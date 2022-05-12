大法官判決「強制道歉」侵害言論與思想自由不合憲，登報道歉走入歷史
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以往翻閱報紙時，時常看到某某人因為妨害名譽或誹謗等情事，在判決出來後登報向當事人道歉，但這樣的道歉往往是加害者依照法院判決而被迫強制道歉，並非心甘情願，日前大法官就對這樣的判決提出質疑，認為其破壞言論自由與思想自由。
2022年2月25日，大法官在228連假前，做出第一跟第二號憲法法庭判決，其中第二號是關於法院可不可以要求強制道歉的問題。
民法的規定
民法第195條第1項後段規定：「其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分。」
至於，什麼算是「回復名譽之適當處分」，司法實務發展出「強制道歉」，要求侵害名譽權的加害人，以自己的名義，公開的表達出道歉的意思。可能是登報，可能是在自己的臉書、IG上張貼法院要求的道歉啟事。
道歉，原本應該是心甘情願；但強制道歉則未必。會動用到法院判決來要求，往往都是不願意，往往都是被強迫後的道歉。
釋字656號解釋
過去，大法官曾在釋字656號解釋做出合憲性解釋，認為：如果以判決命加害人公開道歉，沒有涉及加害人自我羞辱等損及人性尊嚴的情事，就沒有違憲。
這個解釋雖然合憲，但也增加了一個前提「未涉及加害人自我羞辱等損及人性尊嚴之情事者」，只是大法官沒有說清楚，什麼樣的強制道歉算是讓加害人自我羞辱，什麼樣算是損及人性尊嚴。
於是，司法實務也就繼續使用強制道歉的方式，作為回復名譽適當處分的方式之一。
2018年10月，大法官再次受理強制道歉釋憲案，隔年的3月舉行公開說明會。2022年2月25日，做出憲法法庭判決，變更了656號解釋的結論，宣告違憲。並且在主文中明白表示：「適當處分」，應不包括法院以判決命加害人道歉之情形。而且，司法院釋字第656號解釋，在這個範圍內，應予變更。
涉及的基本權
釋字656號解釋認為強制道歉，涉及到言論自由的限制，憲法第11條保障人民的言論自由，言論自由也保障不表意自由。不表意的自由，又涉及到道德、倫理、正義、良心、信仰等內心之信念與價值者，攸關人民內在精神活動及自主決定權。
111年度憲判字第2號判決，除了言論自由外，另外也認為當加害人是自然人時，也涉及到憲法保障的「思想自由」，理由指出：「思想自由保障人民之良心、思考、理念等內在精神活動，是人類文明之根源與言論自由之基礎，亦為憲法所欲保障最基本之人性尊嚴，應受絕對保障，不容國家機關以任何方式予以侵害。」
審查方式
（一）言論自由：嚴格標準
理由第9段指出，強制公開道歉會干預言論自由，如果加害人是新聞媒體，還可能干預新聞自由，影響新聞媒體擔負的健全民主、公共思辨的重要功能，所以應該受到嚴格審查。
目的必須是追求「特別重要公共利益」，手段必須是達到立法目的不可或缺，而且別無較小侵害的替代手段。
理由認為強制道歉的目的在於金錢未必能填補或回復名譽，因此授權法院適當處分。這個目的雖然正當，但名譽權侵害的個案情狀不同，有些只是私人間的爭議，不影響第三人或公共利益，填補或回復被害人名譽的立法目的，能不能算是「特別重要的公共利益」，這是有疑問的。
以限制手段來說，法院應該使用足以回復名譽，而且侵害較小的適當處分，比如：合理範圍內，由加害人負擔費用，登載勝訴判決的啟事，或將判決的全部或一部登載大眾媒體這樣的替代手段，而不可以用侵害程度明顯比較大的強制道歉手段。
而且對加害人來說，心口不一的道歉，是不是真的可以填補損害，也是有疑問的，所以法院以判決要求公開道歉，即便沒有如656號解釋提及的「加害人自我羞辱等損及人性尊嚴之情事」，也不是不可或缺的最小侵害手段。
在這裏，大法官變更了656號解釋的結論。
（二）思想自由：絕對保障
理由第14段引用了釋字第567號解釋：「縱國家處於非常時期，出於法律規定，亦無論其侵犯手段是強制表態，乃至改造，皆所不許，是為不容侵犯之最低限度人權保障。」
當國家在非常時期，都不能強制要求人民表態了，何況是平常的時候。強制道歉對自然人來說，會干預個人良心、理念等在內精神活動及價值決定的思想自由。
禁止沈默、強制表態，已經將法院的法律上判斷，強制轉化為加害人對自己的道德判斷，也就會產生「自我否定、甚至自我羞辱」的負面效果，必定損及道歉者的內在思想、良心及人性尊嚴，侵害思想自由。
但思想自由，並不適用在法人，只有自然人可以主張思想與良心自由，法人可以主張的是前面提到的「言論自由」或「新聞自由」。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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選擇小孩喜歡喝的調味乳，你有注意過乳原料是「生乳」或「奶粉」嗎？
我們想讓你知道的是
營養師Emma提醒，挑選調味乳時，在濃郁奶香、香甜好喝的基礎下，應注意乳原料的種類，使用優質生乳、保有鮮乳營養價值的調味乳，才是聰明的選擇。
濃郁奶香、香甜好喝的調味乳，是許多小孩的心頭好。為了讓孩子能攝取到蛋白質與鈣質，又能帶給孩子開心的日常飲食體驗，不少家長會選擇讓孩子喝調味乳。不過，你知道調味乳的乳原料不一定都是「生乳」嗎？
一樣都是調味乳，但其實乳原料大不同
調味乳，根據國家標準（CNS3057）的定義為：使用50%以上之生乳、鮮乳或保久乳為主要原料，添加調味料等加工製成，才是調味乳。不過，營養師Emma說明，因為廠商可能會為了行銷需求將產品命名為「調味乳飲」、「OO乳飲」、「OO牛乳」、「OO牛奶」等品名；提醒消費者可以透過包裝封面上的標示來分辨，如果乳原料是符合國家標準定義，在包裝封面處就會有「調味乳」字樣的清楚標示。
另外一個小知識，從產品的營養成分標示處也可以辨明是否為調味乳。坊間販售的各種調味乳品，乳原料可分為兩種：有的以生乳作為乳原料，如使用100%瑞穗鮮乳®的瑞穗調味乳；有的則使用奶粉，就只能稱作為乳飲品，並非符合國家標準定義的調味乳。
「消費者可留意營養成分標示，寫得愈前面的成分，佔比愈多。例如瑞穗調味乳的主成份是生乳，其他調味乳飲品的主成份可能是水和奶粉。」營養師Emma進一步解釋，若只看主原料的「天然生乳」與「加工製成的奶粉」，最主要是製作程序有所不同。
奶粉，是生乳經過濃縮、噴霧乾燥的程序製程，過程中會流失部分營養素（如維生素B12等），但是蛋白質與鈣質等營養，基本上與鮮乳並不會有太明顯差距。
生乳、奶粉營養價值差不多？如何選擇調味乳？
營養師Emma表示，雖然從營養學角度來看，調味乳品的兩大乳原料「生乳、奶粉」的營養價值沒有明顯的差異，但採用生乳製成的調味乳，會更貼近生乳的原始本真風味，符合當今消費者的飲食潮流與需求。
「使用生乳製程的調味乳，整體調和配方較簡單，能喝得到鮮乳的新鮮口感。使用奶粉製成的調味乳飲，則因為奶粉製程的關係，通常會有一種『烹調味』。
營養師Emma補充，廠商選擇以生乳或是奶粉作為乳原料，在成本上，兩者有很大的不同（生乳成本較高，奶粉成本較低）。此外，相較奶粉乳飲品，鮮乳調味乳更喝得到鮮乳的新鮮口感。
營養師建議：挑選調味乳，選擇使用大廠優質生乳的尤佳
除了追求調味乳中的「生乳價值」，營養師Emma也提到，若消費者希望可以再多一層食安保障，建議可以選擇有優質生乳乳源、嚴謹品管流程，甚至有得獎認證的大品牌。例如：瑞穗調味乳所使用的乳原料，100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，有嚴謹的金獎團隊層層呵護，從牧場源頭到成品嚴格把關，更獲得「ITI風味絕佳獎章」、「Ｍonde Selection-世界品質評鑑大賞-金獎」兩項國際大獎的殊榮，可以說是「牛奶界的米其林」。口感與品質備受國家認證與國際肯定，能讓爸媽安心又能讓孩子喝得開心。
「瑞穗調味乳具備生乳的蛋白質、鈣質，也有充足的醣量，特別適合讓孩子在運動前後飲用，補充熱量與體力。」營養師Emma建議最佳飲用時機，是作為日常運動補充飲料，或日常點心。「尤其有的孩子喜歡喝甜甜的飲料，此時與其喝一些『空熱量』（空有熱量，無營養價值）的飲料，例如汽水，不如讓他喝調味乳，慢慢改善愛喝汽水的習慣，減少再吃其他紅燈食品的可能。」
想要讓孩子的點心時間擁有兼具營養與開心的享受，不妨在生活中適度飲用、聰明搭配，讓瑞穗調味乳成為孩子開心的日常記憶。