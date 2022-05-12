《月光騎士》：漫威第4階段，超級英雄的愛與痛

（文章含漫威戲劇及漫畫作品劇透內容，請斟酌閱讀）

在MCU（漫威電影宇宙）第4階段的作品中，很多時候都談及因死亡而來的悲慟；《WandaVision》（港譯《溫黛與幻視》／台譯《旺達幻視》）的名句「若非深情在，哀傷從何來？」（What is grief, if not love persevering?）正正帶出有多愛就有多痛。

如何面對與處理這種撕心裂肺的痛，將影響角色的發展，像《What If...?》（《無限可能：假如…？》）中的奇異博士、《WandaVision》甚至《奇異博士2：失控多元宇宙》的Wanda，而這在《Moon Knight》（月光騎士）中又再次體現出來。

如沒好好處理哀慟，受傷的不只自己，還會影響身邊的人；偏偏在壓抑的日常生活中，很多人其實都有情緒問題，但卻沒正視過，就像劇中主角Marc（Oscar Isaac飾）的媽媽因為小兒子Randall之死而遷怒於Marc，不僅對他言語霸凌，還肢體施暴，最後導致Marc患上解離性身分疾患，出現親切而滿懷希望的Steven，還有暴力而殘忍冷血的Jake[註]。

因此，片尾還特別打出心理健康資訊的建議網址。

圖片來源：劇集《月光騎士》海報

大眾利益與自由意志

《月光騎士》除了帶出面對與處理悲慟的影響外，還隱含一些深層哲學議題，頗值得思考：

所謂大眾利益是甚麼？是掌權者維護私利的藉口，還是真的是為了劇中所說的「整體健康」（larger health）著想而要犧牲小我？

劇中Harrow（Ethan Hawke飾）曾跟Steven（Oscar Issac分飾）表示，自從自己成為阿米特（Ammit）的化身，為其執行審判後，曾經是全市最高犯罪率的社區，已變成夜不閉戶的安全之地；因此他認同阿米特，只要在「罪人」犯罪前進行審判，世間將不會再有罪惡，也不會再有人需要受苦。