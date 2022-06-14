萬華七彩藝苑殺人事件（下）：警方「八號分機」全面追緝，「犯罪天才」全島大逃亡

文：路那

「犯罪天才」全島大逃亡

上篇說到，當時的台灣是一個仍在戒嚴中的島嶼，黨國的警總、軍隊、特務機關等等在各處布下天羅地網，監控著島嶼人民的一舉一動。照理來說，在警方已經確認他逃到中南部之後，王文敏應該跑不了多遠。但王文敏硬是從案發的6號硬生生地躲到了8月底。

在案發不久，警方找不到王文敏，認為他已經南下躲藏之後，台北市刑警隊長王中平對媒體放了非常霸氣的話，要王文敏的親屬、朋友、同業不得協助他逃亡，違法嚴辦。還說，「已經透過省刑警大隊八號分機的指令，布下天羅地網。」儼然隔沒幾天就能找到兇手投案的氣勢。

這個「八號分機」又是什麼？

原來這個分機，在當時是能以有線和無線電波，連結全省26個警察機關聯絡中心的「警察電訊所長途電話台」的分機，看起來好像厲害到爆炸。因為它的功能是傳遞犯罪情報與協調警局調度，久而久之就成了警方犯罪通報系統裡的專有名詞。

也因為這樣，「八號分機」從本來的警用電話分機代號，後來演變成警用頻道收音機的代號。這個頻道平常播的是警察廣播電台，但如果遇到警方發布重要通報，那麼收音機會自動切到通報頻道，然後以「高分貝音量」播放通報的內容——在這個案子裡，那就是王文敏的長相與特徵。

試著想一下那個場景吧：所有警察的收音機與無線電同時轟然而鳴，大聲地播放著「王文敏，163公分……」的場景，確實是有點嚇人。可惜，這樣的奇景在現代再不復見。因為這個「八號分機」大概在1990年代被更先進的通訊設備取代了（不過代號倒是留了下來。「八號分機」現在指稱的是刑事警察局的「犯罪偵防指揮中心」這個機構）。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

懷抱著對「八號分機」這個通訊系統的信心，省刑警大隊長林永鴻帶著資料南下坐鎮，但警方不僅連個影子都沒看到，還被逼得懸賞3萬元給發現王文敏行蹤的民眾。然而即便重金以求，王文敏卻像是人間蒸發一般，怎樣也找不到蹤跡。

8月29日的報紙社論，甚至已經出現了〈如果七彩藝苑兇徒終不能捕獲〉的悲觀報導。這篇文章中提到，隨著時日的遠離，民眾已經漸漸地將逃離天羅地網的王文敏視為「犯罪天才」。

社論甚至表示「有能力與有膽量從事兇殘的犯罪者，其為狡猾多智的人乃是意料中事。警察所要對付的犯罪者十之九都是聰明機智的人。低能兒犯罪率是極低的。」……為了替警察找藉口，連「罪犯都是聰明人」的這種話都寫得出來。真想問一下當時的主筆，若真是如此，那麼為什麼聰明人都跑去犯罪了呢？難道犯罪比較好賺嗎？若真是如此，這個社會也太有問題了吧。

幸好，警方的臉只要再多丟個兩天就好。8月31日的晚上，王文敏偕同劉網從新竹搭了一輛計程車到台北市，找到市警局刑警大隊長王中平投案。第一次犯罪就能找到刑警大隊長投案，王文敏也著實不簡單啊。我總覺得一般兇手應該連到底是刑警還是員警負責辦案都搞不清楚吧？這該叫「第一次投案就上手」嗎？

王文敏的投案，是如其所言，「由於警方追得緊」嗎？或許是吧，但警方可能是透過中間人來「緊追」的。還記得警方曾懸賞三萬元的獎金嗎？這三萬元，最後還是發給了一位「無名英雄」。這位促成了王文敏投案以拯救警方顏面的無名英雄，「姓名絕不能公布」。

這可奇怪了。畢竟王文敏一不是黑道大哥，二不是政商名流，他連埋屍都要找姻親來幫忙，不過是一介小小的自營商，照理來說沒有報復的能力。那麼這位「無名英雄」隱姓埋名的原因又是什麼呢？他是黑道大哥，還是政商名流？ 我們不得而知。

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羅生門的家庭暴力悲劇

王文敏落網後，警方發現他其實有著一串不短不長的犯罪史：他有詐欺和傷害的前科，更曾打過父母。王文敏與王許絹的婚姻，始於13年前。當時兩人在台中認識，之後很快地就結了婚。婚後3年，王文敏發現太太和中醫師有曖昧關係，後來一家子便搬到了台北，王文敏也自行開業。

雖然以同行評價來說，王文敏是個有點微妙的人，好像有點太愛說大話了。然而在台灣經濟逐漸起飛的60年代，他的生意依舊蒸蒸日上。家裡最小的三男半年前才出生。儘管兩人打打鬧鬧，但似乎都挺在意對方的。

落網的王文敏，不意外地抗辯說，他沒有殺人。他說，他承認殺了妻子王許絹，也埋了屍體。但學徒陳國房的命案可不是他做的。對陳國房拳打腳踢到殺死他的，正是之前喊冤的江金根。

原來，一切的事端，要回到陳國房被王文敏叫進去對質的那個晚上。8月3日的晚上，王文敏因懷疑王許絹與他人有染，再度毒打她，並將她的頭髮剪短，希望能以此阻止她出門。接著將陳國房喊到房裡對質，因陳國房說，他曾看到老闆娘與老闆妹夫通姦。老闆的妹夫，就是江金根的哥哥。

也在房裡的江金根一聽，大怒，說「你才和阿嫂（王許絹）通姦，現在想賴在我哥哥身上。」隨即狠揍陳國房。陳國房不敢回手，但被揍得哀聲連天。王文敏害怕被聽到，所以就將他的嘴蒙住，繼續打。王許絹看事態嚴重，跪下來為陳國房求情，卻沒想到也同樣被摀住嘴打。打著打著，人就死了。

王文敏說，他承認王許絹是死在他長期的凌虐下，但阿房絕對是由江金根動手的。這份供詞，同樣疑點重重。最大的一個問題就是，儘管王文敏信誓旦旦地說陳國房是被江金根毆打至死，但法醫的驗屍報告卻指出他遭到勒斃。於是，兇手儘管到齊了，然而對於真相的爬梳，卻正要開始。

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