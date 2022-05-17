「3+4」改「0+7」17日上路：誰適用、防疫險申請條件與快篩時機QA一次看

中央流行疫情指揮中心昨（16）日宣布，自17日起，COVID-19確診個案同住家人已完成3劑疫苗接種者，可免居家隔離，改進行7天自主防疫。指揮中心昨晚並補充表示，如已打3劑接觸者，還是想要採居隔3+4天，那就在系統中「不勾選」完成追加劑。

「0+7」跟「3+4」差在哪？

已完整接種3劑疫苗的確診同住者（密切接觸者），可適用0+7，也就是不需居隔，但要有進行7天自主防疫，在快篩陰性前提下，可以看病、領藥、上班、出外採買，但不要到人潮擁擠處，且應避免與不特定人接觸，外出聚餐也應避免；若未完整接種者，則要進行3天居家隔離+4天自主防疫，但沒有電子圍籬限制。

打滿3劑還是想要「3+4」可以嗎？

醫療應變組副組長羅一鈞解釋，今起確診者自主回報系統將新增「是否接種追加劑」( 第3劑)相關欄位和說明，確診者填入接觸者，如勾選「已完成COVID-19疫苗追加劑且採自主防疫」選項，則將被系統自動列為7天自主防疫對象，不會開立及收到居家隔離通知書，但若選擇「沒打3劑疫苗」，則辨認為3+4，仍會發給隔離書。

系統填完可以改嗎？

如不小心誤填或勾選錯誤者，可於24小時內至原網址編輯、填入正確資料送出，即可完成修改。應注意的是，24小時之內只能編輯一次，編輯完成送出後，將無法再度修改，因此編輯時請務必確認資料完全正確再送出。

「0+7」還可以申請隔離理賠嗎？

《聯合報》報導，產險業者表示，以保單條款來看，大多約定以被保險人因《傳染病防治法》第48條規定，受衛生主管機關開立隔離通知書，因而接受隔離處置者，才會依保險契約約定予以理賠。

產險業者指出，如民眾未有隔離的事實，則難以啟動保單責任。換句話說，若民眾免除居家隔離，代表未有隔離的事實，也不會拿到居家隔離通知書，因此難以認定可以理賠。

從國外入境的居家檢疫也可以0+7嗎？

不行。入境居檢仍維持7+7天。目前入境者居檢規定如下：

居家檢疫天數為7天，入境日為第0天，並自第8天起接續自主健康管理7天。

以自宅或親友住所1人1戶為原則。如家戶無法符合1人1戶檢疫條件，須入住防疫旅宿完成7天檢疫。

同日入境之家屬/同住者檢疫期間可於自宅或親友住所同住，或於防疫旅宿依民眾意願並配合房型同住1室，但單人房型小，建議以不超過2人同住為原則。

確診者的居家照護也可以0+7嗎？

不行。居家照護仍維持7+7天。目前居家照護解隔規定如下：距發病日或採檢日已達7天，無須採檢直接解隔，並進行7天自主健康管理。

「0+7」者在哪些情況需快篩？

出門前需快篩，陰性才出門；陳時中說明，一般情況下，民眾不需要快篩，如果覺得自己有症狀（發燒、咳嗽等），可以篩也可以不篩，因為可能是由其他感冒病毒引起。但若和確診者接觸時間較長且自身出現症狀者，才建議「一定要做快篩」。陳時中表示，2天內快篩一次，結果為陰性即可出門、上班。

「0+7」會回溯嗎？

新制不溯及既往，今天起填自主回報系統，登錄的同住對象都適用。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航