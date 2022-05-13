緬甸政變後的女性現況：從高掛筒裙對抗軍隊，到衝突下流離失所的婦女
我們想讓你知道的是
長期武裝衝突中，多數男性或留守境內家園，或遭拘禁，抑或是受戰火波及而離世，長輩及孩子由婦女帶離衝突區，因此流離者多為老幼婦孺。若丈夫在世，能見妻子持續往返兩地，搬運物資回家支援；萬一丈夫不幸離世，婦女則一肩擔起對子女及雙方父母的照顧。
文：彭真聖（國立政治大學外交系四年級，Glocal Action 全球在地行動公益協會實習夥伴）
從敘利亞內戰、烏俄戰爭到緬甸政變後衝突不歇，無數婦女在危難中的現況與處境，似乎是在新聞媒體上容易被忽視的的一環，實際上，女性難民承擔的是比人們想像中更重要的角色。
2021年2月緬甸政變後，反政變的街頭抗議四起，路上隨處可見高掛的女性的傳統服飾筒裙—籠基（longyi）在空中飄揚，看似只是色彩繽紛的旗幟，卻在抗議中扮演了要角。
緬甸的傳統觀念中，從籠基底下穿越，是對男子氣概的褻瀆，因此，高掛的籠基不僅成功阻擋部分軍隊的鎮壓路線，更讓世界看到生活在緬甸的女性所遭受的壓抑，以及她們所展現出來的女力。
從未減緩的緬甸境內衝突
一年多來，軍政府以及平民防衛組織—人民防衛軍（People's Defence Force，PDF）的衝突並沒有減緩，死傷人數持續攀升，造成死傷的主因從原先的示威抗議，到武裝衝突，近期則有砲擊、軍機空襲等重武器軍事行動。
「緬軍趁著全球焦點鎖定在烏俄戰爭時，擴大鎮壓反對勢力，投入俄製米格機與武裝直升機，每趟任務投下數以百計的迫擊砲彈。」國際人道組織成員歐貝克受訪時，描述他在當地看到的情景。
聯合國針對超過155位政變受害者、目擊者，以及倡議者進行訪談，並在今年3月釋出報告，指出自緬甸政變迄今，已有1600人遭到安全部隊殺害，1萬2500人被監禁，44萬人流離失所，1400萬人需要緊急的人道援助。
聯合國人權事務高級專員Michelle Bachelet也呼籲，國際社會應採取立即的行動阻止緬甸軍政府的暴力行為以及對人權的迫害。
戰火流離中的堅毅婦女
女性除了在緬甸境內的抗爭中扮演要角，還有一群同為女性的勇者，也因為緬甸的社會動盪，流離於泰緬邊境之間，過程中飽受威脅，為的只是為一個能夠安居的定所。
長期武裝衝突中，多數男性或留守境內家園，或遭拘禁，抑或是受戰火波及而離世，長輩及孩子由婦女帶離衝突區，因此流離者多為老幼婦孺。若丈夫在世，能見妻子持續往返兩地，搬運物資回家支援；萬一丈夫不幸離世，婦女則一肩擔起對子女及雙方父母的照顧。
即使身處衝突區域之外，這些婦女也沒有因此免於威脅。2021年底，原本應是一家團圓的平安夜，卻在克耶邦內發現載有多具遺體的車輛，裡面的屍首遭到綑綁，連同車子焚燒於烈火之中，至少有38人喪命於這場屠殺事件，而婦女及孩童在死難者之中佔據多數。
聯合國婦女署在2021年的報告書中指出，緬甸因社會動盪而失去固定居所的流離者中，70%屬於婦女與小孩。抗爭、逃難的過程中，軍隊進入平民村落，迫使平民站在戰事前線，將其作為人肉盾牌、侵犯無辜的平民婦女。
支援草根團體自助的力量
儘管面臨環境中的種種威脅，當地仍發展出自助網絡來支撐危難中的流離者，起源於泰緬邊境難民營的草根組織—克倫族婦女會（Karen Women’s Organization，KWO）便串聯起女性的力量，穿梭於難民、流離者生活的聚落，為婦女、孩童提供生活所需、提供知識課程為難民進行賦能。
KWO年度報告中，一位流離中的年輕女性表示，「我身上的衣服就是逃跑時所能帶走的行李，在叢林裡待了幾天後，拿到KWO發放的物資包，裡面有衣物、鞋子，還有其他生活所需的用品，才讓我更安心自在。」
雖然有來自全球各地的資金、物資援助投入事發地區，但援助資金可能遭到軍政府阻擋而無法彈性運用，因此有當地的草根組織能夠深入衝突區，對接來自外界的資源，顯得格外重要。
長期致力於泰緬邊境兒童教育的台灣公益組織Glocal Action即在今年初緬甸戰火升溫以來，即刻提供緊急救助經費，協助KWO及其他當地團體，發放超過4萬公斤的基本糧食、生活物資，救助近5000名流離失所的緬甸難民。
作為第一線援助工作者的KWO秘書長Naw K’nyam Paw呼籲，「希望捐款單位及個人可以保持彈性，並更緊密地與當地的草根組織合作，讓資源能夠有效地被分配，更及時且精準地因應當地需求加以變動。」
捐款之外，還可以做什麼
「即使還是一位學生，有什麼樣的行動是可以持續參與，為世界上的流離者盡一份心力？」在我開始接觸緬甸議題後，不僅對於危難中女性的堅毅感到敬佩，這個提問更在心中不斷浮現。
一直以來，台灣人的善心行動在國際上都十分突出，日本311大地震是如此，近期的烏俄戰爭也不例外，每當危難發生，國人總是展露跨越國界的善心，踴躍捐款幫助當地受難者。
然而，想想在台灣新聞報導中看見的議題比例，能夠發現並非所有問題都能得到相同的關注及討論，透過民間力量探究未在主流媒體深入觸及的議題，也是能對議題著力的第一步。
接著將我們的所見與理解向外傳遞，儘可能觸及更多社會大眾，並影響反映民意的執政政府，分擔國際責任及加強援助力道，參與國際社會共同尋求問題的根本解決。
（在國際社會持續為緬甸發聲的薩莎醫生（Dr. Sasa）曾在社群媒體頁面上呼籲「勇敢無懼的緬甸和烏克蘭人民需要你們的協助。」）
註：關於《不讓戰火奪去孩童的笑容－緬甸兒童援助集資計畫》，請點此
延伸閱讀
- 緬甸流亡海外代表薩莎醫生呼籲：「勇敢無懼的緬甸和烏克蘭人民都需要你們的協助！」
- 《緬甸前線》記者周浩霖談政變一週年：回想政變前的緬甸，好像是另一個世界
- 翁山蘇姬非法持有對講機等罪名成立，遭緬甸軍事法庭判4年徒刑
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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加速敏捷開發腳步！AWS Amplify 協助企業打造高效能應用服務
我們想讓你知道的是
台灣企業勢必需要明確轉型策略，搭配適合的雲端工具作為入場券，一來降低數位化門檻、二來減少摸索資源的浪費。
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前端工程師運用 AWS Amplify，快速在雲端建立 REACT 應用程式
事實上，AWS 的入門課程指出，運用 AWS Amplify 在雲端建立 React 應用程式及服務集，只需五個學習歷程，包含建立 React 應用程式、初始化本機應用程式、新增身份驗證、新增 API 和資料庫、新增儲存體。如果想快速了解 REACT 程式快速上雲的方法及示範教學，本文節錄 AWS QUICKSTART 學習資源內容，幫助前端工程師更快掌握重點。
首先，何謂 AWS Amplify？AWS Amplify 是一項全托管 Front-End Web & Mobile 服務，採取無伺服器模式，在後端建立、部署和託管單一頁面 Web 應用程式或靜態網站的 Git 型 CI/CD 工作流程，加速開發過程直接整合其他 AWS 服務。舉例來說，像是整合封裝好的 Library 資源、或運用一些 Components UI 軟體去配置後端，以及利用 Admin 的 UI 做資源上的管理。
AWS Amplify加速Develop、Deliver 與 Manage流程
AWS Amplify 主要優勢展現在三大項工作階段，分別是 Develop、Deliver 和 Manage。Develop 部分可利用 CLI（Command-Line Interface）或 Admin UI 設定後端，使用 GraphQL 或 REST API 設定也是可行的，進而快速建構一個前後端專案。此外，開發者還能搭配 AWS 其他服務，例如使用 AWS Authentication 全托管認證服務，或 DataStore、Storage 等多項 Feature Categories。
到了 Deliver 階段，若是要透過 AWS Amplify 執行 Web Hosting 任務，可拆解出三個流程。首先是將 Repository 與 AWS Amplify 進行連結，這邊可整合 Amplify Console 提供的支援資源包含 Github、Bit Bucket、Gitlab、以及 AWS 的程式碼代管工具 AWS CodeCommit。一旦連結以後，開發者可透過自己的 Configuration，决定在各個不同的 Build 要執行什麽樣的指令，最後再透過 Deploy 方式，幫助工程師進行前端的 Hosting。
在最後一個 Manage 階段，開發者則可利用 AWS Amplify 的 Admin UI，以開啓瀏覽器方式，透過視覺化介面統一管理資源。例如在 Admin UI 介面左側選單，涵蓋 Content、User Management 的區塊，讓參與專案但沒有 AWS Console 權限的使用者，可利用 E-mail 方式邀請使用者進到 Admin UI，進行一些設定或觀看其他相關資源；甚至在 Set Up 區塊還有相關選項，例如要針對 Data Modeling 或 APP User 做權限管理，以及可連結到 AWS 其他服務。
運用開放資源 AWS Amplify Framework，打造高效能應用服務
AWS QUICKSTART 學習資源還介紹到另一個 AWS 提供的開放資源 Amplify Framework，一樣可利用 Amplify CLI 的方式，配置 Web 和行動應用程式的前後端，以及開發者需要用到的服務，讓應用程式更易於構建，並獲得安全、高性能的使用體驗。
Amplify CLI 一樣有支援多個不同 Category，例如較常使用的幾個 Comment Line，像是Amplify Init 指令做初始化或創建幾個不同資源；或是 Amplify Status 指令，隨時在開發過程查看各個 Category 狀態；甚至專案結束後，可利用 Amplify Delete 直接把 Amplify 所創建的資源做一次性删除。另外也可透過 AWS Amplify Client 利用比較抽象化方式，讓開發者直接利用 Component 實現想要完成的項目。
實際示範給你看，設定 React 程式可以如此簡單
假設前端工程師現在要快速部署一項有驗證功能（Authentication）還要搭配 Rest API、GraphQL、Analytics 等服務的應用，如何快速設定 React 程式？在 AWS QUICKSTART 的學習資源後半段，有詳細說明要啟動這類型專案的操作方法。
開發者可以先利用 AWS Lambda Function 結合 Amazon API Gateway 方式，創建出一個 Rest API，到了 Authentication 階段，則使用到 AWS Cognito 的服務，接著針對 GraphQL 需求，可利用 AWS AppSync 服務，以及最後如果有 Analytics 的需求，也可以串聯 Amazon Pinpoint 工具。Amazon Pinpoint 是一項彈性而可以擴展的行銷通訊服務，開發人員可利用 Amazon Pinpoint API 追蹤 Web 使用者的行爲，或是針對 APP 推送、電子郵件、簡訊點擊行為蒐集到具體的資訊。
在這整套流程示範之後，值得特別強調的是，AWS AppSync 是一項全托管的服務，能及時更新，甚至在使用者離線時仍可以持續去創建和修改數據。一旦設備連上線之後，這項應用程式就可重新連線，並接到後端同步數據，達成彈性、自動化擴展或減縮各式 API 的請求。
AWS 最後強調，Amplify 是相當適合建構出一個靜態 Web、Apps 服務模式，例如說像是打造部落格，或者是一項 APP 內的代辦事項應用等；加上 Amplify 具全托管服務特色，可串聯上述 AWS 在雲端所提供的資源，都能在部署過程加以整合，加速開發流程及效率，並且有效節省開發資源。如果想用低門檻的雲端解決方案，其實前端工程師是能在開發流程更靈活配置資源，甚至為公司的商業、服務模式挖掘出創新價值。
了解更多：AWS 開發者系列