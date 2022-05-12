「爸爸要走了，我們會看到他最後一面嗎？」難以圓滿，是病房隔離措施下的困難之一

難以圓滿，是病房隔離措施下的困難之一。

今天有一段對話，但是我覺得我自己講得很殘忍。一個家屬不斷地來到醫院專責病房門口，我出去應門。

家屬：「醫師，不好意思，我想問我爸爸狀況。」 我：「你怎麼又來了，不是有說病人狀況就是不好嗎？」 家屬：「但是，我爸爸一直說，他在病房很好啊，他一直打電話說他想回家。」 我：「他怎麼會好？？他現在都戴著高流量鼻導管了，還打上很多藥物，他是不可能回家的。」 家屬：「那......爸爸會變差嗎？」 我：「我們之前有談過，你們後來決定不插管、放棄急救，所以這個病人如果沒有好轉，大概就沒有下一步、順其自然。」

這就是我講過的，轉重症呼吸衰竭時，可能病人其他功能還是好的、意識也清楚，病人在氧氣供應足夠下會覺得自己是好的，很想掙扎或下床。

事實上他無法脫離高濃度的氧氣支持，X光下雙肺會是一片全白。拿下氧氣，很容易過不了一段時間就缺氧死亡。

家屬臉色有些失望。

家屬：「那......爸爸要走了，我們會看到他最後一面嗎？」 我：「很難，因為我們不能打破隔離規定。除非他病情好轉，你才可以帶他回家，或除非你要陪病，但是你會有確診風險。」

我斬釘截鐵的這樣回答。

家屬很低著頭說謝謝，回去了。

看著他的背影，我好像，打碎了他的希望。

爸爸即便呼喚他，如果病情無法逆傳，出不了院，他會比較難見到他爸爸一面。

Photo Credit: 姜冠宇醫師 作者姜冠宇醫師

目前專責病房所見，重症率確實沒有去（2021）年高。在去年萬華區爆發時，病房一半都有生命危險。

今年開病房病人一來，就是來一整個安養院的病人，病房裡大概15個病人中有2－3個還是會被病毒選上。但是這些前提是，外頭還有更多亟待住院的病人，應該還有些轉重症沒被統計到。

不知道在5月下旬高峰期，會不會有更多重中之重。

這些轉重症的病人，很多都會無法見到家人最後一面，也是快速火化。對於家庭關係比較好的家屬，這確實是蠻殘忍的。

以安寧取向來說，我覺得還有改善空間。不然談一個放棄急救，卻忽略了臨終時陪伴、達成圓滿的要素，好像仍然不是一件好事。

但是在病人量多時，也無法做到盡善盡美吧。

最近有法定傳染病降級的議題，我是不知道有沒有相關。我們對於流感重症病人，機制就會寬鬆一些，快篩取代PCR確診是一回事，但是就醫病之間的關係演進，流感化是還沒到來的。

似乎有其他醫院會有要求家屬來陪病，也只能有一位。但是也被質疑這樣不是造成家屬感染，怎麼做都不太對。

而這些隔離卻病情不可逆的病人，家屬如何陪病、或甚至如何探病的機制，或許我們可以再想一想。

本文經姜冠宇醫師 Pro'spect授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航