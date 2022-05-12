2022/05/12,
商業

海運業慘淡那幾年造就今日長榮荷包滿滿，「張國華時代」究竟代表著什麼意義？

海運業慘淡那幾年造就今日長榮荷包滿滿，「張國華時代」究竟代表著什麼意義？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

這兩年海運迎來超級行情，但長榮能夠口袋賺飽飽並非偶然，在海運業慘淡的那幾年，長榮海運在既有的步調上調整體質，甚至在市場最低迷時勇敢進場造船，都是拉開與同業間競爭力的關鍵，也與張國華的經營方向有直接關係。

文：邱寧樺

張榮發於2016年過世以後，長榮集團每隔一陣子便會爆發一次家族內鬥，從最先大房三兄弟張國華、張國明、張國政聯手排除二房獨子張國煒；到2019年大房三兄弟又分成大哥張國華與老臣柯麗卿聯合的「哥哥派」，對上二弟張國明和三弟張國政聯手的「弟弟派」。

這一場「哥哥派」對上「弟弟派」的鬥爭，直到2022年的現在仍是現在進行式，張國煒回長榮集團，其實也和這場家族內戰有關。

「張國華時代」代表著什麼意義？

張榮發由一名普通的管艙員到成為航海技術人員，後又自修考上三副。歷經15年的航海生涯後決定自己創業，創立了長榮海運，在航運界闖出了一片天。其後又涉足航空、陸路貨運、酒店、地產、鋼鐵、金融服務等相關領域，將長榮集團發展成台灣最具實力的大型企業之一。

張榮發去世後，長榮集團張家兄弟鬧出爭產糾紛，長子張國華在老臣柯麗卿等力助下取得經營權；加上貨櫃航運遇上百年一遇的大景氣，連一直虧損的長榮航空也靠貨運大翻身，股價上漲，市值翻了好幾番，整個集團實力也不斷向上提升。今年2月初整個長榮集團市值正式突破一兆元，這是張國華領軍的新時代。

「張國華時代」究竟代表著什麼意義？長榮高層透露，張國華這幾年人事做了調整，包括長榮海運、長榮航空都進入專業經理人制度，但他自認所扮演的，就是一個「大股東」的角色。

所謂的「大股東」角色，首先，就是財務支援。2018年疫情尚未爆發，海運經營相當辛苦，據說，某日長榮集團財務老臣柯麗卿向張國華彙報，「長榮海運明年的現金可能就要枯竭。」張國華第一個念頭就是辦理現金增資。

張國華自己也表示，經營公司是要傳承及也要與時俱進，經營長榮目標不是追求名次、不追求市占率而是要追求合理的利潤，發揮長榮「挑戰、創新、團隊」的精神。他強調，管理公司是練基本功，把基礎打好，把最合適的人放在合適的位置，才能發揮戰鬥力。

挑戰、創新的概念也從長榮船身顏色開始。張國華聽取內部決議更改貨櫃及船身的顏色，經過各方意見後，現在長榮2.4萬TEU（20呎標準櫃）貨櫃輪顏色由墨綠色塗裝改為青蘋果綠，採取較為大膽年輕的顏色，在太陽照耀下更顯得出色。

圈內人都清楚張國華喜歡海運，一生當中的唯一工作都跟海運有關，在他的主導下，長榮運力躋身全球第六名，最快年底將問鼎全球第五大海運公司；不只是規模大，長榮海運去年獲利更是大家有目共賭。

海運業慘淡的那幾年的調整，讓今日長榮荷包滿滿

張國華當年做了兩件事，一是所有舊船先加裝脫硫塔，以符合環保規定，現在跑一趟省下數百萬美元的燃油費；其次大舉購買超大運力（如2.4萬TEU）的新船，陸續投入後，跑一趟賺一趟，毛利率逐月攀升。也推升長榮的營運佳績。

長榮全球運力進全球第六大，其中一個關鍵是從2018年以來大舉擴充新世代的運力；如今長榮新船比重達八成，反觀國際大型航商如馬士基等旗下八成是舊船，更讓長榮脫穎而出。此外，長榮的造船方案是根據汰舊換新的計畫進行，但談起造船。以2020年初的情況來看，當時長榮簽訂的未來新購船隻，就占總運力的44%，在十大海運業者中高居第二位。

gmbs9t4e32tqvf8xolq2so5ae5ur9l
Photo Credit: 中央社

張國華對於長榮海運的熱情可見一斑，與其說扮演好「大股東」的角色，更像是在替專業經理人瞻前顧後。海運業者就指出，這兩年海運迎來超級行情，但長榮能夠口袋賺飽飽並非偶然，在海運業慘淡的那幾年，長榮海運在既有的步調上調整體質，甚至在市場最低迷時，勇敢進場造船，回頭來看，就是拉開與同業間競爭力的關鍵。

根據海運研究機構Alphaliner統計，截至4月19日為止長榮手上仍有逾60艘的待交新船，訂購運力達到62.3萬TEU（二十呎貨櫃），約占目前總運力的41%，這個比例，是全球十大海運業者的第二位，未來運力持續看增。法人預估，長榮海運營收在新船交付後，營運有望躍進，而這波海運大多頭下，長榮競爭力太強，被業界喻為「綠色奇蹟」。

兄弟戰火不止，關鍵在於長榮集團現在最大獲利來源是長榮海運，而海運事業是張國華投入多年努力的成果，弟弟派此時看好此領域，發起戰役，也想大展身手。甚至檯面上之間這些紛爭，都是因為「有心人士」在幕後操弄、分化、搬弄是非，製造兄弟矛盾。

對於長榮集團這個在全世界供應鏈重組的關鍵時刻，扮演舉足輕重角色的國際級企業而言，鬥爭只是內耗其競爭力，而非台灣之福。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


猜你喜歡

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。
2022/05/02,
生活

一圖看懂 瑞穗調味乳：100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，讓鮮奶更好喝

一圖看懂 瑞穗調味乳：100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，讓鮮奶更好喝

我們想讓你知道的是

如何挑選讓媽媽安心、小孩開心的調味乳？關鍵就在「100%使用優質生乳」。瑞穗調味乳100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳為原料，並賦予多種豐富口味，可滿足孩子們喜歡多樣風味的需求。

市面上牛奶相關的乳製品琳瑯滿目，其中受到許多大朋友、小朋友喜愛的乳製品，就是多種豐富口味的「調味乳」商品。然而，如何挑選讓媽媽安心、小孩開心的調味乳？關鍵就在「100%使用優質生乳」。

image3

瑞穗調味乳，​​100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳

根據國家標準（CNS3057），針對調味乳有明確的定義，即為：

使用50%以上之生乳、鮮乳或保久乳為主要原料，添加調味料等加工製成，才是調味乳。

另外針對生乳、鮮乳、保久乳，國家標準也有明確定義。以牛奶為例，「生乳」指的是乳牛擠出、經冷卻但未經其他處理的生乳汁；而以生乳為原料，經加溫殺菌包裝後冷藏者，即為「鮮乳」；若以生乳或鮮乳經高壓或高溫滅菌，最後無菌包裝者，則為「保久乳」。

如果主原料未採用生乳、鮮乳、保久乳，又或是比例不符50%以上，就不可稱作「調味乳」，只能是「ＯＯ乳飲、ＯＯ牛奶、ＯＯ牛乳」等非國家標準的名詞。

事實上，有的「調味乳飲品」可能是採用奶粉為乳原料，那就不是國家標準所定義的「調味乳」；必須像是瑞穗調味乳，以瑞穗鮮乳®優質生乳為主原料並且佔比50%以上，才是標準「調味乳」。因此，消費者購買產品時不妨留意品名及成分標示，才能確保自己購買到真正想喝的「調味乳」。

從源頭開始，國際金獎團隊層層把關

少了奶粉成形及再還原的加工程序，直接採用生乳／鮮乳為原料製成的調味乳，口感新鮮好喝，也較能喝到真正的牛奶香醇。因此，有不少酪農品牌開始推出調味乳商品，並強調是使用超過50%的鮮乳原料。不過，生乳來源也是影響調味乳品質的關鍵，不可忽視。

談到瑞穗調味乳所採用的瑞穗鮮乳®優質生乳，其實大有來頭。不只連年獲得國際獎項，​​包含：iTi風味絕佳獎章、Ｍonde Selection世界品質評鑑大賞金獎兩項國際大獎；在專業團隊包含酪農、輔導員、專業獸醫、營養師等職人的用心把關下，嚴選全台8大乳區源頭，從牛隻健康、飼料品質安全、榨乳流程溫度控制、設備洗劑管制，到嚴謹的生乳運送管理、多達49種以上的安心檢驗，一絲不苟高標準檢視每一個細節，最終才能造就連年獲得國際金獎的瑞穗優質鮮乳，以及消費者口中喝到的新鮮美味。

image2
Photo Credit：瑞穗鮮乳®

孩子最愛的奇妙美味，爸媽安心、孩子也喝得開心

許多爸爸媽媽會以調味乳當作孩子的日常點心，瑞穗調味乳呼應時下爸媽的消費需求，加上秉持一貫的嚴謹與高品質精神，使用100%的瑞穗鮮乳®優質生乳為原料，並賦予多種豐富口味，包括巧克力、蘋果、麥芽、果汁等，不只滿足孩子們喜歡多樣風味的需求，也能攝取到蛋白質與鈣質，創造開心的日常飲食體驗。

100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳、讓鮮奶更好喝的瑞穗調味乳，不僅是讓家長方便準備、安心選擇的日常飲料，也是孩子課後點心、假日出遊的良伴，更是童年回憶中，營養甜美的開心滋味。

image4
Photo Credit：瑞穗鮮乳®

猜你喜歡