《娛樂已死未？》：2021年，由姜濤開始
我們想讓你知道的是
要看這篇文，有個先要條件：你必需知道姜濤是誰。你說你唔知道你睇唔到？你咁叻，我幫你唔到。
1. 一個現象：姜濤很紅（同時，MIRROR好幾位成員都好紅）。然後有人會就這個現象發問：姜濤點解會紅？「點解會紅」這問題某程度上其實是在問：憑乜紅？
2. 於是有好多人去找原因，並整理出很多原因，但其實就算有人好有耐性地去問每一個姜糖，將每一個姜糖喜愛姜B（注意，我說的是姜B，不是阿B）的原因List出來，整理成數據，將當中最多人提及的幾個原因，綜合成一條「姜濤方程式」，這條所謂方程式，有用嗎？你可以照著這條方程式複製另一個拍得住姜濤咁紅的年輕偶像嗎（「偶像」一詞純粹中性，不含任何貶義）？
3. 就像高中時讀歷史，教科書會將朝代更替的種種原因點列出來，似乎已經很清楚地一一交代某朝代為何覆亡，而某班人又為何能夠取而代之，從而改寫歷史，但這些原因，都是事後才由史家去找出來，經過好多年後再被寫教科書的人，綜合成一點點，方便學生如我去死背爛背，但即使有學生將這些原因背到爛熟，不代表他就能夠揭竿起義改朝換代，這些原因不能夠在任何時候都足以成為條件，改變歷史——這些原因，都跟所發生的時代密不可分。
4. 時代是一種由不得人去控制的重要條件。
5. 但每一個人又的確參與著時代，共同地參與時代。
6. 現在回看2018年，第一屆《全民造星》舉辦時，有理由相信只是想製作一個show，吸引人去睇個台——或許可能也有想過勝出者有朝一日能衝擊娛樂圈（香港流行樂壇的確是附屬於娛樂圈，其實流行樂壇從來都是附屬於娛樂圈，因為要流行，就需要人氣），但只是幻想，或癡想。
7. 結果真的發生了。當然有人會說，今時今日香港流行樂壇已經不再馨香，姜濤（或其餘MIRROR成員）紅極，都一定不會像當年張國榮般紅，但既然你都識得講今時今日，姜濤（及其餘MIRROR成員）所面對的時代環境，已經不是張國榮當年所面對的，而香港的地位亦已經不像Leslie最紅時的境況，這種類比，根本不成立，不存在任何意義。
8.如果真的要做類比，反而會令人反思過去某些所謂紅歌手，竟然咁都紅到——他們唱的大部分是改編歌，他們懶係用心演繹的歌詞也只是填詞人心聲，他們根本沒有話想說，他們亦未必知道自己要去說甚麼，一個引吭高歌「就讓一切隨風」的人，就真的能夠做到讓一切隨風嗎？這只是黃霑的心聲而已。偏偏這種（隨時九唔搭八的）人就是能夠紅到，受歡迎，因為巧合地正中了時代所需——成為了參與著那時代某一班人的需要。
9. 邊個紅邊個被喜愛，是基於一種需要，某某被愈多人需要，他／她就愈被喜愛。然後，回想過去香港樂壇幾次改朝換代，都是源於人心的需要，不是唱片或娛樂公司有能力操縱改朝換代的發生，而只是他們旗下的人或將要谷的新人，咁啱地，呼應了這種人心需要。為何曾經有好長的一段時間再沒有這種改朝換代發生？原因是，再沒有人關心香港樂壇（和娛樂圈），誰紅誰不紅？是但啦。終於到了今時今日，姜濤成為我最喜愛歌手，《男排女將》有口碑，Ian和保錡的緋聞會再被人關注，這些，都是人氣的證明。姜濤不紅，未必天理不容；姜濤咁紅，民心共融。
10. 人氣既實在但也可以是虛的，坐擁人氣後能否去到另一個層次，還看個人。
書籍介紹
本文摘錄自《娛樂已死未？》，蜂鳥出版
作者：月巴氏
後2019年的香港，
娛樂不只是娛樂，娛樂不止於娛樂。
投射喜怒，寄託希望，咬牙切齒，搖旗吶喊，
由娛樂看／到香港，開到荼蘼，還是不死？
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
選擇小孩喜歡喝的調味乳，你有注意過乳原料是「生乳」或「奶粉」嗎？
我們想讓你知道的是
營養師Emma提醒，挑選調味乳時，在濃郁奶香、香甜好喝的基礎下，應注意乳原料的種類，使用優質生乳、保有鮮乳營養價值的調味乳，才是聰明的選擇。
濃郁奶香、香甜好喝的調味乳，是許多小孩的心頭好。為了讓孩子能攝取到蛋白質與鈣質，又能帶給孩子開心的日常飲食體驗，不少家長會選擇讓孩子喝調味乳。不過，你知道調味乳的乳原料不一定都是「生乳」嗎？
一樣都是調味乳，但其實乳原料大不同
調味乳，根據國家標準（CNS3057）的定義為：使用50%以上之生乳、鮮乳或保久乳為主要原料，添加調味料等加工製成，才是調味乳。不過，營養師Emma說明，因為廠商可能會為了行銷需求將產品命名為「調味乳飲」、「OO乳飲」、「OO牛乳」、「OO牛奶」等品名；提醒消費者可以透過包裝封面上的標示來分辨，如果乳原料是符合國家標準定義，在包裝封面處就會有「調味乳」字樣的清楚標示。
另外一個小知識，從產品的營養成分標示處也可以辨明是否為調味乳。坊間販售的各種調味乳品，乳原料可分為兩種：有的以生乳作為乳原料，如使用100%瑞穗鮮乳®的瑞穗調味乳；有的則使用奶粉，就只能稱作為乳飲品，並非符合國家標準定義的調味乳。
「消費者可留意營養成分標示，寫得愈前面的成分，佔比愈多。例如瑞穗調味乳的主成份是生乳，其他調味乳飲品的主成份可能是水和奶粉。」營養師Emma進一步解釋，若只看主原料的「天然生乳」與「加工製成的奶粉」，最主要是製作程序有所不同。
奶粉，是生乳經過濃縮、噴霧乾燥的程序製程，過程中會流失部分營養素（如維生素B12等），但是蛋白質與鈣質等營養，基本上與鮮乳並不會有太明顯差距。
生乳、奶粉營養價值差不多？如何選擇調味乳？
營養師Emma表示，雖然從營養學角度來看，調味乳品的兩大乳原料「生乳、奶粉」的營養價值沒有明顯的差異，但採用生乳製成的調味乳，會更貼近生乳的原始本真風味，符合當今消費者的飲食潮流與需求。
「使用生乳製程的調味乳，整體調和配方較簡單，能喝得到鮮乳的新鮮口感。使用奶粉製成的調味乳飲，則因為奶粉製程的關係，通常會有一種『烹調味』。
營養師Emma補充，廠商選擇以生乳或是奶粉作為乳原料，在成本上，兩者有很大的不同（生乳成本較高，奶粉成本較低）。此外，相較奶粉乳飲品，鮮乳調味乳更喝得到鮮乳的新鮮口感。
營養師建議：挑選調味乳，選擇使用大廠優質生乳的尤佳
除了追求調味乳中的「生乳價值」，營養師Emma也提到，若消費者希望可以再多一層食安保障，建議可以選擇有優質生乳乳源、嚴謹品管流程，甚至有得獎認證的大品牌。例如：瑞穗調味乳所使用的乳原料，100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，有嚴謹的金獎團隊層層呵護，從牧場源頭到成品嚴格把關，更獲得「ITI風味絕佳獎章」、「Ｍonde Selection-世界品質評鑑大賞-金獎」兩項國際大獎的殊榮，可以說是「牛奶界的米其林」。口感與品質備受國家認證與國際肯定，能讓爸媽安心又能讓孩子喝得開心。
「瑞穗調味乳具備生乳的蛋白質、鈣質，也有充足的醣量，特別適合讓孩子在運動前後飲用，補充熱量與體力。」營養師Emma建議最佳飲用時機，是作為日常運動補充飲料，或日常點心。「尤其有的孩子喜歡喝甜甜的飲料，此時與其喝一些『空熱量』（空有熱量，無營養價值）的飲料，例如汽水，不如讓他喝調味乳，慢慢改善愛喝汽水的習慣，減少再吃其他紅燈食品的可能。」
想要讓孩子的點心時間擁有兼具營養與開心的享受，不妨在生活中適度飲用、聰明搭配，讓瑞穗調味乳成為孩子開心的日常記憶。