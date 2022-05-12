《娛樂已死未？》：香港關鍵詞「古天樂」
我們想讓你知道的是
這不只是一個人的名字，而是很多價值的代名詞。
1. 任何時勢，都存在一個英雄——或者咁講，任何時勢，我們都需要一個英雄。
2. 「英雄」所指的是：行徑。在世人眼中，這位被視為「英雄」的存在，他做甚麼都是好的，都是具有價值的，都是值得被Like & Share的。而當然，他的能力，的確比起平凡眾生為大。
3. 在過去，要揀這麼一個代表性存在，會諗起「劉德華」，因為他——勤力，好勤力，極度勤力，而當然重點是，他是個極度勤力的靚仔，他早在上世紀80年代開始已經是個極度勤力的靚仔；然後，歷經90年代，踏入千禧至今，由靚仔變成有豐厚閱歷的型男，但豐厚的閱歷沒有使他怠惰，反而keep住勤力，無止境的勤力讓他成為了這世代詮釋獅子山下精神的有型人辦，甚至被那齣（對未來作出過分天真想像的）《金雞》塑造成特首，將絕望的人投射在一個虛擬得太過美好的未來，從此便真的（被）當上了甚麼「民間特首」；直至這麼一個人民英雄如實地踩入政治場域，為一個超大型壯闊填（及倒錢落）海project獻聲支持，結果——他終於聽到噓聲——即使喝彩聲依然大聲，但當喝彩聲中夾雜了噓聲，就足以令喝彩聲不再完美。
4. 政治場域，不是片場，不是紅館，不要以為自己足以掌控一切聲音。
5. 完美、無雜質的喝彩聲，改為獻給古天樂。
6. 由2019年1月1日叱咤台上開始，到現在，我們一直見到古天樂。
7. 很多地方都見到他，例如電影，而重點是當中有不少，古天樂有份投資。
8. 他不是投資一部玩下咁啦，而是投資好多部，有些擺明大製作，有些相對小製作；大製作主攻主流，小製作則嘗試一些較特別題材，讓一群相對年輕的幕前幕後有份參與，難得。事實是就連一些大製作，也是起用一些相對較新的導演，出錢之餘更出力。如果你有留意過去幾年的香港電影業，你應該知道古天樂有份演出好多部電影——幾多部？我冇計，我只知道好多部（但這未必是一個健康現象，對古天樂本人也未必健康）。我不禁想像，如果沒有古天樂，香港此時此刻的娛樂工業會搞成點？Well，我不敢想像，因影響範圍實在太Q大，大Q到難以想像。但沒有了其他人？For example，城城？劉華？成X大哥？接西片都堅守宣揚中國文化的宇宙最強？還可以想像。
9. 他的一言一行都具有附帶Value。出錢出力甚至出埋面搵原班人馬拍《尋秦記》電影版，令當年有追開電視版的（中年）人，回溯那段（其實不算好但肯定好過今日的）香港歲月——有理由相信，就算佢話開拍《美味天王》、《刑事偵緝檔案》甚或《餐餐有宋家》電影版，大家都會一樣興奮。還有還有，咁忙的他還關注老演員健康和生活，更親身落油麻地撐兄弟鄧一君檔車仔麵，讓我們在這個只管（睇人掟自己錢）填海的無情年代，還感受到甚麼是情義，一種已經冇人會講冇人會信的古老價值。古天樂，喚起了很多香港人的Nostalgia。
10. 但古天樂不是個只會活在過去、活在自己年代的人。我們會看見他去睇MIRROR演唱會（你可以說這是畀面，但畀面，都要坐定定睇的），在場內同193合照，甚至同ERROR拍廣告。當我們以為已經睇慣睇熟睇通睇透古天樂，到現在，才真正知佢咩料。
書籍介紹
本文摘錄自《娛樂已死未？》，蜂鳥出版
作者：月巴氏
後2019年的香港，
娛樂不只是娛樂，娛樂不止於娛樂。
投射喜怒，寄託希望，咬牙切齒，搖旗吶喊，
由娛樂看／到香港，開到荼蘼，還是不死？
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
選擇小孩喜歡喝的調味乳，你有注意過乳原料是「生乳」或「奶粉」嗎？
我們想讓你知道的是
營養師Emma提醒，挑選調味乳時，在濃郁奶香、香甜好喝的基礎下，應注意乳原料的種類，使用優質生乳、保有鮮乳營養價值的調味乳，才是聰明的選擇。
濃郁奶香、香甜好喝的調味乳，是許多小孩的心頭好。為了讓孩子能攝取到蛋白質與鈣質，又能帶給孩子開心的日常飲食體驗，不少家長會選擇讓孩子喝調味乳。不過，你知道調味乳的乳原料不一定都是「生乳」嗎？
一樣都是調味乳，但其實乳原料大不同
調味乳，根據國家標準（CNS3057）的定義為：使用50%以上之生乳、鮮乳或保久乳為主要原料，添加調味料等加工製成，才是調味乳。不過，營養師Emma說明，因為廠商可能會為了行銷需求將產品命名為「調味乳飲」、「OO乳飲」、「OO牛乳」、「OO牛奶」等品名；提醒消費者可以透過包裝封面上的標示來分辨，如果乳原料是符合國家標準定義，在包裝封面處就會有「調味乳」字樣的清楚標示。
另外一個小知識，從產品的營養成分標示處也可以辨明是否為調味乳。坊間販售的各種調味乳品，乳原料可分為兩種：有的以生乳作為乳原料，如使用100%瑞穗鮮乳®的瑞穗調味乳；有的則使用奶粉，就只能稱作為乳飲品，並非符合國家標準定義的調味乳。
「消費者可留意營養成分標示，寫得愈前面的成分，佔比愈多。例如瑞穗調味乳的主成份是生乳，其他調味乳飲品的主成份可能是水和奶粉。」營養師Emma進一步解釋，若只看主原料的「天然生乳」與「加工製成的奶粉」，最主要是製作程序有所不同。
奶粉，是生乳經過濃縮、噴霧乾燥的程序製程，過程中會流失部分營養素（如維生素B12等），但是蛋白質與鈣質等營養，基本上與鮮乳並不會有太明顯差距。
生乳、奶粉營養價值差不多？如何選擇調味乳？
營養師Emma表示，雖然從營養學角度來看，調味乳品的兩大乳原料「生乳、奶粉」的營養價值沒有明顯的差異，但採用生乳製成的調味乳，會更貼近生乳的原始本真風味，符合當今消費者的飲食潮流與需求。
「使用生乳製程的調味乳，整體調和配方較簡單，能喝得到鮮乳的新鮮口感。使用奶粉製成的調味乳飲，則因為奶粉製程的關係，通常會有一種『烹調味』。
營養師Emma補充，廠商選擇以生乳或是奶粉作為乳原料，在成本上，兩者有很大的不同（生乳成本較高，奶粉成本較低）。此外，相較奶粉乳飲品，鮮乳調味乳更喝得到鮮乳的新鮮口感。
營養師建議：挑選調味乳，選擇使用大廠優質生乳的尤佳
除了追求調味乳中的「生乳價值」，營養師Emma也提到，若消費者希望可以再多一層食安保障，建議可以選擇有優質生乳乳源、嚴謹品管流程，甚至有得獎認證的大品牌。例如：瑞穗調味乳所使用的乳原料，100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，有嚴謹的金獎團隊層層呵護，從牧場源頭到成品嚴格把關，更獲得「ITI風味絕佳獎章」、「Ｍonde Selection-世界品質評鑑大賞-金獎」兩項國際大獎的殊榮，可以說是「牛奶界的米其林」。口感與品質備受國家認證與國際肯定，能讓爸媽安心又能讓孩子喝得開心。
「瑞穗調味乳具備生乳的蛋白質、鈣質，也有充足的醣量，特別適合讓孩子在運動前後飲用，補充熱量與體力。」營養師Emma建議最佳飲用時機，是作為日常運動補充飲料，或日常點心。「尤其有的孩子喜歡喝甜甜的飲料，此時與其喝一些『空熱量』（空有熱量，無營養價值）的飲料，例如汽水，不如讓他喝調味乳，慢慢改善愛喝汽水的習慣，減少再吃其他紅燈食品的可能。」
想要讓孩子的點心時間擁有兼具營養與開心的享受，不妨在生活中適度飲用、聰明搭配，讓瑞穗調味乳成為孩子開心的日常記憶。