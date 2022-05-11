公費中藥「清冠一號」大缺貨，黑市喊價高達5000元，衛福部呼籲留給確診者

本土COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情嚴峻，確診數不斷陡升，由中華民國國家中醫藥研究所開發的緩解輕症嚴重特殊傳染性肺炎之中藥複方「清冠一號」大缺貨，公費清冠一號供不應求，黑市喊價已高達5000元，醫師呼籲民眾將清冠一號留給確診者服用，市面上亦有他替代中藥或茶飲，同樣有保健效果。

確診人數暴增，清冠一號供不應求

《聯合新聞網》報導，清冠一號每月產能僅3萬7000人份，1人份為10天用量。但近日染疫人數暴增，供不應求，清冠一號科學中藥從抓藥到生產，有些需60天，短者也需2週，預計5月中旬後，才能逐漸改善缺貨狀況。

清冠一號由衛福部國家中醫藥研究所研發，主要成分有荊芥、防風、薄荷、桑葉、黃芩、板藍根、魚腥草、瓜蔞、厚朴、甘草共10種中藥材，可直接以溫水沖服。《元氣網》報導，因藥味十分單純，不屬於劇烈性藥物，副作用低，可以用作預防，但若要使用，還是必須經過中醫師開立處方。

國內自4月18日起，針對居家照護確診者，已有公費清冠一號補助，居家照護之確診個案可透過醫院或自行預約視訊診療，取得清冠一號。由於多數卻者者皆為輕症，採居家照護方式，加上口服抗病毒藥品門檻高且數量有限，使清冠一號需求量暴增，甚至一度癱瘓中醫師公會全聯會的官網。

《TVBS新聞網》報導，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥先前曾表示，不是所有的確診者都需要吃清冠一號，但許多民眾仍基於預防心態，將清冠一號當日常保健品服用，從親友或網路取得配方後，再去抓藥購買，以備不時之需。

民眾向中醫診所購買水煎劑，這些自費購買的「類清冠一號」價格約3000元起跳，藥品用量超出預期，供不應求情況下，黑市價格甚至喊到5000元。

衛福部澄清，沒有擴大給付「類清冠一號」打算

《匯流新聞網》報導，衛福部今日下午就將召開中藥廠專案核准製造「台灣清冠一號」藥品之供貨調度情形溝通會議，邀集中醫師公會全國聯合會及8家藥廠共同研議藥品供應分配。衛福部中醫藥司科長賴芳林強調，「類清冠一號」只是中醫師公會提出的缺貨下的替代方案，並非衛福部核准製造的處方藥品，會議不會討論到「類清冠一號」，也沒有擴大給付的打算。

衛福部中醫藥司科長賴芳林強調，當務之急是把藥廠端的產能跟診所端的需求媒合，不是把一個缺貨的替代方案誤解為一個藥品，下午會議將討論產能分配，會把產能集中在主要熱區，也希望呼籲民眾了解清冠一號不是用於預防保健，該把資源用在確診者身上。

中醫提供另外三種預防染疫替代選項

民眾若想預防染疫，可請中醫師評估，依個人狀況開立傳統水煎劑，不需與確診者爭用清冠一號。據《元氣網》報導，醫師公會全聯會媒宣主委、中醫師陳潮宗表示，除了「台灣清冠一號」外，花蓮慈濟醫院研發「淨斯本草飲」、長庚醫院研發「益氣飲」，陽明交大傳統醫藥研究所及台北市立聯合醫院中醫院區研發「淨冠方」，這些飲品對預防染疫都有幫助。

據《康健新聞》、《公視新聞網》報導，透過臨床實驗，花蓮慈濟發現淨斯本茶飲能對器官起到保護作用、預防發炎。研發淨斯本草飲的花蓮慈濟醫院副院長兼中醫部主任何宗融表示，動物實驗發現淨斯本草飲可降低實驗鼠體內病毒量。2021年5月至8月本土疫情大爆發，台北慈濟醫院徵得病人同意以淨斯本草濃縮液進行分組臨床試驗，研究成果論文刊於2022年知名期刊《營養學尖端》（Frontiers in Nutrition）。國立陽明交通大學與台北市立聯合醫聯手研發的「淨冠方」，研究成果登上著名藥學期刊《Frontiers in Pharmacology》，但還未生產上市。

長庚益氣飲與淨斯本草飲定位為食品，不過長庚益氣飲需在長庚醫院掛號看診，經中醫師診療後開立處方箋再自費領用，淨斯本草飲則透過慈濟靜思書軒體系販售。基隆長庚醫院中醫科主治醫師黃澤宏黃澤宏表示，中醫重視人的體質及個別差異，中藥的東西最好還是透過專業把關再使用。

高雄醫學大學透過研究證實，傳統中藥的金銀花加黃耆，對新冠病毒、登革熱及腸病毒也有一定功效。研究證實，傳統中藥「金銀花」能增強抵抗力，取得也相當方便。團隊經由人體試驗，結合細胞和小鼠研究，證實飲用金銀花茶可以誘導人體內某些「微小RNA」大量產生，經預測有3種「微小RNA」（包括let-7a）能夠識別登革病毒、腸病毒（EV71）和新冠病毒（SARS-CoV-2）基因序列。飲用金銀花萃取液，能誘發let-7a上升，抑制登革和腸病毒之複製，被感染小鼠的病毒量和疾病癥狀均得到緩解，存活時間也延長。

醫師表示，市面上有許多防疫茶都有增強抵抗力功效，在清冠一號大缺貨的現在，呼籲民眾將藥留給確診者治療使用。而民眾如果有服用中藥需求，建議使用前還是要先諮詢醫師。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：翁世航