萬華七彩藝苑殺人事件（上）：四散的塑膠模特兒肢體之下，隱藏著真正的屍體

文：路那

塑膠模特兒中的真人屍塊

1967年8月6日下午，萬華區的警二分局裡，出現了一個氣喘吁吁的男子。這個名叫江金根的男子，告訴值班員警一個令人難以置信的故事——他在昨天下午被迫替人埋了兩具屍體。

兩具屍體分別是誰呢？一男一女，男的是七彩藝苑的學徒陳國房，女的是七彩藝苑的老闆娘王許絹。兇手不是別人，正是七彩藝苑的老闆王文敏。大熱天裡聽見這荒謬絕倫的故事，警方不怎麼買帳。

首先，當時的西門町熱鬧非凡，堪稱台北市一級鬧區。在鬧區殺人埋屍這件事已經有點匪夷所思，還連著兩個人？其次，共犯不但沒有掩飾犯行，還連滾帶爬地前來報案？前所未聞。然而，秉持著專業態度（或者只是下午太閒）的警方，依然盡責的前往江金根指陳埋屍的地方：位於康定路51號的七彩藝苑。

圍著江金根指天發誓「就是這裡」的地下室地板，二分局分局長鄭文杰、刑警隊的王棟副隊長和幾個技術人員研究了半天，在平整乾淨的水泥地板上，實在看不出所謂的「案發現場」。然而，江金根的供詞裡，不容忽視的細節實在太多，對於警方來說還是有建立一定的可信度。

儘管現場除了四落的模特兒肢體看起來稍嫌凌亂怪異之外，並無絲毫可疑，但警方還是搜索了整間七彩藝苑。結果在店裡發現了濕泥土、水泥、細沙、石灰等整地用物品，證明了江金根的話或許不是空穴來風。找到物證後，警方雇了工人開挖地下室的地板，工人很快就發現樓地板的鋼筋被鋸斷。再往下挖到約20公分深時，發現了一隻棉質手套。

現場的氣氛越來愈緊張了。此時，原本的天方夜譚已經成了下一秒就要破土而出的恐怖故事。挖到50公分深的時候，在場的眾人看到了頭髮。但在看到之前，屍臭味和藥水味已經飄散在整間屋子裡。

光是憑那個味道，也可以肯定洞裡埋的不是王文敏親手製作的模特兒，而是貨真價實的人體。確認屍體存在後，警方暫停了挖掘，等檢察官陸耀祥、法醫高坤玉和書記龔月香到場後，才將屍首由洞中起出。

醋勁大發殺妻？兇嫌帶女友逃亡

這兩具屍體被埋在兩尺多深的地底，頭腳相互倒置，女上男下地疊在一起。女屍的頭部有擊打的痕跡，而男屍的臉部與身體浮腫瘀血，脖子有繩索勒痕，顯是遭到勒斃。據法醫的檢驗，死亡日期約為兩日之前。

他們為何被殺？從女性死者王許絹的頭髮被剪短的此點來看，研判和感情糾紛托不了關係。實際上訪查的結果，陳國房的父母也證稱兒子曾經和他們說過，老闆王文敏懷疑他和老闆娘有不正常的關係，還曾要他當面對質。陳國房和父母說了這事，父母要他別再去台北了，陳國房卻說他問心無愧，且若無故缺勤，怕老闆懷疑，反而找人來家裡鬧場。

「清者自清」本是值得稱許的一件事，如果沒有遇到神經病的話。記者也訪問到了死者的小姑。小姑告訴記者，死者王許絹在幾年前，一家人還住在台中時，趁著王文敏教召的時候，和鄰居商人有了不正當的關係。或許因為這樣，所以哥哥才會醋勁大發。

王家小姑沒有說的是，她哥哥王文敏自己本身其實也花心非常。警方在清查他的人際關係時，一度懷疑他是前往台中投靠旅館女服務生春子或另一個女友「明珠」。卻沒想到，王文敏卻是帶了廠商老婆、他的青梅竹馬劉網一起逃亡。

警方原本以為，劉網和王文敏是透過劉網丈夫楊甘泉的假髮生意認識的。因為從事模特兒製作的「七彩藝苑」，時常需要以假髮來裝飾模特兒。然而日後卻發現，劉網和王文敏根本是青梅竹馬，打小熟識。有些時候，調查員真的不太懂這些自己在外面偷腥的人，到底是哪裡來的臉面去質問伴侶通姦，還質疑得這麼理直氣壯。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

充滿疑點的共犯證詞

台灣是個四面環海的小島。1967年是個戒嚴的年代。這兩項條件加起來，差不多等同於插翅難飛——警方是這樣想的。因此，捉拿王文敏，對他們來說不過是時間的問題。

眼下，除了王文敏外，還有另一個難題要解決，就是報案人江金根的涉案程度——他是如自己所說的，受王文敏的脅迫所以協助；是說好的共犯，但因為報酬拿不到而翻臉無情，或者根本一開始就是共同正犯呢？謎團圍繞在這個神秘的報案人身上。

根據江金根的說法，王文敏是在6日的凌晨3點以後，告訴他已將王許絹和陳國房殺死，屍體就放在床下。王文敏鎖起了鐵製大門，江金根心懷恐懼又無法離開，只好硬著頭皮，幫忙把屍體搬到地下室，丟入王文敏預先挖好的洞內再封口。

埋屍的工作到了天亮才結束，接著他們到街上買了水泥、香蕉水（讓水泥快乾用）。江金根趁著王文敏拌水泥的時間，回到廣州街88號的家裡，接著又跑到位在西昌街的哥哥家。江金根聲稱他當時極度害怕，只向哥哥說了要報案，什麼都還來不及講，就看到王文敏已經追到哥哥家來了，遂從後門溜去警局報案。

這個供詞看似合情合理，警方也確實找到了屍首，然而細究之下，卻仍有不少疑點。比如，江金根係以打鐵為業，身材壯碩。兩相比較起來，是王文敏的身材較為瘦小。王文敏有可能以武力脅迫江金根就範嗎？再來，埋屍一事，挖洞是裡面較費力的工作，王文敏為何獨立完成後，要找毫不相干的江金根來見證他的罪刑？

警方重新訊問，直攻上述疑點，於是江金根推翻了他之前的供辭。他說，他之所以答應協助王文敏埋屍，是因為兩人有姻親關係——王文敏的妹妹，是江金根的嫂嫂。加上王承諾要給他一筆錢，因此鬼迷了心竅。江金根說，他是為了錢而參加這起犯罪行為，但很快就良心發現，所以立刻向警方報案。