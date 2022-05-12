《娛樂已死未？》：2021年，由姜濤開始

1. 一個現象：姜濤很紅（同時，MIRROR好幾位成員都好紅）。然後有人會就這個現象發問：姜濤點解會紅？「點解會紅」這問題某程度上其實是在問：憑乜紅？

2. 於是有好多人去找原因，並整理出很多原因，但其實就算有人好有耐性地去問每一個姜糖，將每一個姜糖喜愛姜B（注意，我說的是姜B，不是阿B）的原因List出來，整理成數據，將當中最多人提及的幾個原因，綜合成一條「姜濤方程式」，這條所謂方程式，有用嗎？你可以照著這條方程式複製另一個拍得住姜濤咁紅的年輕偶像嗎（「偶像」一詞純粹中性，不含任何貶義）？

3. 就像高中時讀歷史，教科書會將朝代更替的種種原因點列出來，似乎已經很清楚地一一交代某朝代為何覆亡，而某班人又為何能夠取而代之，從而改寫歷史，但這些原因，都是事後才由史家去找出來，經過好多年後再被寫教科書的人，綜合成一點點，方便學生如我去死背爛背，但即使有學生將這些原因背到爛熟，不代表他就能夠揭竿起義改朝換代，這些原因不能夠在任何時候都足以成為條件，改變歷史——這些原因，都跟所發生的時代密不可分。

4. 時代是一種由不得人去控制的重要條件。

5. 但每一個人又的確參與著時代，共同地參與時代。

6. 現在回看2018年，第一屆《全民造星》舉辦時，有理由相信只是想製作一個show，吸引人去睇個台——或許可能也有想過勝出者有朝一日能衝擊娛樂圈（香港流行樂壇的確是附屬於娛樂圈，其實流行樂壇從來都是附屬於娛樂圈，因為要流行，就需要人氣），但只是幻想，或癡想。

7. 結果真的發生了。當然有人會說，今時今日香港流行樂壇已經不再馨香，姜濤（或其餘MIRROR成員）紅極，都一定不會像當年張國榮般紅，但既然你都識得講今時今日，姜濤（及其餘MIRROR成員）所面對的時代環境，已經不是張國榮當年所面對的，而香港的地位亦已經不像Leslie最紅時的境況，這種類比，根本不成立，不存在任何意義。

8.如果真的要做類比，反而會令人反思過去某些所謂紅歌手，竟然咁都紅到——他們唱的大部分是改編歌，他們懶係用心演繹的歌詞也只是填詞人心聲，他們根本沒有話想說，他們亦未必知道自己要去說甚麼，一個引吭高歌「就讓一切隨風」的人，就真的能夠做到讓一切隨風嗎？這只是黃霑的心聲而已。偏偏這種（隨時九唔搭八的）人就是能夠紅到，受歡迎，因為巧合地正中了時代所需——成為了參與著那時代某一班人的需要。

9. 邊個紅邊個被喜愛，是基於一種需要，某某被愈多人需要，他／她就愈被喜愛。然後，回想過去香港樂壇幾次改朝換代，都是源於人心的需要，不是唱片或娛樂公司有能力操縱改朝換代的發生，而只是他們旗下的人或將要谷的新人，咁啱地，呼應了這種人心需要。為何曾經有好長的一段時間再沒有這種改朝換代發生？原因是，再沒有人關心香港樂壇（和娛樂圈），誰紅誰不紅？是但啦。終於到了今時今日，姜濤成為我最喜愛歌手，《男排女將》有口碑，Ian和保錡的緋聞會再被人關注，這些，都是人氣的證明。姜濤不紅，未必天理不容；姜濤咁紅，民心共融。

10. 人氣既實在但也可以是虛的，坐擁人氣後能否去到另一個層次，還看個人。

書籍介紹

本文摘錄自《娛樂已死未？》，蜂鳥出版

圖片來源：蜂鳥出版

作者：月巴氏

後2019年的香港，

娛樂不只是娛樂，娛樂不止於娛樂。

投射喜怒，寄託希望，咬牙切齒，搖旗吶喊，

由娛樂看／到香港，開到荼蘼，還是不死？

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin