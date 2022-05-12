2022/05/12,
醫療

抗COVID-19口服藥物Paxlovid、莫納皮拉韋為何有效？又有什麼用藥限制？

抗COVID-19口服藥物Paxlovid、莫納皮拉韋為何有效？又有什麼用藥限制？
圖為輝瑞藥廠口服抗病毒藥物Paxlovid｜Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

Paxlovid的效果比較好，但對如果正在服用其他藥物，可能會有所影響，需要專業醫師開立處方簽。而Molnupiravir，除了孕婦及哺乳中的女性以外的民眾相對安全，但效果可能比較沒那麼好。

議題背景

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行已經延續3年多，至今在全世界依然盛行當中。然而近期台灣爆發大規模的感染，導致無法按照以前的「清零」策略（Zero-covid），今（2022）年4月台灣宣布將走向「重症清零，輕症管控」：非放任病毒肆虐式「與病毒共存」（living with covid-19） 的控管疫情策略。 若需要達到「重症清零，輕症管控」的目標，醫療人員的支援與COVID-19藥物的使用，則是關鍵的手段。

一起來看看專家怎麼說。

簡啟民（長榮大學醫藥科學產業學系助理教授）

2022年05月02日

目前首度獲得美國FDA許可的抗COVID-19藥物Remdesivir（瑞德西韋），是透過抑制病毒的RNA合成酶達到藥效。美國FDA更在近期批准，注射液劑型的Remdesivir適用於「出生28天及以上、至少3公斤」的嬰幼兒染疫患者，成為首款嬰幼兒的COVID-19療法。

然而注射液劑型需要專業的打針技術，並非一般民眾可居家自行使用，因此抗COVID-19口服藥物的開發，各國一直都很重視。現行已通過美國FDA緊急使用授權（EUA）的抗COVID-19口服藥物，有輝瑞公司研發的Paxlovid，以及默克（或稱默沙東）公司研發的Molnupiravir（莫納皮拉韋）。

而Paxlovid是由Nirmatrelvir（奈瑪特韋）和Ritonavir（利托那韋）兩種藥物所搭配使用，其中Nirmatrelvir主要作用是抑制COVID-19病毒的Mpro蛋白酶活性，進而干擾病毒的複製，達到抗病毒的效果。而Ritonavir則是能延長Nirmatrelvir在人體內的血中濃度，透過抑制人體內正常酵素CYP3A4酵素活性，避免CYP3A4快速將Nirmatrelvir代謝掉，而失去Nirmatrelvir該有的藥效。

這兩個藥物所構成的Paxlovid，好像一對好夥伴互相協助，成為具有高效力的口服抗COVID-19藥物。

根據文獻指出Paxlovid能降低COVID-19感染後的85－89％住院或死亡風險，是目前對抗COVID-19最佳的選項之一。然而有在服用其他藥物的患者（如：降血脂、抗腫瘤藥或神經精神藥物等），若服用Paxlovid會影響CYP3A4的作用，可能也會改變其他藥物的作用效果，若藥物在血中濃度無法被安全控制，往往對病情有負面的影響。因此服用Paxlovid需要有專業醫師的評估，並開立處方簽才能使用，民眾無法自由服用。

病毒在複製的過程當中，往往需要大量的核糖核苷（ribonucleoside），作為合成新的病毒所需要的材料。而Molnupiravir口服藥，是一種「核糖核苷類似物」，也就是病毒在複製所需要的「冒牌」材料，透過這樣的方式干擾病毒的複製過程，進而阻止病毒的繁殖。

Molnupiravir不會像Paxlovid去影響到其他藥物在體內的作用，然而這些核糖核苷類似物在人體細胞進行複製的時候也會使用，所以可能具有誘導基因突變的風險。

雖然一般來說，口服Molnupiravir的療程只有5天，在這樣的時間周期來說，對一般成人造成基因突變的風險是很低。但是，Molnupiravir對於胎兒或哺乳中的嬰兒，風險就顯得高出許多。所以，Molnupiravir在默克公司的官方網站有聲明，不建議孕婦及哺乳中的女性服用。

此外，根據《新英格蘭醫學期刊》在今年3月的報告中，發現將Molnupiravir用於非住院的COVID-19患者治療中，僅僅將高危COVID-19患者的住院和死亡風險降低了 30％，低於早前估計的 50％。

總之，Paxlovid的效果比較好，但對如果正在服用其他藥物，可能會有所影響，需要專業醫師開立處方簽。而Molnupiravir，除了孕婦及哺乳中的女性以外的民眾相對安全，但效果可能比較沒那麼好。

環顧目前的抗疫藥物，大都是利用「老藥新用」（drug repurposing）的藥物開發策略，才能在這麼短的時間達到如此的成就。

「老藥」是指已被核准做為臨床使用的藥物，「新用」則是指由原來已核准的藥物中發現新的適應症用途或是新的用法。老藥的好處就是其藥物臨床前的數據都已經被建立，其中包含藥理實驗、藥物動力學、代謝途徑、副作用等，這些數據對藥物開發相當重要。

在目前這些COVID-19藥物中，瑞德西韋一開始是用來開發對抗伊波拉病毒，而Paxlovid中的Nirmatrelvir原先用以治療愛滋病，此外Molnupiravir則是為了治療流感。這樣的成功經驗相信能提供政府與學者參考，期望台灣開發COVID-19藥物有亮眼的成績，也讓我們未來在對抗COVID-19疫情當中有更好的手段。

參考資料

本文經台灣科技媒體中心授權刊登，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


猜你喜歡

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。
2022/05/03,
生活

選擇小孩喜歡喝的調味乳，你有注意過乳原料是「生乳」或「奶粉」嗎？

選擇小孩喜歡喝的調味乳，你有注意過乳原料是「生乳」或「奶粉」嗎？
Photo Credit：TNL Brand Studio

我們想讓你知道的是

營養師Emma提醒，挑選調味乳時，在濃郁奶香、香甜好喝的基礎下，應注意乳原料的種類，使用優質生乳、保有鮮乳營養價值的調味乳，才是聰明的選擇。

濃郁奶香、香甜好喝的調味乳，是許多小孩的心頭好。為了讓孩子能攝取到蛋白質與鈣質，又能帶給孩子開心的日常飲食體驗，不少家長會選擇讓孩子喝調味乳。不過，你知道調味乳的乳原料不一定都是「生乳」嗎？

一樣都是調味乳，但其實乳原料大不同

調味乳，根據國家標準（CNS3057）的定義為：使用50%以上之生乳、鮮乳或保久乳為主要原料，添加調味料等加工製成，才是調味乳。不過，營養師Emma說明，因為廠商可能會為了行銷需求將產品命名為「調味乳飲」、「OO乳飲」、「OO牛乳」、「OO牛奶」等品名；提醒消費者可以透過包裝封面上的標示來分辨，如果乳原料是符合國家標準定義，在包裝封面處就會有「調味乳」字樣的清楚標示。

image3
Photo Credit：TNL Brand Studio
瑞穗調味乳系列的產品名稱為「瑞穗OO牛奶」，但包裝封面右下角明確標示出「調味乳」，意即符合國家標準對調味乳的定義。

另外一個小知識，從產品的營養成分標示處也可以辨明是否為調味乳。坊間販售的各種調味乳品，乳原料可分為兩種：有的以生乳作為乳原料，如使用100%瑞穗鮮乳®的瑞穗調味乳；有的則使用奶粉，就只能稱作為乳飲品，並非符合國家標準定義的調味乳。

「消費者可留意營養成分標示，寫得愈前面的成分，佔比愈多。例如瑞穗調味乳的主成份是生乳，其他調味乳飲品的主成份可能是水和奶粉。」營養師Emma進一步解釋，若只看主原料的「天然生乳」與「加工製成的奶粉」，最主要是製作程序有所不同。

奶粉，是生乳經過濃縮、噴霧乾燥的程序製程，過程中會流失部分營養素（如維生素B12等），但是蛋白質與鈣質等營養，基本上與鮮乳並不會有太明顯差距。

image2
Photo Credit：TNL Brand Studio
營養師Emma

生乳、奶粉營養價值差不多？如何選擇調味乳？

營養師Emma表示，雖然從營養學角度來看，調味乳品的兩大乳原料「生乳、奶粉」的營養價值沒有明顯的差異，但採用生乳製成的調味乳，會更貼近生乳的原始本真風味，符合當今消費者的飲食潮流與需求。

「使用生乳製程的調味乳，整體調和配方較簡單，能喝得到鮮乳的新鮮口感。使用奶粉製成的調味乳飲，則因為奶粉製程的關係，通常會有一種『烹調味』。

營養師Emma補充，廠商選擇以生乳或是奶粉作為乳原料，在成本上，兩者有很大的不同（生乳成本較高，奶粉成本較低）。此外，相較奶粉乳飲品，鮮乳調味乳更喝得到鮮乳的新鮮口感。

營養師建議：挑選調味乳，選擇使用大廠優質生乳的尤佳

除了追求調味乳中的「生乳價值」，營養師Emma也提到，若消費者希望可以再多一層食安保障，建議可以選擇有優質生乳乳源、嚴謹品管流程，甚至有得獎認證的大品牌。例如：瑞穗調味乳所使用的乳原料，100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，有嚴謹的金獎團隊層層呵護，從牧場源頭到成品嚴格把關，更獲得「ITI風味絕佳獎章」、「Ｍonde Selection-世界品質評鑑大賞-金獎」兩項國際大獎的殊榮，可以說是「牛奶界的米其林」。口感與品質備受國家認證與國際肯定，能讓爸媽安心又能讓孩子喝得開心。

「瑞穗調味乳具備生乳的蛋白質、鈣質，也有充足的醣量，特別適合讓孩子在運動前後飲用，補充熱量與體力。」營養師Emma建議最佳飲用時機，是作為日常運動補充飲料，或日常點心。「尤其有的孩子喜歡喝甜甜的飲料，此時與其喝一些『空熱量』（空有熱量，無營養價值）的飲料，例如汽水，不如讓他喝調味乳，慢慢改善愛喝汽水的習慣，減少再吃其他紅燈食品的可能。」

想要讓孩子的點心時間擁有兼具營養與開心的享受，不妨在生活中適度飲用、聰明搭配，讓瑞穗調味乳成為孩子開心的日常記憶。

image4
Photo Credit：TNL Brand Studio
營養師Emma建議，挑選調味乳時，在濃郁奶香、香甜好喝的基礎下，更要選擇使用優質生乳、保有鮮乳營養價值的調味乳。

猜你喜歡