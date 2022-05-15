【書評】《你永遠都可以有選擇》：最適合的閱讀方式，是與幾位同樣困惑的公民一起摸索道德、尋找出路
我們想讓你知道的是
《你永遠都可以有選擇》是一本豐富而及時的好書。尤其適合企業主管——無論是新創或者傳統生意人——與同事們一起討論。當然也適合所有政策決策者參考。
文：許菁芳
《你永遠都可以有選擇》是一本討論如何以道德為決策基礎的書。由頂尖商業顧問撰寫，包含眾多案例與分析，面對一般大眾讀者。這本書的重要性無庸置疑——現代世界千變萬化，個人隨時都面對許多龐雜的資訊，也經常需要及時做出決定。
我們必須為高度專業化的政策投下神聖一票，在生活裡決定選用哪個大企業的服務（不斷按下「我同意」），甚至是在科技的前緣，冒著未知的風險，做出重大的人生決策（如使用生殖技術）。
現代公民其實有很大的挫折與不安：我們不可能擁有所有尖端知識，也無法從企業、政府獲得足夠的資訊，但隨時都有許多處境需要做出大大小小的選擇。
本書的特點在於囊括眾多新穎案例。人類的科技與商業發展快速，已經抵達道德的前緣——換句話說，在某些前端案例中，文明內建的道德架構已經跟不上文明的發展。
3D列印技術可以快速製作零件、建材，未來甚至可能可以製作人類器官；但是，也已經有人用以製作槍枝，並大量分享給想要規避法律管制的擁槍自重者。這種難以追蹤的幽靈槍枝甚至不一定含有金屬片，因此可以躲避金屬安全探測器，攜入機場、國會——都是已經發生的案例。
或者，過去只有在醫療機構才會出現的基因檢測技術，現在已經大幅商業化，變成一般消費者可以在市場上購得的檢驗。在美國有許多公司提供服務，只要有你本人的唾液樣本，就能為你分析罹患眾多疾病的機率、比對血緣系譜，你可以知道自己的祖先來自何方，甚至還可能找出你的親戚。
這樣的技術固然帶來許多嶄新突破：美國將遺傳系譜學應用在犯罪偵查上，鑑定了四十多件懸案的嫌疑犯，偵破好幾件懸置數十年的疑案，也使冤獄犯沉冤得雪。
但是，鑑定技術也會揭發家族中的秘密——而真相或許是不可承受之重——很多人發現了從未謀面的兄弟姐妹。基因檢測揭露外遇、通姦、強暴，甚至還有生殖醫學醫師使用自己的精液，讓數十位病患懷孕生子。更大的社會問題還在後頭：基因檢測與身份認同息息相關。白人民族主義者使用這些檢測技術來確認自己白得多麽純正——而無論真實的檢測結果是什麼，總有人可以發展出新的詮釋，來加強自己的優越性。
科技與市場相輔相成，帶領人類不斷突破文明的邊際。但科技與市場的力量，究竟是強化了我們固有的成見、歧視與壓迫，還是為我們建構更平等、誠信而包容的社會？
淬練自作者多年擔任顧問、處理棘手案例的經驗，她提出一套可操作的決策模式，分享給讀者大眾。在本書眾多精彩案例之間，作者不斷反覆操作這套決策架構，幫助讀者思考：在這些複雜情境中，我是誰？我的原則是什麼？我需要什麼樣的資訊幫助我做判斷？而又有誰會受到我的決定影響？我的決定會帶來什麼樣的後果？
這些問題看似簡單，但隨著問題越來越龐雜，牽涉層面越來越廣——AirBnB的主人無故取消亞裔客人的預約，這是誰的責任？政治人物公然宣稱「另類事實」，如何應對？人可以在動物身上種植器官嗎？人跟機器人可以結婚嗎？
這本書開展的精彩討論，到後來，已經不再適合一個讀者單獨享受。最適合的閱讀方式，應該是要跟幾位同樣困惑的公民，一起在複雜而迷人的世界邊緣，摸索道德、尋找出路。
《你永遠都可以有選擇》是一本豐富而及時的好書。尤其適合企業主管——無論是新創或者傳統生意人——與同事們一起討論。當然也適合所有政策決策者參考。
不過，或許最關鍵的讀者是如你我一樣平凡的公民。畢竟，面對日新月異的社會，作者最想對話的是一般公民：「我書寫本書的目標是讓道德民主化。」
她希望每個人都能在一般生活中、職場上、社會裡做出更有效的選擇，以道德為基礎，穿越兩難甚至多難的困難處境。在每一個選擇當中都能更做自己，也使用每一個選擇把社會帶往更好的未來。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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2022網路使用調查：台灣家用連網裝置需求增，宅家防疫Wi-Fi滿屋專案逗相挺
我們想讓你知道的是
根據關鍵議題研究中心的調查報告，台灣多數家庭仍為寬頻上網所苦，不僅費用過高，所獲得的上網速率、品質也不理想，無線網路的建置更是許多人的痛處。台灣大寬頻推出完整解決方案，不僅讓你宅家防疫擁有1G高速網路和影音娛樂，最新Wi-Fi 6+Mesh無線網路也幫你裝到好。
戴口罩、勤洗手，維持個人良好衛生習慣，已是全球新冠肺炎疫情肆虐下的日常。後疫情時代，許多人享有在家上班的權利，隨之也更依賴隨選視訊、線上會議、遠距教學，加上眾多線上遊戲、串流影音服務陸續登台，對家用網路是個不小的傳輸負擔。
由於行動網路（如4G、5G）的特性，頻寬是由該基地台與所有連線的手機共同分享，因此回到家中後，大多數人會切換到有線寬頻網路或是無線Wi-Fi，但隨著對網路的依賴加深、連線裝置越來越多，該如何建置穩定且高速的無線上網環境，可就不是人人都會的技能。就讓我們透過TNLR關鍵議題研究中心的網路調查，了解現代民眾對於上網的需求究竟有多高？
第三方市調顯示：民眾上網需求提高，快又穩定的家用網路為唯一首選
根據關鍵議題中心最新的調查，年齡20歲至45歲的台灣民眾並以上網人口比例加權，每日平均上網時間達5.1小時，能夠得知現代人對於網路使用已有相當高的依賴性；約六成的民眾集中於每日2小時至6小時之間，另有超過兩成的比例，每日上網時間高達8小時以上，可說是吃飯、工作、娛樂幾乎都離不開網路。
由於電信業者過去的499之亂，以及部分業者推出低速率吃到飽的資費方案，在調查當中也顯示出將近七成的民眾，選擇使用行動網路（如4G、5G）作為主要的上網方式，家用網路（含Wi-Fi）則是接近四成。不過有趣的是，使用家用網路時，約有八成五的比例享受影音娛樂、將近六成則是用來玩遊戲，顯見多數民眾也知曉行動網路的極限，尖峰時段的頻寬和延遲表現不佳，轉而使用比較穩定的家用網路，也讓電視、電腦、手機等多種設備能夠同時上網。
不過即便是家用網路，各家業者的競爭也是不遑多讓；其中讓消費者最感不悅的，當屬超過六成比例的網路品質問題，接著是多裝置上網後的速度變慢，以及家中空間造成的Wi-Fi收訊不良……等問題。因此除了對外頻寬速度、穩定度之外，消費者同樣也在意家中Wi-Fi無線網路的速度與訊號覆蓋率，需要業者提供完整的解決方案。
1G上網速率、最新Wi-Fi 6無線網路、Mesh網狀無線網路隨處用
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