普亭入侵烏克蘭遭遇挫敗，日本與俄羅斯的關係已急轉直下
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日本此次會突然與俄羅斯陷入緊張關係，其實與芬蘭、瑞典想要加入北約一樣，都肇因於俄羅斯入侵烏克蘭的嚴重挫敗。
文：王臻明
日本與俄羅斯的關係已急轉直下，雙方就南千島群島的主權爭議僵持不下，互相批評對方蓄意挑起爭端。日本一直主張位於北海道北方的南千島群島，是日本的領土，但被俄羅斯非法占領。日本方面所稱的「北方四島」問題，包括了齒舞群島、色丹島、國後島與擇捉島。
會出現這個領土爭議，起因於蘇聯從19世紀以來，就一直在遠東地區往南擴張，而日本也積極向北發展，雙方在過去已屢屢爆發衝突。在日俄戰爭後，日本甚至奪得庫頁島南部，直到二戰末期，蘇聯對日宣戰，出兵占領庫頁島南部與千島群島，才形成今日的現況。
二戰結束後，因為美、蘇兩國立刻陷入冷戰對峙中，導致蘇聯拒絕在美國主導的《舊金山和約》中簽字，也形成蘇聯與日本一直未正式簽定和平條約，北方四島的爭議就一直懸而未決。蘇聯解體後，國力孱弱的俄羅斯暫時無力處理北方四島的問題，讓這個爭議又被擱置了許多年。
一直要到最近10年，俄羅斯展開重返亞洲的計畫，希望與日本改善關係，嘗試與日本就處理北方四島與簽署和平條約的可能性進行接觸。俄羅斯除提出共同開發北方四島外，也邀請日本參與俄羅斯遠東地區與海參崴的開發計畫。
雖然雙方對於北方四島的主權歸屬仍各持己見，但日、俄兩國的關係的確有所改善，並且展開了簽署和平條約的初步磋商。但這一切卻因烏克蘭戰爭爆發而全面中止。
表面上的原因，是日本參與美國所主導的經濟制裁活動，而讓俄羅斯退出雙邊談判。日本又進一步宣稱北方四島是日本固有領土，導致俄羅斯派遣海軍艦隊穿越津輕海峽示威，雙方的關係陷入冰點。接下來日本政府宣布驅逐8名俄羅斯外交官，俄羅斯也不甘示弱，同樣驅逐8名日本外交官，並宣布將逕自在這四座爭議島嶼上進行開發。
特別是之前俄羅斯國會有位議員，公開揚言俄羅斯應該主張北海道是俄羅斯的領土，而觸動日本的敏感神經。因為在冷戰中，日本最擔心的就是蘇聯大軍直接南下，占領北海道，威脅本州。
日本陸上自衛隊唯一的一個裝甲師團就是部署在北海道，下轄三個戰車聯隊，都配備最新型的90式主力戰車。日本是冷戰中圍堵蘇聯的重要力量，即使在冷戰結束後，俄羅斯的戰機與轟炸機依然不時靠近日本空域，執行戰略巡弋任務，一直到今天都沒有停止過，是日本航空自衛隊最常緊急起飛攔截的目標之一。
所以長期以來，日本對於俄羅斯這個北方強權，是極為小心應對的。近年來日本希望與俄羅斯改善關係，其目標也是想以經濟手段拉攏俄羅斯，以化解軍事上的壓力。但日本此次會突然與俄羅斯陷入緊張關係，其實與芬蘭、瑞典想要加入北約一樣，都肇因於俄羅斯入侵烏克蘭的嚴重挫敗。
簡單來說，就是過去一直被視為是僅次於美國的第二大軍事強權，竟然如此不堪一擊，外強中乾的情況遠遠超過外界的想像。俄羅斯連身旁的烏克蘭都沒有辦法拿下，又如何到遙遠的遠東地區，越過鄂霍次克海，威脅日本？
這才是芬蘭、瑞典突然不顧俄羅斯的反對，公開申請加入北約，日本一改過去政策，先加入美國的制裁行列，再公開主張北方四島主權的關鍵原因。這幾個國家都認為俄羅斯此次陷入烏克蘭戰爭的泥淖中，短時間內難以抽身，即使最後能全身而退，國力也會大受影響，才會紛紛採取強硬態度，讓俄羅斯與周邊國家的關係快速惡化。
這最明顯的就是土耳其，原本希望拉攏歷史宿敵俄羅斯以平衡美國的壓力，結果發現俄羅斯根本自顧不暇後，已開始微調方向。塞爾維亞更是直接出兵，撕毀之前由俄羅斯擔保的停戰協議。
在瞭解日、俄關係破裂的根本原因後，就可以知道，日本未來不會因為與俄羅斯的緊張情勢，而加強在北方的防禦部署，因為這完全沒必要。相反的，日本目前的最主要假想敵是中國，接下來將會有餘裕，強化在西南方的軍力。
雖然短時間內，撤離在北海道的重兵，轉移到西南方的可能性較低，但是國防發展重點會從陸上防衛，慢慢轉變成海上作戰與島嶼防衛。近10年來，這樣的趨勢其實早已出現，如編成水陸機動團、興建航空母艦與擴大潛艦部隊，只是日本礙於二戰戰敗國的身份，動作隱晦而低調。
現在烏克蘭戰爭讓日本政府擁有充足的理由，可以大幅增加國防預算，未來很可能會提升到GDP的2%以上。這將讓日本擁有極充沛的資源，發展各種先進的攻勢武器，近來日本出現「不止要反制敵人的飛彈發射基地，也應該先發制人攻擊其指揮系統」的聲音，很可能就是在為發展新型武器作鋪墊。至於已經討論很久的議題，如日本自衛隊改制為國防軍或修改和平憲法，都有機會捲土重來。
俄羅斯與日本的貿易依存度較低，即使雙方關係惡劣，互有齟齬，甚至進一步展開制裁報復，對日本的傷害都不會太大。但中國與日本的貿易極頻繁，政治上的決裂，代價太高，所以日本政府可能會持續維持既有的外交政策，以避免直接攤牌，但在軍事上，採取積極的措施來反制。
因此接下來可能會出現政治與軍事上剛好相反的情況，日本的軍事發展將全面針對中國，而非俄羅斯。甚至駐日美軍也會有相同的情況，這從駐紮在阿拉斯加的美軍新型匿蹤戰機，最近頻繁出現在琉球的嘉手納空軍基地，進行移地訓練，就可一葉知秋。在俄羅斯的國力被大幅削弱後，影響的絕不只是歐洲地區的地緣戰略平衡，也會一併改變印太地區的情況。
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俄烏戰火後的危機！台灣天然氣10%缺口 中油準備好應戰了嗎？
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天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
氣候快速變遷、全球暖化劇烈，聯合國氣候變化綱要公約《巴黎氣候協議》主張各國政府應減少碳排、調整能源配比，以逐步朝向100%再生能源發電的綠色未來。天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
經濟部統計台灣天然氣進口比例，分別是澳洲約32％、卡達約25%、俄羅斯約10%。適逢今（2022）年3月中油與俄簽約供氣合約期滿，也因俄國總統普丁宣布「不友善國家」須以盧布購買天然氣，中油表示將不會與俄羅斯續約，現貨氣將採機動性購買，由不特定國家作為供應替代方案；然而，不指定氣源又想隨時找到符合的供貨量、熱值與船期安排來購買，供氣真能唾手可得、穩定無虞？外界都在熱切關注。
綜觀國際天然氣進出口趨勢，澳洲東部新興煤層天然氣（Coal Seam Gas，簡稱CSG）出口量持續成長，70％輸出至日本、韓國、中國等亞洲多國市場，使澳洲仍坐擁世界最大液化天然氣供應國寶座。傳統天然氣是由不透水岩石覆蓋的多孔砂岩地層中取得，氣體透過浮力經氣井移動至地面，無需抽取，但隨蘊藏量下降，需要由非傳統天然氣來補足。過去CSG熱值低，且技術未臻純熟、用水量高、恐有污染風險而無法量產；如今技術革新，能夠利用壓力變化來取得吸附於煤質基中的天然氣，同時用水量少，不致消耗澳洲珍貴的水資源，且鑽井成本比傳統多孔砂岩層天然氣低廉許多。
為供應出口所需，澳洲東岸的傳統天然氣儲量面臨枯竭窘境，未來5-7年須倚靠昆士蘭州內超過85%的大型CSG庫存，來支持生產量能，轉換為液化天然氣（Liquefied Natural Gas，簡稱LNG）滿足外銷需與其國內市場需求。澳洲政府也正擴大天然氣運輸管道佈建與效能，將北部與東部市場連接，並開發更多氣田，強化天然氣現貨供應力。我國雖然與澳洲簽約購置天然氣，但大多與西澳地區供應商交易，未與東澳產業締結合作關係，少了對新興氣源的探索，十分可惜。
對於俄羅斯「斷氣」解方，亦有增加卡達進口之呼聲，但中東區域局勢不定，恐對氣源供應造成嚴重影響。美國於1984年將伊朗列為恐怖主義國家，而沙烏地阿拉伯等中東鄰近國家也因伊斯蘭教派立場分歧，與伊朗對立，其友好國卡達也遭受波及，與多國失去外交關係，被施以經濟與交通封鎖，天然氣出口風險極高。已有烏俄戰爭作為前車之鑑，中東長久以來政局動盪，只怕危機一觸即發，造成台灣氣源將出現更大的缺口。
當亞洲國家紛紛採買東澳LNG，台灣進口澳洲LNG卻僅限於西部、尋找隨機氣源現貨氣供發電使用，不僅錯過購置先機，更難保充足貨源。東澳天然氣在國際間炙手可熱，但中油是否已準備與東澳廠商發展堅實合作關係、入手穩定氣源未雨綢繆、深化與澳洲經貿交流？除了深思熟慮，也須儘速展開東澳天然氣採買計畫，才可確保燃氣供電原料充沛、穩健能源轉型進程。