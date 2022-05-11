泰國疫後經濟復甦之路漸有起色，但為何不見過去商家都掛上國王肖像的場景？

泰國的皇室威嚴與經濟復甦其實是兩個議題，但追本溯源，又都可以與新冠疫情有關，故簡單分享2022年泰國時局的一些觀察。

眼看現在台灣日增上萬例，泰國自疫情爆發以來，早已先後經歷許多波高峰，剛開始也是人心惶惶，草木皆兵，但大多數的事件，經歷過無知的恐懼之後，多半會慢慢習以為常，在鎖國近乎2年後，泰國政府也不得不面對經濟巨幅衰退，需開放國門，擬定相應政策，盡快使生活恢復常軌。今年剛實行入境僅需隔離一晚的Test and Go方案，沒多久又在5月1日起，泰國政府宣佈連PCR都不用檢測，只要有完整疫苗接種紀錄，便可以在泰國境內暢行無阻。

當然，泰國每天的確診病例仍很高，而且還只是有記錄在案的，那些偏遠地區或輕症，或自行到藥局買藥吃的個案，根本也沒在追蹤和統計，反倒是政府透過不斷的大內宣，表示情況都在控制之中，大家不必恐慌，可以正常生活作息等。有沒有在掌控中並不清楚，但不用過度恐慌倒是真的，在歐洲許多國家，早就全面撤掉疫情限制，以英國為例，即便是PCR陽性仍可搭乘大眾運輸去上班，真的本該如此，畢竟你會因感冒而被禁止外出嗎？不會，但當然如果想請假在家休息，那也是你的權利，而非政策給的限制。

當曼谷逐漸回歸歌舞昇平之際，位處國境之南的，又是另一番光景。作為最早試點開放的地區，普吉島早在2021年7月作為沙盒，完全開放外籍人士入境並就地隔離14天（若PCR陰性則後可自由出入泰國其他地區），持續吸引不少外籍觀光客到此一遊。4月初飛了一趟普吉島，基本上看不太出受疫情影響的樣貌，SPA、按摩店、海灘、大街上人滿為患，旅館很多也是一房難求，顯然經濟正逐漸恢復，雖說大部分的學者專家，仍憂心忡忡表示要回到疫情之前的水平，還要到2023或2024之類云云。

Photo Credit: 中央社 泰國政府拯救觀光業，從普吉沙盒到Test and Go計 畫，泰國政府拯救觀光業的企圖心確實奏效，2022年第1季入境的旅客達到47萬人次，超過去年一整年的42萬人次。圖為2021年12月歐美觀光客回流的普吉島沙灘景象。

普吉島是一回事，作為經濟中心的曼谷，似乎就比較看得出蕭條與衰退。一下飛機，進入市區讓人感覺到最大的變化是，居然沒有塞車。曼谷沒塞車！？這簡直是破天荒了，到以往車水馬龍的Silom區轉轉，許多店家也是拉下鐵門，路上雖有遊客，但不若以往般的人潮洶湧。筆者很驚奇地詢問隨同的泰國友人，這與我2020年中離開泰國時，也差距太大了吧？朋友淡淡一笑表示，早就習慣了，很多靠觀光維生的餐飲，旅運，以及娛樂產業，資遣的資遣，回老家的回老家，曼谷少了大批的遊客，街道倒還變乾淨不少。此外，因為大部分服務從業人員都另謀出路，現在要招工，反而還比之前困難，有些趁疫情「抄底」（Bottom fishing）來曼谷開店的業主，底薪抬了好幾次，都不一定找得到人。

一般大眾仍對疫情心存疑慮，但開放國門之後，投資與貿易確實有逐步顯著的成長，根據泰國當地媒體報導，2022年初至今，工業局累計售出或租賃的工業用土地再創新高，跟去年（2021）同期相較增長超過30%，加上政府一直主打的東部經濟走廊（EEC）多期工程達到指標性階段，因此政府估計今年光是該工業區的海外直接投資，可以上看1700多億泰銖，其中又以日本，中國，美國為主要的海外投資者。

此外，泰國政府也於4月底時發布新聞表示，就在5月中，泰國將時隔20年，再次作為亞太經合組織（APEC）的東道主，主辦APEC部長級會議，也會是自疫情爆發以來，APEC 21個成員國的經貿部長首次實體齊聚一堂，象徵旅遊與商務正常化，不再因為疫情而備受阻礙。

Photo Credit: iStock 疫情前的曼谷夜生活

Photo Credit：shutterstock/達志影像 疫情期間民眾戴著口罩在曼谷Din Daeng市場散步

好吧，看來無論如何，泰國離全面正常化應該不遠，無論是商務，旅遊還是其他以往交流頻繁的領域。那所謂皇室威嚴不再，又是怎麼一回事？這也要從下飛機進入市區的路上說起，除了不塞車讓人大感暢快之外，筆者也注意到，以往滿街的國王肖像與照片，怎麼都很少看到？要知道，泰國皇室的權威，在當今所有奉行君主立憲的國家裡，可是無與倫比地高，想當年先皇拉瑪九世在世時，那種萬民景仰，家家戶戶與商家都必定掛上國王肖像的場景，仍歷歷在目，如今是發生什麼事了？

其實，現任泰皇瓦吉拉隆功，也就是拉瑪十世，即位前就備受爭議，許多脫序行為大失民心（有興趣的可以Google一下，應該會發現不少新聞與荒唐的照片），而泰國疫情剛爆發之際，作為象徵上的一國之君，卻立馬帶領一眾嬪妃，飛往德國躲避，甚至在德國同樣也受疫情肆虐，多數聯邦規定飯店不准接待外賓之時，動用外交關係，包下了巴發利亞邦的聖內比遲大飯店（Grand Hotel Sonnenbichl），完全對泰國不聞不問，這也讓不少泰國民眾，在網路上發起了「#我們為什麼需要國王？」（#Whydoweneedaking）的嘲諷，想當然耳，馬上被政府以涉嫌污辱皇室的罪名，撤下相關的貼文。

另外一個也很有趣的觀察是，凡在泰國進過電影院看電影的人，應該都對影片開始前的《頌聖歌》不陌生。那就是一段對現任國王歌功頌德，剪輯了一堆勤政愛民、體民所苦、十項全能、天文地理無所不知的畫面，配合洗腦旋律的短影片。照理，這時候所有人必須起立，以嚴肅的態度看完這3分多鐘的影片，但如今，電影院中根本沒人起立。要知道，在之前若是「對國王不敬」，是會被其他人側拍檢舉，嚴重者要拘役2至3週並加以罰金的，現在根本無人站立，大家都在滑手機，一副事不關己。