全台防疫險理賠金額衝破10億，金管會回應產險業對「數位健康證明」4大疑慮

12家產險賣防疫險理賠金額破10億，金管會：財務問題的確可能發生

（中央社）金管會統計，今（2022）年截至5月9日，防疫保單理賠件數達2.79萬件、理賠金額新台幣10.81億元，平均一件理賠3.8萬元。隨防疫保單理賠潮逐漸顯現，金管會也首次公布，共有12家產險公司銷售防疫險，其中有2家賣破百萬件。

防疫保單包含一般法定傳染病防疫險和疫苗接種險2類，前者包含針對保戶遭隔離、確診COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）給予定額補償或住院日額給付，後者主要針對保戶施打COVID-19疫苗後出現不良反應或不良事件，給予醫療補償或喪葬費用保險金。

金管會昨（10）日公布，今年截至5月9日止，一般法定傳染病防疫險承保件數達240萬件，保費收入18.51億元，理賠件數2.79萬件，理賠金額10.81億元。短短10日內，防疫險理賠金暴增2.06億元，更已達保險公司今年收下防疫險保費收入的58％。

防疫保單讓產險公司財務面臨巨壓，市面上仍可購買的防疫保險商品幾乎以疫苗險為主、一般法定傳染病防疫險已寥寥可數。截至5月6日為止，共剩下11家保險業者銷售25張防疫保單，其中疫苗險就占17張。

今年截至5月9日止，疫苗險承保件數126萬件，保費收入5.01億元，理賠件數2713件，理賠金額0.95億元。

金管會主委黃天牧昨天在例行記者會表示，因疫情擴散、確診人數增加，原有保單承保的危險發生率增加，保險局對各公司可能出險情形都有估計，也請各公司董事會提出規劃；產險公司流動性或其他財務問題的確可能發生，但不見得現在就有這些問題，現在各公司都有在處理、密切注意。

黃天牧指出，依目前防疫保單出險情形，產險公司可能出現營收赤字，牽涉公司未來增資規劃，作為監理機關，維護保戶權益、個別金融機構健全經營、維持整體市場穩定都相當重要，保險局將密切注意各公司發展情況，做最好的安排。

近期防疫保單之亂，外界關注消費者權益和金融機構健全經營，在監理機關權衡下是否有先後順序，黃天牧表示，兩件事都重要，理論上也不應出現矛盾，金融機構本應照契約理賠，若理賠結果造成金融機構損失、必須增資，那就增資。

金管會保險局長施瓊華強調，保險公司和保戶簽訂保險契約，就有履行契約的責任和義務，保險公司履行和客戶的合約關係，是保險公司最重要的核心價值。

目前19家產險公司中，共有12家銷售防疫保單，有2家銷量逾百萬件，3家銷量介於50萬件至100萬件，2家銷量介於30萬件至50萬件，5家銷量在30萬件以下。

數位健康證明難辨真偽？金管會回應產險業4大疑慮

（中央社）為防止醫院塞滿申請診斷書人潮，金管會擬以數位新冠病毒健康證明替代醫生診斷書，不過產險業者仍有顧慮，金管會保險局長施瓊華今天提出4大說明，包含數位證明已增列身分證字號、有QR Code可查證數位證明真偽等。

為避免民眾因保險理賠申請所需湧入醫院申請診斷書，造成醫療排擠效應，金管會8日拋出以數位新冠病毒健康證明替代診斷書，引起業界強烈反彈。產險公會昨日下午緊急召開臨時理事會討論，最後仍未取得共識，決議「建議」業者可採納數位證明，交由各業者自行決定。

針對產險業者提出數位證明替代診斷書的4大疑慮，施瓊華10日傍晚親上火線回應。

第一，業者認為數位證明並未揭露身分證字號等資訊。施瓊華說，經過金管會和衛福部溝通，衛福部已同意增列身分證字號欄位。

第二，業者認為數位證明並未刊載醫生姓名，以示經醫生診斷、負責。施瓊華表示，一般在證明書開具流程中，醫生都會事先進行判斷，才會指示民眾進行快篩或PCR。

第三，業者認為數位證明並未顯示後續治療和用藥紀錄等資訊。施瓊華說，用藥資訊在醫生診斷書中也沒有揭露，建議保險公司可先受理數位證明，再輔以保戶授權保險公司查證病歷資料，完成審理流程、齊備完整性並符合契約條款規定。

第四，業者認為數位證明真偽難辨。施瓊華表示，數位證明上有QR Code，保險公司只要掃QR Code就會出現相關資料，讓保險公司可驗證數位證明有無被變造。

壽險公會午間聲明，壽險業同意可以數位新冠病毒健康證明作為COVID-19診斷證明書的替代文件，但保險公司仍可保留事後查核權利；產險業則因未達共識，產險公會最後建議業者受理理賠申請時不限於固有書面診斷證明，並請業者考量受理同一性質足以證明效力的數位證明文件。

《中央社》報導，目前旺旺友聯產、國泰產已同意可採納數位證明替代診斷書，各大產險公司仍在研議中；但業者表示，認可數位證明只是形式之一，考量責任歸屬效力落差，應不會視為理賠審查唯一文件。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航