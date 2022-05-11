新加坡擔心引發族群對立，高票房印度電影《喀什米爾檔案》遭禁映

新加坡禁播一部剛上映的印度電影《喀什米爾檔案》（The Kashmir Files），敘述有關1990年代印度教徒從喀什米爾流亡海外的故事，原因是擔心電影可能引起不同區域之間的緊張氣氛。

《喀什米爾檔案》3月11日全球正式上映，新加坡政府於本月9日發佈聲明，「該電影對穆斯林及印度教徒在喀什米爾受到迫害的敘述充滿挑釁意味，且只是片面呈現，因此被拒絕給予分級。」

聲明中也補充，「電影的呈現方式有可能引起不同社群間的敵意，將破壞種族凝聚力與宗教和諧。」文中強調，任何詆毀新加坡種族或宗教的內容，都不允許上映。

由维维克·阿格尼霍特里（Vivek Agnihotri）執導的《喀什米爾檔案》於2019年開始籌劃，2022年3月上映。在短短一個月內，在印度獲得超過25億盧比（約新台幣9.6億元元）票房成績，成為疫情之後在印度票房居首的電影。

電影講述一名學生發現他信奉喀什米爾印度教的父母被伊斯蘭激進份子殺害，真相與他祖父告訴他的故事不一樣。電影以1989年至1990年在喀什米爾發生的暴力事件為背景，揭示當時經常被遺忘及忽略的歷史事件。

一部具爭議性的電影

喀什米爾爭議需要回溯到1947年印度與巴基斯坦分治，此後兩國因喀什米爾領土爭議相續3次開戰。電影時間背景的1989年，喀什米爾發生為期兩年的暴力起義，數10萬人逃離喀什米爾，而其中多數是印度教徒。

主張印度教民族主義的印度總理納倫德拉·莫迪（Modi），一直以來持續支援來自喀什米爾流離失所的印度教徒。他與其他右翼印度教民族主義對《喀什米爾檔案》表示讚賞，印度人民黨（BJP）領導人甚至讓員工請半天假去看電影。

支持者認為，電影讓人正視被忽略的印度歷史。電影被禁播以後，導演維維克（Vivek Ranjan Agnihotri）在推特上批評新加坡政府「審查制度開倒車」。電影也在紐西蘭被禁播，該國前副總理溫斯頓·彼得（Winston Peter）表示：「無論以何種形式，都應該揭露及反對恐怖主義，這種選擇性的審查機制將剝奪人民的自由。」

Dear fopdoodle, gnashnab @ShashiTharoor,



FYI, Singapore is most regressive censor in the world. It even banned The Last Temptations of Jesus Christ (ask your madam)



Even a romantic film called #TheLeelaHotelFiles will be banned.



Pl stop making fun of Kashmiri Hindu Genocide. https://t.co/QIxFjJW86U pic.twitter.com/kzodpI1CtL — Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) May 10, 2022

另一方面，反對者指斥電影企圖煽動反穆斯林情緒。《南華早報》報導，印度一名印度教男子在電影播放完畢後高喊「射死叛徒！」、「我們會報復的！」

《路透社》採訪寶萊塢一名穆斯林編劇胡塞因·海德里（Hussain Haidry），他對於國家支持者電影的播放感到失望，因為這將激化民眾對於穆斯林的仇恨。

Singapore bans controversial Kashmir film praised by India's Modi https://t.co/rHXew2408A pic.twitter.com/TEFtcLlhDY — Reuters (@Reuters) May 10, 2022

由多元民族組成新加坡，主要種族有華人、馬來人及印度人。根據統計資料庫「Statista」，新加坡約有35萬印度人，占總人口的8.9%。在這個相對保守的東南亞國家，凡有出現毒品、同性戀、破壞宗教和諧的影視作品，都會被嚴厲的審查制度禁播。2020年，影音串流拼台Netflix宣布撤下9部作品，其中5部是新加坡官員提出的申請。



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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒