【動畫】《白箱》：看動漫了解動漫的製作過程與困境，「骨牌效應」是動漫產業之所以爆肝的主因

文：Swallow - 生活在故事中的燕子

這工作真奇怪，這群人更奇怪。

圖片來源：《白箱》

不知道有多少人知道，動漫這個產業其實是一項很辛苦的工作，可以說願意做這行業的人真的都很奇怪，唯一可以解釋的原因可能就是愛吧。

《白箱》故事大綱

上山高中動畫同好會的宮森葵、安原繪麻、坂木靜香、藤堂美沙、今井綠等五位成員互相約好以後要一起製作商業動畫作品。

兩年半後，宮森葵順利在武藏野動畫公司擔任製作助理的工作，安原則是同公司的新人原畫師；而板木靜香持續尋找聲優的出演機會；藤堂美沙踏入3D的製作領域中；而今井綠則進入大學，以成為編劇為最終目標。

故事就是圍繞在這五人身上，以製作兩部動畫的過程為基礎，講述這五人在生活與工作上所遇到的種種困難與挑戰。這兩部動畫一部為原創動畫，而另一部則是漫畫改編的動畫。

在看這部以前我就知道動漫是個很辛苦的行業，但看完這部後我才發現，原來我對於動漫的認知還太淺了。

動漫製作流程

這是第一個讓我開眼界的點，雖然細想之下理所當然，但我從沒想過原來動漫產業的分工那麼的細。

首先，整部動漫裡有個監督，負責完成分鏡與確認作品符合他的要求 （感覺有點像是影劇的導演）；也有個製作管理，負責讓整部作品都能在時程內完成；而作品的劇情則是由編劇負責。

在分鏡完成後，製作管理會負責把每集動漫分派給製作進行， 製作進行需要確保他負責的集數能在製作管理規定的時限內完成，然後製作進行就會把分鏡交給原畫師，原畫師會負責把分鏡畫成關鍵影格，然後再請動畫師在關鍵影格中補上禎數以及修飾線條，讓關鍵影格變成流暢的畫面。

到這一步為止，這些畫面依然是未上色的狀態，於是上色師就需要將畫面依照指定的色彩上色。同時，動漫中需要3D呈現的部分也會由3D CG負責處理。當2D與3D的部分都完成後，就會交給攝影師將所有畫面合在一起，並且加入一些畫面特效與濾鏡，讓作品看起來更加完整。

以上這些都只是大致的流程，還有一些細項我也沒有提出來，像是聲優配音的時候，大多數都是搭配原畫師或是動畫師所畫出來的畫面配音，並不是已經完稿的流暢畫面。而除了上面這些職位以外，還有角色設計、作畫監督、演出、製作統籌及製片人等職位；甚至製作進行在規劃進度時，他所尋找的原畫師或是其他人手可能都是靠他的人脈找到的，而不是全部都是使用在公司工作的員工。

當然，以一個已經成熟的產業來說，會有那麼細項的分工根本是理所當然，但是在看《白箱》前我沒有具體想像過這分工實際上是怎樣運作的，看到的時候真的是滿滿的驚嘆！才了解原來我一直很喜歡的動漫，是這樣製作出來的。

圖片來源：《白箱》 製作一部動漫所需要的人手真的好多

動漫產業為何是爆肝產業？

骨牌效應是我覺得整個動漫產業，之所以是爆肝產業的主要原因之一。因為現今日本動漫是以季番的方式播出，但有些公司的人手並沒有充裕到能在播出前就把整季動漫製作出來，於是通常在開播時只會預留兩三集以防萬一，其他集數都是在趕工狀態。

到這邊其實沒有什麼大問題，我相信在影劇產業中也有些拍攝是這樣進行的──在開播的同時拍攝後面的劇情。但動漫產業中最大的問題是如果前面集數出問題的話，後面集數會受到很大影響。

假設一部動漫的日程與工作都已經規劃好了，每個原畫師以及相關產業的所有人員，都拿到了自己極限的工作量並加以趕工；此時第三集的作畫出現問題了，此集的原畫師並沒辦法在規定的時間內交出成品，如果交不出來的話就沒辦法讓這一集動漫如期播出。這個時候，後面也正在趕工的原畫師會怎麼選擇？

或許有人會想說原畫師應該不至於那麼缺，缺到需要後面集數的原畫師，優先幫忙補前面缺失的畫面，導致自己的進度趕不上才對。

不過要先思考一下，原畫師的薪水是以件計價，為了養活自己，他們一定會在自己力能所及的範圍內接越多專案越好，所以其實可以假設優秀的原畫師都是難以負荷突如其來的案件的狀態。

此時如果前面的集數出問題，誰會想接這個燙手山芋？可以作畫的時間已經被壓縮了，可以拿到的價錢可能還會因為預算問題沒辦法抬更高，此時還會想要接手的可能，就只剩一定得完成前面的部分才能如期播出後面集數的原畫師了吧。

這狀況從2020年疫情剛爆發時日本動漫產業的情況來看，就可以略知一二，想想有多少季番是因為疫情停播的？

從《白箱》的劇情來看，在動漫產業中要如期完成非常的困難，監督可能畫不出想要的分境、原畫師作畫時突然怎麼畫感覺都不對、抑或是每個人員對自己作品的堅持⋯⋯總總原因讓動漫產業與「如期完成」很難畫上等號。

可能就是因為這樣才需要製作進行的存在吧，需要一個負責監督進度的人員，但也因為各個部位可能會有踢皮球的情況，讓知曉各個狀況的製作進行成為了一個尷尬的存在。如何在各個部門間協調，甚至在動漫快要無法如期播出時堅決地向監督提出降低品質的需求，可能就是製作進行最重要的一項工作吧。

原創 vs. 漫畫小說改編

因為知道動漫產業的辛苦，所以其實我一直覺得在動漫界中，漫畫小說改編會是一個比原創還要更好的出路。想想動漫光是要讓靜止的畫面動起來就要花費多少功夫了，還要想出一個完美的劇情，感覺真的太辛苦了。

在《白箱》的前半段就是在製作原創動畫，這前半段可以說是應證了我的觀點：監督因為想不出想要的結局而遲遲無法完成最後一話的分鏡，所有角色都是監督與編劇創造出來的，角色的個性、特徵大家都沒有很熟悉，因此出現了許多溝通上的誤會 ──可能到了快要截稿的時候，才知道原來在監督心裡這個角色的設定是這樣子的。