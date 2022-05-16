25年前日本駐秘魯大使官邸人質危機，至今為何仍是「危機處理」經典教材

根據媒體報導，4月22日，出身左派的秘魯總統佩德羅・卡斯蒂約（Pedro Castillo）出席日本駐秘魯大使官邸人質危機落幕25周年紀念儀式時；因為致詞被認為同情參與劫持的圖帕克・阿馬魯革命運動游擊隊，引發當時參與解救行動的軍方特種部隊退役成員不滿，多人當場退席以表達對卡斯蒂約總統發言的不滿。

而同一時間的日本輿論，也熱議這場發生在25年前的人質危機事件。不少當時參與其中的外務省、警察廳官員都不斷的反省、思考這場人質危機事件對於日本危機處理機制跟情報體系的衝擊。

Photo Credit: AP / 達志影像 圖帕克・阿馬魯革命運動的旗幟

日本駐秘魯大使官邸人質危機概述

發生於1996年12月17日的秘魯左翼「圖帕克・阿馬魯革命運動」游擊隊攻佔日本駐秘魯大使官邸引發的人質危機。在經歷126天的僵持之後，1997年4月22日，秘魯總統阿爾伯托・藤森（Alberto Fujimori）親自指揮秘魯特戰部隊發動「查文德萬塔爾」（Operation Chavín de Huántar）作戰。從秘密挖掘的地下坑道攻入大使官邸，擊斃所有游擊隊員並解救所有人質（一名人質喪生），而秘魯政府方面也有兩名士兵殉職。

為什麼這場人質危機事件落幕25年之後，甚至在日本、秘魯政局多次變遷之後，對於日本方面仍然是一個必須不斷從中汲取教訓的課題？這就要從當年日本方面如何應對這場人質危機事件說起。

日本政府在應對這場人質危機事件所暴露的問題

當時的日本總理橋本龍太郎在人質危機發生時，雖然立即掌握情況並且跟秘魯政府方面聯繫，但是在後續的因應上暴露出種種問題，這些問題包括：

錯判秘魯總統強硬處理危機的態度

首先是日本政府錯判秘魯總統強硬處理危機的態度。眾所周知，當時秘魯總統阿爾伯托・藤森是日裔移民出身，而且當時日本提供是秘魯最大外援的國家。因此在人質危機發生之後，當日本政府期望人質危機能夠不流血的和平解決時，日方認為藤森總統應該能夠認同日方的想法。

孰知藤森總統在人質危機發生初期，就跟該國國家情報局長蒙特西諾斯（Vladimiro Montesinos）秘密商議，決定採取攻堅處理的強硬態度。面對日方執拗的要求和平解決人質危機，藤森總統索性撇開日本政府自行秘密準備攻堅，直到「查文德萬塔爾」作戰發動前，都未曾對日方透露過相關計劃。