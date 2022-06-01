【專訪】蘇金春外甥蔡淳文：從海外台獨運動到地方創生，兩人都把鄉愁釀成行動

我們想讓你知道的是
蔡淳文對文化、認同的敏銳度展現在創作，和家鄉對話或許一直是他創作的驅力。「拍國外會覺得拍到很表面的東西，才待個幾天看不到那個城市真實的樣貌，拍出來好像很討喜，但是不耐看。」他說，在台灣，有屬於自己家鄉的題材，才會覺得是自己的東西，能夠跟國小、童年、青少年時代的記憶連結。
文：戴綺儀
剛過了4月7日言論自由日，隔日台獨運動前輩彭明敏過世，讓我們回顧那個海外獨立運動風起雲湧的年代，那時台灣囝仔出走的路徑，有階級、國族、性別交織而成的足跡。本篇專訪已故台獨運動前輩蘇金春的外甥蔡淳文。
兄弟沒夢不應該【註】
對於1960年代農漁村出身的年輕人而言，階級向上流動最可行的管道是教育，透過體制內教育取得更高的社經地位，到市區、到首都、到國外過日子。而家族資源往往放在栽培男性，教育翻轉階級的潮流只推著男性出走，因此農漁村年輕人離鄉的現象包含性別、城鄉、階級因素。
彼時，對於農漁村年輕人（以男性為主）來說，生活不在地方，理想都在遠方，許多討海人也不樂見第二代同樣從事漁業。農漁村外移的性別期待，搭配戒嚴時代的背景，便可以理解海外政治黑名單以男性居多的現象了，是離鄉追夢、受高等教育的年輕男性所構成的一條打拼路徑。
位於高雄梓官的蚵子寮，以漁業為主，六十年前曾有一位蚵寮囝仔赴美留學，成為回不了國的黑名單人士，他是已故政治受難者蘇金春。當時彌陀鄉南寮村竟出了一位頂大學生，很是轟動，而蘇金春有一位同樣留美的外甥蔡淳文，兩人在不同年代經歷離鄉、返鄉的路徑。
出走吧，從香蕉與烏魚子的家鄉
蘇金春曾名列海外黑名單，故事寫在今年《台灣獨曆》7月17日。蘇金春在台大電機系、交大電子所畢業後，受雷震《自由中國》啟發，1962年選擇留美，離開極權的環境。外甥蔡淳文則是1990年代留美的藝術工作者。
蔡淳文描述大舅蘇金春當年情景，「那時候很貧窮，他是搭『貨輪』去日本，帶烏魚子跟香蕉去日本賣，然後再轉搭船去加州。」蚵子寮的烏魚子、旗山的香蕉，在日本都是高級商品，家鄉的農漁業把囝仔往外推，更在漁村囝仔教育翻轉之路幫了一大把。
這些故事其實是蔡淳文從大舅老朋友羅福全書上看到的，「因為以前，知道他在做什麼的都是朋友，但是家人不知道」。當時家族的人們怎麼看待這樣一位成員呢？其實蔡淳文跟大舅初次相見是在美國，從小常聽家人提及「一位傑出的舅舅」，時常收到美國寄回的書、明信片、國家畫廊出版品，「我現在這樣其實是受他影響，被他啟蒙。」
列為黑名單而不能返鄉的長輩，用自己的方式持續關心家族晚輩，在戒嚴時期成為孩子們文化資源的窗口。蘇金春直到2005年才回台灣，於2012年過世，終身未婚，他曾說過，上班是他的副業、正職是台獨運動。
把鄉愁釀成行動，海外台獨運動到地方創生
1964年彭明敏與其學生魏廷朝、謝聰敏共同起草《台灣自救運動宣言》，當時，大舅蘇金春在賓州大學電機系當助教時，獨立利用學校設備鋁版印製四千份《台灣自救運動宣言》寄回台灣。
同時期結識羅福全，兩人一起在費城台灣同鄉會推進在美的台獨運動，也一起被威權政府列入黑名單。背負家族期待出走的少年，成為逃亡的男人。
蔡淳文因為主修美術，可以變換各種字體，就幫忙大舅蘇金春抄寫重要資訊寄回台灣，「因為字跡不能被辨識」。畢竟黑名單有縝密的監控系統，這幾年政治檔案一一解碼，當年在黑名單上的人開始有權調閱國家檔案，發現數十年前的私密個資，多是來自室友、同學、摯友的紀錄。如今我們討論這些不是為咎責個人，而是了解集體的共業、看見裂痕、試圖共生。
1960年代，多數人留學海外是為了自由、為了階級上移。人在國外生活，吸收更多國內鮮能談論的台灣歷史與國際關係，成為威權政府眼中的黑名單。1990年代出發的蔡淳文，同樣感受到教育風氣的差異，「不知道我大舅當初出去，是不是也是發現，外面的環境怎麼那麼自由！就是會很高興，又有點覺得，為什麼不是自己的國家？」
蔡淳文對文化、認同的敏銳度展現在創作，和家鄉對話或許一直是他創作的驅力。「拍國外會覺得拍到很表面的東西，才待個幾天看不到那個城市真實的樣貌，拍出來好像很討喜，但是不耐看。」他說，在台灣，有屬於自己家鄉的題材，才會覺得是自己的東西，能夠跟國小、童年、青少年時代的記憶連結。
於是他十多年後回台定居，也參與故鄉蚵子寮的地方活動「蚵寮漁村小搖滾」，似乎和大舅蘇金春的海外台獨運動極度相似：用專長為家鄉出力。
橫跨世代的逃亡：從黑名單到「返鄉的阻礙」
蘇金春因威權政府黑名單無法返鄉，那蔡淳文這一輩解嚴後的台灣留學生呢？「八零年代不會讀書很慘，可是會讀書，你要讀到真的很厲害。」青年返鄉，一方面需要對家鄉的認同，一方面要扭轉「外面比較好」的社會偏見，這是對陽剛特質積極向外征服的性別化期待。
電影《蚵豐村》全片在嘉義東石漁村拍攝，主角盛吉從小被送離漁村，年近三十返鄉必須故作風光，他摘不下的面具，來自陽剛特質、階級翻轉交織來的期待。盛吉寫實的處境多少有著每一位返鄉青年（尤其年輕男性）的影子，來自街坊鄰居「是不是在外面混不下去了？」、「回來之後要幹嘛？」的過度關心。
青年返鄉、轉型正義，這兩條支線的國際浪潮在此交會，可以說都是從「鄉愁」出發的行動。把鄉愁釀成認同，或許每次出走都是為了回來，不只是肉身的返鄉，更是思想上的往返，無論人在哪裡都持續和家鄉對話，呼應全球在地化的我們交織而共生。
註釋：取自拍謝少年第二張台語專輯《兄弟沒夢不應該》
參考資料
- 《蚵豐村Ohong Village》，2019，導演林龍吟，劇情片，台灣、捷克，91min
- 《台灣獨曆2022：台灣歷史上的今天》，Mock Mayson，2021，前衛出版
- 羅福全，「費城的台灣人－蘇金春博士」，載於台灣獨立建國聯盟，2012/7/31。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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月薪25萬牙醫與3萬小資有相同煩惱？缺乏財務大局觀或許更焦慮！
我們想讓你知道的是
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；並檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
先前一名網紅指出「25萬高收入族煩惱跟3萬小資相同」引發熱議，多數網友都無法認同，但我曾經遇過一位每月平均收入約25萬的牙醫，焦慮指數遠超過一般月薪3萬小資族。
職業為牙醫的陳醫師，雖然每月收入依診所患者數量有所起落，但近一年來平均月收入也有25萬，如果看診數量較多，當月收入可能差不多是小資新鮮人一年的薪水。
接到陳醫師的諮詢需求時，我檢視了一下陳醫師資產負債情況，各種狀況算相當不錯，並沒有特別需要修改的地方，除了投資組合總資產比多數人高出許多外，手頭也有足夠現金可以擁有良好生活品質。
然而我也發現陳醫師的焦慮恐慌指數位居「前段班」。在老婆還有一份時間彈性的工作，可共同貼補家用同時，陳醫師本人還是因為每月總「入不敷出」而始終對「缺錢」存在極大焦慮，對談時可以明顯感覺到他愁眉不展。
除了覺得賺的錢跟不上花錢速度外，陳醫師對投資始終無法看到明顯獲利，也對能不用擔心經濟壓力、實現財務自由和減少晚上及週末工作時間，這些遲遲無法達成的願望感到無力。
將陳醫師的資產負債、預算損益及投資組合全盤檢視一遍後，發現他入不敷出及焦慮主要原因有三個：「財務審視不全面」、「保險機會成本過高」及「理財結構過於保守」，而這三個問題同時也是相當多小資族財務管理及投資理財時容易犯的錯誤。
賺再多也是超支，都是因為缺乏財務的大局觀。
陳醫師雖然有做帳的習慣，但缺少了與老婆妥善溝通，因此對整個家庭支出總是後知後覺，金錢分配也有些混亂。
建議陳醫師應該要清楚將每月預算損益明確分類，倘若不能知道家中各個支出類別、就容易缺乏全局觀，不會知道各個預算哪邊多、哪邊少。一直見樹不見林就會覺得每一筆支出都該花，最後造成怎麼賺都無法完全支付開銷。
例如：陳醫師接下來可能會面臨換車這類龐大支出的抉擇，如果缺乏支出優先順序，容易讓每個花錢決策看起來都很合理，最後將陷入錢永遠不夠花的窘境。
我建議陳醫師將保險、生活費、交通、教育等支出分類，明確定義出每月比例，將這些支出以平均月收入設定底限，在有限「開銷」下就能避免各項開銷造成不必要浪費。
省下不必要的花費就有機會產生複利效應，這是高收入族群容易忽略的思維，所以會更容易在各個支出項目當中超支，即便收入高，最後也跟很多人一樣入不敷出。
給陳醫師的建議一：想清楚機會成本，每一塊錢都很重要！
不管收入有多少，有個理財共通觀念必須記住：每一塊錢都很重要！
陳醫師的財務現況，比起入不敷出這問題，我覺得更需要立即為他進行深入「保險健檢」！全家人一個月單醫療及意外險就高達4萬元保險支出，明顯高出該負擔成本，更不符合機會成本。
相當多人購買保險這類看似有「保障」的產品時，特別容易忽略機會成本問題，覺得應該多保一點，當有需求時就能多拿回一點。但是當我們只專注於保險，忘記或忽略其他開銷，就會造成過度投入。
無論收入有多少，保險支出絕不能超過每月收入十分之一。以陳醫師這個案例來看，假設把每月41,000元保險費降到合理比例24,000元，即使只將這省下的17,000元為小孩簡單投資ETF，以報酬率9%計算，30年就有2,400多萬元。
多出的17,000元保險費，能提供的保障是否超過將錢放入投資的報酬率？這就是他已經失去的機會成本。
給陳醫師的投資建議二：想實現財富自由夢想，先拋掉對金錢的焦慮
為何擁有高收入的陳醫師，也有相當多資產分配於投資中，感覺做了很多投資、卻無法看到獲利成果？理由很簡單：因為投資配置沒有辦法支撐夢想。
分析他的投資組合，保障型資產高達600萬佔23%，防守型資產包含房子共2,000萬佔75%，進攻型資產只投入60萬、佔2%，明顯無法帶來足以支付開銷的高獲利。
我的建議是如果本身個性無法承受太多風險，可以將進攻型資產提高到至少47%，防守調整至47%；至於現金、活存這些保障型資產，就算每個月支出高達30萬，預留半年180萬保障金也就足夠，可以降低至7%。
在房地產無法變現情況下，他現在也只需要將當初為小孩存的美金保單活用於投資中立即就增加200萬進攻型資產，在已經懂得如何選股的情況下，自然就離夢想更進一步！
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。