台灣職籃P.LEAGUE+與T1 League應援文化與主客場屬地經營生態比較

文：林廷燁

台灣在這一兩年以來打造出與以往不同的籃球文化樣貌，除了2020年創建暌違20－30年以來第一個職業籃球聯盟「P. LEAGUE+」之外，更於去年6月左右創立國內第二個職業籃球聯盟「T1 League」。

這兩個聯盟皆打造屬地主義，也就是所謂分明的「主客場制」，藉由球團經營以及行銷操作手法的力量，不但吸引當地球迷進場應援，同時呈現出專屬支持屬地球隊之特定球迷。

這兩個職業聯盟的出現，再加上過去延續至今的SBL非職業聯盟，三個聯盟總共17支球隊共同打造出台灣籃球市場。從外界角度來講，三個聯盟結合打造出的籃球市場確實為台灣運動增添新篇章。

然而目前綜觀來看，我認為各聯盟之間的競爭力出現極大差異，勢必會出現某一個聯盟會被迫淘汰的命運，而首先那個會被迫淘汰掉的聯盟，當然歸屬現今非職業籃球聯盟的SBL莫屬。

畢竟除了以上所提及之多種元素之外，多數在SBL奮鬥之著名球星紛紛加盟職業聯盟，使得SBL成為籃球二、三軍實力的業餘聯盟。籃協對於SBL以極度不用心之卑劣態度的經營，加上每場球迷進場人數與其應援文化熱絡氛圍完全不如其他兩個職業聯盟的情形下走向沒落。

個人可以肯定的是，兩個職業化聯盟的出現，不僅為台灣注入新活力，也為籃球運動文化邁向新篇章。

P.LEAGUE+職業籃球聯盟：台灣籃球市場復甦與應援聲響文化之重現

誠如前面所提，運動文化中的「主客場制」屬地主義的建置成為全球拓展運動文化商業化的基本元素。當中聯盟和球團共同推動地域性的行銷手法，包含電視轉播權的關注，還是招募球星加盟製作商品販賣賺取更多利潤，都是成為熱絡台灣籃球市場的一大步。

今年球季P. LEAGUE+（下簡稱：P聯盟）的各隊主場票房皆開出門紅，包含新竹縣立體育館主場的攻城獅、台北和平籃球館為主場的富邦勇士、新北新莊體育館之新北國王、高雄鳳山主場之鋼鐵人隊、桃園主場之領航猿以及今年新球季改遷至台中洲際迷你蛋小主場的台新夢想家。

雖然全台籃球體育館的數量以及容量人數仍然有限，不過在各球團用心經營打造，以及在比賽中營造強大應援氛圍下，呈現每場都締造滿場的紀錄。這種熱潮完全勝過去年剛成立之「T1職業籃球聯盟」。

Photo Credit: PLG官網

《ETtoday新聞雲》先前有撰寫報導此現象：

台灣職籃舞台在2021-22賽季，正式邁入雙職籃聯盟並存狀態，包括邁入第2季的PLG職籃，以及首季上路的T1職籃，兩聯盟正面對決情況下，人氣、票房及討論度都成為比較話題。PLG職籃在上半季6隊主場票房明顯開出紅盤，根據聯盟官方數據，上半季例行賽平均「滿座率」達到81.6％，可說是相當亮眼表現（杜奕君，2022年2月5日）。

去年剛成立之P聯盟，在各球隊用心實行的主場經營行銷，以及高強度球賽內容本質的加持下，塑造出場場滿座的盛況。

從中我們可以看到球團深耕於專一主場，經由長時間的經營累積下吸引屬地球迷進場應援。至今我們可以看到各隊主場應援聲響文化的建構方式，比起棒球運動來說是較為簡略的。

在球場裡球迷都可以聽到現場DJ主要以播放多樣且讓人感到熟悉的電子音樂，搭配簡單的「防守」、「Defense」，以及球隊相關之簡易口號帶領滿場球迷喊聲。

此外，再加上球迷在口號喊聲的時候並齊敲打加油棒和拍手打節拍，呈現出具有節奏感的應援聲響文化。球賽中的高低起伏，包含球員的傑出表現，以及他們在球場上秀出來的籃球花式技巧，皆使球迷不斷發出應援讚嘆聲。

當裁判做出對主場球隊不利判決，以及對手撞傷主隊球員時，滿場球迷也會以噓聲嗆聲伺候裁判。球迷與DJ所共同塑造出來的籃球應援聲響，讓整座室內場館裡佈滿巨大的應援能量。

儘管近幾年在疫情肆虐的情形下影響各隊主場之票房收入，不過這一年P聯盟各隊確實把屬地主義應援之正面效益徹底展現出來，讓全台球迷以各自居住之城市為認同而支持自家球隊。堅實的粉絲基礎，也讓P聯盟在全台球迷的心目中建立起台灣現今第一職業聯盟的穩固定位。

T1 League：「趕鴨子上架」缺乏新穎手段挖P聯盟牆角

去年6月左右才剛成立的第二個職籃聯盟「T1 League」，被外界主流輿論認為是看到P聯盟的成功，有意在熱絡的台灣籃球市場中分一杯羹獲取利益，想如法炮製以主客場的制度進行職業賽事。

至今比較下來，只有以高雄巨蛋為主場之高雄全家海神隊，在主場應援文化與行銷經營策略上勉強能夠吸引多位球迷進場應援，其他球隊不論是以台南嘉藥科大為主場之台鋼獵鷹、台中台體大之台中太陽、桃園中原大學之雲豹、台北天母之台啤英熊以及與P聯盟一樣在新莊為主場之新北中信特攻，都無法獲得大多屬地球迷之歸屬認同感而進場踴躍應援。

Photo Credit: T1聯盟官網

籃球迷不論是藉由電視和自媒體收看賽事轉播，還是蒞臨現場觀看賽事，皆能隱約發現，T1不但在創始之初就被冠上分一杯羹的負面形象（先天不良），各球隊承襲主場行銷經營來增進地主球迷認同的作法也力有未逮（後天不足），導致各隊每一場滿座率以及收視率票房等等都不如隔壁的P聯盟。

其中個人認為T1籃球聯盟風潮持續退燒的主要原因，除了因賽制對洋將使用較為寬鬆，而被貼上「洋將聯盟」的負面標籤，導致本土球員發揮之能力與機會不如P聯盟（P.LEAGUE+）之外，主場場地的挑選與經營，甚至如何獲得多數屬地球迷對地主球隊認同，兩大部分成為最主要的敗因。

在這兩個極大敗因之外，還有其他的問題存在。

首先就是一個縣市竟有兩支職業籃球隊以上作為主場培養地主球迷。例如，新北中信特攻隊與另一個職業聯盟之新北國王隊，都共同以新莊體育館為主場，在兩隊共用一個主場的情形下，當然有P聯盟作為掩護的新北國王隊在經營上能得到更多資源，也能獲得地主球迷之高度認同。