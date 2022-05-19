《王權劇場》：膏油的最初意義是接受神聖使命的印記，但隨著西歐基督教義的發展，它標誌著國王正式即位

文：陳秀鳳

法蘭克國王祝聖典禮溯源

祝聖禮和《聖經》的塗油傳統祝聖儀式雖然肇始於中世紀，實際上是西方人民長期經驗的結果。在中世紀的意識形態中，祝聖禮詮釋了人和上帝之間，一種奠基和象徵的聯繫，它賦予國王職權某種真實的存在性。換言之，從宗教與制度層面，即是對統治權力合法性的公開確認。

國王祝聖禮的緣起，毫無疑問源自《聖經》的先例，可以回溯古代以色列歷史時期，大祭司為國王塗油。這種將國王神聖化的膏油儀式，派生極其複雜的意涵，其中最關鍵者，在於緊密橋接宗教塗油的神聖觀念和轉移政權的政治概念。膏油聖禮賦予國王神聖特質，國王因此成為「神的基督」（ChristusDomini）或「受上帝膏立者」（Oint du Seigneur），亦即上帝在世俗的代理人（Vicar du Seigneur）。

事實上，中世紀基督教王國是《聖經》王國的延伸，中世紀法蘭西國王與以色列國王，存在一種類比關係。《舊約聖經》中的例證，為我們提供了關於國王神聖不可侵犯的敘事。在〈撒母耳記〉中，描繪了掃羅如何被塗油，而成為領袖：

撒母耳拿了一瓶油膏，倒在掃羅頭上，親吻他，說：上帝以油膏塗抹你，立你作他子民以色列的統治者；你將治理他的子民，救他們脫離所有的仇敵。以下就是上帝選立你作他子民之統治者的證據。【註1】

大衛和所羅門的祝聖膏油儀式與掃羅類似。在大衛的例子中，我們看到撒母耳拿出油膏，在眾兄長面前，膏抹大衛。上帝的靈立刻支配大衛，從那天起跟他同在；【註2】以及「大衛對部下說：願上帝阻止我做出任何傷害我主人的事；他是上帝所選立的君王！我絕不可傷害他；因為他是王，是上帝所選立的。」【註3】所羅門的情形，也相當類似。〈列王記〉所載：「撒督從安放約櫃的聖幕裡，帶來一個盛滿聖油的角來塗抹所羅門。於是他們吹號，人們都歡呼：所羅門王萬歲。」【註4】

這些關乎以色列國王膏油的記載，除了顯示早在中世紀之前，已經出現國王祝聖禮的雛形。以色列慣例的塗油儀式，是基督教膏油祝聖儀式的典範。這種膏油儀式在中世紀初期被引入西歐——西哥德王國和法蘭克王國。

上述所提《聖經》的先例，更引起我們對於「基督」（Christus）和「塗油」（Unvit）這些詞語的注意，「神的基督」（Christus Domini）和「受上帝膏立者」（Oint duSeigneur），代表了權力的正當性來源。這個觀念，不僅存在於古代以色列人民的信念中，隨著基督教在歐洲傳播和發展，在往後的世紀裡，逐漸根植於當代人民的思維中，並且在政治領域顯現出來。在詞源學上，「基督」一詞具有宣告的特質，它賦予了「神選者」一種如「救世主」（Messie）的特殊神聖使命。受過膏油儀式者，即是上帝的服務者，以上帝的形象，在世俗界行使權力。

《舊約聖經》的記載，提供了此種神學概念的線索，例如撒母耳對他們說：「上帝向你們作見證，受膏油者今天也向你們作見證。」【註5】又如在戰鬥中，大衛王並未殺害掃羅王，只是象徵性地割下掃羅王的外衣下襬一塊布。【註6】這些例證，揭示一個受過膏油的國王，他受到神聖印記的保護，是何其深遠。而大衛得知掃羅王之死，說道：「你怎麼敢殺害上帝所膏立的王呢？那隨從就把那個亞瑪力人刺死。大衛對他說：『你罪有應得！你承認殺死上帝所膏立的王，無疑地替自己定了死罪。』」【註7】從《舊約聖經》的敘事中，顯示膏油對於個人具有特殊功用，賦予受膏者一種人們無法觸及的神聖尊嚴和特質。

正如前述，《聖經》首次提到塗油，是摩西從耶和華領受了命令，要把聖油塗在亞倫和他兒子的頭上，使他們分別為聖，立為大祭司和祭司。【註8】從燒瓶裡倒出來的聖油，塗在未來國王的頭上，賦予他的王權一個完全神聖的起源。正如上面引用的經文所載，撒母耳拿起一個油瓶，倒在掃羅的頭上，或是撒母耳吩咐掃羅前去神之丘（Guibha de Dieu），在那裡遇見從丘壇下來的先知，說「你要變作新人」。【註9】這種神聖性，在大衛接受塗油之後，也顯現出來（如下圖所示）。因此，經過祝聖儀式，一個常人成為神選者，足以承擔神聖的使命。

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《舊約聖經》的膏油意義，在中世紀下半葉，皇帝康拉德二世（Conrad II, r.1024-1039）的祝聖禮也呈現出來。梅茨大主教阿里波（Aribo,Archbishop of Mainz, r. 1021-1031）對康拉德皇帝說：「今天上帝的恩典，將你轉變為新人，讓你成為其神性的一部分。」【註10】這些記載，都指向膏油儀式對於個別的人，具有超乎自然的意義，它賦予君王超越凡俗的核心特徵，以及神聖不為他人侵犯的尊嚴。

然而，我們必須留意的是，不論是掃羅或大衛的膏油儀式，與他們真正成為國王一事，並無直接的關連性。他們被尊為國王是較遲之後的事情，而且還經過另一個獨立於前次的儀式。如掃羅是在對亞捫人的勝利後，在上帝面前，莊嚴隆重地被立為國王；【註11】而大衛也在掃羅王去世後，才登上聖地希伯倫，經由猶大人民的支持，大衛接受膏油儀式，被承認為猶大的國王。【註12】

從《舊約聖經》以色列人的歷史觀看，膏油儀式作為權力的定位點，不僅奠基性地建構國王神命的尊嚴，同時也引入國王在其王國執行權力的法制確認。關於這一點，可以從猶大與以色列再度聯合時，大衛王以整個猶太民族的國王身分再度接受祝聖儀式，獲得印證。【註13】祝聖儀式確認權力的正當性，被應用到王位繼承問題上，也從大衛王時代開始。為了使其子所羅門繼承王位，大衛仍然在世之時，決定立刻讓所羅門接受膏油祝聖的儀式。在當時，這是顛覆常規的舉動，然而及至後世，預立繼承人選卻成為政權移轉的模式。【註14】