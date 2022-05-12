《娛樂已死未？》：香港關鍵詞「古天樂」

1. 任何時勢，都存在一個英雄——或者咁講，任何時勢，我們都需要一個英雄。

2. 「英雄」所指的是：行徑。在世人眼中，這位被視為「英雄」的存在，他做甚麼都是好的，都是具有價值的，都是值得被Like & Share的。而當然，他的能力，的確比起平凡眾生為大。

3. 在過去，要揀這麼一個代表性存在，會諗起「劉德華」，因為他——勤力，好勤力，極度勤力，而當然重點是，他是個極度勤力的靚仔，他早在上世紀80年代開始已經是個極度勤力的靚仔；然後，歷經90年代，踏入千禧至今，由靚仔變成有豐厚閱歷的型男，但豐厚的閱歷沒有使他怠惰，反而keep住勤力，無止境的勤力讓他成為了這世代詮釋獅子山下精神的有型人辦，甚至被那齣（對未來作出過分天真想像的）《金雞》塑造成特首，將絕望的人投射在一個虛擬得太過美好的未來，從此便真的（被）當上了甚麼「民間特首」；直至這麼一個人民英雄如實地踩入政治場域，為一個超大型壯闊填（及倒錢落）海project獻聲支持，結果——他終於聽到噓聲——即使喝彩聲依然大聲，但當喝彩聲中夾雜了噓聲，就足以令喝彩聲不再完美。

4. 政治場域，不是片場，不是紅館，不要以為自己足以掌控一切聲音。

5. 完美、無雜質的喝彩聲，改為獻給古天樂。

6. 由2019年1月1日叱咤台上開始，到現在，我們一直見到古天樂。

7. 很多地方都見到他，例如電影，而重點是當中有不少，古天樂有份投資。

8. 他不是投資一部玩下咁啦，而是投資好多部，有些擺明大製作，有些相對小製作；大製作主攻主流，小製作則嘗試一些較特別題材，讓一群相對年輕的幕前幕後有份參與，難得。事實是就連一些大製作，也是起用一些相對較新的導演，出錢之餘更出力。如果你有留意過去幾年的香港電影業，你應該知道古天樂有份演出好多部電影——幾多部？我冇計，我只知道好多部（但這未必是一個健康現象，對古天樂本人也未必健康）。我不禁想像，如果沒有古天樂，香港此時此刻的娛樂工業會搞成點？Well，我不敢想像，因影響範圍實在太Q大，大Q到難以想像。但沒有了其他人？For example，城城？劉華？成X大哥？接西片都堅守宣揚中國文化的宇宙最強？還可以想像。

9. 他的一言一行都具有附帶Value。出錢出力甚至出埋面搵原班人馬拍《尋秦記》電影版，令當年有追開電視版的（中年）人，回溯那段（其實不算好但肯定好過今日的）香港歲月——有理由相信，就算佢話開拍《美味天王》、《刑事偵緝檔案》甚或《餐餐有宋家》電影版，大家都會一樣興奮。還有還有，咁忙的他還關注老演員健康和生活，更親身落油麻地撐兄弟鄧一君檔車仔麵，讓我們在這個只管（睇人掟自己錢）填海的無情年代，還感受到甚麼是情義，一種已經冇人會講冇人會信的古老價值。古天樂，喚起了很多香港人的Nostalgia。

10. 但古天樂不是個只會活在過去、活在自己年代的人。我們會看見他去睇MIRROR演唱會（你可以說這是畀面，但畀面，都要坐定定睇的），在場內同193合照，甚至同ERROR拍廣告。當我們以為已經睇慣睇熟睇通睇透古天樂，到現在，才真正知佢咩料。

書籍介紹

本文摘錄自《娛樂已死未？》，蜂鳥出版

圖片來源：蜂鳥出版

作者：月巴氏

後2019年的香港，

娛樂不只是娛樂，娛樂不止於娛樂。

投射喜怒，寄託希望，咬牙切齒，搖旗吶喊，

由娛樂看／到香港，開到荼蘼，還是不死？

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin