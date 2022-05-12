普亭入侵烏克蘭遭遇挫敗，日本與俄羅斯的關係已急轉直下

文：王臻明

日本與俄羅斯的關係已急轉直下，雙方就南千島群島的主權爭議僵持不下，互相批評對方蓄意挑起爭端。日本一直主張位於北海道北方的南千島群島，是日本的領土，但被俄羅斯非法占領。日本方面所稱的「北方四島」問題，包括了齒舞群島、色丹島、國後島與擇捉島。

會出現這個領土爭議，起因於蘇聯從19世紀以來，就一直在遠東地區往南擴張，而日本也積極向北發展，雙方在過去已屢屢爆發衝突。在日俄戰爭後，日本甚至奪得庫頁島南部，直到二戰末期，蘇聯對日宣戰，出兵占領庫頁島南部與千島群島，才形成今日的現況。

二戰結束後，因為美、蘇兩國立刻陷入冷戰對峙中，導致蘇聯拒絕在美國主導的《舊金山和約》中簽字，也形成蘇聯與日本一直未正式簽定和平條約，北方四島的爭議就一直懸而未決。蘇聯解體後，國力孱弱的俄羅斯暫時無力處理北方四島的問題，讓這個爭議又被擱置了許多年。

一直要到最近10年，俄羅斯展開重返亞洲的計畫，希望與日本改善關係，嘗試與日本就處理北方四島與簽署和平條約的可能性進行接觸。俄羅斯除提出共同開發北方四島外，也邀請日本參與俄羅斯遠東地區與海參崴的開發計畫。

雖然雙方對於北方四島的主權歸屬仍各持己見，但日、俄兩國的關係的確有所改善，並且展開了簽署和平條約的初步磋商。但這一切卻因烏克蘭戰爭爆發而全面中止。

Photo Credit: NASA @ public domain 北海道與「北方四島」

表面上的原因，是日本參與美國所主導的經濟制裁活動，而讓俄羅斯退出雙邊談判。日本又進一步宣稱北方四島是日本固有領土，導致俄羅斯派遣海軍艦隊穿越津輕海峽示威，雙方的關係陷入冰點。接下來日本政府宣布驅逐8名俄羅斯外交官，俄羅斯也不甘示弱，同樣驅逐8名日本外交官，並宣布將逕自在這四座爭議島嶼上進行開發。

特別是之前俄羅斯國會有位議員，公開揚言俄羅斯應該主張北海道是俄羅斯的領土，而觸動日本的敏感神經。因為在冷戰中，日本最擔心的就是蘇聯大軍直接南下，占領北海道，威脅本州。

日本陸上自衛隊唯一的一個裝甲師團就是部署在北海道，下轄三個戰車聯隊，都配備最新型的90式主力戰車。日本是冷戰中圍堵蘇聯的重要力量，即使在冷戰結束後，俄羅斯的戰機與轟炸機依然不時靠近日本空域，執行戰略巡弋任務，一直到今天都沒有停止過，是日本航空自衛隊最常緊急起飛攔截的目標之一。

所以長期以來，日本對於俄羅斯這個北方強權，是極為小心應對的。近年來日本希望與俄羅斯改善關係，其目標也是想以經濟手段拉攏俄羅斯，以化解軍事上的壓力。但日本此次會突然與俄羅斯陷入緊張關係，其實與芬蘭、瑞典想要加入北約一樣，都肇因於俄羅斯入侵烏克蘭的嚴重挫敗。

簡單來說，就是過去一直被視為是僅次於美國的第二大軍事強權，竟然如此不堪一擊，外強中乾的情況遠遠超過外界的想像。俄羅斯連身旁的烏克蘭都沒有辦法拿下，又如何到遙遠的遠東地區，越過鄂霍次克海，威脅日本？

這才是芬蘭、瑞典突然不顧俄羅斯的反對，公開申請加入北約，日本一改過去政策，先加入美國的制裁行列，再公開主張北方四島主權的關鍵原因。這幾個國家都認為俄羅斯此次陷入烏克蘭戰爭的泥淖中，短時間內難以抽身，即使最後能全身而退，國力也會大受影響，才會紛紛採取強硬態度，讓俄羅斯與周邊國家的關係快速惡化。

這最明顯的就是土耳其，原本希望拉攏歷史宿敵俄羅斯以平衡美國的壓力，結果發現俄羅斯根本自顧不暇後，已開始微調方向。塞爾維亞更是直接出兵，撕毀之前由俄羅斯擔保的停戰協議。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 駐紮北海道的自衛隊裝甲師團

在瞭解日、俄關係破裂的根本原因後，就可以知道，日本未來不會因為與俄羅斯的緊張情勢，而加強在北方的防禦部署，因為這完全沒必要。相反的，日本目前的最主要假想敵是中國，接下來將會有餘裕，強化在西南方的軍力。

雖然短時間內，撤離在北海道的重兵，轉移到西南方的可能性較低，但是國防發展重點會從陸上防衛，慢慢轉變成海上作戰與島嶼防衛。近10年來，這樣的趨勢其實早已出現，如編成水陸機動團、興建航空母艦與擴大潛艦部隊，只是日本礙於二戰戰敗國的身份，動作隱晦而低調。

現在烏克蘭戰爭讓日本政府擁有充足的理由，可以大幅增加國防預算，未來很可能會提升到GDP的2%以上。這將讓日本擁有極充沛的資源，發展各種先進的攻勢武器，近來日本出現「不止要反制敵人的飛彈發射基地，也應該先發制人攻擊其指揮系統」的聲音，很可能就是在為發展新型武器作鋪墊。至於已經討論很久的議題，如日本自衛隊改制為國防軍或修改和平憲法，都有機會捲土重來。

俄羅斯與日本的貿易依存度較低，即使雙方關係惡劣，互有齟齬，甚至進一步展開制裁報復，對日本的傷害都不會太大。但中國與日本的貿易極頻繁，政治上的決裂，代價太高，所以日本政府可能會持續維持既有的外交政策，以避免直接攤牌，但在軍事上，採取積極的措施來反制。

因此接下來可能會出現政治與軍事上剛好相反的情況，日本的軍事發展將全面針對中國，而非俄羅斯。甚至駐日美軍也會有相同的情況，這從駐紮在阿拉斯加的美軍新型匿蹤戰機，最近頻繁出現在琉球的嘉手納空軍基地，進行移地訓練，就可一葉知秋。在俄羅斯的國力被大幅削弱後，影響的絕不只是歐洲地區的地緣戰略平衡，也會一併改變印太地區的情況。