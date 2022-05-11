厄瓜多監獄暴動44名囚犯死亡、108人成功越獄，政府稱主因是販毒集團幫派械鬥

文：張瑞邦（Tucker Chang）

據《澳洲人報》（The Australian）報導，位於南美洲西北部的厄瓜多（Ecuador）5月9日發生監獄暴動，該事件造成至少44名囚犯死亡、112位囚徒在逃離監獄的過程中被獄方及維安人員重新逮捕，但也有108名受刑人成功越獄。

厄瓜多內政部長卡利優（Patricio Carrillo）表示，該暴亂發生於距離首都基多（Quito）南方70多公里處的聖多明各（Santo Domingo）貝拉維斯塔監獄（Bella Vista prison）內。

卡利優亦指出，該暴亂的起因是當地的兩大敵對幫派「Los Lobos」和「R7」在獄中爆發衝突所致，尤其R7的一名幫派領袖，在根據法院命令移轉到貝拉維斯塔監獄後，更加劇雙方幫派的衝突。而在暴力事件中，兩個敵對幫派主要是利用刀具等簡易武器相互械鬥，進而造成嚴重死傷。

「很明顯，那些失去生命的犯人是被刀具攻擊而死的，大多數的屍體上都具有刀傷的痕跡。我們接下來會協助死者的家屬將屍體運回其家鄉。」卡利優如此說道。

《歐洲新聞台》（Euronews）則轉述即將上任的警政署指揮官薩利納斯（Fausto Salinas）之說法宣稱，目前厄瓜多警方已重新取得監獄控制權，不過在騷亂現場也發現了非法槍械、爆裂物等其他武器。

暴動發生後，正率團出訪以色列的厄瓜多總統拉梭（Guillermo Lasso），隨即在推特上向遇害者家屬表示哀悼，並表示：「這是幫派暴力所造成的悲劇。」

厄瓜多並非首次發生監獄暴動

人權組織「國際特赦組織」（Amnesty International）於2022的3月的一份調查報告中指出，單就2021年，厄瓜多就至少有316人於監獄的暴力衝突中殞命。若自2021年2月算起，迄今也有約350名囚犯在5次不同的監獄暴亂中喪命。

而近年最大規模的騷亂發生在2021年9月，這場發生於厄瓜多西南部的瓜亞基爾（Guayaquil）海岸監獄暴亂，造成119名囚徒死亡，不到兩個月後，又有至少68名受刑人在同一所監獄的衝突事件中喪生，該次暴力事件尤其慘忍，多數犯人遭亂刀砍死，甚至有部分人士遭到斬首。

根據《英國廣播公司》（BBC）確認，由於瓜亞基爾「海岸監獄」（Littoral Penitentiary）的暴力事件，導致厄國政府針對瓜亞斯（Guayas）、馬納比（Manabí）、埃斯梅拉達斯（Esmeraldas）等西部省份進入為期60天的緊急狀態，以此應對暴力事件。

且因厄瓜多諸多監獄已面臨過度擁擠的問題，當局在該暴動後，也承諾將赦免多達2000名囚犯，其中將優先釋放年長犯人、女性囚犯、殘疾人士、絕症患者。

然而，部分批評人士在接受《英國廣播公司》訪談時則表示，厄國政府名義上宣稱要解決監獄擁擠問題，事實這一舉措只代表了政府早已失去對暴動局勢的控制。

《歐洲新聞台》亦提及，今（2022）年4月上旬，位於厄瓜多南部區域的昆卡（Cuenca）「都利監獄」（El Turi prison），同樣因監獄內的幫派火拚，造成20名囚徒死亡。

厄瓜多國家安全專家卡里昂（Fernando Carrion）在2021年接受卡達《半島電視台》（Aljazeera）專訪時就曾強調：「厄瓜多自2010年以來，就已經出現了監獄暴動危機，平均每年約發生25起兇殺案，但從2017年迄今，監獄的兇殺事件更加惡化，暴亂的速度、頻率顯著加快，2021年肯定已經超過數百起監獄兇殺案。」

為什麼厄國的監獄暴動如此頻繁？

據卡達《半島電視台》（Aljazeera）指出，厄瓜多政府將不斷發生的監獄暴亂事件歸咎於毒品犯罪，厄國官方認為，墨西哥販毒組織「西納羅亞集團」（Sinaloa Cartel）及哈利斯科州新生代販毒集團（Jalisco New Generation Cartel）企圖滲透、掌控厄瓜多監獄，同時收編厄瓜多當地幫派，最終導致該國的諸多監獄成為墨西哥毒販及相關販毒集團排除異己的主戰場。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）亦提出相似的看法，該報表示，厄瓜多的地理位置位於古柯鹼（Cocaine）生產大國祕魯及哥倫比亞中間，是這些南美國家將古柯鹼運往美國、歐洲、亞洲的關鍵中轉站，同時也是諸多敵對幫派在運毒路線上的必經之路，因此幫派間的利益衝突可說是相當頻繁。

《半島電視台》便曾引用厄國官方的數據顯示，2020年全年緝獲了128噸毒品；2021年1月至8月間，厄瓜多政府則查獲約116噸的毒品，其中毒品的類型主要為古柯鹼。且英國《衛報》（The Guardian）所引述的最新數據也指出，今年的前4個月，厄瓜多當局便已成功查緝了85噸古柯鹼，是去年同期毒品緝獲量的兩倍。

而這些跨國販毒集團的成員在被逮捕、關押至厄瓜多監獄後，又常因厄國監獄過於擁擠及資源缺乏的情形下相互爭奪地盤，最終導致敵對幫派的衝突升級。

長期關注厄瓜多監獄一連串暴亂事件的美洲人權委員會（IACHR），則譴責厄瓜多政府沒有負起應盡的責任，尤其當局未能提供獄中安全的環境條件，例如厄瓜多全境的監獄系統內共有65座監獄，約可容納3萬名受刑人，但該國實際容納的囚犯人數卻超過3萬9000人，明顯超過監獄設施所能負荷的承載量。