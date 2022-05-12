牢記八大基本社交禮儀，一起為創造職場良好互動與工作氛圍努力
我們想讓你知道的是
職場上不僅講究處理事務的能力和效率，也相當重視同事間相處的態度，因此能否具備職場禮儀（business etiquette）便成為職場中不可或缺的必備條件。以下這些提點，都會讓你在職場上都會更受到同事們的歡迎，並獲得較多的照顧和幫助，一起來看看吧。
職場禮儀介紹
雖然每個公司的文化可能有所不同，但基本的職場禮儀適用於幾乎所有工作場合。現在就透過以下這部影片來簡單認識職場上應該特別注意的基本社交禮儀，避免在小細節上得罪別人，造成不必要的損失。
1.常說「請、謝謝、對不起」
Say “please”, “sorry”, and “thank you”
這三句話除了經常出現於日常生活外，更是職場裡不容忽視的禮節。不管是請求同事的幫忙、感謝主管給予的回饋（feedback），或是因為說錯話（a slip of tongue）、做錯事而道歉，都是職場上相當基本且重要的舉止。
當我們在職場不時使用這些友善有禮的用語與他人互動，自然就會讓對方產生優良的印象，進而獲得好人緣（likability／popularity）。
2.在商務場合少用智慧型手機
Use smartphones sparingly in business settings
隨著電子產品（electronic device）在生活中越來越普及，現代人也逐漸養成手機不離身的習慣，甚至無時無刻都必須拿起來與他人進行聯繫。
然而，不管是身處重要場合或是參加日常會議，建議還是要放下手機認真聆聽，避免心不在焉的（absent-minded）態度讓發言和與會者感到不被尊重，同時也確保自己能完整接收所有重要資訊。
3.與他人溝通時集中注意力
Give people full attention when having conversations
除了在商務場合要維持高專注度（concentration）外，和別人面對面交談時也必須集中精神，並時常展現樂意傾聽的狀態，而適當的眼神交流（eye contact）則可以顯示出自己很投入且尊重對方的想法。
建議在溝通過程中也可以多留意小細節，像是說話時看著對方的眉心以提高注意力集中程度、座位盡可能選擇對方的側邊而非談判感較重的正對面，以及對話避免使用帶有質疑性的反問句或過度情緒化（emotional）的語氣等。
4.堅定地與對方握手
Offer a firm and strong handshake
在工作場合初次見面時，雙方通常會相互握手來幫助彼此破冰（break the ice），但如何正確的握手可是有學問的，許多高階主管（executive manager）也會將握手當作識人的重要指標。
一般來說，握手會由長輩或位階較高的一方先伸手，晚輩和位階較低的一方再伸手回應，而握手的力道則要拿捏的剛好，建議可以稍微緊握施點力，讓對方感受到更多的誠意，在此同時也必須注意最基本的個人衛生（hygiene），盡可能避免握手時流手汗，才能在對方心中留下好印象。
5.牢記名片禮儀
Keep the business card etiquette tips in mind
職場上時常會遇到與客戶交換名片的場合，此時如果忽略了應有的禮節，很有可能會讓對方留下負面印象（bad／negative／unfavorable impression）。交換名片時，務必記得要用雙手來接遞，同時將名片的正面朝向對方，這樣對方接過去時才會一目了然（leap to the eye）。
收到名片後也切記不要直接放入口袋，而是應該仔細閱讀名片內容，並持續詢問對方與工作相關的問題。
6.注意對方稱謂
Use formal modes of address until told otherwise
稱謂在職場是相當重要的資訊，為了避免叫錯的尷尬場面發生，建議與對方還不熟或不清楚對方是誰時，還是先使用先生或女士等相對正式的稱謂。
若是真的不知道該如何稱呼（address），則可以採取最保險的做法，那就是直接詢問對方如何稱呼，不僅能夠展現工作場合應有的禮貌，也可以迅速了解對方習慣的稱呼方式。
7.服裝儀容要得體
Dress appropriately for business and office functions
良好的服裝儀容可以幫助自己樹立專業形象，同時也能表達自己對工作的重視和尊重。即使現今並非所有企業都對服裝有所限制，但也不代表上班時就能打扮得邋遢（sloppy）、隨便。
如果公司沒有明確列出著裝規定（dress code），建議可以請教主管或是參考同事平常在辦公室的穿著，才不會因為輕忽服裝儀容而影響到未來的職涯發展。
8.尊重且友善對待所有同事
Treat everyone with respect and kindness
所有類型的職場禮儀都圍繞著一個核心概念（core concept），那就是要懂得給予每個人最基本的尊重，並對身邊每一位同事都充分展現友善包容的（inclusive）態度。比方說若要將同事的聯繫方式提供給其他人，務必記得要事先徵得本人的同意。
另外，跟同事或主管開玩笑時要精準拿捏分寸，不要輕易取笑同事或窺探隱私。如果因為不小心踩到對方的底線（cross the line）而產生疙瘩或誤會，恐怕會得不償失。
以上就是VoiceTube為大家精心整理的八大職場禮儀，現在就趕緊把它們牢牢記下來，一起為創造職場的良好互動和工作氛圍努力吧。
本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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不看履歷、還能挑主管面試？七、八年級幕僚談布爾喬亞公關顧問育才之道
我們想讓你知道的是
作為深受新生代喜愛的公關顧問公司，布爾喬亞打著「擁抱青年、創造時代」的旗幟，透過組織設計、文化形塑，發展了一套獨特的「用人戰略」，也在市場上雕塑出新型態的公關顧問產業想像。
多數公關業者位居幕後，想方設法幫助企業客戶贏得鎂光燈，但鮮少反思公關公司本身。 布爾喬亞公關顧問公司選擇一條有別於同業的路子，創立八個年頭以來，一直嘗試革新市場對「公關」的定義，為的就是想號召更多商業人才加入，藉「人才密度」刷新「產業高度」。
布爾喬亞從流程制度的硬底子、到企業文化的軟實力，都能與市場行銷的招募戰術環環相扣，並逐年培育出一批批優秀的顧問新秀戰隊；就連一般雇主感到頭疼的「白紙菜鳥」，在布爾喬亞二～三年的培育下，幾乎都成了同業或獵頭爭相挖角的人才。為了更進一步探索布爾喬亞獨有的「用人戰略」，我們特地前往採訪，一探這家公關公司的育才秘訣。
坐落台北市一級商務蛋黃區，走進布爾喬亞辦公室，即可感受到敏捷、高度目標導向的氛圍。為了促進創新，座位區選擇無隔板的設計，團隊密切討論交流的聲音此起彼落，會議室則以國際城市命名，揭示插旗海外的決心。
令人驚訝的是， 與我們分享育才秘訣的對象，竟然不是公司高管，而是三位負責顧問招募發展計畫的七、八年級生幕僚團隊。帶著炯炯有神的目光與專業熱情的語調，她們分享著布爾喬亞如何以破壞式創新的用人戰略，打造公關產業商業人才的育成加速平台。
經驗模組化＋組織數據化，布爾喬亞打造人才戰力資訊平台
「布爾喬亞不怕人走，只怕人做不好。」
面對近年企業最關心的人才荒議題，策士事業群協理Alice泰然地表示，與其以消極被動的態度防止人才離開，布爾喬亞更積極於與每一位顧問共創具伸展性的職涯發展路徑。
作為一間數位原生的企業，布爾喬亞不僅在公關服務面落實數位創新，也將「數據驅動」的DNA內化於組織治理，並梳理出「個人化、差異化、遊戲化」的人才發展三大核心策略。
也就是為了更精準快速地運用人力，布爾喬亞結合資訊平台打造獨家的「顧問資源配置最適化系統」（Capacity & Capability System），彙整歷年營運數據、顧問專案表現等資料，將每位顧問的「能力」、「經驗」、「特性」等抽象描述標籤化，搭配量化統計，藉以運算出該顧問最適合的發展定位。
「如同電玩中的遊戲角色，不僅能在客戶提出服務需求時，依照任務類別分派最適合的顧問團隊，也能落實適才適所，讓顧問能在定期的績效考核中，參考客觀數據，規劃晉升到下一個階段前需要累積哪些能力值，適性調整職涯發展對策。」Alice分享。
當然，布爾喬亞內部數位化不止步於此。事實上，公司從創立之初便開始佈局累積「資訊資產」。開業以來，布爾喬亞已執行超過2,500多件專案，這些專案經驗到目前都持續進行數位化建檔， 並已經形成一套布爾喬亞內部知識庫，記錄了每一次客戶賦予的任務內容、72段專案流程中顧問解題的歷程，以及最後執行的成效。
藉由「經驗模組化」的流程管理，布爾喬亞讓「白紙菜鳥」得以適得其所、站在前人的肩膀上高速學習，並從菜鳥逐步成長為得以翱翔天際的大鵬。
堅實的制度＋流程，給予新手顧問紮實的工作基礎才能勇於創新
而布爾喬亞又是如何將產業新手訓練成能獨當一面的公關顧問呢？負責帶領初階公關顧問團隊的營運事業群經理Lily分享：「文化是關鍵，流程制度是底氣。」
Lily坦言，直到來了布爾喬亞才感受到「制度」與「流程」的價值。多數人提到規章，就不免感受到束縛，但健全的制度規範就像防呆裝置或是保險絲，新手只要按圖索驥、不牴觸基本原則，也能勇敢嘗試與挑戰創新。
以客戶開發與經營為例。在布爾喬亞不需要等到晉升管理職，才有接觸客戶高階經理人、或是獨立經營客戶的機會；把資深顧問當成智囊團，初階顧問親自拿下客戶的案例不勝枚舉。
「我們不怕年輕顧問砸招牌，最怕連犯錯的勇氣都沒有！最有效的訓練絕對是實戰（On-job Training），絕對不是手把手的填鴨式教育（Spoon-fed Education）。」
然而，曾在前線擔任公關顧問的Lily也直言，自己過往在傳統公關業待了七年，觀察到公關產業的業務往來經常還是靠人脈關係，初出茅廬的年輕顧問想要殺出重圍，就得找到自身的「打擊甜蜜點」。
在布爾喬亞，每位新人都有六個月的「適性評估期」，這期間新人們會被要求大範圍的嘗試各種屬性的專案任務，藉此找出個人勝率最高的攻守範疇，以產業見解、服務專業等優勢，替補暫時的人脈空白。
以流程打天下，靠團隊定江山。布爾喬亞不仰賴單一的明星員工，而是打造人人都能創造最大貢獻的明星團隊，實踐「一群人能走得更遠」的理想道路。
布爾喬亞創造時代的心法：擁抱青年世代、打造青年友善職場
負責年度雇主品牌計畫的策士事業群經理Yvonne，接著分享了一段校園徵才期間的故事。曾有一位求職者詢問：「布爾喬亞自許成為公關產業的旗手，是用什麼指標來衡量？」當時Yvonne回答，企業能否贏得世代青年的青睞，正是關鍵指標。
布爾喬亞從2017年開始，每年都會舉辦大型初階公關顧問招募會《快閃公關霸》，每屆收到的應徵數量、質量逐年提升，這就是贏得青年青睞證明。何謂「青年友善」，布爾喬亞為何投資大量心力在青年族群的溝通？Yvonne進一步解釋，布爾喬亞追尋的不是讓青年一帆風順、輕鬆自在的舒適圈，而是有助於青年持續成長、不斷在職涯道路上有所收穫的青年友善環境。
這意味著，布爾喬亞除了敢提供遠高於同業的薪資待遇，更要建立一個不單只看背景、學歷、文憑、資歷的管道，讓年輕人靠實力發聲、爭取事業的舞台。尤其，現今的七、八年級生是在台灣濃厚的創業氛圍中成長的，也是見證自媒體崛起、渴望影響力並樂於發動改變、勇於拿回主宰權的世代。而青年世代所擁抱的價值，正與布爾喬亞的企業文化、組織精神不謀而合。
以今年邁入第六屆的《快閃公關霸》年度招募會為例。布爾喬亞挑戰產業常規，第一階段不收履歷，在除去學經歷條件對第一印象的影響後，面試官僅從應徵者的觀點進行篩選；甚至在團體面試現場，應徵者可以自行決定，要接受哪位主管的面試。
「一個擁抱青年的團隊，才有機會創造時代。」
作為今年《快閃公關霸》主要承辦人，Yvonne胸有成竹地表示，隨著商業環境的演進，公關與顧問產業的價值越來越受企業重視，公關無疑是門值得人才投入的好生意。 在薪資待遇、企業文化、市場競爭力、中長期發展空間等面向，布爾喬亞有自信成為青年的最佳選擇。
如果你是嚮往公關顧問產業、追尋影響力的新世代人才，布爾喬亞2022年第六屆《快閃公關霸》初階公關顧問招募會，已於3月29日青年節開放應徵，預計於5月24日進行團體面試。