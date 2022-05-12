「領養代替購買」如何成為情緒勒索？鍾明軒只是用另一種方式說謊，連自己都騙了
我們想讓你知道的是
想讓自己好過並沒有錯，但是當別人鼓勵領養代替購買時，請不要幫他們冠上情緒勒索的罪名。因為他們跟你唯一的不同，只是他們願意做得多一點、犧牲多一點。
下面圖片裡右邊白色畏畏縮縮的那隻叫九桃，現在是隻頭好壯壯的三歲大貓了。左邊黑色眼睛烏溜溜地那隻沒有名字，他在我們救援成功的隔天就離世了。
他們是在附近山腳被母貓遺棄的一對浪貓兄妹，每次要抓他們時，小黑貓總是兇巴巴地擋在小白貓前面。好幾次已經抓到他了，卻又被他瘋狂地撕咬掙脫常常，然後帶著小白貓一起逃走。遠遠看著他們兩個一前一後髒兮兮地走過街頭，我常常都會想到螢火蟲之墓的那對兄妹。
成功把兩隻小貓都抓進籠子的那天是週日的晚上6點多，常去的獸醫院已經休息，於是我們準備了幼貓罐和水，預計隔天一早帶他們去除蟲。沒想到，那就是我最後一次見到那對靈動的眼睛。
隔天，小黑貓雙眼緊閉、一動也不動地躺在我面前，我輕輕推著他僵直的四肢，一旁小白貓無助地喵喵叫著。這一幕已經過了三年，但在我腦中仍像剛演完的電影一樣清晰，當時的懊悔心情，至今也是一點都沒有衰減。
我可以做得更好，這樣的念頭一直纏繞著。無論是早一點抓到他，或是當下就送他到稍微遠一點的醫院，對我來說都只是舉手之勞，但對他來說，卻是生與死的差別。
於是我忤逆了一家之主（另一隻貓）的意思，把原本打算送養的小白貓帶回了家。她的名子九桃，取的是台語「石頭」的諧音，是一顆卡繆筆下薛西弗斯式的石頭，時時刻刻提醒我要承擔責任，提醒我扛著石頭是自己的選擇。
不是因為有什麼報酬，不是因為這樣有什麼了不起，而是單純因為那是我在乎的事，所以我要盡力做到最好。不能因為一點點辛苦或困難就選擇逃避，你永遠無法預期一時的馬虎會失去什麼。
每天見面的九桃跟沒有名字的小黑貓，都再再提醒著我要用心生活，用盡全力的人才能過得問心無愧。
昨天看到鍾明軒買品種狗的新聞，一開始也覺得沒資格說什麼。尤其自己最近再次嘗試吃素失敗，邏輯上來說，假如肉沒有不可取代的營養價值，那吃肉也是一種購買導致殺生、也是一種買賣生命的行為不是嗎？
把從肉身上得到的快樂算得比動物的生命重要，對我們來說是理所當然的事，這跟鍾明軒買品種狗也沒有太大差別。因為在吃素上沒有用盡全力，所以如果一名素食主義指責我，我大概也只能說：「對不起，我真的很愛吃肉。」
但仔細看了新聞，發現鍾明軒是用指責對方情緒勒索來取代對不起，這就引起我的興趣。畢竟如果誠實面對自己，那在我們面前只有兩種選擇：
一是宣示人類滿足慾望的自由高於動物的生命，動物僅是可以利用的物品，購買寵物滿足我對特定品種的愛好，就跟吃肉滿足了我一樣，值得動物為此而死。那就沒有情勒問題，因為我根本不在乎。
二是認定並非所有慾望都比動物生命更重要，賦予動物某種超越物的重要性，為此應該盡量減少非必要的殺生。那麼吃肉就像購買寵物一樣沒必要且自私，控制不了慾望就該道歉，而不是反過來指責對方情勒。
當然，人類的大腦不是這樣運作，我們不常透過理性反省，而是會直覺式地替自己的行為辯護。這些辯護因為改變了你原本的認知，常常就顯得破綻百出。
購買品種狗的鍾明軒行為上是第一種人，但當他的理性認知覺得第二種價值觀才對時，就會開始為自己找理由來取代道歉。例如他強調有一種愛是只針對特定品種的寵物，就像人類間自由戀愛也會選菜。但如果我們對愛的定義是賦予對方主體性、在乎對方處境、不僅僅是利用對方滿足自己，那戀愛跟養品種狗就沒有可比性。
喜歡毛多的男生，並不會因此出現多毛男性繁殖場，因為人類具有許多基本權利避免我們被當作物來看待。但指名要養白柴犬，卻無可避免的會出現特定繁殖場來滿足你的慾望，其中必定有幸福的柴犬，但忽視因此受苦的柴犬只是在自欺欺人。
就像菸癮者會舉出身邊抽長壽的例子，我們也能舉出一百種需要品種狗繁殖場的理由來讓自己好過，這種自欺欺人非常常見。鍾明軒在影片開頭說許多名人購買品種狗都要騙人說是撿到或領養的，但其實鍾明軒跟這些人沒有兩樣，他的思辨只用另一種方式說謊，連自己都騙了。
《螢火蟲之墓》靈感來自原著作者野坂昭如的親身經歷。他也曾在戰亂中帶著妹妹逃難，但他坦白，自己並沒能像電影中的哥哥那樣竭盡所能地照顧妹妹，事後妹妹因營養不足而逝世時，瘦弱死去的模樣，深深烙印在獨活的他心中。帶著這樣的懊悔，他才創作出《螢火蟲之墓》。
相較起活在悔恨之中，把妹妹的去世歸咎於戰爭與敵人更簡單；我也可以告訴自己，救回小白貓就已經很棒了，黑貓的死是沒辦法的事；鍾明軒當然也可以說，他愛護自己的狗就好，其他受苦的柴犬要怪那些棄養的飼主跟惡劣的繁殖場。
但這樣子的生活，真的可以說我們已經盡力了嗎？
想讓自己好過並沒有錯，但是當別人鼓勵領養代替購買時，請不要幫他們冠上情緒勒索的罪名。因為他們跟你唯一的不同，只是他們願意做得多一點、犧牲多一點。你我都心知肚明，他們養米克斯不是因為他們在選菜不喜歡品種貓狗，而是他們願意更誠實地看待大環境，盡一點心力減少無辜的生命受苦。
這件事當然會讓你不舒服，就像有時我會對素食勸說感到厭煩，因為他們展現了一種你自己沒做到的道德楷模。可是這種不舒服正是道德跟理性存在的意義，讓你可以透過自我反省來變成更好的人。我們可以拒絕接受也拒絕反思，但也請理解每個人都有各自在乎的事，不要談論自己關心的議題就叫溝通，而別人談論你不在意或不想講的議題時，就說人家是情緒勒索。
Tags：
一圖看懂 瑞穗調味乳：100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，讓鮮奶更好喝
我們想讓你知道的是
如何挑選讓媽媽安心、小孩開心的調味乳？關鍵就在「100%使用優質生乳」。瑞穗調味乳100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳為原料，並賦予多種豐富口味，可滿足孩子們喜歡多樣風味的需求。
市面上牛奶相關的乳製品琳瑯滿目，其中受到許多大朋友、小朋友喜愛的乳製品，就是多種豐富口味的「調味乳」商品。然而，如何挑選讓媽媽安心、小孩開心的調味乳？關鍵就在「100%使用優質生乳」。
瑞穗調味乳，100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳
根據國家標準（CNS3057），針對調味乳有明確的定義，即為：
使用50%以上之生乳、鮮乳或保久乳為主要原料，添加調味料等加工製成，才是調味乳。
另外針對生乳、鮮乳、保久乳，國家標準也有明確定義。以牛奶為例，「生乳」指的是乳牛擠出、經冷卻但未經其他處理的生乳汁；而以生乳為原料，經加溫殺菌包裝後冷藏者，即為「鮮乳」；若以生乳或鮮乳經高壓或高溫滅菌，最後無菌包裝者，則為「保久乳」。
如果主原料未採用生乳、鮮乳、保久乳，又或是比例不符50%以上，就不可稱作「調味乳」，只能是「ＯＯ乳飲、ＯＯ牛奶、ＯＯ牛乳」等非國家標準的名詞。
事實上，有的「調味乳飲品」可能是採用奶粉為乳原料，那就不是國家標準所定義的「調味乳」；必須像是瑞穗調味乳，以瑞穗鮮乳®優質生乳為主原料並且佔比50%以上，才是標準「調味乳」。因此，消費者購買產品時不妨留意品名及成分標示，才能確保自己購買到真正想喝的「調味乳」。
從源頭開始，國際金獎團隊層層把關
少了奶粉成形及再還原的加工程序，直接採用生乳／鮮乳為原料製成的調味乳，口感新鮮好喝，也較能喝到真正的牛奶香醇。因此，有不少酪農品牌開始推出調味乳商品，並強調是使用超過50%的鮮乳原料。不過，生乳來源也是影響調味乳品質的關鍵，不可忽視。
談到瑞穗調味乳所採用的瑞穗鮮乳®優質生乳，其實大有來頭。不只連年獲得國際獎項，包含：iTi風味絕佳獎章、Ｍonde Selection世界品質評鑑大賞金獎兩項國際大獎；在專業團隊包含酪農、輔導員、專業獸醫、營養師等職人的用心把關下，嚴選全台8大乳區源頭，從牛隻健康、飼料品質安全、榨乳流程溫度控制、設備洗劑管制，到嚴謹的生乳運送管理、多達49種以上的安心檢驗，一絲不苟高標準檢視每一個細節，最終才能造就連年獲得國際金獎的瑞穗優質鮮乳，以及消費者口中喝到的新鮮美味。
孩子最愛的奇妙美味，爸媽安心、孩子也喝得開心
許多爸爸媽媽會以調味乳當作孩子的日常點心，瑞穗調味乳呼應時下爸媽的消費需求，加上秉持一貫的嚴謹與高品質精神，使用100%的瑞穗鮮乳®優質生乳為原料，並賦予多種豐富口味，包括巧克力、蘋果、麥芽、果汁等，不只滿足孩子們喜歡多樣風味的需求，也能攝取到蛋白質與鈣質，創造開心的日常飲食體驗。
100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳、讓鮮奶更好喝的瑞穗調味乳，不僅是讓家長方便準備、安心選擇的日常飲料，也是孩子課後點心、假日出遊的良伴，更是童年回憶中，營養甜美的開心滋味。