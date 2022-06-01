【專訪】蘇金春外甥蔡淳文：從海外台獨運動到地方創生，兩人都把鄉愁釀成行動

文：戴綺儀

剛過了4月7日言論自由日，隔日台獨運動前輩彭明敏過世，讓我們回顧那個海外獨立運動風起雲湧的年代，那時台灣囝仔出走的路徑，有階級、國族、性別交織而成的足跡。本篇專訪已故台獨運動前輩蘇金春的外甥蔡淳文。

兄弟沒夢不應該【註】

對於1960年代農漁村出身的年輕人而言，階級向上流動最可行的管道是教育，透過體制內教育取得更高的社經地位，到市區、到首都、到國外過日子。而家族資源往往放在栽培男性，教育翻轉階級的潮流只推著男性出走，因此農漁村年輕人離鄉的現象包含性別、城鄉、階級因素。

彼時，對於農漁村年輕人（以男性為主）來說，生活不在地方，理想都在遠方，許多討海人也不樂見第二代同樣從事漁業。農漁村外移的性別期待，搭配戒嚴時代的背景，便可以理解海外政治黑名單以男性居多的現象了，是離鄉追夢、受高等教育的年輕男性所構成的一條打拼路徑。

位於高雄梓官的蚵子寮，以漁業為主，六十年前曾有一位蚵寮囝仔赴美留學，成為回不了國的黑名單人士，他是已故政治受難者蘇金春。當時彌陀鄉南寮村竟出了一位頂大學生，很是轟動，而蘇金春有一位同樣留美的外甥蔡淳文，兩人在不同年代經歷離鄉、返鄉的路徑。

出走吧，從香蕉與烏魚子的家鄉

蘇金春曾名列海外黑名單，故事寫在今年《台灣獨曆》7月17日。蘇金春在台大電機系、交大電子所畢業後，受雷震《自由中國》啟發，1962年選擇留美，離開極權的環境。外甥蔡淳文則是1990年代留美的藝術工作者。

蔡淳文描述大舅蘇金春當年情景，「那時候很貧窮，他是搭『貨輪』去日本，帶烏魚子跟香蕉去日本賣，然後再轉搭船去加州。」蚵子寮的烏魚子、旗山的香蕉，在日本都是高級商品，家鄉的農漁業把囝仔往外推，更在漁村囝仔教育翻轉之路幫了一大把。

這些故事其實是蔡淳文從大舅老朋友羅福全書上看到的，「因為以前，知道他在做什麼的都是朋友，但是家人不知道」。當時家族的人們怎麼看待這樣一位成員呢？其實蔡淳文跟大舅初次相見是在美國，從小常聽家人提及「一位傑出的舅舅」，時常收到美國寄回的書、明信片、國家畫廊出版品，「我現在這樣其實是受他影響，被他啟蒙。」

列為黑名單而不能返鄉的長輩，用自己的方式持續關心家族晚輩，在戒嚴時期成為孩子們文化資源的窗口。蘇金春直到2005年才回台灣，於2012年過世，終身未婚，他曾說過，上班是他的副業、正職是台獨運動。

把鄉愁釀成行動，海外台獨運動到地方創生

1964年彭明敏與其學生魏廷朝、謝聰敏共同起草《台灣自救運動宣言》，當時，大舅蘇金春在賓州大學電機系當助教時，獨立利用學校設備鋁版印製四千份《台灣自救運動宣言》寄回台灣。

同時期結識羅福全，兩人一起在費城台灣同鄉會推進在美的台獨運動，也一起被威權政府列入黑名單。背負家族期待出走的少年，成為逃亡的男人。

蔡淳文因為主修美術，可以變換各種字體，就幫忙大舅蘇金春抄寫重要資訊寄回台灣，「因為字跡不能被辨識」。畢竟黑名單有縝密的監控系統，這幾年政治檔案一一解碼，當年在黑名單上的人開始有權調閱國家檔案，發現數十年前的私密個資，多是來自室友、同學、摯友的紀錄。如今我們討論這些不是為咎責個人，而是了解集體的共業、看見裂痕、試圖共生。

1960年代，多數人留學海外是為了自由、為了階級上移。人在國外生活，吸收更多國內鮮能談論的台灣歷史與國際關係，成為威權政府眼中的黑名單。1990年代出發的蔡淳文，同樣感受到教育風氣的差異，「不知道我大舅當初出去，是不是也是發現，外面的環境怎麼那麼自由！就是會很高興，又有點覺得，為什麼不是自己的國家？」

蔡淳文對文化、認同的敏銳度展現在創作，和家鄉對話或許一直是他創作的驅力。「拍國外會覺得拍到很表面的東西，才待個幾天看不到那個城市真實的樣貌，拍出來好像很討喜，但是不耐看。」他說，在台灣，有屬於自己家鄉的題材，才會覺得是自己的東西，能夠跟國小、童年、青少年時代的記憶連結。

於是他十多年後回台定居，也參與故鄉蚵子寮的地方活動「蚵寮漁村小搖滾」，似乎和大舅蘇金春的海外台獨運動極度相似：用專長為家鄉出力。

橫跨世代的逃亡：從黑名單到「返鄉的阻礙」

蘇金春因威權政府黑名單無法返鄉，那蔡淳文這一輩解嚴後的台灣留學生呢？「八零年代不會讀書很慘，可是會讀書，你要讀到真的很厲害。」青年返鄉，一方面需要對家鄉的認同，一方面要扭轉「外面比較好」的社會偏見，這是對陽剛特質積極向外征服的性別化期待。

電影《蚵豐村》全片在嘉義東石漁村拍攝，主角盛吉從小被送離漁村，年近三十返鄉必須故作風光，他摘不下的面具，來自陽剛特質、階級翻轉交織來的期待。盛吉寫實的處境多少有著每一位返鄉青年（尤其年輕男性）的影子，來自街坊鄰居「是不是在外面混不下去了？」、「回來之後要幹嘛？」的過度關心。

青年返鄉、轉型正義，這兩條支線的國際浪潮在此交會，可以說都是從「鄉愁」出發的行動。把鄉愁釀成認同，或許每次出走都是為了回來，不只是肉身的返鄉，更是思想上的往返，無論人在哪裡都持續和家鄉對話，呼應全球在地化的我們交織而共生。

註釋：取自拍謝少年第二張台語專輯《兄弟沒夢不應該》

參考資料

本文經辣台妹聊性別授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航