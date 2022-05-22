【動畫】《白箱》：看動漫了解動漫的製作過程與困境，「骨牌效應」是動漫產業之所以爆肝的主因
我們想讓你知道的是
《白箱》明明是製作動漫的動畫，跟打架等王道劇情完全扯不上邊，卻能從中感受到他們的熱血，並因此而落淚──就是因為有他們的愛，我們才有這些動漫可以看。
這工作真奇怪，這群人更奇怪。
不知道有多少人知道，動漫這個產業其實是一項很辛苦的工作，可以說願意做這行業的人真的都很奇怪，唯一可以解釋的原因可能就是愛吧。
《白箱》故事大綱
上山高中動畫同好會的宮森葵、安原繪麻、坂木靜香、藤堂美沙、今井綠等五位成員互相約好以後要一起製作商業動畫作品。
兩年半後，宮森葵順利在武藏野動畫公司擔任製作助理的工作，安原則是同公司的新人原畫師；而板木靜香持續尋找聲優的出演機會；藤堂美沙踏入3D的製作領域中；而今井綠則進入大學，以成為編劇為最終目標。
故事就是圍繞在這五人身上，以製作兩部動畫的過程為基礎，講述這五人在生活與工作上所遇到的種種困難與挑戰。這兩部動畫一部為原創動畫，而另一部則是漫畫改編的動畫。
在看這部以前我就知道動漫是個很辛苦的行業，但看完這部後我才發現，原來我對於動漫的認知還太淺了。
動漫製作流程
這是第一個讓我開眼界的點，雖然細想之下理所當然，但我從沒想過原來動漫產業的分工那麼的細。
首先，整部動漫裡有個監督，負責完成分鏡與確認作品符合他的要求 （感覺有點像是影劇的導演）；也有個製作管理，負責讓整部作品都能在時程內完成；而作品的劇情則是由編劇負責。
在分鏡完成後，製作管理會負責把每集動漫分派給製作進行， 製作進行需要確保他負責的集數能在製作管理規定的時限內完成，然後製作進行就會把分鏡交給原畫師，原畫師會負責把分鏡畫成關鍵影格，然後再請動畫師在關鍵影格中補上禎數以及修飾線條，讓關鍵影格變成流暢的畫面。
到這一步為止，這些畫面依然是未上色的狀態，於是上色師就需要將畫面依照指定的色彩上色。同時，動漫中需要3D呈現的部分也會由3D CG負責處理。當2D與3D的部分都完成後，就會交給攝影師將所有畫面合在一起，並且加入一些畫面特效與濾鏡，讓作品看起來更加完整。
以上這些都只是大致的流程，還有一些細項我也沒有提出來，像是聲優配音的時候，大多數都是搭配原畫師或是動畫師所畫出來的畫面配音，並不是已經完稿的流暢畫面。而除了上面這些職位以外，還有角色設計、作畫監督、演出、製作統籌及製片人等職位；甚至製作進行在規劃進度時，他所尋找的原畫師或是其他人手可能都是靠他的人脈找到的，而不是全部都是使用在公司工作的員工。
當然，以一個已經成熟的產業來說，會有那麼細項的分工根本是理所當然，但是在看《白箱》前我沒有具體想像過這分工實際上是怎樣運作的，看到的時候真的是滿滿的驚嘆！才了解原來我一直很喜歡的動漫，是這樣製作出來的。
動漫產業為何是爆肝產業？
骨牌效應是我覺得整個動漫產業，之所以是爆肝產業的主要原因之一。因為現今日本動漫是以季番的方式播出，但有些公司的人手並沒有充裕到能在播出前就把整季動漫製作出來，於是通常在開播時只會預留兩三集以防萬一，其他集數都是在趕工狀態。
到這邊其實沒有什麼大問題，我相信在影劇產業中也有些拍攝是這樣進行的──在開播的同時拍攝後面的劇情。但動漫產業中最大的問題是如果前面集數出問題的話，後面集數會受到很大影響。
假設一部動漫的日程與工作都已經規劃好了，每個原畫師以及相關產業的所有人員，都拿到了自己極限的工作量並加以趕工；此時第三集的作畫出現問題了，此集的原畫師並沒辦法在規定的時間內交出成品，如果交不出來的話就沒辦法讓這一集動漫如期播出。這個時候，後面也正在趕工的原畫師會怎麼選擇？
或許有人會想說原畫師應該不至於那麼缺，缺到需要後面集數的原畫師，優先幫忙補前面缺失的畫面，導致自己的進度趕不上才對。
不過要先思考一下，原畫師的薪水是以件計價，為了養活自己，他們一定會在自己力能所及的範圍內接越多專案越好，所以其實可以假設優秀的原畫師都是難以負荷突如其來的案件的狀態。
此時如果前面的集數出問題，誰會想接這個燙手山芋？可以作畫的時間已經被壓縮了，可以拿到的價錢可能還會因為預算問題沒辦法抬更高，此時還會想要接手的可能，就只剩一定得完成前面的部分才能如期播出後面集數的原畫師了吧。
這狀況從2020年疫情剛爆發時日本動漫產業的情況來看，就可以略知一二，想想有多少季番是因為疫情停播的？
從《白箱》的劇情來看，在動漫產業中要如期完成非常的困難，監督可能畫不出想要的分境、原畫師作畫時突然怎麼畫感覺都不對、抑或是每個人員對自己作品的堅持⋯⋯總總原因讓動漫產業與「如期完成」很難畫上等號。
可能就是因為這樣才需要製作進行的存在吧，需要一個負責監督進度的人員，但也因為各個部位可能會有踢皮球的情況，讓知曉各個狀況的製作進行成為了一個尷尬的存在。如何在各個部門間協調，甚至在動漫快要無法如期播出時堅決地向監督提出降低品質的需求，可能就是製作進行最重要的一項工作吧。
原創 vs. 漫畫小說改編
因為知道動漫產業的辛苦，所以其實我一直覺得在動漫界中，漫畫小說改編會是一個比原創還要更好的出路。想想動漫光是要讓靜止的畫面動起來就要花費多少功夫了，還要想出一個完美的劇情，感覺真的太辛苦了。
在《白箱》的前半段就是在製作原創動畫，這前半段可以說是應證了我的觀點：監督因為想不出想要的結局而遲遲無法完成最後一話的分鏡，所有角色都是監督與編劇創造出來的，角色的個性、特徵大家都沒有很熟悉，因此出現了許多溝通上的誤會 ──可能到了快要截稿的時候，才知道原來在監督心裡這個角色的設定是這樣子的。
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【影音】整理數十萬張空拍影像，就像一場馬拉松：看見・齊柏林基金會「數位典藏」計畫
我們想讓你知道的是
「透過影像為環境發聲」是齊柏林畢生在做的事，也是看見・齊柏林基金會要接力做下去的事。打造一座把台灣存起來的影像資料庫，讓齊柏林留下的影像資產得以傳承世代，「數位典藏」計畫需要你我一同支持響應。
2017年，《看見台灣》的導演齊柏林匆匆離開這個世界，留下無數珍貴空拍影像資產；這些跨越1990年代到2017年、長達25年台灣自然與人文地景變遷的真實紀錄，不只保留了台灣之美，更在學術研究、環保倡議和環境教育上有著無可取代的價值。然而，龐大的影像素材需要經過「數位典藏」才能被有效應用，因此「看見・齊柏林基金會」成立的初衷，就是為了承接數位典藏的使命，讓齊導畢生的心血，能夠世代傳承，發揮永續的影響力。經過兩年的摸索，基金會最終研擬出最合適的數位典藏計畫，不只將齊導作品數位化、分類歸檔，更要建置線上影像資料庫，並將繼續記錄台灣的使命傳承下去。
根據看見・齊柏林基金會統計，齊柏林導演在空中拍攝超過2500小時所累積的影像，約為10萬張空拍底片、50萬張數位照片，上千小時的空拍影片；要為如此龐大的影像資料建檔與整理，勢必耗費許多金錢、時間與人力。不過，只要能集結眾人之力，這一場數位典藏人員及專業志工接力的馬拉松，將會是美麗而撼動人心的一段旅程。
「數位典藏」做什麼？
數位典藏（digital archive），意思是將有保存價值的實體或非實體資料，透過數位化（諸如攝影、掃描、影音拍攝、全文輸入等）與加上屬性資料等詮釋資料（Metadata），建立數位檔案的形式，作為永久保管儲存。
而看見・齊柏林基金會的數位典藏計畫可分為三大工作線，分別為：
- 傳統底片組：挑選底片→掃描成數位檔案→建立屬性資料→歸檔
- 數位照片組：挑選照片→建立屬性資料→歸檔
- 空拍影片組：挑選影片→建立屬性資料→歸檔
除了要將齊導留下來的影像作品數位化歸檔，數位典藏計畫還包括改版建置「iTaiwan8影像資料庫」，也就是建設完整的線上影像資料庫系統，讓齊導作品更便於靈活運用，也能讓更多世人看見。
飛行2500小時累積的空拍影像，怎麼整理？
- 整理底片／數位掃描
數位典藏組專員詹宇雯的工作，是負責整理傳統底片。即便存放在防潮櫃中，傳統底片仍面臨逐漸老化褪色的壓力，需要與時間賽跑進行數位化保存；然而大多未經篩選的10萬張底片，有些因為直升機震動導致些微的畫面模糊，也有因飛行路線連續較重複的地景構圖，而詹宇雯的其中一項任務，就是拿著放大鏡一一檢視精挑，並標註定位和勘誤照片資訊。
「整理底片最常發生的問題就是人工出錯，因為以前留下的資料可能是齊導或其他志工整理出來、用手寫的，貼紙可能貼錯或資料寫錯。」詹宇雯說起某次經驗，當時有一張台北車站的照片被貼了很多年份，為了找出正確年份，她試圖辨識照片裡招牌跑馬燈上的氣溫、股市市值等資料，交叉比對推斷出正確年份。雖然偶有這種偵探辦案一樣的趣事，但大多數時候是耗費專注度與眼力的過程。
完成底片挑選的階段，接著進到底片掃描數位化。然而，這步驟並不容易，除了整體的影像品質控制與檔案管理，齊柏林導演留下的底片最遠距今至少11年，老化褪色的底片容易出現色彩偏誤，須進行色彩還原，再修掉畫面上的髒點、存成解析度高的數位影像才算完成。
- 建立屬性資料
所謂「建立屬性資料」，其實就是為影像添增各種描述紀錄的資訊，有了這些資訊，龐大的影像資料才能被有效率的搜尋、管理。數位典藏組副組長陳宣穎表示，以齊導拍攝的影像為例，包含：拍攝主題、地點及詮釋地景的關鍵字都屬於此範疇；而其中投入最多時間的便是「定位」和「建立關鍵字」這兩項任務。
「定位」指的是找出拍攝主體所在地點和座標，有時可透過既有的飛行軌跡紀錄來推測，但更多時候是在沒有軌跡紀錄的狀態下，憑藉地理知識及照片上的蛛絲馬跡判讀位置。如果影像拍攝年代久遠，或是地景變化很大，就需要運用更多歷史圖資或佐證資料去搜索、推論。
「我們要一張一張照片判讀，建立屬性資料。像是早期的傳統相機沒有定位功能，常常看到照片中只有一大片山稜線，此時我們就要仔細比對地圖、衛星影像，想辦法查找，盡可能貼近正確。」陳宣穎說。
「建立關鍵字」看起來似乎相對輕鬆，然而事實上，光是決定有哪些關鍵字可以使用，就是一門功夫。第一步必須辨認影像中的景物，例如一塊農田種植的是什麼作物，就必須蒐集其他資料輔助判斷；其次，由於空拍照片尺度不一，在畫面中佔比多大的景物需要設立關鍵字，也需要經過討論訂定規則；最後，還必須從使用者的角度思考，依據一般人的搜尋習慣設立關鍵字。
因此，在建立屬性資料的過程中，看見・齊柏林基金會也特別諮詢多位專家，共同研究規劃出適合台灣空中影像的關鍵字建置邏輯，並以此基礎進行分門別類、校正檢核，確保影像被妥善歸納及運用。
- 影音資料典藏
相較於照片整理，動態影片的典藏工程更為多元複雜。首先，要針對近千小時空拍影片進行盤點，接著進行特殊格式轉檔與備份，再逐步建立邏輯編碼、標示檔案管理方式，以推動後續屬性資料建立。
「影片整理最大的兩個挑戰，其一是影片內容橫跨的範圍很大，導演可能是台中起飛、屏東降落，因此要去判斷每個影片節點的地景定位；其二是飛機上升的垂直範圍很大、晃動又劇烈，有時候會遇到『果凍效應1』致使內容失真。」影音製作組專員鄭宇程說明，由於各時期的影片拍帶檔案格式、影像內容品質、影片時長都不同，大大增加了管理建檔難度。
加入數位典藏的馬拉松，傳承接棒台灣之美
從一步步定義操作流程、統一色彩管理語言、購置影像處理設備等，到培訓志工與實習生、讓人力支援一步到位、避免巨量資料的協作過程中出現錯誤，都是數位典藏計畫的範疇。多元內容創意部副總監王俐文表示，「數位典藏」四個字說來簡單，但過程繁複龐雜，需要所有人一致的專注、耐心、細心、以及熱忱。
「iTaiwan8影像資料庫」作為看見・齊柏林基金會數位典藏計畫的目標之一，改版上線只是第一步，接下來除了完成龐大影像資料的典藏，更大的挑戰是要繼續記錄台灣，讓影像不會只停留在2017年。
「透過影像為環境發聲」是齊導畢生在做的事，也是基金會要接力做下去的事。而數位典藏計畫，就是齊導生命的延續，也是基金會動力的源頭。要打造一座把台灣存起來的影像資料庫並不容易，看見・齊柏林基金會亟需各界的支持，共同建置屬於台灣最美的影像資料庫。讓我們一起守護齊柏林留下的影像資產，讓土地脈動的珍貴影像得以傳承世代，發揮更多價值。
註1：果凍效應（rolling shutter）是數位相機CMOS感光元件的一種效應，當使用電子快門來拍攝高速移動的物件時，原本垂直的物件拍攝出的畫面卻為傾斜甚至變形。（資料來源：維基百科）