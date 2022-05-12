抗COVID-19口服藥物Paxlovid、莫納皮拉韋為何有效？又有什麼用藥限制？

議題背景

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行已經延續3年多，至今在全世界依然盛行當中。然而近期台灣爆發大規模的感染，導致無法按照以前的「清零」策略（Zero-covid），今（2022）年4月台灣宣布將走向「重症清零，輕症管控」：非放任病毒肆虐式「與病毒共存」（living with covid-19） 的控管疫情策略。 若需要達到「重症清零，輕症管控」的目標，醫療人員的支援與COVID-19藥物的使用，則是關鍵的手段。

一起來看看專家怎麼說。

簡啟民（長榮大學醫藥科學產業學系助理教授）

2022年05月02日

目前首度獲得美國FDA許可的抗COVID-19藥物Remdesivir（瑞德西韋），是透過抑制病毒的RNA合成酶達到藥效。美國FDA更在近期批准，注射液劑型的Remdesivir適用於「出生28天及以上、至少3公斤」的嬰幼兒染疫患者，成為首款嬰幼兒的COVID-19療法。

然而注射液劑型需要專業的打針技術，並非一般民眾可居家自行使用，因此抗COVID-19口服藥物的開發，各國一直都很重視。現行已通過美國FDA緊急使用授權（EUA）的抗COVID-19口服藥物，有輝瑞公司研發的Paxlovid，以及默克（或稱默沙東）公司研發的Molnupiravir（莫納皮拉韋）。

而Paxlovid是由Nirmatrelvir（奈瑪特韋）和Ritonavir（利托那韋）兩種藥物所搭配使用，其中Nirmatrelvir主要作用是抑制COVID-19病毒的Mpro蛋白酶活性，進而干擾病毒的複製，達到抗病毒的效果。而Ritonavir則是能延長Nirmatrelvir在人體內的血中濃度，透過抑制人體內正常酵素CYP3A4酵素活性，避免CYP3A4快速將Nirmatrelvir代謝掉，而失去Nirmatrelvir該有的藥效。

這兩個藥物所構成的Paxlovid，好像一對好夥伴互相協助，成為具有高效力的口服抗COVID-19藥物。

根據文獻指出Paxlovid能降低COVID-19感染後的85－89％住院或死亡風險，是目前對抗COVID-19最佳的選項之一。然而有在服用其他藥物的患者（如：降血脂、抗腫瘤藥或神經精神藥物等），若服用Paxlovid會影響CYP3A4的作用，可能也會改變其他藥物的作用效果，若藥物在血中濃度無法被安全控制，往往對病情有負面的影響。因此服用Paxlovid需要有專業醫師的評估，並開立處方簽才能使用，民眾無法自由服用。

病毒在複製的過程當中，往往需要大量的核糖核苷（ribonucleoside），作為合成新的病毒所需要的材料。而Molnupiravir口服藥，是一種「核糖核苷類似物」，也就是病毒在複製所需要的「冒牌」材料，透過這樣的方式干擾病毒的複製過程，進而阻止病毒的繁殖。

Molnupiravir不會像Paxlovid去影響到其他藥物在體內的作用，然而這些核糖核苷類似物在人體細胞進行複製的時候也會使用，所以可能具有誘導基因突變的風險。

雖然一般來說，口服Molnupiravir的療程只有5天，在這樣的時間周期來說，對一般成人造成基因突變的風險是很低。但是，Molnupiravir對於胎兒或哺乳中的嬰兒，風險就顯得高出許多。所以，Molnupiravir在默克公司的官方網站有聲明，不建議孕婦及哺乳中的女性服用。

此外，根據《新英格蘭醫學期刊》在今年3月的報告中，發現將Molnupiravir用於非住院的COVID-19患者治療中，僅僅將高危COVID-19患者的住院和死亡風險降低了 30％，低於早前估計的 50％。

總之，Paxlovid的效果比較好，但對如果正在服用其他藥物，可能會有所影響，需要專業醫師開立處方簽。而Molnupiravir，除了孕婦及哺乳中的女性以外的民眾相對安全，但效果可能比較沒那麼好。

環顧目前的抗疫藥物，大都是利用「老藥新用」（drug repurposing）的藥物開發策略，才能在這麼短的時間達到如此的成就。

「老藥」是指已被核准做為臨床使用的藥物，「新用」則是指由原來已核准的藥物中發現新的適應症用途或是新的用法。老藥的好處就是其藥物臨床前的數據都已經被建立，其中包含藥理實驗、藥物動力學、代謝途徑、副作用等，這些數據對藥物開發相當重要。

在目前這些COVID-19藥物中，瑞德西韋一開始是用來開發對抗伊波拉病毒，而Paxlovid中的Nirmatrelvir原先用以治療愛滋病，此外Molnupiravir則是為了治療流感。這樣的成功經驗相信能提供政府與學者參考，期望台灣開發COVID-19藥物有亮眼的成績，也讓我們未來在對抗COVID-19疫情當中有更好的手段。

參考資料

本文經台灣科技媒體中心授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航