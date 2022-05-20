《疫苗解鎖，疾病退散》：不具備生物基本機能卻把世界搞得天翻地覆，「病毒」到底是什麼？
我們想讓你知道的是
病毒的構造非常簡單，就是表面的蛋白質外殼（或是脂肪包膜），和裡面攜帶有遺傳訊息的核酸分子（DNA或RNA擇一）。可以說它就是個「基因加上裝基因的容器」。
文：峰宗太郎
病毒不具備生物的基本機能
讓人生病的病原體，除了病毒和細菌外，也有可能是真菌或原蟲。
真菌就是黴菌，原蟲就是寄生蟲，像瘧疾就是原蟲引起的代表性傳染病。
這些病原體當中，細菌、真菌與原蟲是貨真價實、百分之百的生物，但病毒就有點奇妙了。
怎麼說呢？因為病毒沒有細胞結構來著。
生物是由包覆著細胞膜的細胞建構而成的。就在這細胞裡面，維持生命所需的能量被製造出來，基因得以複製，進行繁殖。
但沒有細胞結構的病毒，先天就缺少生物的基本機能。
裹著蛋白質外殼的遺傳因子就是病毒的真實樣貌
病毒的構造非常簡單，就是表面的蛋白質外殼（或是脂肪包膜），和裡面攜帶有遺傳訊息的核酸分子（DNA或RNA擇一）。
可以說它就是個「基因加上裝基因的容器」。
因此，病毒無法靠自己進行繁殖。
病毒必須進入其他生物的細胞裡面，利用該細胞的增殖功能，使自己的DNA、RNA或蛋白質等成分增加。
然後，成功增加的病毒又侵入其他細胞裡面，進行自我複製。
DNA與RNA
DNA在細胞核裡面，負責儲存遺傳訊息；RNA則抄錄DNA的訊息。根據這些遺傳訊息，蛋白質得以合成。
病毒只會侵入與自己合得來的細胞
雖說病毒必須進入其他生物的細胞才能進行繁殖，但它可不是什麼細胞都好，什麼細胞都行。
病毒會侵入的細胞，必須是在該細胞的細胞膜表面，有能與它結合的蛋白質才行。
換句話說，病毒身上帶著一把鑰匙，必須找到表面有適合鑰匙孔的細胞，病毒才會接近它，進入細胞裡面。若鑰匙與鑰匙孔不吻合，病毒就進不去。
再者，病毒進入細胞後，還要跟細胞處得來。
可以說病毒對特定細胞具有一定程度的親和力，彼此就是特別投緣。
像感冒病毒一定會從鼻腔或喉嚨的黏膜細胞開始感染起，以及某些病毒會以特定動物為宿主，人類卻不會得到，都是出於同樣的道理。
病毒借用細胞內的工廠複製自己的遺傳因子
成功入侵細胞後，病毒弄破自己的外殼，把裡面的DNA或RNA釋放至宿主細胞的細胞質中。
接著，它利用宿主細胞的核糖體，在細胞內合成蛋白質，複製DNA或RNA，繁衍自己的子孫。
接著，它再利用宿主細胞的輸送系統，把子孫送到細胞外面。
是的，當病毒進入細胞，開始在細胞內繁殖時，感染就已經發生了
核糖體
細胞內的小胞器，根據遺傳訊息，負責蛋白質的合成。
書籍介紹
本文摘錄自《疫苗解鎖，疾病退散：從嬰兒到成人，兒童疫苗*癌症疫苗*新冠肺炎及其他疾病疫苗知識全面解析》，幸福出版
作者：峰宗太郎
譯者：婁美蓮
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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