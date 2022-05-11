美中貿易戰面臨轉折點？缺工、通膨危機難解，拜登考慮取消對中國商品部分加徵關稅

美國上周公布，3月份的職位空缺和勞工辭職次數均創下歷史新高，而缺工持續為美國勞動力市場帶來壓力。為了緩解供應鏈問題，昨（11）日美國總統拜登（Joe Biden）表示可能取消對中國產品加徵關稅，藉此應對通膨危機。

通貨膨脹未解，美國身陷量化寬鬆危機

通貨膨脹是指「特定經濟體」的物價，在一段時間內，物價連續性地以相當幅度上漲，導致貨幣購買力下降的情況。通常，抑制通膨到略低於2%，是各國央行重要的工作。

然而，通膨和貨幣貶值有關聯，但卻不盡相同，其差異處在於通膨是經濟體內的部分購買力下降；貨幣貶值則是貨幣在不同經濟體的相對價值降低。

簡言之，前者影響貨幣在國內市場價值，後者貨幣影響國外市場的價值。

在2008年美國爆發金融海嘯以來，主要央行為避免國內經濟落入「通貨緊縮」，也就是貨幣購買力持續上升，導致民眾反將貨幣儲藏，拖垮消費和投資，導致失業率增和經濟衰退的情況。

各國央行相繼實施量化寬鬆（QE）、負利率（NIRP）等非傳統貨幣政策， 企圖刺激消費營造適當的通膨，迫使民眾將儲蓄投入金融市場。

疫情爆發初期，美國聯準會（Fed）又再以「無限量化寬鬆」將大筆資金拋向市場，推動了股市大幅度上揚，拉抬消費市場熱絡；

未料，各國因疫情發展不同，而有海陸空運輸斷鏈情況，造成「需求強勁卻供貨不及」的問題發生，進而推動原物料走揚，造成各國「輸入型通膨」惡化。

美國今（2022）年3月相較去年同期通脹率飆升至8.5%，創下40年新高，又加上俄烏戰爭僵持，受能源與食品價格進一步飛漲，儼然已經成為全球經濟隱憂。

拜登：考慮取消對中國商品部分關稅

為了緩解通膨壓力，昨（11）日拜登強調，他可以取消部分對中國商品徵收的關稅。他說：「我們正在研究什麼會產生最積極的影響⋯⋯目前正在討論取消關稅。」

他還說：「我希望每個美國人都知道我非常重視通貨膨脹⋯⋯通貨膨脹的第一個原因是百年一遇的流行病；它不僅關閉了我們的全球經濟，而且使供應鍊和需求完全失控。」

不過，美國共和黨人士卻告訴《CNBC》，通膨激增很大一部分是民主黨的經濟政策造成的結果，其中像是美國在疫情下的規模數兆美元「大撒幣政策」；還有2021年簽署的基礎建設法案。

事實上，拜登政府早已在今年3月向外拋出對中國關稅豁免的風向球。

根據當時《路透社》引述美國貿易代表署（USTR）公布的清單指出，含泵、電動機等工業零組件、某些汽車零件和化學物、背包、單車、吸塵器等消費產品，都有可能成為放寬的目標。

在川普（Donald Trump）任內美中貿易戰逐漸加碼，白宮對價值達3700億元（新台幣）的中國產品徵收7.5%至25%的懲罰性關稅。

商界施壓、缺工問題，替美中貿易戰帶來轉折點

但是，2021年8月，美國商界陸續向白宮施壓要求撤銷關稅。據《BBC》報導指出，包含代表半導體、零售業等30多家美國行業商會，向美國貿易代表戴琪和美國財政部長葉倫發出聯名信，呼籲重啟和中國經貿領域的接觸。

香港中文大學商學院決策科學與企業經濟學系高級講師袁志樂告訴《BBC》，美國並不想加劇和中國的貿易對峙，因為兩國仍須在不同全由問題上合作，包含了全球暖化、地緣政治問題。

他強調，貿易戰可能使美國高通膨惡化，甚至損害了美國製造業的競爭力；此外，貿易戰徵收的關稅，也代表美國進口商、製造商和最終的消費者面臨更高的成本。

尤其是，美國勞工部（USDL）上周公布的數據顯示，3月份的職位空缺和勞工辭職次數，達到了歷史最高水平，這樣的數據意味著「製造業供給」仍未解決，甚至可能進一步惡化，這也不得不讓拜登重新思考對中國的關稅政策，以減緩國內實體經濟的危機。

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核稿編輯：翁世航