大學也有碳排問題？密切關注永續議題的地理學，絕對能在減碳過程作出一定貢獻
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隨著世界愈來愈重視環境保護，減碳與其他減少溫室氣體排放，都成為政府與大企業的重要目標。如今各大學對永續的努力，也被納入大學國際排名的評比標準之中，因此紛紛推出社會責任報告書、擬定溫室氣體排放盤查計畫，台大也不落於人後。
文： 陳奕儒（台灣大學地理系學生）
隨著人類活動所帶來的溫室氣體排放與全球暖化問題逐漸浮上檯面，「減碳」與「永續」開始成為令人無法抵擋的浪潮，不僅國際組織、政府及各大企業相繼開始訂定溫室氣體的排放標準及淨零碳排（net zero）路徑，一般而言較難以聯想到溫室氣體排放的大專院校，也開始被要求進行減量計畫，在永續方面的投入甚至會被納入大學國際排名的評比標準之中。
例如英國泰晤士高等教育（Times Higher Education）自2019年起，每年都會公布「世界大學影響力排名」（University Impact Ranking），以聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）作為評選大學的基準，迫使更多的一流大學必須在永續及減碳政策上有所作為，才不會在激烈競爭遭到排名的淘汰。
筆者所在的台灣大學也乘著這股潮流，每年開始定期公布大學社會責任報告書、擬定溫室氣體排放盤查計畫、更宣誓在2048年要達到碳中和（carbon neutrality），讓學校排放的溫室氣體量可以全數移除或抵銷。
地理學作為一個時常討論、批判及反思環境議題的學科，一定程度上也可以說肩負緩解氣候危機的重大責任。高等教育機構的地理系所在培養學生學習氣候變遷相關議題的同時，也應該要好好注意自身的溫室氣體排放，尋求改變的方法。
學術部落格Geography Direction的一篇文章便梳理了國外大學地理系的排放問題。文中提到，實現淨零碳排需要所有部門及行業持續的轉型，大專院校作為培養下一代「永續人才」的機構，也需要找出一個可以持續研究與教學、但卻不會增加全球暖化問題的排放路徑。
首先，文中以英國杜倫大學（Durham University）為例，說明二氧化碳的排放是如何與地理學研究及教學產生密切關聯的。透過調查及盤點可能的溫室氣體排放源，杜倫大學地理系一共找出三個主要的碳排來源，分別是：校園內教學設施用電所帶來的能源排放、師生研究活動所帶來的航空旅行排放、及學生進行跨國地理實查的航空旅行排放。
若將這些排放源對應至國際間最主流的碳盤查標準（ISO 14064），可以發現大專院校的地理系所，幾乎不會像工廠一般有直接排放二氧化碳的問題，而是透過使用電力、交通運輸等間接碳排放的方式產生溫室氣體。
值得注意的是，在杜倫大學地理系的碳排中，航空旅行是最大的單一排放源，甚至比起教學設施用電的排放量高出三倍。除了教職人員在做跨國研究及跑國際研討會時需要時常坐飛機之外，國外大學地理系的跨國地理實查傳統也讓學生在學習過程中有較高的碳排。
既然坐飛機旅行是造成最多碳排的環節，那麼為了減少排放量，我們是否應該要減少地理系教授做跨國田野的次數，或是阻止學生到外國進行地理實查呢？文章認為上述這些會大幅影響研究及教學品質的減碳措施都不太值得，反而應該多鼓勵研究人員以線上方式參與學術研討會，並且尋找讓學生可以用飛機以外的其他大眾運輸工具就能到達的實查地點，達成同樣的學習經驗。
COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情帶來的各種遠距工作經驗其實開啟了新的減碳方式，充分運用線上工具及視訊會議對減少碳排很有幫助，也不會太過於影響教學及研究。不過，即使文章中列舉了一些減碳的方法，在無法擺脫必要的航空旅行及電力需求的狀況下，看起來國內外的大專院校還是離淨零碳排的目標有很大的距離。
不過，在找出所有現在可行的減排方法之後，詢問減量計畫所牽涉到的重大利害關係人，也可以更進一步找出未來可以努力減碳的方向，文章便調查了身為利害關係人之一的杜倫大學地理系學生，透過問卷了解他們對特定減碳措施的意見。
結果發現，絕大多數學生都支持要增加永續議題在教學內容中的比重（More teaching on climate change and sustainability），也贊成校務基金對高污染產業撤資（Divesting from fossil fuels），更鼓勵在校內進行永續議題的公民行動（Encouraging environmental citizenship on campus）。
這些學生的想法也很大程度地呼應台灣國內的大學生對校園永續議題的想法，也有助於地理系在兼顧教學時降低自身排放的碳密集度（carbon intensity）。
回到國內，目前台灣部分大學正在如火如茶的進行大學永續轉型的宣示與規劃。無論這些大學的核心動機是為了減緩全球暖化，還是增加自身在國際大學排名的能見度，地理學作為一個密切關注永續議題的學科絕對能在減碳的過程作出一定的貢獻。
國內大學的地理系所也可以開始正視自己在教學及研究上所產生的間接二氧化碳排放，擬定減碳的措施、調查各利害關係人的意見，進而找出一條通往淨零碳排的路徑。
本文經中國地理學會會刊（在台北）授權轉載，原文刊載於此
參考資料
- Does Geography have an emissions problem?
- Williams, J., Love, W., (2022). Low-Carbon Research and Teaching in Geography: Pathways and Perspectives. The Professional Geographer https://doi.org/10.1080/00330124.2021.1977156
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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【圖解】Dyson全球灰塵研究：台灣人愛用吸塵器、毒理醫學專家招名威教授公開最佳除塵利器
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為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並找出最有效的除塵掃具，Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
國內疫情再度升溫，民眾再度回到居家隔離的生活。談到落實防疫，確實的整潔打掃絕對是必要；然而，如何才能有效率的掃除空間中的灰塵？且層出不窮的灰塵究竟從何而來？為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並且找出最有效的除塵掃具，知名科技品牌Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
Dyson最新灰塵研究報告：64%台灣愛用吸塵器高於全球平均
為了暸解全球消費者對於灰塵的認知，並從中洞察出消費者打掃習慣、提供居家清潔最佳解方，今年2月Dyson於全球33個國家展開「灰塵研究」，收集超過三萬份有效問卷，統計出全球民眾對灰塵的認知程度。本研究更首次納入台灣，針對台灣民眾對灰塵的認知、打掃行為以及打掃工具等展開調查。
本次灰塵研究，主要可分成三大部分調查結果：
- 灰塵認知：調查發現逾七成民眾知道居家灰塵量與健康有強烈關係，但多數不清楚灰塵的組成。有三成的台灣民眾認為灰塵的主要成分是沙子與土壤，但事實上，灰塵是由多種潛在過敏原的混合物，其中最主要來自塵蟎的分泌物、排泄物、蟲卵或屍體等。此外，近七成台灣民眾認知塵蟎會引起過敏及其他疾病，然而，民眾並不清楚「塵蟎排泄物」才是引起過敏的主因而非「塵蟎」本身。在調查結果中，民眾不止對「塵蟎排泄物」才是灰塵的主要成分感到驚訝，且僅有三成民眾知道「塵蟎排泄物」會引發過敏（32%）或氣喘（33%）。
- 打掃工具：依據台灣灰塵研究數據，以抹布（濕／乾）為打掃工具者最多（77%及66%）；接續為掃把（65%）與吸塵器（64%）。值得注意的是，台灣市場有64%的家庭使用吸塵器作為主要打掃工具，高過全球的統計數據（59%）。
- 打掃習慣／行為：有過半數（56%）台灣民眾的日常打掃頻率為每週至少打掃1次。疫情影響下，32%的台灣民眾增加打掃頻率，顯示人們意識到疫情間保持健康環境的重要性，也有助於提升居家的舒適度。
最新實驗證明，吸塵器的除塵效果大於濕抹布、乾抹布、掃把
為瞭解不同打掃工具的除塵效果，Dyson進一步委託毒理醫學專家招名威教授執行實驗，針對居家常見的打掃方式，如使用濕抹布、乾抹布、掃把、吸塵器等工具，觀察不同打掃方式能有效清除的灰塵與細菌數量。
詳細說明實驗方式如下：
- 取樣環境：某戶親子家庭的客廳／臥室
- 實驗流程：分別採用
- 只用濕抹布擦拭
- 乾抹布 + 濕抹布各擦拭1次
- 掃把 + 濕抹布掃1次再擦拭1次
- 吸塵器 +濕抹布吸1次再擦拭1次
- 只用吸塵器清潔
針對不同打掃工具蒐集打掃前與打掃後的地板細菌，並運用「ATP冷光即時細菌檢測儀」進行細菌量分析，進行Before／After比較，找出清潔效果最好的清潔方式。實驗結果如下表：
招名威教授也補充：「實驗結果發現，臥室相對而言較為密閉且少開窗，濕度較高，因此含有 740 CFU/mL的細菌量，比客廳的411 CFU/mL高出一倍。」進一步觀察清潔效果，則可發現：
「效果最好的是吸塵器，能去除75～90%的細菌量；若只單純使用濕抹布，只能消除35～40%的細菌。」
另外，招名威教授也強調：「實驗結果發現，使用吸塵器、又再用濕抹布擦拭後，清潔效果竟然只剩下57～73%；若選擇使用濕抹布進行打掃，可在清掃前先確定抹布和水是乾淨無菌的，才能避免又把髒污帶回到地板上。」由此可見，在無嚴重的污漬情況下，單只針對灰塵，使用吸塵器打掃環境就能提供最潔淨的清潔效果，無需讓手碰觸灰塵，也不用擔心揚塵與灰塵透過濕抹布擴散到其他區域，完成居家整潔，事半功倍。
毒理醫學專家推薦：Dyson V12、V15無線吸塵器
招名威教授說明，台灣氣候容易孳生「塵蟎」、積累「塵蟎排泄物」，加上疫情影響，居家時間變長，應選擇強力打掃工具，並提升打掃頻率，才能有效改善環境品質。例如「Dyson V12 Detect Slim™輕量智慧無線吸塵器」及「V15 Detect™智慧無線吸塵器」皆具備智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭，綠色雷射光能清楚照射吸頭前方區域，讓灰塵陰影與地板形成明顯對比，讓平時看不見的微塵也能瞬間現形。
此外，Dyson V12及V15吸塵器還搭載「壓電式聲學感應技術」，每秒可測量高達15,000次通過入氣口的塵粒數量，並將顆粒震動轉換為接收訊號，測量吸入灰塵的體積與數量，在自動模式下，能根據偵測到的灰塵數量與濃度自動調整吸力，維持長效續航力。
不只能偵測灰塵濃度，還可透過「視覺化分類統計功能」，計算並偵測吸入灰塵的數量及大小，並將統計數據直接顯示於LCD螢幕之中，幫助消費者理解居家灰塵處成，包括：過敏原和花粉、微細灰塵、塵蟎和細砂、跳蚤及糖粉等，進而決定最適合的清潔頻率與需要加強清掃的重點區域，讓清潔的過程更加科學化與系統化。
更棒的是，讓消費者感到頭痛的頭髮纏繞問題，Dyson也提供有效解法。Dyson V12及V15吸塵器採用無纏結科技，可輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，避免纏繞的情況發生，減輕打掃負擔。
招名威教授也建議，不只要追求有效除塵，最好還能選購預防「二次汙染」的掃具用品，讓灰塵無所遁形、還原居家健康舒適環境。
Dyson吸塵器皆配有全機密封與多重過濾系統，「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra無線吸塵器」，不只配備上述功能，更進階加強「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可捕捉99.97%小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾，最終只排出潔淨的空氣，避免含汙染物的廢氣在清潔過程中造成室內空氣的二次汙染。
讓灰塵無所遁形的打掃利器！專家推薦：