立委賴香伶批評客新聞影片「宣揚納粹」，客傳會：「元首的憤怒」是社群迷因片二創
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台灣民眾黨立委賴香伶10日晚間在臉書表示，由客家公共傳播基金會所製作的「客新聞」，「竟然用電影納粹希特勒的橋段來推波客家米食，難道沒人覺得不妥嗎？」
（中央社）民眾黨立委賴香伶10日批評「客新聞」用電影納粹希特勒橋段來推廣客家米食，觸動種族禁忌話題。客傳會表示，是社群行之有年的迷因片二創；個別批判的網友也都私下溝通、也有善意回應。
台灣民眾黨立委賴香伶10日晚間在臉書表示，由客家公共傳播基金會所製作的「客新聞」，「竟然用電影納粹希特勒的橋段來推波客家米食，難道沒人覺得不妥嗎？」
賴香伶批評，客傳會小編為了炒聲量，衝點閱，竟不顧歷史悲劇，用種族的禁忌話題來推廣族群文化，根本是抓錯重點，真的太誇張。
客傳會告訴《中央社》記者，推出此影片配音客家版本，內容呈現型態是消遣納粹，與「宣揚納粹」完全相反；尤其該片被製作成各種版本KUSO、嘲諷，在國內YouTube、臉書平台上，以台語配音、華語字幕等語版已十餘年，是社群行之有年的迷因哏片。
客傳會進一步說明，該影片出處是2004年的德國電影《帝國毀滅》，片中被網友以「元首的憤怒」KUSO的橋段，已是各國二創KUSO的迷因哏片，在YouTube上的影片不下數百次，透過影片中演員的表演，另行配上各種字幕及語言，多用於嘲諷時事或是純粹情緒出口，利用影片內角色情緒落差，製造影片效果。
客傳會強調，客新聞粉絲專頁以該片二創時，曾討論過是否會有吹捧納粹或是貶抑客家之嫌，但多方查詢後，確認嚴禁種族歧視、仇恨言論的YouTube並未將該系列創作認為宣揚納粹，反而認定該系列有貶抑之意，而讓該系列繼續存在，因此客新聞才進行創作。
客新聞創作時純粹以消遣片中主角的角度出發，審視內容，並無任何暗示或贊許納粹之意。
客傳會說，此影片放上客新聞粉專後，客家鄉親、非客家的網友不論懂不懂客家話，多數對此皆覺得詼諧趣味，且該迷因哏片已行之有年，就主客觀來說，皆不會造成誤解。
日前有網友對本片有不同看法時，客傳會亦開會檢討是否涉及網友所指涉，但檢視之後，認為並無網友所指控的事項。
客傳會認為，何以其他語族版本皆無「宣揚納粹」之意，唯獨挑客語版本硬扣「以平庸的邪惡為樂」之名，對客家族群是否公允，可讓社會公評；對於其他語族可以，客家卻不可以，認為這是對族群的歧視與壓制，對於客家族群不能與其他語族享有同等的創作權，客傳會覺得遺憾。
客傳會成立以來一直致力各種影像製作及文化傳播，並製作2年的「傳．傳」系列影片、VR影片「浮光童夢—五溝水」等皆榮獲國際獎項替台灣爭光；此外亦製作多種客家音樂、走讀台灣等影片，迷因影片則是近期試圖再接近年輕族群的新嘗試。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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選擇小孩喜歡喝的調味乳，你有注意過乳原料是「生乳」或「奶粉」嗎？
我們想讓你知道的是
營養師Emma提醒，挑選調味乳時，在濃郁奶香、香甜好喝的基礎下，應注意乳原料的種類，使用優質生乳、保有鮮乳營養價值的調味乳，才是聰明的選擇。
濃郁奶香、香甜好喝的調味乳，是許多小孩的心頭好。為了讓孩子能攝取到蛋白質與鈣質，又能帶給孩子開心的日常飲食體驗，不少家長會選擇讓孩子喝調味乳。不過，你知道調味乳的乳原料不一定都是「生乳」嗎？
一樣都是調味乳，但其實乳原料大不同
調味乳，根據國家標準（CNS3057）的定義為：使用50%以上之生乳、鮮乳或保久乳為主要原料，添加調味料等加工製成，才是調味乳。不過，營養師Emma說明，因為廠商可能會為了行銷需求將產品命名為「調味乳飲」、「OO乳飲」、「OO牛乳」、「OO牛奶」等品名；提醒消費者可以透過包裝封面上的標示來分辨，如果乳原料是符合國家標準定義，在包裝封面處就會有「調味乳」字樣的清楚標示。
另外一個小知識，從產品的營養成分標示處也可以辨明是否為調味乳。坊間販售的各種調味乳品，乳原料可分為兩種：有的以生乳作為乳原料，如使用100%瑞穗鮮乳®的瑞穗調味乳；有的則使用奶粉，就只能稱作為乳飲品，並非符合國家標準定義的調味乳。
「消費者可留意營養成分標示，寫得愈前面的成分，佔比愈多。例如瑞穗調味乳的主成份是生乳，其他調味乳飲品的主成份可能是水和奶粉。」營養師Emma進一步解釋，若只看主原料的「天然生乳」與「加工製成的奶粉」，最主要是製作程序有所不同。
奶粉，是生乳經過濃縮、噴霧乾燥的程序製程，過程中會流失部分營養素（如維生素B12等），但是蛋白質與鈣質等營養，基本上與鮮乳並不會有太明顯差距。
生乳、奶粉營養價值差不多？如何選擇調味乳？
營養師Emma表示，雖然從營養學角度來看，調味乳品的兩大乳原料「生乳、奶粉」的營養價值沒有明顯的差異，但採用生乳製成的調味乳，會更貼近生乳的原始本真風味，符合當今消費者的飲食潮流與需求。
「使用生乳製程的調味乳，整體調和配方較簡單，能喝得到鮮乳的新鮮口感。使用奶粉製成的調味乳飲，則因為奶粉製程的關係，通常會有一種『烹調味』。
營養師Emma補充，廠商選擇以生乳或是奶粉作為乳原料，在成本上，兩者有很大的不同（生乳成本較高，奶粉成本較低）。此外，相較奶粉乳飲品，鮮乳調味乳更喝得到鮮乳的新鮮口感。
營養師建議：挑選調味乳，選擇使用大廠優質生乳的尤佳
除了追求調味乳中的「生乳價值」，營養師Emma也提到，若消費者希望可以再多一層食安保障，建議可以選擇有優質生乳乳源、嚴謹品管流程，甚至有得獎認證的大品牌。例如：瑞穗調味乳所使用的乳原料，100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，有嚴謹的金獎團隊層層呵護，從牧場源頭到成品嚴格把關，更獲得「ITI風味絕佳獎章」、「Ｍonde Selection-世界品質評鑑大賞-金獎」兩項國際大獎的殊榮，可以說是「牛奶界的米其林」。口感與品質備受國家認證與國際肯定，能讓爸媽安心又能讓孩子喝得開心。
「瑞穗調味乳具備生乳的蛋白質、鈣質，也有充足的醣量，特別適合讓孩子在運動前後飲用，補充熱量與體力。」營養師Emma建議最佳飲用時機，是作為日常運動補充飲料，或日常點心。「尤其有的孩子喜歡喝甜甜的飲料，此時與其喝一些『空熱量』（空有熱量，無營養價值）的飲料，例如汽水，不如讓他喝調味乳，慢慢改善愛喝汽水的習慣，減少再吃其他紅燈食品的可能。」
想要讓孩子的點心時間擁有兼具營養與開心的享受，不妨在生活中適度飲用、聰明搭配，讓瑞穗調味乳成為孩子開心的日常記憶。