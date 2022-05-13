立院三讀通過教召5次就發獎金，沒被抽中也可志願加入，就醫租稅住宿都有優惠

為保障後備軍人接受召集的相關權益，立法院會今（13）日三讀通過《後備軍人召集優待條例》，明定民眾接受教召，並完成訓練達5次者，自第5次起每次完成訓練將發放召集獎金。此條例自今年1月1日起施行。

立法院外交及國防委員會3月31日併案審查行政院及朝野立委所提後備軍人召集優待條例草案，並初審通過，須交黨團協商。朝野黨團於5月5日協商後，原本保留的2條條文，朝野取得共識，按照行政院提案通過。全案今天在立法院會處理，在場立委並未提出異議，因此三讀通過。

三讀條文規定，後備軍人志願參加召集、接受教育召集或臨時召集入營，並完成訓練合計達5次者，應自第5次起，每次完成訓練後，由召訓機關或部隊發給召集獎金。

教召應給公假，薪資照發

三讀條文規定，後備軍人接受召集期間，其所屬機關構、事業單位、學校、法人、團體應給予公假，薪資照給。

三讀條文也明定，機關構、事業單位、學校、法人、團體給付員工依上述規定請假期間的薪資，得就該薪資金額的150%，自申報當年度所得稅的所得額中減除。但該薪資金額已適用其他法律規定的租稅優惠者，不適用之。第一項租稅優惠實施，年限為8年；其年限屆期前半年，行政院得視情況延長一次，並以8年為限」。

三讀條文也明定，解召日起算1年內，持健保卡及解除召集證明書至國軍醫療院所就醫，得享有免掛號費之優惠。同時，第6條規定，解召日起算1年內，赴國軍醫療院所就醫免收掛號費，並享有國軍福利站購物或是國軍英雄館入住優惠。

另外也一併通過附帶決議，明訂每年度國防部公布下一年度接受教育召集的後備軍人後，「未列入下一年度應召的後備軍人，得志願接受教育召集。」該附帶決議指出，國防部應將「志願教育召集機制」明確納入「後備軍人召集優待條例」的子法，並於2022年完成立法程序，2023年度起開始實施。

此外，為體恤部分獨自承擔家計者，避免因接受教召而影響家庭生計，因此，此次修法也通過另項附帶決議，明訂為保障「無一定雇主」的負家庭生計主要責任者、自營作業者、領日時薪者及農漁民，若因接受教召而影響權益，由國防部新增納入適用免召對象。

為使111年度參與教育召集及臨時召集的後備軍人皆能適用本條例所定優惠，三讀條文明定，本條例自中華民國111年1月1日施行。

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核稿編輯：翁世航