公費中藥「清冠一號」大缺貨，黑市喊價高達5000元，衛福部呼籲留給確診者
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民眾若想預防染疫，可請中醫師評估，依個人狀況開立傳統水煎劑，不需與確診者爭用清冠一號。醫師公會全聯會媒宣主委、中醫師陳潮宗表示，花蓮慈濟醫院研發「淨斯本草飲」、長庚醫院研發「益氣飲」，陽明交大傳統醫藥研究所及台北市立聯合醫院中醫院區研發「淨冠方」，這些飲品對預防染疫都有幫助。
本土COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情嚴峻，確診數不斷陡升，由中華民國國家中醫藥研究所開發的緩解輕症嚴重特殊傳染性肺炎之中藥複方「清冠一號」大缺貨，公費清冠一號供不應求，黑市喊價已高達5000元，醫師呼籲民眾將清冠一號留給確診者服用，市面上亦有他替代中藥或茶飲，同樣有保健效果。
確診人數暴增，清冠一號供不應求
《聯合新聞網》報導，清冠一號每月產能僅3萬7000人份，1人份為10天用量。但近日染疫人數暴增，供不應求，清冠一號科學中藥從抓藥到生產，有些需60天，短者也需2週，預計5月中旬後，才能逐漸改善缺貨狀況。
清冠一號由衛福部國家中醫藥研究所研發，主要成分有荊芥、防風、薄荷、桑葉、黃芩、板藍根、魚腥草、瓜蔞、厚朴、甘草共10種中藥材，可直接以溫水沖服。《元氣網》報導，因藥味十分單純，不屬於劇烈性藥物，副作用低，可以用作預防，但若要使用，還是必須經過中醫師開立處方。
國內自4月18日起，針對居家照護確診者，已有公費清冠一號補助，居家照護之確診個案可透過醫院或自行預約視訊診療，取得清冠一號。由於多數卻者者皆為輕症，採居家照護方式，加上口服抗病毒藥品門檻高且數量有限，使清冠一號需求量暴增，甚至一度癱瘓中醫師公會全聯會的官網。
《TVBS新聞網》報導，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥先前曾表示，不是所有的確診者都需要吃清冠一號，但許多民眾仍基於預防心態，將清冠一號當日常保健品服用，從親友或網路取得配方後，再去抓藥購買，以備不時之需。
民眾向中醫診所購買水煎劑，這些自費購買的「類清冠一號」價格約3000元起跳，藥品用量超出預期，供不應求情況下，黑市價格甚至喊到5000元。
衛福部澄清，沒有擴大給付「類清冠一號」打算
《匯流新聞網》報導，衛福部今日下午就將召開中藥廠專案核准製造「台灣清冠一號」藥品之供貨調度情形溝通會議，邀集中醫師公會全國聯合會及8家藥廠共同研議藥品供應分配。衛福部中醫藥司科長賴芳林強調，「類清冠一號」只是中醫師公會提出的缺貨下的替代方案，並非衛福部核准製造的處方藥品，會議不會討論到「類清冠一號」，也沒有擴大給付的打算。
衛福部中醫藥司科長賴芳林強調，當務之急是把藥廠端的產能跟診所端的需求媒合，不是把一個缺貨的替代方案誤解為一個藥品，下午會議將討論產能分配，會把產能集中在主要熱區，也希望呼籲民眾了解清冠一號不是用於預防保健，該把資源用在確診者身上。
中醫提供另外三種預防染疫替代選項
民眾若想預防染疫，可請中醫師評估，依個人狀況開立傳統水煎劑，不需與確診者爭用清冠一號。據《元氣網》報導，醫師公會全聯會媒宣主委、中醫師陳潮宗表示，除了「台灣清冠一號」外，花蓮慈濟醫院研發「淨斯本草飲」、長庚醫院研發「益氣飲」，陽明交大傳統醫藥研究所及台北市立聯合醫院中醫院區研發「淨冠方」，這些飲品對預防染疫都有幫助。
據《康健新聞》、《公視新聞網》報導，透過臨床實驗，花蓮慈濟發現淨斯本茶飲能對器官起到保護作用、預防發炎。研發淨斯本草飲的花蓮慈濟醫院副院長兼中醫部主任何宗融表示，動物實驗發現淨斯本草飲可降低實驗鼠體內病毒量。2021年5月至8月本土疫情大爆發，台北慈濟醫院徵得病人同意以淨斯本草濃縮液進行分組臨床試驗，研究成果論文刊於2022年知名期刊《營養學尖端》（Frontiers in Nutrition）。國立陽明交通大學與台北市立聯合醫聯手研發的「淨冠方」，研究成果登上著名藥學期刊《Frontiers in Pharmacology》，但還未生產上市。
長庚益氣飲與淨斯本草飲定位為食品，不過長庚益氣飲需在長庚醫院掛號看診，經中醫師診療後開立處方箋再自費領用，淨斯本草飲則透過慈濟靜思書軒體系販售。基隆長庚醫院中醫科主治醫師黃澤宏黃澤宏表示，中醫重視人的體質及個別差異，中藥的東西最好還是透過專業把關再使用。
高雄醫學大學透過研究證實，傳統中藥的金銀花加黃耆，對新冠病毒、登革熱及腸病毒也有一定功效。研究證實，傳統中藥「金銀花」能增強抵抗力，取得也相當方便。團隊經由人體試驗，結合細胞和小鼠研究，證實飲用金銀花茶可以誘導人體內某些「微小RNA」大量產生，經預測有3種「微小RNA」（包括let-7a）能夠識別登革病毒、腸病毒（EV71）和新冠病毒（SARS-CoV-2）基因序列。飲用金銀花萃取液，能誘發let-7a上升，抑制登革和腸病毒之複製，被感染小鼠的病毒量和疾病癥狀均得到緩解，存活時間也延長。
醫師表示，市面上有許多防疫茶都有增強抵抗力功效，在清冠一號大缺貨的現在，呼籲民眾將藥留給確診者治療使用。而民眾如果有服用中藥需求，建議使用前還是要先諮詢醫師。
新聞來源
- 清冠一號急缺黑市喊到5千元 「類清冠一號」有望納入公費（聯合新聞網）
- 臺灣清冠一號(NRICM101)處方依據、方解和基礎研究（中醫藥研究所）
- 清冠一號急缺！黑市喊到5千 公費「類清冠」要來了（TVBS新聞網）
- 「類清冠一號」納公費不可能！衛福部打回票 公費藥還有48天份（匯流新聞網）
- 清冠一號缺貨怎麼辦？中醫提供另外三種防疫替代選項（元氣網）
- 疫情延燒防疫中藥再掀搶購潮 成分功用大解析 自行抓藥妥當嗎？（康健新聞）
- 醫籲民眾以市售防疫茶保健 清冠一號留給確診者（公視新聞網）
- 高醫大團隊研究證實 傳統中藥「金銀花」能抗新冠病毒（高雄醫學大學）
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責任編輯：陳禹蓁
核稿編輯：翁世航
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只能用糖果餅乾獎勵孩子？現代媽媽「Jamie榮幸」有聰明選擇，豐富孩子的飲食日常
我們想讓你知道的是
設計師媽媽Jamie榮幸為孩子準備的點心時間，選擇100%使用生乳的瑞穗調味乳，濃郁奶香、香甜好喝，能同時攝取鮮奶營養與滿足孩子喜好。
部落客兼專欄作家的「Jamie榮幸」，喜歡設計、單車、旅遊、美食烹飪，重視生活風格與各種生活小細節。設計師出身的她，自從兒子「小歐文」誕生後，對生活風格的講究也從個人穿搭選物延伸到母嬰育兒選品。
隨著小歐文逐漸長大，Jamie一直是依據孩子不同的成長歷程，「滾動式修正」調整育兒模式，其中最攸關孩子身心健康的，就是日常飲食營養。小歐文可以接觸的食物選擇愈來愈多、能挑嘴的也愈來愈多，Jamie如何運用她的設計師智慧，為孩子建立健康飲食習慣？
小孩很好養？Jamie榮幸最在乎的育兒食安
暖熱的午後，Jamie帶著小歐文到戶外散步，趁著孩子興奮地亂走亂跳，帶著純真好奇心觀察地上落葉時，媽媽也終於能喘口氣，與我們聊聊她的育兒方針。
「小歐文其實不太挑惕。」媽媽Jamie笑說，「他現在的飲食已經可以跟著大人一起吃了。基本上我們吃什麼，他就跟著吃什麼。」聊到孩子的飲食，沒想到Jamie採用的是全家人「一網打盡」的飲食方式。不過仔細一想，雖然說來容易、看似準備上方便許多，但也意味著父母親必須有良好的飲食習慣，才能讓孩子吃得健康營養。
幸運的是，小歐文有個設計師媽媽，善於在生活各個面向發揮選品精神的Jamie，看待日常飲食也自有一套她的設計原則：「除了好吃之外（尤其孩子要喜歡吃、願意吃），我會注重營養成分，盡可能選擇使用新鮮原料、貼近原型食物。」
為了貫徹這點，Jamie不只會細心研讀產品包裝上的營養標示，也會上網找品牌故事，瞭解產品製程，選擇可信任、有聲譽的產品，才敢讓心愛的家人吃進肚子裡。
幫助孩子培養正確飲食習慣，從良好的點心時間開始
雖然說小歐文不挑食，但日常點心時間，他還是有他的心頭好。「米餅搭配瑞穗鮮乳®，或是瑞穗調味乳，就是能讓他吃得非常開心的點心。」Jamie也進一步分享，如何聰明地選擇食物，兩全其美的兼顧營養價值與小孩喜歡。
「對小歐文來說，瑞穗調味乳有多種口味，是很新鮮有趣的體驗。而我覺得更重要的是，瑞穗調味乳是使用生乳調和的，不僅口感新鮮更能兼顧營養。所以我覺得適當地讓他喝一些調味乳，創造一個童年開心的回憶，其實也滿好的。」
瑞穗調味乳100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，嚴謹品質讓爸媽最放心
身為瑞穗鮮乳®的愛好者，Jamie對瑞穗的印象就是值得信賴可靠的「老字號」。除了一系列的乳品順口好喝，簡單自然且有識別度的包裝，也符合她「設計師之眼」的美學；更重要的是，品管製程嚴謹帶來的安心感，讓她願意讓瑞穗成為冰箱裡的必備品。
「瑞穗調味乳的存在，其實就是讓孩子的日常飲食在一定的營養基礎下，有更多豐富有趣的選擇；可以單喝，也可以混合鮮乳、加點麥片吃，或是讓孩子自己拿餅乾沾著吃。一點點的變化吃法，就能為孩子創造趣味、好玩、開心的飲食體驗。」
Jamie說，自己小時候也喜歡喝調味乳，那種微甜可口的味道，讓長大後的她再喝時，味覺記憶能自然而然喚起某個童年場景，而這樣的味覺聯想，是她願意讓小歐文也能擁有的珍貴體驗。
小歐文終於從散步冒險回來找媽媽了，玩得滿頭大汗的他，開心得合不攏嘴，期待著點心時間。Jamie讓孩子選了一罐冰涼的蘋果口味瑞穗調味乳，為他插上吸管。看著小歐文滿足的大口喝著，不只消暑，也補充熱量與活力。
或許在未來某一天，小歐文再次喝到蘋果口味的瑞穗調味乳時，會回想起這個暖熱的下午吧。