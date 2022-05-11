2022/05/11,
教育

國高中確診「九宮格匡列」亂象多，學生、家長團體抗議，教育部：放寬給防疫假、不強制要證明

國高中確診「九宮格匡列」亂象多，學生、家長團體抗議，教育部：放寬給防疫假、不強制要證明
圖為北市中正區一所學校學生在校內操場活動情形（Photo Credit: 中央社）

我們想讓你知道的是

對於國高中生的「九宮格」匡列方式，許多學生、家長表示不滿，還有國中教師發現，只要班上有學生確診，全班幾乎都會嚇得自主請防疫假，教室鬧空城，校園不久後也將形同「類三級」，只剩下孤單的老師與冷冰冰的遠距器材。

《ETtoday新聞雲》報導，教育部5月7日和指揮中心一起公布新的停課辦法，其中「九宮格」規範引發學生和家長不滿。根據規費，國高中職與確診個案同班同學不須居家隔離，確診個案如「確診前2日內」曾到校上課，確診學生所屬班級之座位「九宮格」同學，實施3天「防疫假」停止到校。

教部不停課學生狂請防疫假，家長團體：易淪於形式化、象徵性制度

對於教育部新的停課標準，學生、家長團體紛紛表達意見及不滿。

《今日新聞》報導，台灣青年民主協會5月8日晚間在CROSSROAD跨世代倡議平台提出「教育部應檢討九宮格匡列法，並從寬認定防疫假」提案，彙整學生3項不滿意見，包含「九宮格範圍內學生未必風險最高，防疫措施並不實際」、「多項升學考試在即，勿讓學生升學權益受影響」，以及「實施防疫假學生，學習權益可能受損」，呼籲教育部應正視學生的擔憂與不滿。

《中時新聞網》報導，對於國高中生的「九宮格」匡列方式，國教行動聯盟彙整家長意見後表示，多數家長都認為非常的離譜，最親近、最常在一起的朋友往往都不會在九宮格內，而學生明顯從小至上廁所到體育與運動甚至社團補習班，接觸對象都是較親近的朋友，對於這樣的新制容易淪於形式化、象徵性制度，家長對這個新制度非常擔憂。

《聯合新聞網》報導，國教行動聯盟家長部長王瀚陽表示，已有家長替自家國中生請防疫假到暑假，雙薪家庭則是把「防疫假」當一種工具，有顧慮就請個幾天，但也保有送學校的選項。

也有國中教師發現，只要班上有學生確診，全班幾乎都會嚇得自主請防疫假，教室鬧空城，校園不久後也將形同「類三級」，只剩下孤單的老師與冷冰冰的遠距器材。

《自由時報》報導，新北市議員江怡臻表示，九宮格匡列制度引發許多亂象，某高中班級共33名學生，其中1名學生PCR陽性，9名學生快篩陽性，還有1名學生是家人快篩陽性，老師匡列匡了一整晚，匡到哭出來，最後只剩下4名學生和老師沒被匡列，經緊急詢問教育局，才決議全班停課。

雙北、台中自訂規定，與中央不同調

《中央社》報導，新北市長侯友宜表示，教育部校園防疫的九宮格規範，他已指示當「參考用」，要看實際在班上整個狀況。哪有孩子坐得住，不會趴趴走，不要把很多一個固定化的東西套進來，因為很多應變執行是要彈性處理快速反應。他表示，為孩子健康跟安全，國高中快篩陽個案所屬班級得實施全班3天居家線上教學。

《聯合新聞網》報導，台北市副市長蔡炳坤也說，對國高中學生來說，不能假設都坐在那裡不動，這不是非常合理，加上學生平常互動高，九宮格停課標準的確造成滿大困擾。北市府除九宮格規定外，若同班同學有人確診，並有脫口罩15分鐘以上，就全班停課，北市府基於務實面給予學校很大彈性。

《聯合新聞網》報導，台中市長盧秀燕則表示，全市高中以下學校及幼兒園如有確診個案「確診前兩日內」曾到校上課，全班暫停實體課程三天，國小、國中、高中實施線上教學，形同不甩中央「九宮格」政策；幼兒園則直接停課。對此教育部表示，原則上本部尊重，唯獨要請地方政府做好溝通，以及衍生問題的配套作為。

教育部：放寬給防疫假、不強制要證明

有鑑於「九宮格」匡列方式引起諸多民怨，《蘋果新聞網》報導，教育部9日說明，若是非確診者所屬班級之座位「九宮格」同學，但仍有與確診者有密切接觸的學生（如：下課、體育課、跑班），家長若有相關疑慮，可基於防疫目的為其子女向就讀學校請假。

教育部昨（10）日也正式發文給各縣市政府及教育局，有關高中以下（高中職、國中小及幼兒園）學生請假及相關防疫措施規範，因應疫情及各地區、各家庭面臨的情形不同，家長為子女請防疫假，學校應從寬認定給予防疫假。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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2022/05/03,
生活

選擇小孩喜歡喝的調味乳，你有注意過乳原料是「生乳」或「奶粉」嗎？

選擇小孩喜歡喝的調味乳，你有注意過乳原料是「生乳」或「奶粉」嗎？
Photo Credit：TNL Brand Studio

我們想讓你知道的是

營養師Emma提醒，挑選調味乳時，在濃郁奶香、香甜好喝的基礎下，應注意乳原料的種類，使用優質生乳、保有鮮乳營養價值的調味乳，才是聰明的選擇。

濃郁奶香、香甜好喝的調味乳，是許多小孩的心頭好。為了讓孩子能攝取到蛋白質與鈣質，又能帶給孩子開心的日常飲食體驗，不少家長會選擇讓孩子喝調味乳。不過，你知道調味乳的乳原料不一定都是「生乳」嗎？

一樣都是調味乳，但其實乳原料大不同

調味乳，根據國家標準（CNS3057）的定義為：使用50%以上之生乳、鮮乳或保久乳為主要原料，添加調味料等加工製成，才是調味乳。不過，營養師Emma說明，因為廠商可能會為了行銷需求將產品命名為「調味乳飲」、「OO乳飲」、「OO牛乳」、「OO牛奶」等品名；提醒消費者可以透過包裝封面上的標示來分辨，如果乳原料是符合國家標準定義，在包裝封面處就會有「調味乳」字樣的清楚標示。

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瑞穗調味乳系列的產品名稱為「瑞穗OO牛奶」，但包裝封面右下角明確標示出「調味乳」，意即符合國家標準對調味乳的定義。

另外一個小知識，從產品的營養成分標示處也可以辨明是否為調味乳。坊間販售的各種調味乳品，乳原料可分為兩種：有的以生乳作為乳原料，如使用100%瑞穗鮮乳®的瑞穗調味乳；有的則使用奶粉，就只能稱作為乳飲品，並非符合國家標準定義的調味乳。

「消費者可留意營養成分標示，寫得愈前面的成分，佔比愈多。例如瑞穗調味乳的主成份是生乳，其他調味乳飲品的主成份可能是水和奶粉。」營養師Emma進一步解釋，若只看主原料的「天然生乳」與「加工製成的奶粉」，最主要是製作程序有所不同。

奶粉，是生乳經過濃縮、噴霧乾燥的程序製程，過程中會流失部分營養素（如維生素B12等），但是蛋白質與鈣質等營養，基本上與鮮乳並不會有太明顯差距。

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Photo Credit：TNL Brand Studio
營養師Emma

生乳、奶粉營養價值差不多？如何選擇調味乳？

營養師Emma表示，雖然從營養學角度來看，調味乳品的兩大乳原料「生乳、奶粉」的營養價值沒有明顯的差異，但採用生乳製成的調味乳，會更貼近生乳的原始本真風味，符合當今消費者的飲食潮流與需求。

「使用生乳製程的調味乳，整體調和配方較簡單，能喝得到鮮乳的新鮮口感。使用奶粉製成的調味乳飲，則因為奶粉製程的關係，通常會有一種『烹調味』。

營養師Emma補充，廠商選擇以生乳或是奶粉作為乳原料，在成本上，兩者有很大的不同（生乳成本較高，奶粉成本較低）。此外，相較奶粉乳飲品，鮮乳調味乳更喝得到鮮乳的新鮮口感。

營養師建議：挑選調味乳，選擇使用大廠優質生乳的尤佳

除了追求調味乳中的「生乳價值」，營養師Emma也提到，若消費者希望可以再多一層食安保障，建議可以選擇有優質生乳乳源、嚴謹品管流程，甚至有得獎認證的大品牌。例如：瑞穗調味乳所使用的乳原料，100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，有嚴謹的金獎團隊層層呵護，從牧場源頭到成品嚴格把關，更獲得「ITI風味絕佳獎章」、「Ｍonde Selection-世界品質評鑑大賞-金獎」兩項國際大獎的殊榮，可以說是「牛奶界的米其林」。口感與品質備受國家認證與國際肯定，能讓爸媽安心又能讓孩子喝得開心。

「瑞穗調味乳具備生乳的蛋白質、鈣質，也有充足的醣量，特別適合讓孩子在運動前後飲用，補充熱量與體力。」營養師Emma建議最佳飲用時機，是作為日常運動補充飲料，或日常點心。「尤其有的孩子喜歡喝甜甜的飲料，此時與其喝一些『空熱量』（空有熱量，無營養價值）的飲料，例如汽水，不如讓他喝調味乳，慢慢改善愛喝汽水的習慣，減少再吃其他紅燈食品的可能。」

想要讓孩子的點心時間擁有兼具營養與開心的享受，不妨在生活中適度飲用、聰明搭配，讓瑞穗調味乳成為孩子開心的日常記憶。

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Photo Credit：TNL Brand Studio
營養師Emma建議，挑選調味乳時，在濃郁奶香、香甜好喝的基礎下，更要選擇使用優質生乳、保有鮮乳營養價值的調味乳。

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