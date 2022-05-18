為什麼小馬可仕叫「邦邦」？關於菲律賓取「名字」的歷史背景和文化慣例
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用重複音節來作為綽號，最有名的例子應該就是甫當選菲律賓總統的小馬可仕，他的小名是「邦邦」（Bongbong），而在去年過世的前菲律賓總統艾奎諾三世（Benigno S. Aquino III，1960-2021）的綽號則是「諾諾」（Noynoy）。
上週菲律賓舉辦總統大選，如民調預測，前獨裁者馬可仕（Ferdinand Marcos，1917-1989）之子小馬可仕（Ferdinand Romualdez Marcos Jr）當選新任菲律賓總統，而不管是台灣或國際媒體，都可看到小馬可仕的小名「邦邦」（Bongbong）出現在報導之中。
在菲律賓社群中，取「外號」是非常普遍的文化，知名的菲裔美國站立喜劇明星喬·科伊（Jo Koy）就曾在Netflix特輯《喬·科伊：菲律賓魂》中就提到，因菲律賓人的名字較難記住，因此大多稱呼彼此的外號，而除了「取外號」之外，菲律賓人如何取「名字」也反映了過去的殖民歷史和慣例傳統。
西班牙殖民時期的一道法令
許多菲律賓人的姓氏都可追溯到該國殖民史上最具影響力的法令之一，那就是1849年的〈Claveria法令〉（Claveria Decree of 1849）
在1849年之前，西班牙殖民統治下的菲律賓家庭成員未必使用相同姓氏，常造成殖民政府治理上的不便，當時的菲律賓總督Don Narciso Claveria y Zaldua因而在1849年11月21日頒布了〈Claveria法令〉；該法令包含了一份有6萬1000個姓氏的列表，其中大多是西班牙姓氏，而每個菲律賓家庭必須從中挑選姓氏，主要用於稅收、人口普查和宗教目的，讓殖民官員更加方便行事。
在這份姓氏列表中，少數社會地位較高的菲律賓本地家族姓氏也被列在名單內，此外若有特定姓氏已使用超過4代，則該家族便不受法令限制，例如Mojica或Lakandula等姓氏。
加拿大英屬哥倫比亞大學教授Leonora Angeles就表示，菲律賓本土住民的姓氏通常是描述情感或精神狀態，例如姓氏「Maanbong」，在米沙鄢語（Visayan）中是代表「優雅」，「Mababang-loob」在他加祿語中意為「謙卑」，還有「Mabanglo」在他加祿語和邦板牙語（Pampangan）中的意義是「聞起來很香」。
菲律賓人的命名傳統與「取外號」的慣例
至於命名，菲律賓人至今仍依循西班牙合併使用母姓和父姓的命名傳統，有時還會在姓氏前放上字母「y」作為區隔，例如「Jose Cuyegkeng y Mangahas」這個名字，「Jose」是名，「Mangahas」是中間名也是母親的姓氏，而「Cuyegkeng」則是父親的姓氏。
在挑選名字上，過去菲律賓人大多會以嬰兒出生當天的天主教聖人主保命名，如今取英文名或使用名人和政治人物命名也很常見，根據菲律賓統計局資料，2018年最常見的男性名字是Nathaniel、James、Jacob、Gabriel、Joshua，而最常見女性名字則是Althea、Samantha、Angel、Angela、Princess。
菲律賓人取名有時還會更動英文和西班牙名字的拼寫，例如將Irene改成Airyn、Charlene改成Charlyn或Charlin、Janine改為Johnine等，另外還有將西方名字的拼寫顛倒的情況，例如「Dranreb」就是「Bernard 」的顛倒拼寫。
而在菲律賓官方語言他加祿語的命名傳統中，名字是會隨著生命經驗的變化而改變，例如具酋長身份者，會在第一個孩子出生後改名為「兒子/女兒的父親」，或者因戰鬥中的英勇表現而獲得具「詩意」的頭銜。
至於在菲律賓社群中常見的「小名」，通常較親密的朋友和家人往往都是用暱稱稱呼彼此，有時是名字的縮寫，例如「Mario」變成「Mar」、「Teresita」變成「Teri」，較長的名字如Emmanuel則可能會改稱Eman、Manual或Manny，還有一些暱稱是由全名的字母和音節組合創建，例如Jose Mario Pineda變成「Jomapi」或「JP」，另外還有用重複音節來作為綽號，而最有名的例子應該就是甫當選菲律賓總統的小馬可仕，他的小名是「邦邦」（Bongbong），而在去年過世的前菲律賓總統艾奎諾三世（Benigno S. Aquino III，1960-2021），其綽號則是「諾諾」（Noynoy）。
一篇1986年寫在《芝加哥論壇報》的文章，作者Joseph A. Reaves在文中介紹菲律賓人從百姓到總統都為之瘋狂的「綽號潮」，最有意思的，是文中開頭是如此描述剛歷經1986年人民力量革命的菲律賓：
「在上個月『和平的菲律賓革命』期間，『叮咚』（Ding Dong）可能在電話裡提到『邦邦』（Bongbong）。強尼（Johnny ）和艾迪（ Eddie）則在策劃如何驅趕 『麥考伊』（Macoy）和『梅爾迪』（Meldy）。」
在這段描述中，「叮咚」是當時菲律賓最高法院副法官Claudio Teehankee，強尼則是時任國防部長Juan Ponce Enrile，艾迪是後來當選菲律賓第12任總統的羅慕斯（Fidel Valdez Ramos），麥考伊是指菲律賓人推翻的對象馬可仕，梅爾迪則是馬可仕夫人伊美黛；在這段文字中，「邦邦」可能只是作者順帶提及的名字，但或許誰都沒想到，就在將馬可仕趕下台的「人民力量革命」爆發的36年後，「邦邦」竟當選成為菲律賓第17任的總統。
參考資料
- Why Filipino names are quirky, expressive and rich with culture and history（CBC）
- Filipino Culture（Cultural Atlas）
- Why are nicknames so popular in the Philippines? （Quora）
- The Claveria Decree of 1849（Angkang Pilipino）
- Philippines Personal Names（Family Search）
- PHILIPPINE PEOPLE SHOW A KNACK FOR NICKNAMES（Chicago Tribune）
延伸閱讀
- 談菲律賓站立喜劇與其幽默文化：「我們菲律賓人就像亞洲的害群之馬，我們甚至嘲笑自己」
- 菲大選採訪後記：曾歷經戒嚴的老奶奶告訴我她不在意貪腐，更在乎經濟發展和治安
- 小馬可仕將任菲律賓總統，諾貝爾和平獎得主瑞薩：媒體危在旦夕
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核稿編輯：杜晉軒
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挖掘雲端開放架構優勢！Amazon EKS高可用性叢集快速部署容器
我們想讓你知道的是
企業如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署，減輕人力負擔，提升專案服務運作效率？
所謂現代化智慧 IT，所有工程師最希望的境界，莫過於只要輕鬆點幾下設定，系統就會自動跑起來，管理者再也不用隨時待命在機台旁邊，從此工作悠哉又快樂！儘管這樣情境還沒到來，但隨著敏捷式開發的流行，除了 DevOps 人員，有越來越多開發者將 CI/CD 概念融入到工作流程當中，例如從 build code、執行 unit test、到部署應用程式。
上述種種反覆步驟自動化執行，也就能提昇服務品質、主動通知開發人員以減輕人力負擔，讓專案服務能持續運作。
其中，GitLab 是執行 CI/CD 常用的工具之一，也是開發者使用程式碼儲存庫的地方。為了讓 GitLab Runner 在雲端快速實踐 CI/CD，《AWS 開發者系列》透過影片分享，如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署。
以下節錄工作坊影音內容，幫助開發者快速理解如何運用 Amazon EKS 的高可用性且安全的叢集，將修補、部署節點、更新等關鍵任務，全部做到自動化設定。同時影片也會示範 Amazon EKS 搭配 GitLab 如何展開自動部署，幫助工程團隊實踐 CI/CD 價值。
Amazon EKS 對容器管理輕鬆簡單、維運省時省力
容器化服務越來越興盛，當容器（Container）越來越多，在複雜的微服務（Microservice）系統環境之下，運維團隊的管理成本可能相對會增加不少，為了有效調度容器部署， 導入Kubernetes 無疑是近年企業熱門的話題之一。
建構 Kubernetes Cluster 流主要可區分兩大塊，一是安排容器調度的Control Plane、另一則是容器運行時需要用到的 Worker Node。
Control Plane 裡面涵蓋有儲存狀態的 ETCD、CoController manager 、Scheduler 的調度管理、甚至是操作時進行互動的 APIServer，若是自己創建 的 Kubernetes Cluster ，需要自己安裝這些元件，後續仍需要對 Control Plane 進行相關管理、維護、升級工作。為了減少上述 Components 的繁複維護，在透過 AWS EKS 代管的 Kubernete Control Plane 部可以獲得以下三大好處。
Amazon EKS 一鍵式部署，展現三大優勢
第一，Amazon EKS代管的 Control Plane實踐了跨AZ的高可用部署，使用者不需要擔心單一節點故障的風險。
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第三，部署 Amazon EKS 之後，可直接使用 AWS 平台上現成的服務工具，在安全性管理、網路設定方面，可以做到無縫整合。
最後 AWS 台灣解決方案架構師也提到，若想在容器環境進行 CI/CD 及應用程式的管理，可以進一步透過 IaC 整合部署 Amazon EKS 叢集，透過使用 Console、把 EKS 變成 Cloudformation 的模板、使用 AWS 所開發出來的 eksctl.io、或指令是採用 AWS CDK 可以讓開發者用自身熟悉的語言，在 AWS 平台整合 CI/CD 工具進行維運及部署 EKS。
了解 Amazon EKS 整合 GitLab ，獲得三面向價值
對開發者而言，想把 Amazon EKS 整合到 CI/CD 工具之一的 GitLab 平台上，可以看到那些實際的優勢？
在 DevOps 開發者示範工作坊當中，GitLab 資深解決方案架構師指出，GitLab 使用到 Kubernetes 技術，主要有三種搭配方法，包含 GitLab Server、GitLab Runner、以及創建 Deployment Environment。
本次示範教學會主要聚焦在 GitLab Runner 如何採取 Auto-scaled 方式進行 Build、Test、Package Apps；以及在 Deployment Environment 運用 Kubernetes 技術，做到 Auto Deploy、Review App。
正因為 Amazon EKS 能夠在 DevOps 過程提供所需要的彈性計算資源，幫助開發者在 GitLab 平台上面獲得以下三個層次的優勢：
- 在 GitLab 內建的部署工作流程當中，自動生成整套 CI/CD 最佳實踐腳本。
- Review App 過程，從 Merge Request 中可直接訪問應用程式 /App 的 UI 介面，並且根據 Git branch 名稱、專案名稱，自動生成 Review App 的 URL，以及在 Merge 前的最後防線進行 Approval 檢查。
- 加速 CI/CD 流水線，GitLab Runner 運行時候還可藉由 Amazon EKS Cluster 進行 Auto-scaled 的支援。
Amazon EKS 整合 GitLab ，需要兩大流程
影片最後，GitLab 資深解決方案架構師示範如何把 Amazon EKS 整合至 GitLab 執行 Auto Deploy，主要可分為兩大區塊流程，第一部分聚焦在 Amazon EKS cluster 的設置，第二部分則執行 Auto Deploy 設置。
第一塊可拆分為四個階段，首先教學怎麼創建 EC2 節點的 EKS cluster，第二階段示範把 EKS Cluster 連接到開發者的 GitLab Instance、Group 或 Project，下一步則使用 Cluster Management Project Template 創建一個 Cluster Management Project，以及最後一階段透過 Cluster Management Project 自帶的 Helm Chart，安裝在 Cluster 所需要的內建 App。
第二塊執行 Auto Deploy 設置，針對需要部署的 App 創建一個 GitLab Project，接著再把 gitlab-ci.yml 添加到 Project，並從 Web IDE 選擇及導入 Auto Deploy 的 CI 模版，讓 GitLab 自動生成最佳實踐的整套流水線。
幫助開發者更了解 Amazon EKS 整合 GitLab 的 QA 系列
Q：使用 Amazon EKS 之後，如何更有效率或優化資源去配置 Worker Node 的機器數量，以及如何有效空管開發維運的成本？
A：Kubernetes 除了本身有 HPA（Horizontal Pod Autoscaling）可根據使用程度自動調整資源流量，另外也能延伸使用 AWS Auto Scaling 方案，針對可擴展資源去設定自動擴展管理。另外在成本管控，雖然 Amazon EKS 會收取額外管理費用，但可透過 AWS 平台的 Calculato r計算每個 EKS 的價格，你會發現自動化部署及管理的費用，相對工程師人力的成本更加便宜。
Q：越來越多客戶考慮把現有 Application 變成容器部署，大多是爲了加快部署的效率，那麼變成容器模式之後，對 CI/CD 的工作流程有什麽影響嗎？
A：運用容器技術最直接的效果，可以讓應用程式的環境更一致化，例如 testing 環節、stage production，讓容器避開一些差異問題。至於 CD 部分要 delivery 一些 usage 不太一樣的時候，容器會幫忙做配置，所以 CI/CD 對容器的效益是相輔相成的。
Q： 客戶在開發流程漸漸會把 Infrastructure 變成代碼或文檔，是不是可以把程式碼跟現有的應用程式的 CI/CD 流水線整合在一起，達到一套完整的 CI/CD 部署流程？
A：觀察目前市場作法，主要分成兩個階段去做整體部署。如果規模比較小的團隊，會把 Infrastructure 代碼跟 App 代碼分開，在管理上會比較靈活；如果企業規模比較大，會有另外一個 Infrastructure 團隊來控制部署事情，這種情况之下，APP 的項目會生成一個 APP package，主要做到 delivery 這個階段爲止。而 Infrastructure 的項目會指定把需要版本的文檔，部署到他們的 Kubernetes Cluster。