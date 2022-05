《月光騎士》：漫威第4階段，超級英雄的愛與痛

(文章含漫威戲劇及漫畫作品劇透內容,請斟酌閱讀)

在MCU(漫威電影宇宙)第4階段的作品中,很多時候都談及因死亡而來的悲慟;《WandaVision》(港譯《溫黛與幻視》/台譯《旺達幻視》)的名句「若非深情在,哀傷從何來?」(What is grief, if not love persevering?)正正帶出有多愛就有多痛。

如何面對與處理這種撕心裂肺的痛,將影響角色的發展,像《What If...?》(《無限可能:假如…?》)中的奇異博士、《WandaVision》甚至《奇異博士2:失控多元宇宙》的Wanda,而這在《Moon Knight》(月光騎士)中又再次體現出來。

如沒好好處理哀慟,受傷的不只自己,還會影響身邊的人;偏偏在壓抑的日常生活中,很多人其實都有情緒問題,但卻沒正視過,就像劇中主角Marc(Oscar Isaac飾)的媽媽因為小兒子Randall之死而遷怒於Marc,不僅對他言語霸凌,還肢體施暴,最後導致Marc患上解離性身分疾患,出現親切而滿懷希望的Steven,還有暴力而殘忍冷血的Jake[註]。

因此,片尾還特別打出心理健康資訊的建議網址。

圖片來源:劇集《月光騎士》海報

大眾利益與自由意志

《月光騎士》除了帶出面對與處理悲慟的影響外,還隱含一些深層哲學議題,頗值得思考:

所謂大眾利益是甚麼?是掌權者維護私利的藉口,還是真的是為了劇中所說的「整體健康」(larger health)著想而要犧牲小我?

劇中Harrow(Ethan Hawke飾)曾跟Steven(Oscar Issac分飾)表示,自從自己成為阿米特(Ammit)的化身,為其執行審判後,曾經是全市最高犯罪率的社區,已變成夜不閉戶的安全之地;因此他認同阿米特,只要在「罪人」犯罪前進行審判,世間將不會再有罪惡,也不會再有人需要受苦。