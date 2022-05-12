抗COVID-19口服藥物Paxlovid、莫納皮拉韋為何有效？又有什麼用藥限制？
我們想讓你知道的是
Paxlovid的效果比較好，但對如果正在服用其他藥物，可能會有所影響，需要專業醫師開立處方簽。而Molnupiravir，除了孕婦及哺乳中的女性以外的民眾相對安全，但效果可能比較沒那麼好。
議題背景
COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行已經延續3年多，至今在全世界依然盛行當中。然而近期台灣爆發大規模的感染，導致無法按照以前的「清零」策略（Zero-covid），今（2022）年4月台灣宣布將走向「重症清零，輕症管控」：非放任病毒肆虐式「與病毒共存」（living with covid-19） 的控管疫情策略。 若需要達到「重症清零，輕症管控」的目標，醫療人員的支援與COVID-19藥物的使用，則是關鍵的手段。
一起來看看專家怎麼說。
簡啟民（長榮大學醫藥科學產業學系助理教授）
2022年05月02日
目前首度獲得美國FDA許可的抗COVID-19藥物Remdesivir（瑞德西韋），是透過抑制病毒的RNA合成酶達到藥效。美國FDA更在近期批准，注射液劑型的Remdesivir適用於「出生28天及以上、至少3公斤」的嬰幼兒染疫患者，成為首款嬰幼兒的COVID-19療法。
然而注射液劑型需要專業的打針技術，並非一般民眾可居家自行使用，因此抗COVID-19口服藥物的開發，各國一直都很重視。現行已通過美國FDA緊急使用授權（EUA）的抗COVID-19口服藥物，有輝瑞公司研發的Paxlovid，以及默克（或稱默沙東）公司研發的Molnupiravir（莫納皮拉韋）。
而Paxlovid是由Nirmatrelvir（奈瑪特韋）和Ritonavir（利托那韋）兩種藥物所搭配使用，其中Nirmatrelvir主要作用是抑制COVID-19病毒的Mpro蛋白酶活性，進而干擾病毒的複製，達到抗病毒的效果。而Ritonavir則是能延長Nirmatrelvir在人體內的血中濃度，透過抑制人體內正常酵素CYP3A4酵素活性，避免CYP3A4快速將Nirmatrelvir代謝掉，而失去Nirmatrelvir該有的藥效。
這兩個藥物所構成的Paxlovid，好像一對好夥伴互相協助，成為具有高效力的口服抗COVID-19藥物。
根據文獻指出Paxlovid能降低COVID-19感染後的85－89％住院或死亡風險，是目前對抗COVID-19最佳的選項之一。然而有在服用其他藥物的患者（如：降血脂、抗腫瘤藥或神經精神藥物等），若服用Paxlovid會影響CYP3A4的作用，可能也會改變其他藥物的作用效果，若藥物在血中濃度無法被安全控制，往往對病情有負面的影響。因此服用Paxlovid需要有專業醫師的評估，並開立處方簽才能使用，民眾無法自由服用。
病毒在複製的過程當中，往往需要大量的核糖核苷（ribonucleoside），作為合成新的病毒所需要的材料。而Molnupiravir口服藥，是一種「核糖核苷類似物」，也就是病毒在複製所需要的「冒牌」材料，透過這樣的方式干擾病毒的複製過程，進而阻止病毒的繁殖。
Molnupiravir不會像Paxlovid去影響到其他藥物在體內的作用，然而這些核糖核苷類似物在人體細胞進行複製的時候也會使用，所以可能具有誘導基因突變的風險。
雖然一般來說，口服Molnupiravir的療程只有5天，在這樣的時間周期來說，對一般成人造成基因突變的風險是很低。但是，Molnupiravir對於胎兒或哺乳中的嬰兒，風險就顯得高出許多。所以，Molnupiravir在默克公司的官方網站有聲明，不建議孕婦及哺乳中的女性服用。
此外，根據《新英格蘭醫學期刊》在今年3月的報告中，發現將Molnupiravir用於非住院的COVID-19患者治療中，僅僅將高危COVID-19患者的住院和死亡風險降低了 30％，低於早前估計的 50％。
總之，Paxlovid的效果比較好，但對如果正在服用其他藥物，可能會有所影響，需要專業醫師開立處方簽。而Molnupiravir，除了孕婦及哺乳中的女性以外的民眾相對安全，但效果可能比較沒那麼好。
環顧目前的抗疫藥物，大都是利用「老藥新用」（drug repurposing）的藥物開發策略，才能在這麼短的時間達到如此的成就。
「老藥」是指已被核准做為臨床使用的藥物，「新用」則是指由原來已核准的藥物中發現新的適應症用途或是新的用法。老藥的好處就是其藥物臨床前的數據都已經被建立，其中包含藥理實驗、藥物動力學、代謝途徑、副作用等，這些數據對藥物開發相當重要。
在目前這些COVID-19藥物中，瑞德西韋一開始是用來開發對抗伊波拉病毒，而Paxlovid中的Nirmatrelvir原先用以治療愛滋病，此外Molnupiravir則是為了治療流感。這樣的成功經驗相信能提供政府與學者參考，期望台灣開發COVID-19藥物有亮眼的成績，也讓我們未來在對抗COVID-19疫情當中有更好的手段。
參考資料
- Coronavirus (COVID-19) Update: FDA Approves First COVID-19 Treatment for Young Children
- Coronavirus (COVID-19) Update: FDA Authorizes First Oral Antiviral for Treatment of COVID-19
- Coronavirus (COVID-19) Update: FDA Authorizes Additional Oral Antiviral for Treatment of COVID-19 in Certain Adults
- Hammond, Jennifer, et al. "Oral nirmatrelvir for high-risk, nonhospitalized adults with COVID-19." New England Journal of Medicine 386.15 (2022): 1397-1408.
- Cox, Robert M., Josef D. Wolf, and Richard K. Plemper. "Therapeutically administered ribonucleoside analogue MK-4482/EIDD-2801 blocks SARS-CoV-2 transmission in ferrets." Nature microbiology 6.1 (2021): 11-18.
- Jayk Bernal, Angélica, et al. "Molnupiravir for oral treatment of Covid-19 in nonhospitalized patients." New England Journal of Medicine 386.6 (2022): 509-520.
延伸閱讀
- 2款口服抗病毒藥物僅開出3000多人份，醫師：4大問題是關鍵
- 美FDA正式批准：瑞德西韋可用作12歲以下兒童COVID-19治療藥物
- COVID-19口服藥「莫納皮拉韋」可有效降低重症，但有「軟骨毒性」四類人不適用
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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選擇小孩喜歡喝的調味乳，你有注意過乳原料是「生乳」或「奶粉」嗎？
我們想讓你知道的是
營養師Emma提醒，挑選調味乳時，在濃郁奶香、香甜好喝的基礎下，應注意乳原料的種類，使用優質生乳、保有鮮乳營養價值的調味乳，才是聰明的選擇。
濃郁奶香、香甜好喝的調味乳，是許多小孩的心頭好。為了讓孩子能攝取到蛋白質與鈣質，又能帶給孩子開心的日常飲食體驗，不少家長會選擇讓孩子喝調味乳。不過，你知道調味乳的乳原料不一定都是「生乳」嗎？
一樣都是調味乳，但其實乳原料大不同
調味乳，根據國家標準（CNS3057）的定義為：使用50%以上之生乳、鮮乳或保久乳為主要原料，添加調味料等加工製成，才是調味乳。不過，營養師Emma說明，因為廠商可能會為了行銷需求將產品命名為「調味乳飲」、「OO乳飲」、「OO牛乳」、「OO牛奶」等品名；提醒消費者可以透過包裝封面上的標示來分辨，如果乳原料是符合國家標準定義，在包裝封面處就會有「調味乳」字樣的清楚標示。
另外一個小知識，從產品的營養成分標示處也可以辨明是否為調味乳。坊間販售的各種調味乳品，乳原料可分為兩種：有的以生乳作為乳原料，如使用100%瑞穗鮮乳®的瑞穗調味乳；有的則使用奶粉，就只能稱作為乳飲品，並非符合國家標準定義的調味乳。
「消費者可留意營養成分標示，寫得愈前面的成分，佔比愈多。例如瑞穗調味乳的主成份是生乳，其他調味乳飲品的主成份可能是水和奶粉。」營養師Emma進一步解釋，若只看主原料的「天然生乳」與「加工製成的奶粉」，最主要是製作程序有所不同。
奶粉，是生乳經過濃縮、噴霧乾燥的程序製程，過程中會流失部分營養素（如維生素B12等），但是蛋白質與鈣質等營養，基本上與鮮乳並不會有太明顯差距。
生乳、奶粉營養價值差不多？如何選擇調味乳？
營養師Emma表示，雖然從營養學角度來看，調味乳品的兩大乳原料「生乳、奶粉」的營養價值沒有明顯的差異，但採用生乳製成的調味乳，會更貼近生乳的原始本真風味，符合當今消費者的飲食潮流與需求。
「使用生乳製程的調味乳，整體調和配方較簡單，能喝得到鮮乳的新鮮口感。使用奶粉製成的調味乳飲，則因為奶粉製程的關係，通常會有一種『烹調味』。
營養師Emma補充，廠商選擇以生乳或是奶粉作為乳原料，在成本上，兩者有很大的不同（生乳成本較高，奶粉成本較低）。此外，相較奶粉乳飲品，鮮乳調味乳更喝得到鮮乳的新鮮口感。
營養師建議：挑選調味乳，選擇使用大廠優質生乳的尤佳
除了追求調味乳中的「生乳價值」，營養師Emma也提到，若消費者希望可以再多一層食安保障，建議可以選擇有優質生乳乳源、嚴謹品管流程，甚至有得獎認證的大品牌。例如：瑞穗調味乳所使用的乳原料，100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，有嚴謹的金獎團隊層層呵護，從牧場源頭到成品嚴格把關，更獲得「ITI風味絕佳獎章」、「Ｍonde Selection-世界品質評鑑大賞-金獎」兩項國際大獎的殊榮，可以說是「牛奶界的米其林」。口感與品質備受國家認證與國際肯定，能讓爸媽安心又能讓孩子喝得開心。
「瑞穗調味乳具備生乳的蛋白質、鈣質，也有充足的醣量，特別適合讓孩子在運動前後飲用，補充熱量與體力。」營養師Emma建議最佳飲用時機，是作為日常運動補充飲料，或日常點心。「尤其有的孩子喜歡喝甜甜的飲料，此時與其喝一些『空熱量』（空有熱量，無營養價值）的飲料，例如汽水，不如讓他喝調味乳，慢慢改善愛喝汽水的習慣，減少再吃其他紅燈食品的可能。」
想要讓孩子的點心時間擁有兼具營養與開心的享受，不妨在生活中適度飲用、聰明搭配，讓瑞穗調味乳成為孩子開心的日常記憶。