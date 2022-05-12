海運業慘淡那幾年造就今日長榮荷包滿滿，「張國華時代」究竟代表著什麼意義？

文：邱寧樺

張榮發於2016年過世以後，長榮集團每隔一陣子便會爆發一次家族內鬥，從最先大房三兄弟張國華、張國明、張國政聯手排除二房獨子張國煒；到2019年大房三兄弟又分成大哥張國華與老臣柯麗卿聯合的「哥哥派」，對上二弟張國明和三弟張國政聯手的「弟弟派」。

這一場「哥哥派」對上「弟弟派」的鬥爭，直到2022年的現在仍是現在進行式，張國煒回長榮集團，其實也和這場家族內戰有關。

「張國華時代」代表著什麼意義？

張榮發由一名普通的管艙員到成為航海技術人員，後又自修考上三副。歷經15年的航海生涯後決定自己創業，創立了長榮海運，在航運界闖出了一片天。其後又涉足航空、陸路貨運、酒店、地產、鋼鐵、金融服務等相關領域，將長榮集團發展成台灣最具實力的大型企業之一。

張榮發去世後，長榮集團張家兄弟鬧出爭產糾紛，長子張國華在老臣柯麗卿等力助下取得經營權；加上貨櫃航運遇上百年一遇的大景氣，連一直虧損的長榮航空也靠貨運大翻身，股價上漲，市值翻了好幾番，整個集團實力也不斷向上提升。今年2月初整個長榮集團市值正式突破一兆元，這是張國華領軍的新時代。

「張國華時代」究竟代表著什麼意義？長榮高層透露，張國華這幾年人事做了調整，包括長榮海運、長榮航空都進入專業經理人制度，但他自認所扮演的，就是一個「大股東」的角色。

所謂的「大股東」角色，首先，就是財務支援。2018年疫情尚未爆發，海運經營相當辛苦，據說，某日長榮集團財務老臣柯麗卿向張國華彙報，「長榮海運明年的現金可能就要枯竭。」張國華第一個念頭就是辦理現金增資。

張國華自己也表示，經營公司是要傳承及也要與時俱進，經營長榮目標不是追求名次、不追求市占率而是要追求合理的利潤，發揮長榮「挑戰、創新、團隊」的精神。他強調，管理公司是練基本功，把基礎打好，把最合適的人放在合適的位置，才能發揮戰鬥力。

挑戰、創新的概念也從長榮船身顏色開始。張國華聽取內部決議更改貨櫃及船身的顏色，經過各方意見後，現在長榮2.4萬TEU（20呎標準櫃）貨櫃輪顏色由墨綠色塗裝改為青蘋果綠，採取較為大膽年輕的顏色，在太陽照耀下更顯得出色。

圈內人都清楚張國華喜歡海運，一生當中的唯一工作都跟海運有關，在他的主導下，長榮運力躋身全球第六名，最快年底將問鼎全球第五大海運公司；不只是規模大，長榮海運去年獲利更是大家有目共賭。

海運業慘淡的那幾年的調整，讓今日長榮荷包滿滿

張國華當年做了兩件事，一是所有舊船先加裝脫硫塔，以符合環保規定，現在跑一趟省下數百萬美元的燃油費；其次大舉購買超大運力（如2.4萬TEU）的新船，陸續投入後，跑一趟賺一趟，毛利率逐月攀升。也推升長榮的營運佳績。

長榮全球運力進全球第六大，其中一個關鍵是從2018年以來大舉擴充新世代的運力；如今長榮新船比重達八成，反觀國際大型航商如馬士基等旗下八成是舊船，更讓長榮脫穎而出。此外，長榮的造船方案是根據汰舊換新的計畫進行，但談起造船。以2020年初的情況來看，當時長榮簽訂的未來新購船隻，就占總運力的44%，在十大海運業者中高居第二位。

Photo Credit: 中央社

張國華對於長榮海運的熱情可見一斑，與其說扮演好「大股東」的角色，更像是在替專業經理人瞻前顧後。海運業者就指出，這兩年海運迎來超級行情，但長榮能夠口袋賺飽飽並非偶然，在海運業慘淡的那幾年，長榮海運在既有的步調上調整體質，甚至在市場最低迷時，勇敢進場造船，回頭來看，就是拉開與同業間競爭力的關鍵。

根據海運研究機構Alphaliner統計，截至4月19日為止長榮手上仍有逾60艘的待交新船，訂購運力達到62.3萬TEU（二十呎貨櫃），約占目前總運力的41%，這個比例，是全球十大海運業者的第二位，未來運力持續看增。法人預估，長榮海運營收在新船交付後，營運有望躍進，而這波海運大多頭下，長榮競爭力太強，被業界喻為「綠色奇蹟」。

兄弟戰火不止，關鍵在於長榮集團現在最大獲利來源是長榮海運，而海運事業是張國華投入多年努力的成果，弟弟派此時看好此領域，發起戰役，也想大展身手。甚至檯面上之間這些紛爭，都是因為「有心人士」在幕後操弄、分化、搬弄是非，製造兄弟矛盾。

對於長榮集團這個在全世界供應鏈重組的關鍵時刻，扮演舉足輕重角色的國際級企業而言，鬥爭只是內耗其競爭力，而非台灣之福。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航