拜登簽署烏克蘭版《租借法案》：二戰舊版誕生背景為何？新版將對俄烏戰爭帶來什麼影響？
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對某些人來說，《租借法案》證明美國不再只是援助烏克蘭並結束衝突，而是要藉此削弱俄羅斯。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）日前主張，美國希望消耗俄國到無法再規劃這類攻擊的程度，似乎印證了這種思路。
（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）9日簽署援烏抗俄新法，讓二戰時期的《租借法案》（Lend-Lease Act）「重生」。此法誕生背景為何？烏克蘭版新法又會對抗俄戰爭帶來什麼影響？
新舊版租借法案及歷史背景
拜登9日簽署的烏克蘭版《租借法案》全名為《2022烏克蘭民主防衛租借法》（Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022），該法可免除美國總統出借或出租軍事裝備給烏克蘭和其他東歐盟邦時，必須符合的特定要求（如租借以5年為限）。
至於舊版的《租借法案》則是1941年由時任總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）頒布。那時美國尚未準備加入二戰來對抗納粹德國、日本、義大利等軸心國，透過此法可加速美國對同盟國的軍事援助，讓美國成為「民主兵工廠」。
當年美國政壇盛行孤立主義，許多政治家和美國民眾擔心歐戰會拖累美國。小羅斯福要協助歐洲對抗法西斯，必須想方設法迴避華府強大的遊說勢力。
1939年他簽署了《中立法》（Neutrality Act），允許友好國家採購美國軍事裝備，再透過非美國船隻送到需要這些裝備的地方（即現購自運），緩緩讓美國脫離孤立主義。
然而小羅斯福面臨的阻力繁多。首先，1934年美國曾經立法，對於一戰期間曾拖欠美國貸款的國家（包括英國），在還債前不得協商進一步貸款。此外，美軍也強烈反對軍事補給英國，理由是英國若投降，美國裝備恐將落入德軍手中。
然而小羅斯福努力不懈，1940年先與英國簽署《驅逐艦換基地協議》（Destroyers for Bases），也就是美國以50艘老式驅逐艦為代價，租借紐芬蘭（Newfoundland）和加勒比海的英國海外領土99年，作為美國空軍和海軍基地。
1941年，小羅斯福領導下的美國通過《租借法案》，依法得提供英國和其他同盟國勢力軍事裝備，且不要求它們立即付款。美方的用詞不是「出售」而是「租借」，並承諾可延期付款且期限彈性，而且付款方式不限現金。
二戰結束前，美國出借的裝備金額約合491億美元，絕大多數是租借給大英國協，但也曾用於軍援蘇聯和中國對抗軸心國勢力。最後這些租借出去的裝備多半變成餽贈。
美國在1941年3月通過《租借法》之後，曾提供價值近484億美元的軍備和物資幫助英國、中華民國等30幾個國家抗戰，也曾對當時的蘇聯提供約110億美元的援助，以今天的幣值來估算，這相當於1800億美元。根據維基百科引述的資料，美國依租借法提供給中華民國在當時大約相當於163億美元的的軍備與物資，給英國的援助最多，將近314億美元。
另根據美國駐俄羅斯大使館官網，從1941到1945年二戰結束，美國在租借法之下共提供1萬4000架飛機、1萬3000輛坦克還有40萬輛吉普車和卡車、450萬噸的糧食及大量的油料、棉花、軍毯和軍靴等物資給蘇聯。
烏克蘭版租借法案的可能影響
5月9日是俄羅斯慶祝蘇聯戰勝納粹德國的「勝利日」，拜登選在當天簽署烏克蘭版《租借法案》，為拜登政府鬆開相關的繁文縟節，似乎象徵美國援烏抗俄行動還沒做到極致，如今還要加強援助。
反對此法的國會議員憂心，此法等於開了張空白支票給行政單位，讓他們能夠做除了運送核武到烏克蘭以外的所有事。
對某些人來說，《租借法案》證明美國不再只是援助烏克蘭並結束衝突，而是要藉此削弱俄羅斯。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）日前主張，美國希望消耗俄羅斯到無法再規劃這類攻擊的程度，似乎印證了這種思路。
但拜登自己似乎也對現況沒為俄羅斯及其總統普亭（Vladimir Putin）留退路表達憂心。在西方群起力挺基輔（Kyiv）的情況下，拜登正試著想辦法來為當前局勢解套。
不論美國背後意圖為何，美國將持續甚至擴大供應軍事裝備給烏克蘭，這是毋庸置疑的事。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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孵化大團各憑本事，多元樣貌的高雄音樂展演空間
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「Live House」乘載著許多音樂產業的重要文化。本篇採訪岩石空間、百樂門酒館、洛克音樂及藍色狂想等長期駐紮在高雄的展演空間；透過經營者親口分享，讓我們一睹高雄多變且元素豐沛的音樂文化。
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高雄Live House樣貌多元，受眾分流互利共生
紀老師是高雄知名樂手，也有爵士樂團「Super Band」。注意到國外總是有Live Band餐廳可以讓樂手有固定演出的平台，喜歡音樂的人也有地方可以享受美食和音樂，但台灣並沒有這樣的文化，所以和哥哥一起打造了全台灣第一間Live Band餐廳「藍色狂想」。
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紀老師對細節十分用心，總在會後跟樂手討論如何讓表演更加精采，也會不斷優化舞台的佈置，讓在藍色狂想看表演真的很有感覺。
並且從家具的挑選、牆壁的手繪和餐點都有要求監督。「許多人都知道這裡有很好的表演，但沒注意到藍色狂想的食物也是非常好吃。」紀老師哈哈大笑的說。
同樣營運有道的洛克音樂，老闆洛克頗通品牌建立。以洛克為名分別成立了樂團、樂器行以及音樂空間，多角化發展且都營運得宜。這是因為本身已經在義大世界行銷部習得一身功夫：「我媽跟我說，做任何事情前，都要先顧好肚子。」依教奉行的洛克，遂能藉由音樂過著自己想要的生活。
相對於產業新秀洛克，岩石空間的二中就是高雄音樂空間的重要啟蒙者。高雄重要音樂空間幾乎都由他所推動，從ATT、Join us、客廳到岩石都有他的身影，從20幾年大環境對Live House極度不友善就耕耘至今。對於為何願意持續付出，二中老師笑著說：「我只是覺得有事情沒做完。」
百樂門酒館的阿昌自己有個一點生台語樂團，從表演到空間老闆，阿昌說確實要費盡很多心思，但就是因為從事的是自己喜歡的產業，所以遇到創業的困難就更願意去承擔跟突破。好比2021年的三級警戒，餐廳酒館生意蕭條叫苦連天的時機，反而是阿昌重新觀察自己生活的機會。
「開店之後生活會變得很制式，每天就事開門營業打烊關門，其實不知道自己在幹嘛。疫情不能營業，反而能好好看看自己的生活，並思考還能做甚麼。有一種找回初心的感覺。」
搖擺的藍色狂想，生猛的百樂門，嬉皮的烏托邦岩石以及輕鬆的洛克音樂。迥異的風格讓他們在營利上並不互相衝突，因為表演者會選擇適合自己調性的空間演出，所以受眾並不牴觸。相反的，音樂空間的多元性會讓觀眾更願意走入場館，對大環境的成長更有所助益。
不會離開高雄追求夢想，因為我的夢想就是讓高雄被看見
資源北重南輕是事實。即使如此，所有的經營者都未曾想去過北部發展。「因為高雄實在是太爽了。」阿昌大笑著說。
步調輕鬆、陽光普照，是所有經營者對高雄的感受。他們都成功在高雄活出自己，過著喜歡的生活，因此並不需要去北部爭取甚麼。不僅音樂空間，洛克更經營直播平台，代理超過50位直播主，其中多數以音樂創作為主。線上線下都不斷增加讓新興創作者被看見的機會。
作為Live Band餐廳火車頭的藍色狂想，除了不斷邀請許多北部樂手南下演出，讓高雄聽眾有更多聆聽選擇。更是用心培育爵士樂手，除了會和樂手們討論每次表演如何更進步，同時還會持續觀察如何讓樂手有更好的表演體驗。例如爵士鼓前面的風鈴，就是偶然發現開演前先刷過風鈴的聲音，很能帶動觀眾的情緒，而特意裝設的。
20年前就從新竹來的的二中，提到高雄並沒有現在這麼發達，但有一種歡迎各種事情發生的活力。「就覺得，我想做的事情都可以在這裡做。」二中就定居了下來，陸續經營了音樂行、錄音室到今天的音樂空間，甚至還在籌備未來的木箱鼓教學。在高雄開展著更多可能。
關於高雄的未來想像，阿昌說：「這不是我能掌握的。場館該做的就是服務樂手、服務聽眾。」阿昌分析道：「有些樂團會想把創作、行銷、包裝都攬在自己身上，反而顧此失彼。其實音樂產業應該要像個同心圓一樣，以樂手為核心，各個職位在正確的位置上一起運作。而場館就是當一個好的平台，去了解觀眾和樂手的喜好，然後提供。」
在音樂產業上能見度低於北部，二中的觀察是出自於創作者心態。「高雄從過去到未來，有才華的人真的很多，完全不輸其他地方。問題在於高雄樂團比較專注在把音樂做好，忽略了行銷宣傳。」所以除了音樂空間，二中老師也是錄音師，許多知名樂團如糜先生、Leo王第一張作品都是從他手上誕生。「我的原則就是做別人不要做的事。」高雄從不缺乏優秀的表演者，因此比起創作，二中老師給自己的定位就是藉由錄音、Live House讓這些才氣縱橫的創作者能多被看見、聽見。
高雄流行音樂中心出現，期盼共構音樂產業
同時是高雄的董事的紀老闆，當然會希望高流用音樂來豐富市民的生活。「奉獻自己在音樂空間的經驗，來回饋給大家，這是當然的了。」而洛克就住在愛河邊，看著高流從無到動工，從鷹架搭建到現在開幕營運。「身為高雄人當然對高流有期待。高流蓋的這麼漂亮，希望能讓市民們更有意願走進音樂空間。」
高流的LIVE WAREHOUSE在岩石附近，小庫的容納人數也接近，二中提到自己需要在營運上更有特色來迎戰。但其實空間風格迥異，牴觸範圍也不大。若是高流能讓高雄音樂的娛樂習慣建立，對大環境反而是件好事。
各有特色的Live House，加上能容納約六千人的海音館，如今高雄的場館產業可說非常完整。阿昌認為高流背負著讓市民更加了解音樂產業的任務。「其實高雄每天都有很多很棒的活動在發生。但高雄市民在音樂娛樂習慣還在發展，因此有高雄市民不一定能接收甚至接受這些活動。」另外，人才的培育也會是高雄另一個支線任務。「音樂產業不是只有歌手，其實現在樂團也會有自己的燈光師、錄音師。」產業人才如果足用充沛，產業也能更穩健，其實也能讓消費者的接受度更高。
呈現音樂產業的多元，及人才培育，是經營者以自身觀察出發，期盼高流能以大型場館的位置執行的任務。也期盼大型流行音樂中心的道來，能夠活絡音樂和高雄在地的關係，讓高雄充沛的流行音樂能量，真正融入市民的生活。
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