美國不裝了！國務院更新《美台雙邊關係現況清單》，露出「一中一台」底牌

文:黃澎孝

美國終於不裝了,露出「一中一台」底牌。5月5日,美國國務院官網更新了《美台雙邊關係現況清單》(U.S. Relations With Taiwan—BILATERAL RELATIONS FACT SHEET)開宗明義指出:

台灣是美國在印太地區的關鍵夥伴 (Taiwan is a key U.S. partner in the Indo-Pacific)。