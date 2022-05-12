《娛樂已死未？》：RubberBand給「我」聽到的
我們想讓你知道的是
當初友人向我介紹RubberBand並說主音「6號」把聲好好聽時，我記得我說：吓乜陸浩明識唱歌㗎？
1. 因為是說話，話語分不到「6號」和「六號」。至於「六號」識不識唱歌？與本文無關。
2. 說回6號。他的聲線，固然好聽，但我必需承認，當初對RubberBand實在沒太大感覺，於是友人便理所當然地以為，我是偏愛跟RubberBand同時期出道的Mr.。
3. 這個理所當然實在太過不當。為何面前有兩個選擇時就一定要二揀一？但的而且確，同樣在2008年推出首張專輯的RubberBand和Mr.，總是被拿來比較，比較可以分好多層面，比較音樂風格、比較歌曲主題、比較隊員形象，以及比較——面對社會和時代的態度。
4. 做流行歌手，真的有權只去專心演繹別人寫給你的詞，你只需努力去唱，唱一些跟社會和時代未必有關的人情事，只要感動到fans，他們覺得啱聽便可以了。社會發生了甚麼？時代正在醞釀甚麼變化？你可以有感受可以去理，但唱片公司經理人會叫你咪理。你的感受，務必隱藏。
5. 樂隊不同——留意，不是組合，「組合」只是唱片公司將幾個有潛質但又仍未能獨當一面的人拉埋一齊，那幾個人，不需要擁有共同理念（除了想紅之外），甚至不需要所謂理念。樂隊，絕對需要理念，尤其當你是玩搖滾，搖滾其中一個核心理念就是反叛，反叛衍生質疑，質疑現存的各種似乎理所當然的事物——當事物變成理所當然，事物附帶的隱藏價值也變成理所當然，一般人就在這麼一個被指為理所當然的社會生活，並去維繫這個社會的穩定（和理所當然）；流行歌手，可以附和、支持、高舉這種穩定，但搖滾，不能，搖滾的本質不容許這樣做，所以一定不會出現所謂建制樂隊，如果真的有這樣的樂隊，sorry，他們根本不配「搖滾」，是搖滾叛徒。
6. 我有聽RubberBand，不是好迷那種，只是有聽——他們作的曲，好聽，沒有Mr.那種外露的流行味（不知是幸或不幸），Mr.的流行味絕對無遠弗屆，甚至可以跨界為某連鎖快餐店新推出的潮州打冷做宣傳，絕對前無古人。
7. RubberBand從來沒有遇上這類crossover機會（不知是幸或不幸），他們的歌，我固然明白是有嘢想講，但有時會嫌講得太扭擰——扭擰可以是修辭手法，營造大量意象，卻又只停留在意象，意象講到尾都只是意象，太朦朧，不入肉。
8. 問題是時代已發展到不便入肉，入肉，隨時入獄。RubberBand沒有再簽大公司後，推出了《Hours》，那是2018年，我們還可以唱《逆流之歌》叫人加油，甚至還可以期待未來見，結果到了未來，亦即現在，見到甚麼？我們甚至再不會這晚與你逃離鬧市盛況，因為六點後不設堂食只能外賣，亦最好不要在街上出出入入，免得有人眼冤。
9. 「i」，RubberBand 2020年底推出的專輯的名字。這一年，除非你有去跳舞，又或同幾十人迫在一間酒店房開P，你肯定會無可奈何地多了獨處時間，面對你自己——你可能會想起往事，想起跟某某的first date，想起過去的自己也曾快樂過；也可能會想起現在，作為一個微小的孤島人，每天被陰濕地毒害，究竟做錯了甚麼？但你更有可能要做的是：練習說再見，因為身邊不少人都將要走了，未來有機會先再見。
10. 這一次聽RubberBand，入肉了。
書籍介紹
本文摘錄自《娛樂已死未？》，蜂鳥出版
作者：月巴氏
後2019年的香港，
娛樂不只是娛樂，娛樂不止於娛樂。
投射喜怒，寄託希望，咬牙切齒，搖旗吶喊，
由娛樂看／到香港，開到荼蘼，還是不死？
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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選擇小孩喜歡喝的調味乳，你有注意過乳原料是「生乳」或「奶粉」嗎？
我們想讓你知道的是
營養師Emma提醒，挑選調味乳時，在濃郁奶香、香甜好喝的基礎下，應注意乳原料的種類，使用優質生乳、保有鮮乳營養價值的調味乳，才是聰明的選擇。
濃郁奶香、香甜好喝的調味乳，是許多小孩的心頭好。為了讓孩子能攝取到蛋白質與鈣質，又能帶給孩子開心的日常飲食體驗，不少家長會選擇讓孩子喝調味乳。不過，你知道調味乳的乳原料不一定都是「生乳」嗎？
一樣都是調味乳，但其實乳原料大不同
調味乳，根據國家標準（CNS3057）的定義為：使用50%以上之生乳、鮮乳或保久乳為主要原料，添加調味料等加工製成，才是調味乳。不過，營養師Emma說明，因為廠商可能會為了行銷需求將產品命名為「調味乳飲」、「OO乳飲」、「OO牛乳」、「OO牛奶」等品名；提醒消費者可以透過包裝封面上的標示來分辨，如果乳原料是符合國家標準定義，在包裝封面處就會有「調味乳」字樣的清楚標示。
另外一個小知識，從產品的營養成分標示處也可以辨明是否為調味乳。坊間販售的各種調味乳品，乳原料可分為兩種：有的以生乳作為乳原料，如使用100%瑞穗鮮乳®的瑞穗調味乳；有的則使用奶粉，就只能稱作為乳飲品，並非符合國家標準定義的調味乳。
「消費者可留意營養成分標示，寫得愈前面的成分，佔比愈多。例如瑞穗調味乳的主成份是生乳，其他調味乳飲品的主成份可能是水和奶粉。」營養師Emma進一步解釋，若只看主原料的「天然生乳」與「加工製成的奶粉」，最主要是製作程序有所不同。
奶粉，是生乳經過濃縮、噴霧乾燥的程序製程，過程中會流失部分營養素（如維生素B12等），但是蛋白質與鈣質等營養，基本上與鮮乳並不會有太明顯差距。
生乳、奶粉營養價值差不多？如何選擇調味乳？
營養師Emma表示，雖然從營養學角度來看，調味乳品的兩大乳原料「生乳、奶粉」的營養價值沒有明顯的差異，但採用生乳製成的調味乳，會更貼近生乳的原始本真風味，符合當今消費者的飲食潮流與需求。
「使用生乳製程的調味乳，整體調和配方較簡單，能喝得到鮮乳的新鮮口感。使用奶粉製成的調味乳飲，則因為奶粉製程的關係，通常會有一種『烹調味』。
營養師Emma補充，廠商選擇以生乳或是奶粉作為乳原料，在成本上，兩者有很大的不同（生乳成本較高，奶粉成本較低）。此外，相較奶粉乳飲品，鮮乳調味乳更喝得到鮮乳的新鮮口感。
營養師建議：挑選調味乳，選擇使用大廠優質生乳的尤佳
除了追求調味乳中的「生乳價值」，營養師Emma也提到，若消費者希望可以再多一層食安保障，建議可以選擇有優質生乳乳源、嚴謹品管流程，甚至有得獎認證的大品牌。例如：瑞穗調味乳所使用的乳原料，100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，有嚴謹的金獎團隊層層呵護，從牧場源頭到成品嚴格把關，更獲得「ITI風味絕佳獎章」、「Ｍonde Selection-世界品質評鑑大賞-金獎」兩項國際大獎的殊榮，可以說是「牛奶界的米其林」。口感與品質備受國家認證與國際肯定，能讓爸媽安心又能讓孩子喝得開心。
「瑞穗調味乳具備生乳的蛋白質、鈣質，也有充足的醣量，特別適合讓孩子在運動前後飲用，補充熱量與體力。」營養師Emma建議最佳飲用時機，是作為日常運動補充飲料，或日常點心。「尤其有的孩子喜歡喝甜甜的飲料，此時與其喝一些『空熱量』（空有熱量，無營養價值）的飲料，例如汽水，不如讓他喝調味乳，慢慢改善愛喝汽水的習慣，減少再吃其他紅燈食品的可能。」
想要讓孩子的點心時間擁有兼具營養與開心的享受，不妨在生活中適度飲用、聰明搭配，讓瑞穗調味乳成為孩子開心的日常記憶。