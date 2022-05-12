海運業慘淡那幾年造就今日長榮荷包滿滿，「張國華時代」究竟代表著什麼意義？
我們想讓你知道的是
這兩年海運迎來超級行情，但長榮能夠口袋賺飽飽並非偶然，在海運業慘淡的那幾年，長榮海運在既有的步調上調整體質，甚至在市場最低迷時勇敢進場造船，都是拉開與同業間競爭力的關鍵，也與張國華的經營方向有直接關係。
文：邱寧樺
張榮發於2016年過世以後，長榮集團每隔一陣子便會爆發一次家族內鬥，從最先大房三兄弟張國華、張國明、張國政聯手排除二房獨子張國煒；到2019年大房三兄弟又分成大哥張國華與老臣柯麗卿聯合的「哥哥派」，對上二弟張國明和三弟張國政聯手的「弟弟派」。
這一場「哥哥派」對上「弟弟派」的鬥爭，直到2022年的現在仍是現在進行式，張國煒回長榮集團，其實也和這場家族內戰有關。
「張國華時代」代表著什麼意義？
張榮發由一名普通的管艙員到成為航海技術人員，後又自修考上三副。歷經15年的航海生涯後決定自己創業，創立了長榮海運，在航運界闖出了一片天。其後又涉足航空、陸路貨運、酒店、地產、鋼鐵、金融服務等相關領域，將長榮集團發展成台灣最具實力的大型企業之一。
張榮發去世後，長榮集團張家兄弟鬧出爭產糾紛，長子張國華在老臣柯麗卿等力助下取得經營權；加上貨櫃航運遇上百年一遇的大景氣，連一直虧損的長榮航空也靠貨運大翻身，股價上漲，市值翻了好幾番，整個集團實力也不斷向上提升。今年2月初整個長榮集團市值正式突破一兆元，這是張國華領軍的新時代。
「張國華時代」究竟代表著什麼意義？長榮高層透露，張國華這幾年人事做了調整，包括長榮海運、長榮航空都進入專業經理人制度，但他自認所扮演的，就是一個「大股東」的角色。
所謂的「大股東」角色，首先，就是財務支援。2018年疫情尚未爆發，海運經營相當辛苦，據說，某日長榮集團財務老臣柯麗卿向張國華彙報，「長榮海運明年的現金可能就要枯竭。」張國華第一個念頭就是辦理現金增資。
張國華自己也表示，經營公司是要傳承及也要與時俱進，經營長榮目標不是追求名次、不追求市占率而是要追求合理的利潤，發揮長榮「挑戰、創新、團隊」的精神。他強調，管理公司是練基本功，把基礎打好，把最合適的人放在合適的位置，才能發揮戰鬥力。
挑戰、創新的概念也從長榮船身顏色開始。張國華聽取內部決議更改貨櫃及船身的顏色，經過各方意見後，現在長榮2.4萬TEU（20呎標準櫃）貨櫃輪顏色由墨綠色塗裝改為青蘋果綠，採取較為大膽年輕的顏色，在太陽照耀下更顯得出色。
圈內人都清楚張國華喜歡海運，一生當中的唯一工作都跟海運有關，在他的主導下，長榮運力躋身全球第六名，最快年底將問鼎全球第五大海運公司；不只是規模大，長榮海運去年獲利更是大家有目共賭。
海運業慘淡的那幾年的調整，讓今日長榮荷包滿滿
張國華當年做了兩件事，一是所有舊船先加裝脫硫塔，以符合環保規定，現在跑一趟省下數百萬美元的燃油費；其次大舉購買超大運力（如2.4萬TEU）的新船，陸續投入後，跑一趟賺一趟，毛利率逐月攀升。也推升長榮的營運佳績。
長榮全球運力進全球第六大，其中一個關鍵是從2018年以來大舉擴充新世代的運力；如今長榮新船比重達八成，反觀國際大型航商如馬士基等旗下八成是舊船，更讓長榮脫穎而出。此外，長榮的造船方案是根據汰舊換新的計畫進行，但談起造船。以2020年初的情況來看，當時長榮簽訂的未來新購船隻，就占總運力的44%，在十大海運業者中高居第二位。
張國華對於長榮海運的熱情可見一斑，與其說扮演好「大股東」的角色，更像是在替專業經理人瞻前顧後。海運業者就指出，這兩年海運迎來超級行情，但長榮能夠口袋賺飽飽並非偶然，在海運業慘淡的那幾年，長榮海運在既有的步調上調整體質，甚至在市場最低迷時，勇敢進場造船，回頭來看，就是拉開與同業間競爭力的關鍵。
根據海運研究機構Alphaliner統計，截至4月19日為止長榮手上仍有逾60艘的待交新船，訂購運力達到62.3萬TEU（二十呎貨櫃），約占目前總運力的41%，這個比例，是全球十大海運業者的第二位，未來運力持續看增。法人預估，長榮海運營收在新船交付後，營運有望躍進，而這波海運大多頭下，長榮競爭力太強，被業界喻為「綠色奇蹟」。
兄弟戰火不止，關鍵在於長榮集團現在最大獲利來源是長榮海運，而海運事業是張國華投入多年努力的成果，弟弟派此時看好此領域，發起戰役，也想大展身手。甚至檯面上之間這些紛爭，都是因為「有心人士」在幕後操弄、分化、搬弄是非，製造兄弟矛盾。
對於長榮集團這個在全世界供應鏈重組的關鍵時刻，扮演舉足輕重角色的國際級企業而言，鬥爭只是內耗其競爭力，而非台灣之福。
延伸閱讀
- 長榮海運去年大賺卻宣布減資6成，股價爆量重挫，外界直指可能與張家經營權之爭有關
- 《貨櫃與航運》：一個低科技金屬盒子，如何改變全球化貿易和分工體系？
- 星宇航空創辦人張國煒接任立榮董座、重返長榮集團後回應：張家人無任何協議，是有心人搞對立
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
一圖看懂 瑞穗調味乳：100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，讓鮮奶更好喝
我們想讓你知道的是
如何挑選讓媽媽安心、小孩開心的調味乳？關鍵就在「100%使用優質生乳」。瑞穗調味乳100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳為原料，並賦予多種豐富口味，可滿足孩子們喜歡多樣風味的需求。
市面上牛奶相關的乳製品琳瑯滿目，其中受到許多大朋友、小朋友喜愛的乳製品，就是多種豐富口味的「調味乳」商品。然而，如何挑選讓媽媽安心、小孩開心的調味乳？關鍵就在「100%使用優質生乳」。
瑞穗調味乳，100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳
根據國家標準（CNS3057），針對調味乳有明確的定義，即為：
使用50%以上之生乳、鮮乳或保久乳為主要原料，添加調味料等加工製成，才是調味乳。
另外針對生乳、鮮乳、保久乳，國家標準也有明確定義。以牛奶為例，「生乳」指的是乳牛擠出、經冷卻但未經其他處理的生乳汁；而以生乳為原料，經加溫殺菌包裝後冷藏者，即為「鮮乳」；若以生乳或鮮乳經高壓或高溫滅菌，最後無菌包裝者，則為「保久乳」。
如果主原料未採用生乳、鮮乳、保久乳，又或是比例不符50%以上，就不可稱作「調味乳」，只能是「ＯＯ乳飲、ＯＯ牛奶、ＯＯ牛乳」等非國家標準的名詞。
事實上，有的「調味乳飲品」可能是採用奶粉為乳原料，那就不是國家標準所定義的「調味乳」；必須像是瑞穗調味乳，以瑞穗鮮乳®優質生乳為主原料並且佔比50%以上，才是標準「調味乳」。因此，消費者購買產品時不妨留意品名及成分標示，才能確保自己購買到真正想喝的「調味乳」。
從源頭開始，國際金獎團隊層層把關
少了奶粉成形及再還原的加工程序，直接採用生乳／鮮乳為原料製成的調味乳，口感新鮮好喝，也較能喝到真正的牛奶香醇。因此，有不少酪農品牌開始推出調味乳商品，並強調是使用超過50%的鮮乳原料。不過，生乳來源也是影響調味乳品質的關鍵，不可忽視。
談到瑞穗調味乳所採用的瑞穗鮮乳®優質生乳，其實大有來頭。不只連年獲得國際獎項，包含：iTi風味絕佳獎章、Ｍonde Selection世界品質評鑑大賞金獎兩項國際大獎；在專業團隊包含酪農、輔導員、專業獸醫、營養師等職人的用心把關下，嚴選全台8大乳區源頭，從牛隻健康、飼料品質安全、榨乳流程溫度控制、設備洗劑管制，到嚴謹的生乳運送管理、多達49種以上的安心檢驗，一絲不苟高標準檢視每一個細節，最終才能造就連年獲得國際金獎的瑞穗優質鮮乳，以及消費者口中喝到的新鮮美味。
孩子最愛的奇妙美味，爸媽安心、孩子也喝得開心
許多爸爸媽媽會以調味乳當作孩子的日常點心，瑞穗調味乳呼應時下爸媽的消費需求，加上秉持一貫的嚴謹與高品質精神，使用100%的瑞穗鮮乳®優質生乳為原料，並賦予多種豐富口味，包括巧克力、蘋果、麥芽、果汁等，不只滿足孩子們喜歡多樣風味的需求，也能攝取到蛋白質與鈣質，創造開心的日常飲食體驗。
100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳、讓鮮奶更好喝的瑞穗調味乳，不僅是讓家長方便準備、安心選擇的日常飲料，也是孩子課後點心、假日出遊的良伴，更是童年回憶中，營養甜美的開心滋味。