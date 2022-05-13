立院三讀通過教召5次就發獎金，沒被抽中也可志願加入，就醫租稅住宿都有優惠
我們想讓你知道的是
後備軍人自當年度解除召集之日起一年內，持全民健康保險憑證及解除召集證明書至國軍醫療院所就醫，得享有免掛號費的優惠。
為保障後備軍人接受召集的相關權益，立法院會今（13）日三讀通過《後備軍人召集優待條例》，明定民眾接受教召，並完成訓練達5次者，自第5次起每次完成訓練將發放召集獎金。此條例自今年1月1日起施行。
立法院外交及國防委員會3月31日併案審查行政院及朝野立委所提後備軍人召集優待條例草案，並初審通過，須交黨團協商。朝野黨團於5月5日協商後，原本保留的2條條文，朝野取得共識，按照行政院提案通過。全案今天在立法院會處理，在場立委並未提出異議，因此三讀通過。
三讀條文規定，後備軍人志願參加召集、接受教育召集或臨時召集入營，並完成訓練合計達5次者，應自第5次起，每次完成訓練後，由召訓機關或部隊發給召集獎金。
教召應給公假，薪資照發
三讀條文規定，後備軍人接受召集期間，其所屬機關構、事業單位、學校、法人、團體應給予公假，薪資照給。
三讀條文也明定，機關構、事業單位、學校、法人、團體給付員工依上述規定請假期間的薪資，得就該薪資金額的150%，自申報當年度所得稅的所得額中減除。但該薪資金額已適用其他法律規定的租稅優惠者，不適用之。第一項租稅優惠實施，年限為8年；其年限屆期前半年，行政院得視情況延長一次，並以8年為限」。
三讀條文也明定，解召日起算1年內，持健保卡及解除召集證明書至國軍醫療院所就醫，得享有免掛號費之優惠。同時，第6條規定，解召日起算1年內，赴國軍醫療院所就醫免收掛號費，並享有國軍福利站購物或是國軍英雄館入住優惠。
另外也一併通過附帶決議，明訂每年度國防部公布下一年度接受教育召集的後備軍人後，「未列入下一年度應召的後備軍人，得志願接受教育召集。」該附帶決議指出，國防部應將「志願教育召集機制」明確納入「後備軍人召集優待條例」的子法，並於2022年完成立法程序，2023年度起開始實施。
此外，為體恤部分獨自承擔家計者，避免因接受教召而影響家庭生計，因此，此次修法也通過另項附帶決議，明訂為保障「無一定雇主」的負家庭生計主要責任者、自營作業者、領日時薪者及農漁民，若因接受教召而影響權益，由國防部新增納入適用免召對象。
為使111年度參與教育召集及臨時召集的後備軍人皆能適用本條例所定優惠，三讀條文明定，本條例自中華民國111年1月1日施行。
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核稿編輯：翁世航
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選擇小孩喜歡喝的調味乳，你有注意過乳原料是「生乳」或「奶粉」嗎？
我們想讓你知道的是
營養師Emma提醒，挑選調味乳時，在濃郁奶香、香甜好喝的基礎下，應注意乳原料的種類，使用優質生乳、保有鮮乳營養價值的調味乳，才是聰明的選擇。
濃郁奶香、香甜好喝的調味乳，是許多小孩的心頭好。為了讓孩子能攝取到蛋白質與鈣質，又能帶給孩子開心的日常飲食體驗，不少家長會選擇讓孩子喝調味乳。不過，你知道調味乳的乳原料不一定都是「生乳」嗎？
一樣都是調味乳，但其實乳原料大不同
調味乳，根據國家標準（CNS3057）的定義為：使用50%以上之生乳、鮮乳或保久乳為主要原料，添加調味料等加工製成，才是調味乳。不過，營養師Emma說明，因為廠商可能會為了行銷需求將產品命名為「調味乳飲」、「OO乳飲」、「OO牛乳」、「OO牛奶」等品名；提醒消費者可以透過包裝封面上的標示來分辨，如果乳原料是符合國家標準定義，在包裝封面處就會有「調味乳」字樣的清楚標示。
另外一個小知識，從產品的營養成分標示處也可以辨明是否為調味乳。坊間販售的各種調味乳品，乳原料可分為兩種：有的以生乳作為乳原料，如使用100%瑞穗鮮乳®的瑞穗調味乳；有的則使用奶粉，就只能稱作為乳飲品，並非符合國家標準定義的調味乳。
「消費者可留意營養成分標示，寫得愈前面的成分，佔比愈多。例如瑞穗調味乳的主成份是生乳，其他調味乳飲品的主成份可能是水和奶粉。」營養師Emma進一步解釋，若只看主原料的「天然生乳」與「加工製成的奶粉」，最主要是製作程序有所不同。
奶粉，是生乳經過濃縮、噴霧乾燥的程序製程，過程中會流失部分營養素（如維生素B12等），但是蛋白質與鈣質等營養，基本上與鮮乳並不會有太明顯差距。
生乳、奶粉營養價值差不多？如何選擇調味乳？
營養師Emma表示，雖然從營養學角度來看，調味乳品的兩大乳原料「生乳、奶粉」的營養價值沒有明顯的差異，但採用生乳製成的調味乳，會更貼近生乳的原始本真風味，符合當今消費者的飲食潮流與需求。
「使用生乳製程的調味乳，整體調和配方較簡單，能喝得到鮮乳的新鮮口感。使用奶粉製成的調味乳飲，則因為奶粉製程的關係，通常會有一種『烹調味』。
營養師Emma補充，廠商選擇以生乳或是奶粉作為乳原料，在成本上，兩者有很大的不同（生乳成本較高，奶粉成本較低）。此外，相較奶粉乳飲品，鮮乳調味乳更喝得到鮮乳的新鮮口感。
營養師建議：挑選調味乳，選擇使用大廠優質生乳的尤佳
除了追求調味乳中的「生乳價值」，營養師Emma也提到，若消費者希望可以再多一層食安保障，建議可以選擇有優質生乳乳源、嚴謹品管流程，甚至有得獎認證的大品牌。例如：瑞穗調味乳所使用的乳原料，100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，有嚴謹的金獎團隊層層呵護，從牧場源頭到成品嚴格把關，更獲得「ITI風味絕佳獎章」、「Ｍonde Selection-世界品質評鑑大賞-金獎」兩項國際大獎的殊榮，可以說是「牛奶界的米其林」。口感與品質備受國家認證與國際肯定，能讓爸媽安心又能讓孩子喝得開心。
「瑞穗調味乳具備生乳的蛋白質、鈣質，也有充足的醣量，特別適合讓孩子在運動前後飲用，補充熱量與體力。」營養師Emma建議最佳飲用時機，是作為日常運動補充飲料，或日常點心。「尤其有的孩子喜歡喝甜甜的飲料，此時與其喝一些『空熱量』（空有熱量，無營養價值）的飲料，例如汽水，不如讓他喝調味乳，慢慢改善愛喝汽水的習慣，減少再吃其他紅燈食品的可能。」
想要讓孩子的點心時間擁有兼具營養與開心的享受，不妨在生活中適度飲用、聰明搭配，讓瑞穗調味乳成為孩子開心的日常記憶。