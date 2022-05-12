大法官判決「強制道歉」侵害言論與思想自由不合憲，登報道歉走入歷史

2022年2月25日，大法官在228連假前，做出第一跟第二號憲法法庭判決，其中第二號是關於法院可不可以要求強制道歉的問題。

民法的規定

民法第195條第1項後段規定：「其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分。」

至於，什麼算是「回復名譽之適當處分」，司法實務發展出「強制道歉」，要求侵害名譽權的加害人，以自己的名義，公開的表達出道歉的意思。可能是登報，可能是在自己的臉書、IG上張貼法院要求的道歉啟事。

道歉，原本應該是心甘情願；但強制道歉則未必。會動用到法院判決來要求，往往都是不願意，往往都是被強迫後的道歉。

釋字656號解釋

過去，大法官曾在釋字656號解釋做出合憲性解釋，認為：如果以判決命加害人公開道歉，沒有涉及加害人自我羞辱等損及人性尊嚴的情事，就沒有違憲。

這個解釋雖然合憲，但也增加了一個前提「未涉及加害人自我羞辱等損及人性尊嚴之情事者」，只是大法官沒有說清楚，什麼樣的強制道歉算是讓加害人自我羞辱，什麼樣算是損及人性尊嚴。

於是，司法實務也就繼續使用強制道歉的方式，作為回復名譽適當處分的方式之一。

2018年10月，大法官再次受理強制道歉釋憲案，隔年的3月舉行公開說明會。2022年2月25日，做出憲法法庭判決，變更了656號解釋的結論，宣告違憲。並且在主文中明白表示：「適當處分」，應不包括法院以判決命加害人道歉之情形。而且，司法院釋字第656號解釋，在這個範圍內，應予變更。

涉及的基本權

釋字656號解釋認為強制道歉，涉及到言論自由的限制，憲法第11條保障人民的言論自由，言論自由也保障不表意自由。不表意的自由，又涉及到道德、倫理、正義、良心、信仰等內心之信念與價值者，攸關人民內在精神活動及自主決定權。

111年度憲判字第2號判決，除了言論自由外，另外也認為當加害人是自然人時，也涉及到憲法保障的「思想自由」，理由指出：「思想自由保障人民之良心、思考、理念等內在精神活動，是人類文明之根源與言論自由之基礎，亦為憲法所欲保障最基本之人性尊嚴，應受絕對保障，不容國家機關以任何方式予以侵害。」

審查方式

（一）言論自由：嚴格標準

理由第9段指出，強制公開道歉會干預言論自由，如果加害人是新聞媒體，還可能干預新聞自由，影響新聞媒體擔負的健全民主、公共思辨的重要功能，所以應該受到嚴格審查。

目的必須是追求「特別重要公共利益」，手段必須是達到立法目的不可或缺，而且別無較小侵害的替代手段。

理由認為強制道歉的目的在於金錢未必能填補或回復名譽，因此授權法院適當處分。這個目的雖然正當，但名譽權侵害的個案情狀不同，有些只是私人間的爭議，不影響第三人或公共利益，填補或回復被害人名譽的立法目的，能不能算是「特別重要的公共利益」，這是有疑問的。

以限制手段來說，法院應該使用足以回復名譽，而且侵害較小的適當處分，比如：合理範圍內，由加害人負擔費用，登載勝訴判決的啟事，或將判決的全部或一部登載大眾媒體這樣的替代手段，而不可以用侵害程度明顯比較大的強制道歉手段。

而且對加害人來說，心口不一的道歉，是不是真的可以填補損害，也是有疑問的，所以法院以判決要求公開道歉，即便沒有如656號解釋提及的「加害人自我羞辱等損及人性尊嚴之情事」，也不是不可或缺的最小侵害手段。

在這裏，大法官變更了656號解釋的結論。

（二）思想自由：絕對保障

理由第14段引用了釋字第567號解釋：「縱國家處於非常時期，出於法律規定，亦無論其侵犯手段是強制表態，乃至改造，皆所不許，是為不容侵犯之最低限度人權保障。」

當國家在非常時期，都不能強制要求人民表態了，何況是平常的時候。強制道歉對自然人來說，會干預個人良心、理念等在內精神活動及價值決定的思想自由。

禁止沈默、強制表態，已經將法院的法律上判斷，強制轉化為加害人對自己的道德判斷，也就會產生「自我否定、甚至自我羞辱」的負面效果，必定損及道歉者的內在思想、良心及人性尊嚴，侵害思想自由。

但思想自由，並不適用在法人，只有自然人可以主張思想與良心自由，法人可以主張的是前面提到的「言論自由」或「新聞自由」。

本文經一起讀判決授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航