓你下班以後撐到晚餐時間。」卡莉娜說。

卡莉娜說，在阿根廷，梅林恩達不只是吃而已，還有它的「社交意義」──「梅林恩達對小孩來說很重要，下午5點放學後，媽媽在家準備梅林恩達等你回家，你會邊喝巧克力牛奶配餅乾，邊和媽媽聊學校發生的事」。而對大人來說，這邊的上班族多半5─6點下班，正好趕上6點的happy hour，可以和同事邊吃點小東西邊聊天。

Photo Credit: 關鍵評論網Abby Huang攝 阿根廷酒吧的Happy Hour從下午5點持續到晚上8點。

比較特別的是，梅林恩達也是阿根廷女性第一個可以名正言順外出吃喝的社交活動。卡莉娜說在19世紀的布宜諾斯艾利斯，上流階級的婦女如果被看到一個人坐在咖啡廳裡、身邊沒有先生陪伴會被認為是不好的行為。於是透過梅林恩達時間，貴婦們可以到專門給女性的咖啡館、茶館（茶葉也差不多是在19世紀傳到阿根廷，自此喝茶吃蛋糕的英式下午茶文化開始在上流社會盛行），享受難得不被先生、不被家庭攪擾的「me time」。

Tertulia en el salón de una familia paqueta y cuturraca del Buenos Aires de 1831, según la contemporánea visión pictórica de Charles Pellegrini. pic.twitter.com/OFcxqtCAQl — Buenos Aires en el recuerdo (@BsAs_recuerdo) July 17, 2019

梅林恩達反映出阿根廷人的「時間管理」

我想到在台灣，同事間一度很流行的168斷食法，在早上10點吃過早餐後，必須趕在下午6點以前吃完晚餐。阿根廷人又要梅林恩達、又要吃晚餐的飲食習慣簡直和我認知的醫學建議背道而馳。

我曾問當地的朋友，一天這麼多餐、晚餐又這麼晚吃，這樣對身體難道不會不好嗎？當地朋友很不好意思的說，「對，我想這是阿根廷的文化，我們很晚吃晚餐」。朋友說，因為習慣晚吃，阿根廷人出國旅遊時晚上常常找不到地方吃飯（有些國家餐廳沒開這麼晚的）。她說她會盡量「早點吃」──但她的「早點吃」大概是晚上八點半以後。

只不過在阿根廷，人們晚餐吃得晚倒不是因為先吃了梅林恩達，搞得晚餐吃不下，阿根廷人晚吃晚餐，也和西班牙的晚食文化有關。

西班牙晚餐時間通常是晚上10點，除了是因為在1940年，西班牙獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）為了表達對納粹德國的支持，決定採用中歐時間、將西班牙時間調快一小時，自此改變了西班牙的時區，另一個比較實際的原因是西班牙比較晚天黑，晚一點吃飯也是合理的。

阿根廷也是。在這裡，除了冬天晚上6點天黑以外，夏天有時9點天還是亮的，所以也跟著西班牙晚吃晚餐的傳統。而晚吃的好處是，不用一下班就急著張羅食物，在工作結束和晚餐開始之間，你可以多花幾個小時做別的事，比如和朋友一起享用梅林恩達。

Photo Credit: 關鍵評論網Abby Huang攝 阿根廷酒吧享受Happy Hour的人們。

有人說比起食物本身，吃這件事，更重要的是精神上的滿足，是辛苦過後的慰藉，我想這正是阿根廷的梅林恩達和四餐文化所傳遞的。

畢竟一早睡眼惺忪的匆忙上工，那時吃的是能夠幫助醒過來的咖啡；中午在工作中進食，吃的是早上工作的收尾、下午工作的開始。從梅林恩達開始才是迎接下班後的生活：先給自己一點糖分激勵，辛苦了一天的你「值得這個」，然後到晚餐以前可以去慢跑、或者趕一場電影。不用報復性熬夜，還沒吃晚餐以前，一天還在繼續，一天還長。

和英式下午茶常見的司康配茶不太一樣，以下介紹幾種阿根廷梅林恩達的常見選擇：

阿根廷牛角麵包（medialuna）：這是阿根廷最常見的早餐或午茶選擇。和法式可頌層層酥脆的口感不同，阿根廷牛角麵包咬起來比較紮實，比起酥皮更接近麵包的口感，通常在表面塗上薄薄一層的蜂蜜糖漿。

瑪黛茶（maté）：瑪黛茶是一種傳統的南美洲草本茶，這是阿根廷梅林恩達與西班牙最不一樣的地方，在西班牙人到達南美洲之前，原住民就已經在喝這個飲料了。將巴拉圭冬青乾燥的葉片浸泡在熱水中，泡出來的茶湯就是瑪黛茶。喝瑪黛茶完全是一種社交儀式，在公園常看到人帶著保溫瓶裝著熱水，拿著一杯瑪黛茶與朋友共享，就是「一人一口感情不會散」的傳下去（連吸管都不用換），不過在疫情最嚴重的時候，這樣的共享曾經稍微暫停。

去邊三明治（Sándwich de miga）：這種三明治只使用麵包柔軟的內部，不使用麵包皮，麵包薄片加上薄薄的起司或火腿、蛋沙拉、番茄、鮪魚或生菜，不過這對一人份的梅林恩達來說有點太多，在阿根廷比較是慶生或宴會時才吃的食物。

阿根廷巧克力派（Alfajor）：台灣的朋友可以想像LOTTE黑巧克力派的口感，但LOTTE巧克力派皮比較膨，阿根廷Alfajor口感更紮實、也更甜，裡面通常是加焦糖牛奶醬（Dulce de leche）。台灣有鳳梨酥評比，在阿根廷許多報紙都會做Alfajor評比，每個阿根廷人心中都有自己的Alfajor排名，是當地非常受歡迎的零食，從中國超市到咖啡廳都有賣，建議服用時一定要配溫開水（或咖啡熱茶解膩）。

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核稿編輯：楊士範