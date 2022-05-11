美中貿易戰面臨轉折點？缺工、通膨危機難解，拜登考慮取消對中國商品部分加徵關稅
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昨（10）日美國總統拜登（Joe Biden）說：「我希望每個美國人都知道我非常重視通貨膨脹⋯⋯通貨膨脹的第一個原因是百年一遇的流行病；它不僅關閉了我們的全球經濟，而且使供應鍊和需求完全失控。」
美國上周公布，3月份的職位空缺和勞工辭職次數均創下歷史新高，而缺工持續為美國勞動力市場帶來壓力。為了緩解供應鏈問題，昨（11）日美國總統拜登（Joe Biden）表示可能取消對中國產品加徵關稅，藉此應對通膨危機。
通貨膨脹未解，美國身陷量化寬鬆危機
通貨膨脹是指「特定經濟體」的物價，在一段時間內，物價連續性地以相當幅度上漲，導致貨幣購買力下降的情況。通常，抑制通膨到略低於2%，是各國央行重要的工作。
然而，通膨和貨幣貶值有關聯，但卻不盡相同，其差異處在於通膨是經濟體內的部分購買力下降；貨幣貶值則是貨幣在不同經濟體的相對價值降低。
簡言之，前者影響貨幣在國內市場價值，後者貨幣影響國外市場的價值。
在2008年美國爆發金融海嘯以來，主要央行為避免國內經濟落入「通貨緊縮」，也就是貨幣購買力持續上升，導致民眾反將貨幣儲藏，拖垮消費和投資，導致失業率增和經濟衰退的情況。
各國央行相繼實施量化寬鬆（QE）、負利率（NIRP）等非傳統貨幣政策， 企圖刺激消費營造適當的通膨，迫使民眾將儲蓄投入金融市場。
疫情爆發初期，美國聯準會（Fed）又再以「無限量化寬鬆」將大筆資金拋向市場，推動了股市大幅度上揚，拉抬消費市場熱絡；
未料，各國因疫情發展不同，而有海陸空運輸斷鏈情況，造成「需求強勁卻供貨不及」的問題發生，進而推動原物料走揚，造成各國「輸入型通膨」惡化。
美國今（2022）年3月相較去年同期通脹率飆升至8.5%，創下40年新高，又加上俄烏戰爭僵持，受能源與食品價格進一步飛漲，儼然已經成為全球經濟隱憂。
拜登：考慮取消對中國商品部分關稅
為了緩解通膨壓力，昨（11）日拜登強調，他可以取消部分對中國商品徵收的關稅。他說：「我們正在研究什麼會產生最積極的影響⋯⋯目前正在討論取消關稅。」
他還說：「我希望每個美國人都知道我非常重視通貨膨脹⋯⋯通貨膨脹的第一個原因是百年一遇的流行病；它不僅關閉了我們的全球經濟，而且使供應鍊和需求完全失控。」
不過，美國共和黨人士卻告訴《CNBC》，通膨激增很大一部分是民主黨的經濟政策造成的結果，其中像是美國在疫情下的規模數兆美元「大撒幣政策」；還有2021年簽署的基礎建設法案。
事實上，拜登政府早已在今年3月向外拋出對中國關稅豁免的風向球。
根據當時《路透社》引述美國貿易代表署（USTR）公布的清單指出，含泵、電動機等工業零組件、某些汽車零件和化學物、背包、單車、吸塵器等消費產品，都有可能成為放寬的目標。
在川普（Donald Trump）任內美中貿易戰逐漸加碼，白宮對價值達3700億元（新台幣）的中國產品徵收7.5%至25%的懲罰性關稅。
商界施壓、缺工問題，替美中貿易戰帶來轉折點
但是，2021年8月，美國商界陸續向白宮施壓要求撤銷關稅。據《BBC》報導指出，包含代表半導體、零售業等30多家美國行業商會，向美國貿易代表戴琪和美國財政部長葉倫發出聯名信，呼籲重啟和中國經貿領域的接觸。
香港中文大學商學院決策科學與企業經濟學系高級講師袁志樂告訴《BBC》，美國並不想加劇和中國的貿易對峙，因為兩國仍須在不同全由問題上合作，包含了全球暖化、地緣政治問題。
他強調，貿易戰可能使美國高通膨惡化，甚至損害了美國製造業的競爭力；此外，貿易戰徵收的關稅，也代表美國進口商、製造商和最終的消費者面臨更高的成本。
尤其是，美國勞工部（USDL）上周公布的數據顯示，3月份的職位空缺和勞工辭職次數，達到了歷史最高水平，這樣的數據意味著「製造業供給」仍未解決，甚至可能進一步惡化，這也不得不讓拜登重新思考對中國的關稅政策，以減緩國內實體經濟的危機。
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核稿編輯：翁世航
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選擇小孩喜歡喝的調味乳，你有注意過乳原料是「生乳」或「奶粉」嗎？
我們想讓你知道的是
營養師Emma提醒，挑選調味乳時，在濃郁奶香、香甜好喝的基礎下，應注意乳原料的種類，使用優質生乳、保有鮮乳營養價值的調味乳，才是聰明的選擇。
濃郁奶香、香甜好喝的調味乳，是許多小孩的心頭好。為了讓孩子能攝取到蛋白質與鈣質，又能帶給孩子開心的日常飲食體驗，不少家長會選擇讓孩子喝調味乳。不過，你知道調味乳的乳原料不一定都是「生乳」嗎？
一樣都是調味乳，但其實乳原料大不同
調味乳，根據國家標準（CNS3057）的定義為：使用50%以上之生乳、鮮乳或保久乳為主要原料，添加調味料等加工製成，才是調味乳。不過，營養師Emma說明，因為廠商可能會為了行銷需求將產品命名為「調味乳飲」、「OO乳飲」、「OO牛乳」、「OO牛奶」等品名；提醒消費者可以透過包裝封面上的標示來分辨，如果乳原料是符合國家標準定義，在包裝封面處就會有「調味乳」字樣的清楚標示。
另外一個小知識，從產品的營養成分標示處也可以辨明是否為調味乳。坊間販售的各種調味乳品，乳原料可分為兩種：有的以生乳作為乳原料，如使用100%瑞穗鮮乳®的瑞穗調味乳；有的則使用奶粉，就只能稱作為乳飲品，並非符合國家標準定義的調味乳。
「消費者可留意營養成分標示，寫得愈前面的成分，佔比愈多。例如瑞穗調味乳的主成份是生乳，其他調味乳飲品的主成份可能是水和奶粉。」營養師Emma進一步解釋，若只看主原料的「天然生乳」與「加工製成的奶粉」，最主要是製作程序有所不同。
奶粉，是生乳經過濃縮、噴霧乾燥的程序製程，過程中會流失部分營養素（如維生素B12等），但是蛋白質與鈣質等營養，基本上與鮮乳並不會有太明顯差距。
生乳、奶粉營養價值差不多？如何選擇調味乳？
營養師Emma表示，雖然從營養學角度來看，調味乳品的兩大乳原料「生乳、奶粉」的營養價值沒有明顯的差異，但採用生乳製成的調味乳，會更貼近生乳的原始本真風味，符合當今消費者的飲食潮流與需求。
「使用生乳製程的調味乳，整體調和配方較簡單，能喝得到鮮乳的新鮮口感。使用奶粉製成的調味乳飲，則因為奶粉製程的關係，通常會有一種『烹調味』。
營養師Emma補充，廠商選擇以生乳或是奶粉作為乳原料，在成本上，兩者有很大的不同（生乳成本較高，奶粉成本較低）。此外，相較奶粉乳飲品，鮮乳調味乳更喝得到鮮乳的新鮮口感。
營養師建議：挑選調味乳，選擇使用大廠優質生乳的尤佳
除了追求調味乳中的「生乳價值」，營養師Emma也提到，若消費者希望可以再多一層食安保障，建議可以選擇有優質生乳乳源、嚴謹品管流程，甚至有得獎認證的大品牌。例如：瑞穗調味乳所使用的乳原料，100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，有嚴謹的金獎團隊層層呵護，從牧場源頭到成品嚴格把關，更獲得「ITI風味絕佳獎章」、「Ｍonde Selection-世界品質評鑑大賞-金獎」兩項國際大獎的殊榮，可以說是「牛奶界的米其林」。口感與品質備受國家認證與國際肯定，能讓爸媽安心又能讓孩子喝得開心。
「瑞穗調味乳具備生乳的蛋白質、鈣質，也有充足的醣量，特別適合讓孩子在運動前後飲用，補充熱量與體力。」營養師Emma建議最佳飲用時機，是作為日常運動補充飲料，或日常點心。「尤其有的孩子喜歡喝甜甜的飲料，此時與其喝一些『空熱量』（空有熱量，無營養價值）的飲料，例如汽水，不如讓他喝調味乳，慢慢改善愛喝汽水的習慣，減少再吃其他紅燈食品的可能。」
想要讓孩子的點心時間擁有兼具營養與開心的享受，不妨在生活中適度飲用、聰明搭配，讓瑞穗調味乳成為孩子開心的日常記憶。