今日本土新增5萬7188例、8例死亡，食藥署：6/30前開放進口個人自用快篩試劑，每人限100劑
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今（11）日新增5萬7188例本土個案，8例死亡，其中有3位年長者送醫不治後才驗陽，指揮中心呼籲注意家中長者情況。另食藥署開放輸入個人自用快篩試劑，每人不得超過100劑，期限到6月30日。
中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內新增5萬7216例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為5萬7188例本土個案及28例境外移入（24例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增8例死亡。
指揮中心表示，今日新增之5萬7188例本土病例，為2萬7776例男性、2萬9373例女性、39例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市（1萬9620例）、桃園市（9751例）、台北市（8265例）、台中市（3356例）、高雄市（3153例）、台南市（2073例）、基隆市（1825例）、新竹縣（1444例）、屏東縣（1222例）、花蓮縣（1018例）、新竹市（996例）、宜蘭縣（979例）、彰化縣（934例）、苗栗縣（650例）、雲林縣（476例）、南投縣（358例）、台東縣（357例）、嘉義縣（313例）、嘉義市（205例）、澎湖縣（117例）、金門縣（59例）、連江縣（17例），相關疫情調查持續進行中。
8例死亡個案中有3位「死亡後確診」，羅一鈞呼籲注意家中老人情況
指揮中心指出，今日新增8例本土病例死亡個案，為2例男性、6例女性，年齡介於60多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、6例具慢性病史、5例無疫苗接種。確診日介於今（2022）年4月30日至5月9日，死亡日期介於5月2日至5月8日。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，8例死亡個案中有1位沒有接種疫苗，2位接種3劑，1位接種2劑。有3位在個案家中昏迷、意識不清送醫急救不治，後來才採檢陽性。羅一鈞提醒，老人可能病情變化較快，民眾須注意家中老人症狀變化。
另一位今日新增的9位重症個案中，有一位40多歲女性，個案本身有糖尿病病史，併發酮酸中毒合併呼吸衰竭，住院採檢陽性，但沒有肺炎，已針對糖尿病新冠部分同時進行治療，有使用瑞德西韋。
公布快篩陽性通報流程、開放個人進口家用快篩試劑
明（12）日起，針對居家隔離、自主防疫和居家檢疫3種人快篩陽性視同確診，指揮中心今日公布快篩陽性通報流程，針對以上3種人，快篩陽性時，可透過視訊診療確認陽性的結果。若民眾與醫師對陽性結果達成共識，以健保卡上傳陽性結果自動通報或至法傳系統通報，確診民眾在自家等待衛生局安排隔離地點。若個案沒有和醫師達成共識，則通知所在衛生所安排PCR採檢。
有關快篩陽性的視訊評估，民眾視訊前，需先行在快篩陽性的檢測片上寫上自己的姓名和檢測日期，同時和健保卡擺放在一起拍照，預約視訊診療時將照片上傳，在醫師視訊評估時出示使用。
食藥署長吳秀梅表示，開放輸入個人自用的COVID-19快篩試劑進口，每人不得超過100劑，購買無須向食藥署申請專案核准，可直接由海關放行通關，期限到今年6月30日止。建議民眾購買以衛福部核准之EUA產品為主，若不符合無法作為配合防疫政策之判斷依據。快篩試劑嚴禁販售。
羅一鈞表示，昨（11）日共開出526份輝瑞新藥Paxlovid，以及莫納皮拉韋278份，總共804份。其中輝瑞新藥醫院和診所分別開出414、112人份。羅一鈞也強調。昨日宣布簡化口服藥申請流程，居家照護者不須簽紙本同意書，以「病歷加註知情同意」相關字樣代替。
至於是否將孕婦納入適用口服藥範圍，羅一鈞指出，經過與台灣婦產科醫學會、台灣周產期醫學會共同討論，決議因為現階段懷孕婦女還沒有足夠臨床資料，加上歐洲根據動物實驗研究結果不一致，須個別考量用藥益處與未知風險。
但指揮中心同意將懷孕納入適用輝瑞口服藥的第14個重症風險因子，同時新增注意事項「目前尚無Paxlovid用於孕婦的臨床資料，若臨床醫師評估使用效益大於風險，經充分告知並獲同意後可使用。」而因為研究指出莫納皮拉維並不適合用於孕婦，仍不開放。
陳時中補充，昨日疫苗共施打6萬7450人，第1劑涵蓋率為85.46%，第2劑為80.59%，第3劑為62.11%。
有關日前傳出公費中藥「清冠一號」大缺貨的情況，陳時中說明現在市面上流通、與清冠一號成分相仿的「類清冠一號」並沒有被衛福部認定，業者自己宣稱可能會被列入危藥，甚至面臨懲罰，現在清冠一號是處方藥物，提醒民眾務必要從正規管道取得。他也表示沒有確診，因為不見得是適用症狀，吃了不一定好。
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責任編輯：陳禹蓁
核稿編輯：翁世航
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只能用糖果餅乾獎勵孩子？現代媽媽「Jamie榮幸」有聰明選擇，豐富孩子的飲食日常
我們想讓你知道的是
設計師媽媽Jamie榮幸為孩子準備的點心時間，選擇100%使用生乳的瑞穗調味乳，濃郁奶香、香甜好喝，能同時攝取鮮奶營養與滿足孩子喜好。
部落客兼專欄作家的「Jamie榮幸」，喜歡設計、單車、旅遊、美食烹飪，重視生活風格與各種生活小細節。設計師出身的她，自從兒子「小歐文」誕生後，對生活風格的講究也從個人穿搭選物延伸到母嬰育兒選品。
隨著小歐文逐漸長大，Jamie一直是依據孩子不同的成長歷程，「滾動式修正」調整育兒模式，其中最攸關孩子身心健康的，就是日常飲食營養。小歐文可以接觸的食物選擇愈來愈多、能挑嘴的也愈來愈多，Jamie如何運用她的設計師智慧，為孩子建立健康飲食習慣？
小孩很好養？Jamie榮幸最在乎的育兒食安
暖熱的午後，Jamie帶著小歐文到戶外散步，趁著孩子興奮地亂走亂跳，帶著純真好奇心觀察地上落葉時，媽媽也終於能喘口氣，與我們聊聊她的育兒方針。
「小歐文其實不太挑惕。」媽媽Jamie笑說，「他現在的飲食已經可以跟著大人一起吃了。基本上我們吃什麼，他就跟著吃什麼。」聊到孩子的飲食，沒想到Jamie採用的是全家人「一網打盡」的飲食方式。不過仔細一想，雖然說來容易、看似準備上方便許多，但也意味著父母親必須有良好的飲食習慣，才能讓孩子吃得健康營養。
幸運的是，小歐文有個設計師媽媽，善於在生活各個面向發揮選品精神的Jamie，看待日常飲食也自有一套她的設計原則：「除了好吃之外（尤其孩子要喜歡吃、願意吃），我會注重營養成分，盡可能選擇使用新鮮原料、貼近原型食物。」
為了貫徹這點，Jamie不只會細心研讀產品包裝上的營養標示，也會上網找品牌故事，瞭解產品製程，選擇可信任、有聲譽的產品，才敢讓心愛的家人吃進肚子裡。
幫助孩子培養正確飲食習慣，從良好的點心時間開始
雖然說小歐文不挑食，但日常點心時間，他還是有他的心頭好。「米餅搭配瑞穗鮮乳®，或是瑞穗調味乳，就是能讓他吃得非常開心的點心。」Jamie也進一步分享，如何聰明地選擇食物，兩全其美的兼顧營養價值與小孩喜歡。
「對小歐文來說，瑞穗調味乳有多種口味，是很新鮮有趣的體驗。而我覺得更重要的是，瑞穗調味乳是使用生乳調和的，不僅口感新鮮更能兼顧營養。所以我覺得適當地讓他喝一些調味乳，創造一個童年開心的回憶，其實也滿好的。」
瑞穗調味乳100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，嚴謹品質讓爸媽最放心
身為瑞穗鮮乳®的愛好者，Jamie對瑞穗的印象就是值得信賴可靠的「老字號」。除了一系列的乳品順口好喝，簡單自然且有識別度的包裝，也符合她「設計師之眼」的美學；更重要的是，品管製程嚴謹帶來的安心感，讓她願意讓瑞穗成為冰箱裡的必備品。
「瑞穗調味乳的存在，其實就是讓孩子的日常飲食在一定的營養基礎下，有更多豐富有趣的選擇；可以單喝，也可以混合鮮乳、加點麥片吃，或是讓孩子自己拿餅乾沾著吃。一點點的變化吃法，就能為孩子創造趣味、好玩、開心的飲食體驗。」
Jamie說，自己小時候也喜歡喝調味乳，那種微甜可口的味道，讓長大後的她再喝時，味覺記憶能自然而然喚起某個童年場景，而這樣的味覺聯想，是她願意讓小歐文也能擁有的珍貴體驗。
小歐文終於從散步冒險回來找媽媽了，玩得滿頭大汗的他，開心得合不攏嘴，期待著點心時間。Jamie讓孩子選了一罐冰涼的蘋果口味瑞穗調味乳，為他插上吸管。看著小歐文滿足的大口喝著，不只消暑，也補充熱量與活力。
或許在未來某一天，小歐文再次喝到蘋果口味的瑞穗調味乳時，會回想起這個暖熱的下午吧。