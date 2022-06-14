萬華七彩藝苑殺人事件（下）：警方「八號分機」全面追緝，「犯罪天才」全島大逃亡
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文：路那
「犯罪天才」全島大逃亡
上篇說到，當時的台灣是一個仍在戒嚴中的島嶼，黨國的警總、軍隊、特務機關等等在各處布下天羅地網，監控著島嶼人民的一舉一動。照理來說，在警方已經確認他逃到中南部之後，王文敏應該跑不了多遠。但王文敏硬是從案發的6號硬生生地躲到了8月底。
在案發不久，警方找不到王文敏，認為他已經南下躲藏之後，台北市刑警隊長王中平對媒體放了非常霸氣的話，要王文敏的親屬、朋友、同業不得協助他逃亡，違法嚴辦。還說，「已經透過省刑警大隊八號分機的指令，布下天羅地網。」儼然隔沒幾天就能找到兇手投案的氣勢。
這個「八號分機」又是什麼？
原來這個分機，在當時是能以有線和無線電波，連結全省26個警察機關聯絡中心的「警察電訊所長途電話台」的分機，看起來好像厲害到爆炸。因為它的功能是傳遞犯罪情報與協調警局調度，久而久之就成了警方犯罪通報系統裡的專有名詞。
也因為這樣，「八號分機」從本來的警用電話分機代號，後來演變成警用頻道收音機的代號。這個頻道平常播的是警察廣播電台，但如果遇到警方發布重要通報，那麼收音機會自動切到通報頻道，然後以「高分貝音量」播放通報的內容——在這個案子裡，那就是王文敏的長相與特徵。
試著想一下那個場景吧：所有警察的收音機與無線電同時轟然而鳴，大聲地播放著「王文敏，163公分……」的場景，確實是有點嚇人。可惜，這樣的奇景在現代再不復見。因為這個「八號分機」大概在1990年代被更先進的通訊設備取代了（不過代號倒是留了下來。「八號分機」現在指稱的是刑事警察局的「犯罪偵防指揮中心」這個機構）。
懷抱著對「八號分機」這個通訊系統的信心，省刑警大隊長林永鴻帶著資料南下坐鎮，但警方不僅連個影子都沒看到，還被逼得懸賞3萬元給發現王文敏行蹤的民眾。然而即便重金以求，王文敏卻像是人間蒸發一般，怎樣也找不到蹤跡。
8月29日的報紙社論，甚至已經出現了〈如果七彩藝苑兇徒終不能捕獲〉的悲觀報導。這篇文章中提到，隨著時日的遠離，民眾已經漸漸地將逃離天羅地網的王文敏視為「犯罪天才」。
社論甚至表示「有能力與有膽量從事兇殘的犯罪者，其為狡猾多智的人乃是意料中事。警察所要對付的犯罪者十之九都是聰明機智的人。低能兒犯罪率是極低的。」……為了替警察找藉口，連「罪犯都是聰明人」的這種話都寫得出來。真想問一下當時的主筆，若真是如此，那麼為什麼聰明人都跑去犯罪了呢？難道犯罪比較好賺嗎？若真是如此，這個社會也太有問題了吧。
幸好，警方的臉只要再多丟個兩天就好。8月31日的晚上，王文敏偕同劉網從新竹搭了一輛計程車到台北市，找到市警局刑警大隊長王中平投案。第一次犯罪就能找到刑警大隊長投案，王文敏也著實不簡單啊。我總覺得一般兇手應該連到底是刑警還是員警負責辦案都搞不清楚吧？這該叫「第一次投案就上手」嗎？
王文敏的投案，是如其所言，「由於警方追得緊」嗎？或許是吧，但警方可能是透過中間人來「緊追」的。還記得警方曾懸賞三萬元的獎金嗎？這三萬元，最後還是發給了一位「無名英雄」。這位促成了王文敏投案以拯救警方顏面的無名英雄，「姓名絕不能公布」。
這可奇怪了。畢竟王文敏一不是黑道大哥，二不是政商名流，他連埋屍都要找姻親來幫忙，不過是一介小小的自營商，照理來說沒有報復的能力。那麼這位「無名英雄」隱姓埋名的原因又是什麼呢？他是黑道大哥，還是政商名流？ 我們不得而知。
羅生門的家庭暴力悲劇
王文敏落網後，警方發現他其實有著一串不短不長的犯罪史：他有詐欺和傷害的前科，更曾打過父母。王文敏與王許絹的婚姻，始於13年前。當時兩人在台中認識，之後很快地就結了婚。婚後3年，王文敏發現太太和中醫師有曖昧關係，後來一家子便搬到了台北，王文敏也自行開業。
雖然以同行評價來說，王文敏是個有點微妙的人，好像有點太愛說大話了。然而在台灣經濟逐漸起飛的60年代，他的生意依舊蒸蒸日上。家裡最小的三男半年前才出生。儘管兩人打打鬧鬧，但似乎都挺在意對方的。
落網的王文敏，不意外地抗辯說，他沒有殺人。他說，他承認殺了妻子王許絹，也埋了屍體。但學徒陳國房的命案可不是他做的。對陳國房拳打腳踢到殺死他的，正是之前喊冤的江金根。
原來，一切的事端，要回到陳國房被王文敏叫進去對質的那個晚上。8月3日的晚上，王文敏因懷疑王許絹與他人有染，再度毒打她，並將她的頭髮剪短，希望能以此阻止她出門。接著將陳國房喊到房裡對質，因陳國房說，他曾看到老闆娘與老闆妹夫通姦。老闆的妹夫，就是江金根的哥哥。
也在房裡的江金根一聽，大怒，說「你才和阿嫂（王許絹）通姦，現在想賴在我哥哥身上。」隨即狠揍陳國房。陳國房不敢回手，但被揍得哀聲連天。王文敏害怕被聽到，所以就將他的嘴蒙住，繼續打。王許絹看事態嚴重，跪下來為陳國房求情，卻沒想到也同樣被摀住嘴打。打著打著，人就死了。
王文敏說，他承認王許絹是死在他長期的凌虐下，但阿房絕對是由江金根動手的。這份供詞，同樣疑點重重。最大的一個問題就是，儘管王文敏信誓旦旦地說陳國房是被江金根毆打至死，但法醫的驗屍報告卻指出他遭到勒斃。於是，兇手儘管到齊了，然而對於真相的爬梳，卻正要開始。
想要跳脫家庭桎梏，卻反而身陷囹圄的女性
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GARAOTUS首席策略長張祐誠：扭轉高速運算（High-Performance Computing, HPC）基因，讓「算力」成為產業轉型的新能源
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高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
HPC（high-performance computing）指的是高效能運算。對一般人而言，只是科技發展的專有名詞，對GARAOTUS首席策略長張祐誠博士來說，HPC卻像無限寶石手套，只要一個串連彈指，就可能為台灣打造另一座護國神山。
當理解他的思維，就知道這不是空談。張祐誠博士早期在牛津大學研讀的是醫學工程，從求學階段，產業發展與數據運用就整合在一個腦袋。他很早就意識到，產業升級不能自己做自己的，沒有數據與運算力，產業絕對無法前進。
高速運算技術，協助各產業加速轉型
從傳統生產流程、電腦跑圖、3D列印、虛擬世界物件運作、人臉辨識、自動駕駛、元宇宙系統等，若沒有具備「超級運算力」HPC元素，所有的科技發展都可能只是紙上談兵。
張祐誠博士畢業於英國牛津大學，早期在工研院、資策會和台灣大型教學醫院從事生醫資訊的相關研究，主持過多項大型跨國研發專案，並擔任政府多個部會的專家委員；之後選擇進入產業端服務，不僅在全球前百大科技製造業擔任要角，也在國際投資機構擔任專家顧問，在產、官、學、研各領域均累積了豐厚經歷。
他認為，台灣的半導體、電子及生醫科技領域，在國際上交出了傲人的成績單；然而，台灣長年在各行各業所累積的豐富數據資料，卻由於沒有具規模的國際軟體廠商能夠落地運用，以致現階段這些數據尚未能轉化為真正的產業價值，非常可惜。因此，如何讓GARAOTUS扮演帶動產業數位轉型的角色，透過深厚的HPC技術功底延展出更多的產業應用，將是他帶領GARAOTUS的重點。
思維改變加上產官學研高度整合，將成為邁向國際的碁石
資策會曾提出高速運算是台灣半導體未來成長的主要驅動力，他更進一步解釋，各產業不論是國際或是中小企業，都必須透過數據科技才能帶來更大的成長。
張祐誠博士認為，高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
他說明：政府及產業在提升產業發展同時，需更關注「商業模式」的重要性。「就像水車系統，當有水（經費）注入就可以轉動，但不能沒有水就停擺。」他在這幾年帶新創團隊的經驗中，不斷灌輸團隊這樣的思維，如果沒有源頭，就要自己創造電力。
高速運算技術力就是這樣的「電力」，也就是所有產業轉動起來的關鍵。「從IT（資訊科技）到DT（數據科技），不論各行業、商業行為、生活模式都與這股浪潮息息相關。」他點出，理解這股浪潮的人，就知道透過數據科技的搜集與分析運算，才是改善商業模式與生活的最關鍵動力。
從IT到DT，關鍵在於「運算力能無痛交付到終端使用者手上」
早期高速運算考量的是硬體、軟體如何達到最佳效能以及平行化，但這些技術發展已純熟，「若要繼續往終端使用者推進，就必須要把運算力無痛交付到使用者。」
就技術發展進程來說，高速運算已推進到使各產業在不同工作流程中都能夠運作順暢的容器法（Container）、容器編排（Container Orchestration）。張祐誠博士指出，這仍不是企業產業升級或改善流程的最佳解決方案。目前產業升級面臨的最大問題，就是如何在軟硬體架構健全下，在應用層的服務能夠為各領域產業，所需的應用做客製化的發展。高速運算存在的重要價值，應該是要把運算力技術與終端使用者需求做連結。
以醫療影像AI判讀來說，如果醫生希望分析病人的病理圖像資料來優化醫療方向，以目前實務上的狀況來說，必須先要有一個完整的資訊團隊來處理高速運算所需的軟硬體問題，但並不是每位醫生都能有這樣的團隊支援，也就是說HPC的運算力並沒有真正傳遞到想要使用的人手上。「高速運算技術的應用若無法運用到終端使用者身上，改善醫療品質、數位轉型這些狀況會較難達成。」
高速運算技術也必須與時俱進。張祐誠博士說明，以AI運用來說，純數字的運算相當簡單，但隨需求演進，現在不僅有更多圖像，還有「聯邦式學習」（Federated Learning)）的趨勢演變。
舉例來說，以前若需集結多家醫療院所資料，必須由各別院將資料繳出，上傳到「中心」運算。但醫療領域的影像判讀需求越來越大，如果以傳統方式讓大量的影像直接上傳到所謂的中心電腦，經常會因為網路頻寬問題而造成上傳失敗。
未來HPC的發展會走向去中心化，由許多中型的HPC在local端形成的協作運算網路取代中心化的超大型HPC，協助local端蒐整自有資料做成模型，再去上傳到中心做整合，以醫院的例子就是把自身院所的數據拋到內部伺服器運算，當做出屬於自己院所的數據小模型，之後再上傳公有雲端成為一個大的模組。而金融領域的區塊鏈也是這樣的概念，虛擬貨幣是運用多個中型運算的核心做為節點，再依各節點的協作形成驗證共識，以張祐誠博士的觀察「未來在各產業中，所謂的『去中心化』發展會越來越明顯。」
帶領全球HPC技術領先團隊，準備扭轉台灣產業
而GARAOTUS這個2021年獲頒亞洲企業組織的IIA國際創新獎、也是首家以HPC技術獲得肯定的企業，身為首席策略長的張祐誠博士，要如何帶領團隊？
靠著深厚的AI雲端服務和HPC專業技術，GARAOTUS不論是在硬體技術與軟體服務均游刃有餘，前幾年在基因醫療領域，新的次世代定序標準製程，讓基因醫療能更快驗證預測結果，香港中文大學的生命科學發展領域也導入研究；此外，2020年更打進印度地區，為全球首屈一指的大型醫療實驗室，提供重大疾病的解決方案。除了在醫療領域以外，GARAOTUS的解決方案也在大氣模型預測以及及災害防治等方面，都有著顯著發展。
GARAOTUS在發展之初，就已經打破傳統思維，注入HPC as a Service的概念，已經創新的模式，除此之外，身為首席戰略官，張祐誠博士將帶領GARAOTUS前進的重要任務之一，即是主動連結客戶（夥伴）的需求，並共同建置生態系統。
因此，GARAOTUS接下來的重點發展是與七大產業別共同協作，除了原來的醫療基因領域，還包括環境（石油探勘、氣候）、傳統製造商、半導體、能源、金融、零售。張祐誠博士解釋，GARAOTUS會以既有的IaaS、PaaS硬體與軟體服務基礎，向上發展SaaS層來銜接各產業領域，提供各領域專業模組解決方案。
連結七大產業領域，打造全新商業模式
身為引領產業潮流的先驅，GARAOTUS希望提供企業長期解決方案，不只是在技術面，更希望提供各產業別的工作流程解決方案，並以co-develop方式創造出生態系統。
「GARAOTUS未來也會成為一個平台角色，提供不同的解決方案模組，平台會開放與合作夥伴共同擁有。」這七大領域合作對象都是戰略夥伴，一起共享商業模式。「透過GARAOTUS既有的運算力基礎，在與這些領域的整合當中找出生態系統的商業模式，就能協助產業的真正轉型。」就像水車系統一般，找到模式就能夠自動運轉。
張祐誠博士認為，數位轉型是一個持續性的過程，最初HPC是研究單位的小眾在使用；但當DT時代來臨，運算力已經躍升為重要指標。HPC不侷限於學術單位研究，而是深入至各行各業在思考商業模式上，同時必須落實到對終端使用者才有意義。
「這股浪潮才正興起，未來十幾年絕對還有很大的市場發展空間。」在創新團隊首要具備平台思維與國際觀，未來會持續網羅各產業領域專家，技術面持續深化在SaaS在前端以較彈性的架構來銜接各產業端需求的夥伴，期許成為客戶拓展亞太地區市場的最佳後盾。
張祐誠博士強調，未來的世界充滿智慧、運算；產業要轉型升級，已無法埋頭自己做自己的。他期望HPC在未來的發展不是封閉式，而以平台概念共享讓產業、企業都能有效運用資源；在技術面上能夠簡化像瀏覽網頁一樣簡單，不用IT人員也能快速處理。
「在這個被數位空間包圍的生活，運算力是最重要的『能源』。張祐誠博士期望產業在升級發展的同時，都能夠找到最好的方式將運算力發揮到百分之百。」相信這不僅帶動企業發展，也是讓台灣邁向具備國際競爭力的重要發展方向。
本文章內容由「GARAOTUS」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。