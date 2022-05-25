從嫩嬰、小童到學齡兒童，各自適合什麼樣的「睡眠儀式」？

先前我們提到，睡眠儀式可以多和寶寶講話，父母的語言對於寶寶有很大的影響力。那麼，除了講話，睡眠儀式還可以有哪些內容呢？睡眠儀式沒有標準答案，每個家庭都可以找自己喜歡的方式，掌握重點原則就好。

原則一：避免過累才做儀式

原則二：進行溫和的活動、減少周遭刺激

原則三：保持內容的一致性且有規律

我以自身還有輔導家庭的經驗來舉例，以下用月齡來區分，1歲前、1～2歲、2歲以上的寶寶適合的儀式內容。

1歲以內的小嬰兒

剛出生的寶寶還沒有足夠的語言理解能力，主要是透過我們的行為和情緒來理解事情。所以，這時候的睡眠儀式內容多強調「肢體的碰觸」。你可以把他想像成「與爸媽身心連結的過程」，透過這些行為，讓小嬰兒感受到父母的愛，然後安心的入睡。

先前在Clubhouse有人問我是不是不能在睡前「抱」小孩，因為會造成睡眠依賴？

這是一個誤會喔！事實上好眠師蠻鼓勵睡眠儀式的時候，爸媽和寶寶有多一點的互動跟肢體接觸（睡眠連結＆依賴這塊是另外一部分）1歲以內的小寶寶我們可以選擇以下的事情：換睡衣、洗澡、按摩、餵奶（放在一開始）、擁抱、說話、唱歌。

1～2歲的小童

這時候的寶寶活動力越來越旺盛，我們的重點會放在「準備入睡的心情」和「緩和寶寶的情緒」。也就是說，避免太嗨、太興奮的活動內容，就很像我們大人剛K歌完，也很難立馬倒頭大睡，是吧？

幫助孩子進入睡前準備，是這個月齡的目標。這時候的寶寶，可以選擇做這些睡眠儀式：換睡衣、洗澡、刷牙、講故事（共讀）、擁抱。

2～3歲以後的孩子

隨著孩子的語言能力越來越好，我們可以開始把睡眠儀式的重點放在「聊天互動」。除了爸媽講故事，也可以引導孩子念繪本的圖片，或是引導孩子講話、聊聊學校的事。

Photo Credit: 好眠師姜珮

以姜珮的孩子來說，我們的睡眠儀式現在簡化成兩件事：共讀和聊天。念完故事書之後，我就會讓小蘇打決定今天要聊的三個主題。這三個主題是由他自己決定，我只是在一旁偶爾提問。比方說昨晚他自訂的主題是：屏東（阿公阿嬤家）、學校、外婆的手。他分享了在屏東發生的一件趣事，還有當天在學校做的一個活動，最後討論外婆的手為什麼有一個紅點（外婆被迫進房解釋）。

我每天都很期待今天女兒要分享什麼，無形中也知道幼兒園老師、其他照顧者的八卦。啊～不是，是他們一起進行的活動＆小孩的觀點。

最後，也要特別提醒。睡眠儀式當中，爸媽的專注與用心，遠比你們做了什麼還重要。睡眠儀式的焦點在於彼此的互動，而不是內容本身。所以關鍵是「關心」、「專注」、「陪伴」，而不是像趕羊一樣，把所有事情一口氣完成。

本文經好眠師姜珮授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航