【書評】《你永遠都可以有選擇》：最適合的閱讀方式，是與幾位同樣困惑的公民一起摸索道德、尋找出路

文：許菁芳

《你永遠都可以有選擇》是一本討論如何以道德為決策基礎的書。由頂尖商業顧問撰寫，包含眾多案例與分析，面對一般大眾讀者。這本書的重要性無庸置疑——現代世界千變萬化，個人隨時都面對許多龐雜的資訊，也經常需要及時做出決定。

我們必須為高度專業化的政策投下神聖一票，在生活裡決定選用哪個大企業的服務（不斷按下「我同意」），甚至是在科技的前緣，冒著未知的風險，做出重大的人生決策（如使用生殖技術）。

現代公民其實有很大的挫折與不安：我們不可能擁有所有尖端知識，也無法從企業、政府獲得足夠的資訊，但隨時都有許多處境需要做出大大小小的選擇。

本書的特點在於囊括眾多新穎案例。人類的科技與商業發展快速，已經抵達道德的前緣——換句話說，在某些前端案例中，文明內建的道德架構已經跟不上文明的發展。

3D列印技術可以快速製作零件、建材，未來甚至可能可以製作人類器官；但是，也已經有人用以製作槍枝，並大量分享給想要規避法律管制的擁槍自重者。這種難以追蹤的幽靈槍枝甚至不一定含有金屬片，因此可以躲避金屬安全探測器，攜入機場、國會——都是已經發生的案例。

或者，過去只有在醫療機構才會出現的基因檢測技術，現在已經大幅商業化，變成一般消費者可以在市場上購得的檢驗。在美國有許多公司提供服務，只要有你本人的唾液樣本，就能為你分析罹患眾多疾病的機率、比對血緣系譜，你可以知道自己的祖先來自何方，甚至還可能找出你的親戚。

這樣的技術固然帶來許多嶄新突破：美國將遺傳系譜學應用在犯罪偵查上，鑑定了四十多件懸案的嫌疑犯，偵破好幾件懸置數十年的疑案，也使冤獄犯沉冤得雪。

但是，鑑定技術也會揭發家族中的秘密——而真相或許是不可承受之重——很多人發現了從未謀面的兄弟姐妹。基因檢測揭露外遇、通姦、強暴，甚至還有生殖醫學醫師使用自己的精液，讓數十位病患懷孕生子。更大的社會問題還在後頭：基因檢測與身份認同息息相關。白人民族主義者使用這些檢測技術來確認自己白得多麽純正——而無論真實的檢測結果是什麼，總有人可以發展出新的詮釋，來加強自己的優越性。

科技與市場相輔相成，帶領人類不斷突破文明的邊際。但科技與市場的力量，究竟是強化了我們固有的成見、歧視與壓迫，還是為我們建構更平等、誠信而包容的社會？

淬練自作者多年擔任顧問、處理棘手案例的經驗，她提出一套可操作的決策模式，分享給讀者大眾。在本書眾多精彩案例之間，作者不斷反覆操作這套決策架構，幫助讀者思考：在這些複雜情境中，我是誰？我的原則是什麼？我需要什麼樣的資訊幫助我做判斷？而又有誰會受到我的決定影響？我的決定會帶來什麼樣的後果？

這些問題看似簡單，但隨著問題越來越龐雜，牽涉層面越來越廣——AirBnB的主人無故取消亞裔客人的預約，這是誰的責任？政治人物公然宣稱「另類事實」，如何應對？人可以在動物身上種植器官嗎？人跟機器人可以結婚嗎？

這本書開展的精彩討論，到後來，已經不再適合一個讀者單獨享受。最適合的閱讀方式，應該是要跟幾位同樣困惑的公民，一起在複雜而迷人的世界邊緣，摸索道德、尋找出路。

《你永遠都可以有選擇》是一本豐富而及時的好書。尤其適合企業主管——無論是新創或者傳統生意人——與同事們一起討論。當然也適合所有政策決策者參考。

不過，或許最關鍵的讀者是如你我一樣平凡的公民。畢竟，面對日新月異的社會，作者最想對話的是一般公民：「我書寫本書的目標是讓道德民主化。」

她希望每個人都能在一般生活中、職場上、社會裡做出更有效的選擇，以道德為基礎，穿越兩難甚至多難的困難處境。在每一個選擇當中都能更做自己，也使用每一個選擇把社會帶往更好的未來。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航