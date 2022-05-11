新加坡擔心引發族群對立，高票房印度電影《喀什米爾檔案》遭禁映
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1947年發生的喀什米爾爭議至今仍未平息，這是一段經常被人遺忘的印度歷史。導演維維克·阿格尼霍特里拍攝《喀什米爾檔案》，述說當年被忽略的印度教徒因戰亂流離失所的故事，卻遭到不少國家禁播。
新加坡禁播一部剛上映的印度電影《喀什米爾檔案》（The Kashmir Files），敘述有關1990年代印度教徒從喀什米爾流亡海外的故事，原因是擔心電影可能引起不同區域之間的緊張氣氛。
《喀什米爾檔案》3月11日全球正式上映，新加坡政府於本月9日發佈聲明，「該電影對穆斯林及印度教徒在喀什米爾受到迫害的敘述充滿挑釁意味，且只是片面呈現，因此被拒絕給予分級。」
聲明中也補充，「電影的呈現方式有可能引起不同社群間的敵意，將破壞種族凝聚力與宗教和諧。」文中強調，任何詆毀新加坡種族或宗教的內容，都不允許上映。
由维维克·阿格尼霍特里（Vivek Agnihotri）執導的《喀什米爾檔案》於2019年開始籌劃，2022年3月上映。在短短一個月內，在印度獲得超過25億盧比（約新台幣9.6億元元）票房成績，成為疫情之後在印度票房居首的電影。
電影講述一名學生發現他信奉喀什米爾印度教的父母被伊斯蘭激進份子殺害，真相與他祖父告訴他的故事不一樣。電影以1989年至1990年在喀什米爾發生的暴力事件為背景，揭示當時經常被遺忘及忽略的歷史事件。
一部具爭議性的電影
喀什米爾爭議需要回溯到1947年印度與巴基斯坦分治，此後兩國因喀什米爾領土爭議相續3次開戰。電影時間背景的1989年，喀什米爾發生為期兩年的暴力起義，數10萬人逃離喀什米爾，而其中多數是印度教徒。
主張印度教民族主義的印度總理納倫德拉·莫迪（Modi），一直以來持續支援來自喀什米爾流離失所的印度教徒。他與其他右翼印度教民族主義對《喀什米爾檔案》表示讚賞，印度人民黨（BJP）領導人甚至讓員工請半天假去看電影。
支持者認為，電影讓人正視被忽略的印度歷史。電影被禁播以後，導演維維克（Vivek Ranjan Agnihotri）在推特上批評新加坡政府「審查制度開倒車」。電影也在紐西蘭被禁播，該國前副總理溫斯頓·彼得（Winston Peter）表示：「無論以何種形式，都應該揭露及反對恐怖主義，這種選擇性的審查機制將剝奪人民的自由。」
另一方面，反對者指斥電影企圖煽動反穆斯林情緒。《南華早報》報導，印度一名印度教男子在電影播放完畢後高喊「射死叛徒！」、「我們會報復的！」
《路透社》採訪寶萊塢一名穆斯林編劇胡塞因·海德里（Hussain Haidry），他對於國家支持者電影的播放感到失望，因為這將激化民眾對於穆斯林的仇恨。
由多元民族組成新加坡，主要種族有華人、馬來人及印度人。根據統計資料庫「Statista」，新加坡約有35萬印度人，占總人口的8.9%。在這個相對保守的東南亞國家，凡有出現毒品、同性戀、破壞宗教和諧的影視作品，都會被嚴厲的審查制度禁播。2020年，影音串流拼台Netflix宣布撤下9部作品，其中5部是新加坡官員提出的申請。
新聞來源：
- Singapore Bans The Kashmir Files, Says "Potential To Cause Enmity..."（新德里電視台）
- ‘The Kashmir Files’ divides India: Bollywood triumph or anti-Muslim propaganda?（南華早報）
- “Censoring Kashmir Files Is Attack On Freedom”, says ex deputy PM of New Zealand（Newsroom Post）
- Singapore bans ‘The Kashmir Files’, Tharoor takes dig at Centre; Vivek Agnihotri & Anupam Kher respond（Newsroom Post）
- Indian Hit Film ‘The Kashmir Files’ Is Banned In Singapore（Variety）
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責任編輯：駱芷萱
核稿編輯：杜晉軒
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俄烏戰火後的危機！台灣天然氣10%缺口 中油準備好應戰了嗎？
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天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
氣候快速變遷、全球暖化劇烈，聯合國氣候變化綱要公約《巴黎氣候協議》主張各國政府應減少碳排、調整能源配比，以逐步朝向100%再生能源發電的綠色未來。天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
經濟部統計台灣天然氣進口比例，分別是澳洲約32％、卡達約25%、俄羅斯約10%。適逢今（2022）年3月中油與俄簽約供氣合約期滿，也因俄國總統普丁宣布「不友善國家」須以盧布購買天然氣，中油表示將不會與俄羅斯續約，現貨氣將採機動性購買，由不特定國家作為供應替代方案；然而，不指定氣源又想隨時找到符合的供貨量、熱值與船期安排來購買，供氣真能唾手可得、穩定無虞？外界都在熱切關注。
綜觀國際天然氣進出口趨勢，澳洲東部新興煤層天然氣（Coal Seam Gas，簡稱CSG）出口量持續成長，70％輸出至日本、韓國、中國等亞洲多國市場，使澳洲仍坐擁世界最大液化天然氣供應國寶座。傳統天然氣是由不透水岩石覆蓋的多孔砂岩地層中取得，氣體透過浮力經氣井移動至地面，無需抽取，但隨蘊藏量下降，需要由非傳統天然氣來補足。過去CSG熱值低，且技術未臻純熟、用水量高、恐有污染風險而無法量產；如今技術革新，能夠利用壓力變化來取得吸附於煤質基中的天然氣，同時用水量少，不致消耗澳洲珍貴的水資源，且鑽井成本比傳統多孔砂岩層天然氣低廉許多。
為供應出口所需，澳洲東岸的傳統天然氣儲量面臨枯竭窘境，未來5-7年須倚靠昆士蘭州內超過85%的大型CSG庫存，來支持生產量能，轉換為液化天然氣（Liquefied Natural Gas，簡稱LNG）滿足外銷需與其國內市場需求。澳洲政府也正擴大天然氣運輸管道佈建與效能，將北部與東部市場連接，並開發更多氣田，強化天然氣現貨供應力。我國雖然與澳洲簽約購置天然氣，但大多與西澳地區供應商交易，未與東澳產業締結合作關係，少了對新興氣源的探索，十分可惜。
對於俄羅斯「斷氣」解方，亦有增加卡達進口之呼聲，但中東區域局勢不定，恐對氣源供應造成嚴重影響。美國於1984年將伊朗列為恐怖主義國家，而沙烏地阿拉伯等中東鄰近國家也因伊斯蘭教派立場分歧，與伊朗對立，其友好國卡達也遭受波及，與多國失去外交關係，被施以經濟與交通封鎖，天然氣出口風險極高。已有烏俄戰爭作為前車之鑑，中東長久以來政局動盪，只怕危機一觸即發，造成台灣氣源將出現更大的缺口。
當亞洲國家紛紛採買東澳LNG，台灣進口澳洲LNG卻僅限於西部、尋找隨機氣源現貨氣供發電使用，不僅錯過購置先機，更難保充足貨源。東澳天然氣在國際間炙手可熱，但中油是否已準備與東澳廠商發展堅實合作關係、入手穩定氣源未雨綢繆、深化與澳洲經貿交流？除了深思熟慮，也須儘速展開東澳天然氣採買計畫，才可確保燃氣供電原料充沛、穩健能源轉型進程。