今日本土新增5萬7188例、8例死亡，食藥署：6/30前開放進口個人自用快篩試劑，每人限100劑

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內新增5萬7216例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為5萬7188例本土個案及28例境外移入（24例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增8例死亡。



指揮中心表示，今日新增之5萬7188例本土病例，為2萬7776例男性、2萬9373例女性、39例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市（1萬9620例）、桃園市（9751例）、台北市（8265例）、台中市（3356例）、高雄市（3153例）、台南市（2073例）、基隆市（1825例）、新竹縣（1444例）、屏東縣（1222例）、花蓮縣（1018例）、新竹市（996例）、宜蘭縣（979例）、彰化縣（934例）、苗栗縣（650例）、雲林縣（476例）、南投縣（358例）、台東縣（357例）、嘉義縣（313例）、嘉義市（205例）、澎湖縣（117例）、金門縣（59例）、連江縣（17例），相關疫情調查持續進行中。

8例死亡個案中有3位「死亡後確診」，羅一鈞呼籲注意家中老人情況

指揮中心指出，今日新增8例本土病例死亡個案，為2例男性、6例女性，年齡介於60多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、6例具慢性病史、5例無疫苗接種。確診日介於今（2022）年4月30日至5月9日，死亡日期介於5月2日至5月8日。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，8例死亡個案中有1位沒有接種疫苗，2位接種3劑，1位接種2劑。有3位在個案家中昏迷、意識不清送醫急救不治，後來才採檢陽性。羅一鈞提醒，老人可能病情變化較快，民眾須注意家中老人症狀變化。

另一位今日新增的9位重症個案中，有一位40多歲女性，個案本身有糖尿病病史，併發酮酸中毒合併呼吸衰竭，住院採檢陽性，但沒有肺炎，已針對糖尿病新冠部分同時進行治療，有使用瑞德西韋。

公布快篩陽性通報流程、開放個人進口家用快篩試劑

明（12）日起，針對居家隔離、自主防疫和居家檢疫3種人快篩陽性視同確診，指揮中心今日公布快篩陽性通報流程，針對以上3種人，快篩陽性時，可透過視訊診療確認陽性的結果。若民眾與醫師對陽性結果達成共識，以健保卡上傳陽性結果自動通報或至法傳系統通報，確診民眾在自家等待衛生局安排隔離地點。若個案沒有和醫師達成共識，則通知所在衛生所安排PCR採檢。

有關快篩陽性的視訊評估，民眾視訊前，需先行在快篩陽性的檢測片上寫上自己的姓名和檢測日期，同時和健保卡擺放在一起拍照，預約視訊診療時將照片上傳，在醫師視訊評估時出示使用。

食藥署長吳秀梅表示，開放輸入個人自用的COVID-19快篩試劑進口，每人不得超過100劑，購買無須向食藥署申請專案核准，可直接由海關放行通關，期限到今年6月30日止。建議民眾購買以衛福部核准之EUA產品為主，若不符合無法作為配合防疫政策之判斷依據。快篩試劑嚴禁販售。

羅一鈞表示，昨（11）日共開出526份輝瑞新藥Paxlovid，以及莫納皮拉韋278份，總共804份。其中輝瑞新藥醫院和診所分別開出414、112人份。羅一鈞也強調。昨日宣布簡化口服藥申請流程，居家照護者不須簽紙本同意書，以「病歷加註知情同意」相關字樣代替。

至於是否將孕婦納入適用口服藥範圍，羅一鈞指出，經過與台灣婦產科醫學會、台灣周產期醫學會共同討論，決議因為現階段懷孕婦女還沒有足夠臨床資料，加上歐洲根據動物實驗研究結果不一致，須個別考量用藥益處與未知風險。

但指揮中心同意將懷孕納入適用輝瑞口服藥的第14個重症風險因子，同時新增注意事項「目前尚無Paxlovid用於孕婦的臨床資料，若臨床醫師評估使用效益大於風險，經充分告知並獲同意後可使用。」而因為研究指出莫納皮拉維並不適合用於孕婦，仍不開放。

陳時中補充，昨日疫苗共施打6萬7450人，第1劑涵蓋率為85.46%，第2劑為80.59%，第3劑為62.11%。

有關日前傳出公費中藥「清冠一號」大缺貨的情況，陳時中說明現在市面上流通、與清冠一號成分相仿的「類清冠一號」並沒有被衛福部認定，業者自己宣稱可能會被列入危藥，甚至面臨懲罰，現在清冠一號是處方藥物，提醒民眾務必要從正規管道取得。他也表示沒有確診，因為不見得是適用症狀，吃了不一定好。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：翁世航