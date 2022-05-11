李明哲記者會稱被中國「綁架」，國台辦：他23次親筆撰寫供詞與悔過書

台灣NGO工作者李明哲被中國關押5年後，於日前返台。他在記者會中表示自己被中國綁架，且在審判過程中不允許他做任何答辯。對此，國台辦發言人朱鳳蓮回應，李明哲在獄中23次親筆撰寫供詞和悔過書，強調他是在充分的事實和法律依據下被判刑。

隔離完畢後，李明哲於10日在立法院召開首次公開記者會，他數度提及自己在異鄉被「綁架」，且在獄中只能和特定人士交談，精神上受到虐待。對此，有記者在國台辦例行記者會上，詢問發言人朱鳳蓮對此有何看法。

根據《人民網》報導，朱鳳蓮強調，在法治社會，任何人觸犯法律都會依法追究，而李明哲在中國因顛覆國家政權罪被依法判刑，有充分的事實依據和法律依據。

「李（明哲）在辦案機關訊問過程中，對自身犯罪事實供認不諱，23次撰寫親筆供詞及悔過書，詳細交代其犯罪經過」，朱鳳蓮在記者會中表示。

李明哲曾指出，在審判過程中，中國政府不允許他做任何答辯，只允許唸一篇審核過的認罪書，其餘都由律師代為發言。他堅持不認「間諜罪」，而是認「顛覆國家政權罪」，因為前者會牽連台灣政府，「顛覆國家政權罪是我個人的事情」。

另外，台商李孟居在2019年從香港入境深圳後被捕，被指控非法提供國家秘密、境外刺探，出獄後卻因附加刑而無法返台。在例行記者會中，也有記者詢問，李明哲之所以返台，是否是因為他的妻子李凈瑜及部分團體「高調遊走」所致？

朱鳳蓮回應，李明哲刑滿釋放後返台，是有關部門依據法律規定、結合案件情況作出的決定，李明哲返台後，仍須嚴格遵守相關要求。

延伸閱讀

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航