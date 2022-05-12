《娛樂已死未？》：RubberBand給「我」聽到的

1. 因為是說話，話語分不到「6號」和「六號」。至於「六號」識不識唱歌？與本文無關。

2. 說回6號。他的聲線，固然好聽，但我必需承認，當初對RubberBand實在沒太大感覺，於是友人便理所當然地以為，我是偏愛跟RubberBand同時期出道的Mr.。

3. 這個理所當然實在太過不當。為何面前有兩個選擇時就一定要二揀一？但的而且確，同樣在2008年推出首張專輯的RubberBand和Mr.，總是被拿來比較，比較可以分好多層面，比較音樂風格、比較歌曲主題、比較隊員形象，以及比較——面對社會和時代的態度。

4. 做流行歌手，真的有權只去專心演繹別人寫給你的詞，你只需努力去唱，唱一些跟社會和時代未必有關的人情事，只要感動到fans，他們覺得啱聽便可以了。社會發生了甚麼？時代正在醞釀甚麼變化？你可以有感受可以去理，但唱片公司經理人會叫你咪理。你的感受，務必隱藏。

5. 樂隊不同——留意，不是組合，「組合」只是唱片公司將幾個有潛質但又仍未能獨當一面的人拉埋一齊，那幾個人，不需要擁有共同理念（除了想紅之外），甚至不需要所謂理念。樂隊，絕對需要理念，尤其當你是玩搖滾，搖滾其中一個核心理念就是反叛，反叛衍生質疑，質疑現存的各種似乎理所當然的事物——當事物變成理所當然，事物附帶的隱藏價值也變成理所當然，一般人就在這麼一個被指為理所當然的社會生活，並去維繫這個社會的穩定（和理所當然）；流行歌手，可以附和、支持、高舉這種穩定，但搖滾，不能，搖滾的本質不容許這樣做，所以一定不會出現所謂建制樂隊，如果真的有這樣的樂隊，sorry，他們根本不配「搖滾」，是搖滾叛徒。

6. 我有聽RubberBand，不是好迷那種，只是有聽——他們作的曲，好聽，沒有Mr.那種外露的流行味（不知是幸或不幸），Mr.的流行味絕對無遠弗屆，甚至可以跨界為某連鎖快餐店新推出的潮州打冷做宣傳，絕對前無古人。

7. RubberBand從來沒有遇上這類crossover機會（不知是幸或不幸），他們的歌，我固然明白是有嘢想講，但有時會嫌講得太扭擰——扭擰可以是修辭手法，營造大量意象，卻又只停留在意象，意象講到尾都只是意象，太朦朧，不入肉。

8. 問題是時代已發展到不便入肉，入肉，隨時入獄。RubberBand沒有再簽大公司後，推出了《Hours》，那是2018年，我們還可以唱《逆流之歌》叫人加油，甚至還可以期待未來見，結果到了未來，亦即現在，見到甚麼？我們甚至再不會這晚與你逃離鬧市盛況，因為六點後不設堂食只能外賣，亦最好不要在街上出出入入，免得有人眼冤。

9. 「i」，RubberBand 2020年底推出的專輯的名字。這一年，除非你有去跳舞，又或同幾十人迫在一間酒店房開P，你肯定會無可奈何地多了獨處時間，面對你自己——你可能會想起往事，想起跟某某的first date，想起過去的自己也曾快樂過；也可能會想起現在，作為一個微小的孤島人，每天被陰濕地毒害，究竟做錯了甚麼？但你更有可能要做的是：練習說再見，因為身邊不少人都將要走了，未來有機會先再見。

10. 這一次聽RubberBand，入肉了。

書籍介紹

本文摘錄自《娛樂已死未？》，蜂鳥出版

圖片來源：蜂鳥出版

作者：月巴氏

後2019年的香港，

娛樂不只是娛樂，娛樂不止於娛樂。

投射喜怒，寄託希望，咬牙切齒，搖旗吶喊，

由娛樂看／到香港，開到荼蘼，還是不死？

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin