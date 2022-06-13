萬華七彩藝苑殺人事件（上）：四散的塑膠模特兒肢體之下，隱藏著真正的屍體
我們想讓你知道的是
儘管現場除了四落的模特兒肢體看起來稍嫌凌亂怪異之外，並無絲毫可疑，但警方還是搜索了整間七彩藝苑。結果在店裡發現了濕泥土、水泥、細沙、石灰等整地用物品，證明了江金根的話或許不是空穴來風。
文：路那
塑膠模特兒中的真人屍塊
1967年8月6日下午，萬華區的警二分局裡，出現了一個氣喘吁吁的男子。這個名叫江金根的男子，告訴值班員警一個令人難以置信的故事——他在昨天下午被迫替人埋了兩具屍體。
兩具屍體分別是誰呢？一男一女，男的是七彩藝苑的學徒陳國房，女的是七彩藝苑的老闆娘王許絹。兇手不是別人，正是七彩藝苑的老闆王文敏。大熱天裡聽見這荒謬絕倫的故事，警方不怎麼買帳。
首先，當時的西門町熱鬧非凡，堪稱台北市一級鬧區。在鬧區殺人埋屍這件事已經有點匪夷所思，還連著兩個人？其次，共犯不但沒有掩飾犯行，還連滾帶爬地前來報案？前所未聞。然而，秉持著專業態度（或者只是下午太閒）的警方，依然盡責的前往江金根指陳埋屍的地方：位於康定路51號的七彩藝苑。
圍著江金根指天發誓「就是這裡」的地下室地板，二分局分局長鄭文杰、刑警隊的王棟副隊長和幾個技術人員研究了半天，在平整乾淨的水泥地板上，實在看不出所謂的「案發現場」。然而，江金根的供詞裡，不容忽視的細節實在太多，對於警方來說還是有建立一定的可信度。
儘管現場除了四落的模特兒肢體看起來稍嫌凌亂怪異之外，並無絲毫可疑，但警方還是搜索了整間七彩藝苑。結果在店裡發現了濕泥土、水泥、細沙、石灰等整地用物品，證明了江金根的話或許不是空穴來風。找到物證後，警方雇了工人開挖地下室的地板，工人很快就發現樓地板的鋼筋被鋸斷。再往下挖到約20公分深時，發現了一隻棉質手套。
現場的氣氛越來愈緊張了。此時，原本的天方夜譚已經成了下一秒就要破土而出的恐怖故事。挖到50公分深的時候，在場的眾人看到了頭髮。但在看到之前，屍臭味和藥水味已經飄散在整間屋子裡。
光是憑那個味道，也可以肯定洞裡埋的不是王文敏親手製作的模特兒，而是貨真價實的人體。確認屍體存在後，警方暫停了挖掘，等檢察官陸耀祥、法醫高坤玉和書記龔月香到場後，才將屍首由洞中起出。
醋勁大發殺妻？兇嫌帶女友逃亡
這兩具屍體被埋在兩尺多深的地底，頭腳相互倒置，女上男下地疊在一起。女屍的頭部有擊打的痕跡，而男屍的臉部與身體浮腫瘀血，脖子有繩索勒痕，顯是遭到勒斃。據法醫的檢驗，死亡日期約為兩日之前。
他們為何被殺？從女性死者王許絹的頭髮被剪短的此點來看，研判和感情糾紛托不了關係。實際上訪查的結果，陳國房的父母也證稱兒子曾經和他們說過，老闆王文敏懷疑他和老闆娘有不正常的關係，還曾要他當面對質。陳國房和父母說了這事，父母要他別再去台北了，陳國房卻說他問心無愧，且若無故缺勤，怕老闆懷疑，反而找人來家裡鬧場。
「清者自清」本是值得稱許的一件事，如果沒有遇到神經病的話。記者也訪問到了死者的小姑。小姑告訴記者，死者王許絹在幾年前，一家人還住在台中時，趁著王文敏教召的時候，和鄰居商人有了不正當的關係。或許因為這樣，所以哥哥才會醋勁大發。
王家小姑沒有說的是，她哥哥王文敏自己本身其實也花心非常。警方在清查他的人際關係時，一度懷疑他是前往台中投靠旅館女服務生春子或另一個女友「明珠」。卻沒想到，王文敏卻是帶了廠商老婆、他的青梅竹馬劉網一起逃亡。
警方原本以為，劉網和王文敏是透過劉網丈夫楊甘泉的假髮生意認識的。因為從事模特兒製作的「七彩藝苑」，時常需要以假髮來裝飾模特兒。然而日後卻發現，劉網和王文敏根本是青梅竹馬，打小熟識。有些時候，調查員真的不太懂這些自己在外面偷腥的人，到底是哪裡來的臉面去質問伴侶通姦，還質疑得這麼理直氣壯。
充滿疑點的共犯證詞
台灣是個四面環海的小島。1967年是個戒嚴的年代。這兩項條件加起來，差不多等同於插翅難飛——警方是這樣想的。因此，捉拿王文敏，對他們來說不過是時間的問題。
眼下，除了王文敏外，還有另一個難題要解決，就是報案人江金根的涉案程度——他是如自己所說的，受王文敏的脅迫所以協助；是說好的共犯，但因為報酬拿不到而翻臉無情，或者根本一開始就是共同正犯呢？謎團圍繞在這個神秘的報案人身上。
根據江金根的說法，王文敏是在6日的凌晨3點以後，告訴他已將王許絹和陳國房殺死，屍體就放在床下。王文敏鎖起了鐵製大門，江金根心懷恐懼又無法離開，只好硬著頭皮，幫忙把屍體搬到地下室，丟入王文敏預先挖好的洞內再封口。
埋屍的工作到了天亮才結束，接著他們到街上買了水泥、香蕉水（讓水泥快乾用）。江金根趁著王文敏拌水泥的時間，回到廣州街88號的家裡，接著又跑到位在西昌街的哥哥家。江金根聲稱他當時極度害怕，只向哥哥說了要報案，什麼都還來不及講，就看到王文敏已經追到哥哥家來了，遂從後門溜去警局報案。
這個供詞看似合情合理，警方也確實找到了屍首，然而細究之下，卻仍有不少疑點。比如，江金根係以打鐵為業，身材壯碩。兩相比較起來，是王文敏的身材較為瘦小。王文敏有可能以武力脅迫江金根就範嗎？再來，埋屍一事，挖洞是裡面較費力的工作，王文敏為何獨立完成後，要找毫不相干的江金根來見證他的罪刑？
警方重新訊問，直攻上述疑點，於是江金根推翻了他之前的供辭。他說，他之所以答應協助王文敏埋屍，是因為兩人有姻親關係——王文敏的妹妹，是江金根的嫂嫂。加上王承諾要給他一筆錢，因此鬼迷了心竅。江金根說，他是為了錢而參加這起犯罪行為，但很快就良心發現，所以立刻向警方報案。
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畢業求職季，如何脫穎而出、晉升5G人才？學長姐推薦超棒計畫
我們想讓你知道的是
參與「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的過程是什麼？有哪些資源或機會？從歷屆參與過計畫的學長姐取得第一手心得，一起加入5G人才行列。
畢業季即將來臨，從校園步入業界，對於職場新鮮人而言最大的挑戰，便是如何找到最適配的理想工作；尤其科技市場人才稀缺，科技背景出身的新鮮人雖然不必過度擔心無處去，但仍可儘早認識工作內容、暸解自身潛力，擬定未來發展方向，以實力說服企業、成為企業想爭取晉用的人才。
說到近年來科技界最熱門的關鍵字之一，就不能不提到「5G」，若要掌握5G時代趨勢，或自我加值5G產業相關經驗，甚至在規劃職涯發展道路上，最終能踏入有發展性與前瞻性的5G產業，可以怎麼做？
有許多曾參加經濟部工業局「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（簡稱：5G+人才計畫）的學長姐表示，無論是進修深造、面試企業，要成為脫穎而出的新星，此刻你最需要的工具與資源或許就是5G+人才計畫。究竟這項計畫在做什麼？能如何幫助學生晉升為搶手人才？本文採訪歷屆參加過計畫的學長姐，一探5G+人才計畫的真材實料。
為什麼要參加5G+人才計畫？歷屆學長姐曝5大優點
對於參與學生而言，加入5G+人才計畫，主要會經歷媒合面試、企業實戰研習、成果發表等三個階段（詳見下圖）。從歷屆學長姐訪談中，可發現參加計畫的5大優點：
優點1：這是進入企業體驗職場的大好機會
在5G+人才計畫中，有長達半年的時間，學生須投入企業職場，在產業第一線貢獻所學，同時也跟著同組夥伴與業師學習，展開研發實戰。許多人可能會因為自己並非通訊或科技產業出身而對計畫卻步，不過學長姐表示，科系背景並不是最重要的，只要對5G產業和新知保持熱誠，並且有積極主動學習的態度，絕對能透過5G+人才計畫迅速累積實力。
例如就讀國立陽明交通大學土木工程學系研究所的林聖哲，雖然身為「土木人」，但對科技產業長期抱有興趣；由於碩士論文題目想做「智慧港口」，為了更進一步了解科技產業實務，在5G+人才計畫的媒合下，林聖哲進入詮隼科技公司參與「5G O-RAN/TIP標準協定研析與驗證工具開發」的任務，透過自主學習、與業師請教討論，補足自己在5G產業知識的不足。
另外，就讀國立中央大學通訊所的洪群崴，則是透過計畫與雲達科技股份有限公司媒合成功。而最令他印象深刻的收穫之一，竟然是Work from home的經歷：
「企業實戰期間遇到疫情，剛好可以體驗Work from home的上班型態。當時我幾乎每天早上7點到晚上11點都在5G JUMP的線上資源平台學習。時時刻刻沉浸在5G知識裡，雖然充實卻也難免疲乏。意識到自己有這樣的狀況後，我更深刻體認到在家上班反而更加考驗自律和時間管理。」
對參加5G+人才計畫的學長姐來說，5G+人才計畫不只是5G產業實習的最佳鍛煉場，更棒的是能從中提早體驗職場生活、磨練團隊合作的能力，發展出解決問題的韌性。
優點2：超豐富學習資源，為你培養「邊做邊學」的重要硬實力
學長姐們表示，5G+人才計畫不怕你從零開始，只怕你沒有足夠的學習熱誠。唯有善用學習資源、把握機會提問，才能在計畫中獲得最大效益。例如洪群崴分享：「雲達有完整的培訓機制，每週也會舉辦讀書會提供同仁切磋學習的機會。即使非科技相關背景出身，只要願意學習，大概2至3個月就能進入到實作階段。」
而非電子通訊背景的林聖哲，便是如此利用5G JUMP平台上的完整課程資源，積極自學；同時，也利用企業實習的時間，勇於不斷向業師和同組夥伴提問，邊做邊學，進而逐步認識5G領域之寬廣，以及克服產品開發的挑戰。
優點3：學校裡沒有的高級設備，在企業獲得操作機會
5G+人才計畫的初衷之一，便是搭建產學合作的橋樑，不只為企業提供潛力人才，也讓學生在企業實習過程中，獲得校外進修的珍貴體驗。令許多學長姐感到值回票價的，除了能跟著業師接觸產業第一線的任務，將實驗室內所學知識轉化為實證，更大開眼界和令人興奮的是獲得接觸高級設備的機會。如就讀國立高雄科技大學電訊工程系的林偉華表示：
「有許多千萬級的設備儀器，學校並沒有足夠的空間和經費可以購置，但是在企業就有機會能接觸到！」
而目前就讀國立臺灣科技大學電子工程研究所、已參與兩屆5G+人才計畫的張曼麗，也認為接觸實作設備、並且能有大展身手的操作機會，是計畫最吸引她的優點之一。此外，她也表示：「在5G+人才計畫中，可以接觸到很多在臺灣勤奮耕耘的企業。尤其在經濟部工業局的把關和支持下，讓學生在企業實習能有更多保障、更安心。」
在企業實習第一線了解企業使用什麼儀器量測？運用什麼軟體進行研發？對就讀臺北科技大學電子工程所、本身學 RF（Radio Frequency）領域的盧秉辰來說，也是難能可貴的經驗，透過實際參與5G產業的過程，不只讓他更熟悉儀器或軟體的操作，這段經驗也讓他在未來求職的路上擁有亮眼優勢。
優點4：扎實企業研發經歷，為履歷大加分！
5G+人才計畫的產學合作過程，密集而堅實。因此不少學長姐表示，這段參與過計畫的經歷，無論是求職或進修面試，都為履歷大大加分。例如規劃出國深造的林聖哲，已鎖定國外科技結合土木的跨領域系所，因為擁有參與5G+人才計畫的經驗，讓他進攻跨域學程時也更有自信。
即將研究所畢業的洪群崴也坦言，5G+人才計畫為他帶來很多機會，不只順利成為中研院獎助生，這段經歷也讓他在面試公司時獲得不少主管的青睞，更進一步取得許多公司的錄取通知，搶先將畢業後的就業門票握在手上。
另外，與5G領域密切接觸、電子工程出身的張曼麗，也在兩次參與計畫的經驗後，找到短中程的未來方向，即是繼續攻讀博士班。而兩次的企業實戰研發經驗，也讓她在申請研究所的路上無往不利，順利朝向5G人才的路上前進。
優點5：實習轉正職提升企業留用率
有別於一般企業實習或打工，5G+人才計畫具備縝密的執行辦法，由經濟部工業局主辦督導下，不只提供完善的溝通管道，也確保企業與學生之產學兩端，皆能互惠成長。因此，5G+人才計畫的企業實戰可以說是「含金量」相當高。尤其學長姐們最津津樂道的，一則是企業實習過程中有實際津貼，二則是能獲得企業留用、轉正職的機會。
例如就讀國立臺北科技大學資訊工程研究所的蕭誌成，透過5G+人才計畫與雲達成功媒合，和洪群崴是同組夥伴，兩人在雲達主要研發的專題為「建立5G邊緣平台之整合與效能優化」；經過半年的努力，他們的研發內容最終在成果發表會上榮獲冠軍佳績。而蕭誌成在企業實習的表現有目共睹，本身也對企業有高度認同感，因此順利留用、加入企業的人才庫。
加入5G+人才計畫，前瞻布局！秉持勇於不斷挑戰的態度，就能被企業看見
經濟部工業局這項5G+人才計畫，為產學研發搭建橋樑，不只是向下扎根，讓學生有提早進入5G產業學習研發的機會，也為企業帶來活絡新血、擴大人才庫，甚至拓展跨域交流的機會，共同促進產業鍊進步。
而透過幾位實際參與計畫的學長姐分享，則可窺見5G+人才計畫對每一位學生所產生的具體影響，包括在學習過程中認識自己，探索未來工作方向，甚至得到進入企業實習、或被留用的機會，同時也有機會貢獻所學，成為接軌產學兩端的橋樑。
5G+人才計畫正是為讓臺灣5G產業發光發熱，尋找指日可待的產業新星而存在，愈是宏大、寬廣、艱深的產業，愈需要從根基做起，重視每一次的人才培育機會，讓每一位參與計畫的學生，都能成為5星級的人才。
▶瞭解更多5G+產業新星揚帆啟航計畫，為5G職涯啟程做準備！
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