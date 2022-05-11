2022/05/11,
社會

全台防疫險理賠金額衝破10億，金管會回應產險業對「數位健康證明」4大疑慮

全台防疫險理賠金額衝破10億，金管會回應產險業對「數位健康證明」4大疑慮
圖為8日衛生福利部台北醫院防疫急門診外候診排隊人潮。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

黃天牧指出，依目前防疫保單出險情形，產險公司可能出現營收赤字，牽涉公司未來增資規劃，作為監理機關，維護保戶權益、個別金融機構健全經營、維持整體市場穩定都相當重要，保險局將密切注意各公司發展情況，做最好的安排。

12家產險賣防疫險理賠金額破10億，金管會：財務問題的確可能發生

（中央社）金管會統計，今（2022）年截至5月9日，防疫保單理賠件數達2.79萬件、理賠金額新台幣10.81億元，平均一件理賠3.8萬元。隨防疫保單理賠潮逐漸顯現，金管會也首次公布，共有12家產險公司銷售防疫險，其中有2家賣破百萬件。

防疫保單包含一般法定傳染病防疫險和疫苗接種險2類，前者包含針對保戶遭隔離、確診COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）給予定額補償或住院日額給付，後者主要針對保戶施打COVID-19疫苗後出現不良反應或不良事件，給予醫療補償或喪葬費用保險金。

金管會昨（10）日公布，今年截至5月9日止，一般法定傳染病防疫險承保件數達240萬件，保費收入18.51億元，理賠件數2.79萬件，理賠金額10.81億元。短短10日內，防疫險理賠金暴增2.06億元，更已達保險公司今年收下防疫險保費收入的58％。

防疫保單讓產險公司財務面臨巨壓，市面上仍可購買的防疫保險商品幾乎以疫苗險為主、一般法定傳染病防疫險已寥寥可數。截至5月6日為止，共剩下11家保險業者銷售25張防疫保單，其中疫苗險就占17張。

今年截至5月9日止，疫苗險承保件數126萬件，保費收入5.01億元，理賠件數2713件，理賠金額0.95億元。

金管會主委黃天牧昨天在例行記者會表示，因疫情擴散、確診人數增加，原有保單承保的危險發生率增加，保險局對各公司可能出險情形都有估計，也請各公司董事會提出規劃；產險公司流動性或其他財務問題的確可能發生，但不見得現在就有這些問題，現在各公司都有在處理、密切注意。

黃天牧指出，依目前防疫保單出險情形，產險公司可能出現營收赤字，牽涉公司未來增資規劃，作為監理機關，維護保戶權益、個別金融機構健全經營、維持整體市場穩定都相當重要，保險局將密切注意各公司發展情況，做最好的安排。

近期防疫保單之亂，外界關注消費者權益和金融機構健全經營，在監理機關權衡下是否有先後順序，黃天牧表示，兩件事都重要，理論上也不應出現矛盾，金融機構本應照契約理賠，若理賠結果造成金融機構損失、必須增資，那就增資。

金管會保險局長施瓊華強調，保險公司和保戶簽訂保險契約，就有履行契約的責任和義務，保險公司履行和客戶的合約關係，是保險公司最重要的核心價值。

目前19家產險公司中，共有12家銷售防疫保單，有2家銷量逾百萬件，3家銷量介於50萬件至100萬件，2家銷量介於30萬件至50萬件，5家銷量在30萬件以下。

數位健康證明難辨真偽？金管會回應產險業4大疑慮

（中央社）為防止醫院塞滿申請診斷書人潮，金管會擬以數位新冠病毒健康證明替代醫生診斷書，不過產險業者仍有顧慮，金管會保險局長施瓊華今天提出4大說明，包含數位證明已增列身分證字號、有QR Code可查證數位證明真偽等。

為避免民眾因保險理賠申請所需湧入醫院申請診斷書，造成醫療排擠效應，金管會8日拋出以數位新冠病毒健康證明替代診斷書，引起業界強烈反彈。產險公會昨日下午緊急召開臨時理事會討論，最後仍未取得共識，決議「建議」業者可採納數位證明，交由各業者自行決定。

針對產險業者提出數位證明替代診斷書的4大疑慮，施瓊華10日傍晚親上火線回應。

第一，業者認為數位證明並未揭露身分證字號等資訊。施瓊華說，經過金管會和衛福部溝通，衛福部已同意增列身分證字號欄位。

第二，業者認為數位證明並未刊載醫生姓名，以示經醫生診斷、負責。施瓊華表示，一般在證明書開具流程中，醫生都會事先進行判斷，才會指示民眾進行快篩或PCR。

第三，業者認為數位證明並未顯示後續治療和用藥紀錄等資訊。施瓊華說，用藥資訊在醫生診斷書中也沒有揭露，建議保險公司可先受理數位證明，再輔以保戶授權保險公司查證病歷資料，完成審理流程、齊備完整性並符合契約條款規定。

第四，業者認為數位證明真偽難辨。施瓊華表示，數位證明上有QR Code，保險公司只要掃QR Code就會出現相關資料，讓保險公司可驗證數位證明有無被變造。

壽險公會午間聲明，壽險業同意可以數位新冠病毒健康證明作為COVID-19診斷證明書的替代文件，但保險公司仍可保留事後查核權利；產險業則因未達共識，產險公會最後建議業者受理理賠申請時不限於固有書面診斷證明，並請業者考量受理同一性質足以證明效力的數位證明文件。

《中央社》報導，目前旺旺友聯產、國泰產已同意可採納數位證明替代診斷書，各大產險公司仍在研議中；但業者表示，認可數位證明只是形式之一，考量責任歸屬效力落差，應不會視為理賠審查唯一文件。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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2022/05/03,
生活

選擇小孩喜歡喝的調味乳，你有注意過乳原料是「生乳」或「奶粉」嗎？

選擇小孩喜歡喝的調味乳，你有注意過乳原料是「生乳」或「奶粉」嗎？
Photo Credit：TNL Brand Studio

我們想讓你知道的是

營養師Emma提醒，挑選調味乳時，在濃郁奶香、香甜好喝的基礎下，應注意乳原料的種類，使用優質生乳、保有鮮乳營養價值的調味乳，才是聰明的選擇。

濃郁奶香、香甜好喝的調味乳，是許多小孩的心頭好。為了讓孩子能攝取到蛋白質與鈣質，又能帶給孩子開心的日常飲食體驗，不少家長會選擇讓孩子喝調味乳。不過，你知道調味乳的乳原料不一定都是「生乳」嗎？

一樣都是調味乳，但其實乳原料大不同

調味乳，根據國家標準（CNS3057）的定義為：使用50%以上之生乳、鮮乳或保久乳為主要原料，添加調味料等加工製成，才是調味乳。不過，營養師Emma說明，因為廠商可能會為了行銷需求將產品命名為「調味乳飲」、「OO乳飲」、「OO牛乳」、「OO牛奶」等品名；提醒消費者可以透過包裝封面上的標示來分辨，如果乳原料是符合國家標準定義，在包裝封面處就會有「調味乳」字樣的清楚標示。

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瑞穗調味乳系列的產品名稱為「瑞穗OO牛奶」，但包裝封面右下角明確標示出「調味乳」，意即符合國家標準對調味乳的定義。

另外一個小知識，從產品的營養成分標示處也可以辨明是否為調味乳。坊間販售的各種調味乳品，乳原料可分為兩種：有的以生乳作為乳原料，如使用100%瑞穗鮮乳®的瑞穗調味乳；有的則使用奶粉，就只能稱作為乳飲品，並非符合國家標準定義的調味乳。

「消費者可留意營養成分標示，寫得愈前面的成分，佔比愈多。例如瑞穗調味乳的主成份是生乳，其他調味乳飲品的主成份可能是水和奶粉。」營養師Emma進一步解釋，若只看主原料的「天然生乳」與「加工製成的奶粉」，最主要是製作程序有所不同。

奶粉，是生乳經過濃縮、噴霧乾燥的程序製程，過程中會流失部分營養素（如維生素B12等），但是蛋白質與鈣質等營養，基本上與鮮乳並不會有太明顯差距。

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營養師Emma

生乳、奶粉營養價值差不多？如何選擇調味乳？

營養師Emma表示，雖然從營養學角度來看，調味乳品的兩大乳原料「生乳、奶粉」的營養價值沒有明顯的差異，但採用生乳製成的調味乳，會更貼近生乳的原始本真風味，符合當今消費者的飲食潮流與需求。

「使用生乳製程的調味乳，整體調和配方較簡單，能喝得到鮮乳的新鮮口感。使用奶粉製成的調味乳飲，則因為奶粉製程的關係，通常會有一種『烹調味』。

營養師Emma補充，廠商選擇以生乳或是奶粉作為乳原料，在成本上，兩者有很大的不同（生乳成本較高，奶粉成本較低）。此外，相較奶粉乳飲品，鮮乳調味乳更喝得到鮮乳的新鮮口感。

營養師建議：挑選調味乳，選擇使用大廠優質生乳的尤佳

除了追求調味乳中的「生乳價值」，營養師Emma也提到，若消費者希望可以再多一層食安保障，建議可以選擇有優質生乳乳源、嚴謹品管流程，甚至有得獎認證的大品牌。例如：瑞穗調味乳所使用的乳原料，100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，有嚴謹的金獎團隊層層呵護，從牧場源頭到成品嚴格把關，更獲得「ITI風味絕佳獎章」、「Ｍonde Selection-世界品質評鑑大賞-金獎」兩項國際大獎的殊榮，可以說是「牛奶界的米其林」。口感與品質備受國家認證與國際肯定，能讓爸媽安心又能讓孩子喝得開心。

「瑞穗調味乳具備生乳的蛋白質、鈣質，也有充足的醣量，特別適合讓孩子在運動前後飲用，補充熱量與體力。」營養師Emma建議最佳飲用時機，是作為日常運動補充飲料，或日常點心。「尤其有的孩子喜歡喝甜甜的飲料，此時與其喝一些『空熱量』（空有熱量，無營養價值）的飲料，例如汽水，不如讓他喝調味乳，慢慢改善愛喝汽水的習慣，減少再吃其他紅燈食品的可能。」

想要讓孩子的點心時間擁有兼具營養與開心的享受，不妨在生活中適度飲用、聰明搭配，讓瑞穗調味乳成為孩子開心的日常記憶。

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Photo Credit：TNL Brand Studio
營養師Emma建議，挑選調味乳時，在濃郁奶香、香甜好喝的基礎下，更要選擇使用優質生乳、保有鮮乳營養價值的調味乳。

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