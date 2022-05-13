緬甸政變後的女性現況：從高掛筒裙對抗軍隊，到衝突下流離失所的婦女

文：彭真聖（國立政治大學外交系四年級，Glocal Action 全球在地行動公益協會實習夥伴）

從敘利亞內戰、烏俄戰爭到緬甸政變後衝突不歇，無數婦女在危難中的現況與處境，似乎是在新聞媒體上容易被忽視的的一環，實際上，女性難民承擔的是比人們想像中更重要的角色。

2021年2月緬甸政變後，反政變的街頭抗議四起，路上隨處可見高掛的女性的傳統服飾筒裙—籠基（longyi）在空中飄揚，看似只是色彩繽紛的旗幟，卻在抗議中扮演了要角。

緬甸的傳統觀念中，從籠基底下穿越，是對男子氣概的褻瀆，因此，高掛的籠基不僅成功阻擋部分軍隊的鎮壓路線，更讓世界看到生活在緬甸的女性所遭受的壓抑，以及她們所展現出來的女力。

Photo Credit: AP/ 達志影像 政變爆發後，一群穿著傳統服飾的婦女們前往中國大使館抗議中國支持緬甸軍政府。

從未減緩的緬甸境內衝突

一年多來，軍政府以及平民防衛組織—人民防衛軍（People's Defence Force，PDF）的衝突並沒有減緩，死傷人數持續攀升，造成死傷的主因從原先的示威抗議，到武裝衝突，近期則有砲擊、軍機空襲等重武器軍事行動。

「緬軍趁著全球焦點鎖定在烏俄戰爭時，擴大鎮壓反對勢力，投入俄製米格機與武裝直升機，每趟任務投下數以百計的迫擊砲彈。」國際人道組織成員歐貝克受訪時，描述他在當地看到的情景。

聯合國針對超過155位政變受害者、目擊者，以及倡議者進行訪談，並在今年3月釋出報告，指出自緬甸政變迄今，已有1600人遭到安全部隊殺害，1萬2500人被監禁，44萬人流離失所，1400萬人需要緊急的人道援助。

聯合國人權事務高級專員Michelle Bachelet也呼籲，國際社會應採取立即的行動阻止緬甸軍政府的暴力行為以及對人權的迫害。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 對抗軍政府的仰光人民國防軍成員

戰火流離中的堅毅婦女

女性除了在緬甸境內的抗爭中扮演要角，還有一群同為女性的勇者，也因為緬甸的社會動盪，流離於泰緬邊境之間，過程中飽受威脅，為的只是為一個能夠安居的定所。

長期武裝衝突中，多數男性或留守境內家園，或遭拘禁，抑或是受戰火波及而離世，長輩及孩子由婦女帶離衝突區，因此流離者多為老幼婦孺。若丈夫在世，能見妻子持續往返兩地，搬運物資回家支援；萬一丈夫不幸離世，婦女則一肩擔起對子女及雙方父母的照顧。

即使身處衝突區域之外，這些婦女也沒有因此免於威脅。2021年底，原本應是一家團圓的平安夜，卻在克耶邦內發現載有多具遺體的車輛，裡面的屍首遭到綑綁，連同車子焚燒於烈火之中，至少有38人喪命於這場屠殺事件，而婦女及孩童在死難者之中佔據多數。

聯合國婦女署在2021年的報告書中指出，緬甸因社會動盪而失去固定居所的流離者中，70%屬於婦女與小孩。抗爭、逃難的過程中，軍隊進入平民村落，迫使平民站在戰事前線，將其作為人肉盾牌、侵犯無辜的平民婦女。

Photo Credit：Reuters/ 達志影像 2021年5月，在緬甸東部因衝突而流離失所的婦女在一個森林營地餵嬰兒。

支援草根團體自助的力量

儘管面臨環境中的種種威脅，當地仍發展出自助網絡來支撐危難中的流離者，起源於泰緬邊境難民營的草根組織—克倫族婦女會（Karen Women’s Organization，KWO）便串聯起女性的力量，穿梭於難民、流離者生活的聚落，為婦女、孩童提供生活所需、提供知識課程為難民進行賦能。

KWO年度報告中，一位流離中的年輕女性表示，「我身上的衣服就是逃跑時所能帶走的行李，在叢林裡待了幾天後，拿到KWO發放的物資包，裡面有衣物、鞋子，還有其他生活所需的用品，才讓我更安心自在。」

雖然有來自全球各地的資金、物資援助投入事發地區，但援助資金可能遭到軍政府阻擋而無法彈性運用，因此有當地的草根組織能夠深入衝突區，對接來自外界的資源，顯得格外重要。

長期致力於泰緬邊境兒童教育的台灣公益組織Glocal Action即在今年初緬甸戰火升溫以來，即刻提供緊急救助經費，協助KWO及其他當地團體，發放超過4萬公斤的基本糧食、生活物資，救助近5000名流離失所的緬甸難民。

作為第一線援助工作者的KWO秘書長Naw K’nyam Paw呼籲，「希望捐款單位及個人可以保持彈性，並更緊密地與當地的草根組織合作，讓資源能夠有效地被分配，更及時且精準地因應當地需求加以變動。」

捐款之外，還可以做什麼

「即使還是一位學生，有什麼樣的行動是可以持續參與，為世界上的流離者盡一份心力？」在我開始接觸緬甸議題後，不僅對於危難中女性的堅毅感到敬佩，這個提問更在心中不斷浮現。

一直以來，台灣人的善心行動在國際上都十分突出，日本311大地震是如此，近期的烏俄戰爭也不例外，每當危難發生，國人總是展露跨越國界的善心，踴躍捐款幫助當地受難者。

然而，想想在台灣新聞報導中看見的議題比例，能夠發現並非所有問題都能得到相同的關注及討論，透過民間力量探究未在主流媒體深入觸及的議題，也是能對議題著力的第一步。

接著將我們的所見與理解向外傳遞，儘可能觸及更多社會大眾，並影響反映民意的執政政府，分擔國際責任及加強援助力道，參與國際社會共同尋求問題的根本解決。

（在國際社會持續為緬甸發聲的薩莎醫生（Dr. Sasa）曾在社群媒體頁面上呼籲「勇敢無懼的緬甸和烏克蘭人民需要你們的協助。」）

註：關於《不讓戰火奪去孩童的笑容－緬甸兒童援助集資計畫》，請點此

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒