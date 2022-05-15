台灣職籃P.LEAGUE+與T1 League應援文化與主客場屬地經營生態比較
我們想讓你知道的是
台灣現行有兩個職業聯盟與一個半職業聯盟共有17支球隊，若要討論主客場經營的話，P聯盟又較T1更勝一籌，這就要從主場配置、球星文化、本土培養等等的面向來討論。
文：林廷燁
台灣在這一兩年以來打造出與以往不同的籃球文化樣貌，除了2020年創建暌違20－30年以來第一個職業籃球聯盟「P. LEAGUE+」之外，更於去年6月左右創立國內第二個職業籃球聯盟「T1 League」。
這兩個聯盟皆打造屬地主義，也就是所謂分明的「主客場制」，藉由球團經營以及行銷操作手法的力量，不但吸引當地球迷進場應援，同時呈現出專屬支持屬地球隊之特定球迷。
這兩個職業聯盟的出現，再加上過去延續至今的SBL非職業聯盟，三個聯盟總共17支球隊共同打造出台灣籃球市場。從外界角度來講，三個聯盟結合打造出的籃球市場確實為台灣運動增添新篇章。
然而目前綜觀來看，我認為各聯盟之間的競爭力出現極大差異，勢必會出現某一個聯盟會被迫淘汰的命運，而首先那個會被迫淘汰掉的聯盟，當然歸屬現今非職業籃球聯盟的SBL莫屬。
畢竟除了以上所提及之多種元素之外，多數在SBL奮鬥之著名球星紛紛加盟職業聯盟，使得SBL成為籃球二、三軍實力的業餘聯盟。籃協對於SBL以極度不用心之卑劣態度的經營，加上每場球迷進場人數與其應援文化熱絡氛圍完全不如其他兩個職業聯盟的情形下走向沒落。
個人可以肯定的是，兩個職業化聯盟的出現，不僅為台灣注入新活力，也為籃球運動文化邁向新篇章。
P.LEAGUE+職業籃球聯盟：台灣籃球市場復甦與應援聲響文化之重現
誠如前面所提，運動文化中的「主客場制」屬地主義的建置成為全球拓展運動文化商業化的基本元素。當中聯盟和球團共同推動地域性的行銷手法，包含電視轉播權的關注，還是招募球星加盟製作商品販賣賺取更多利潤，都是成為熱絡台灣籃球市場的一大步。
今年球季P. LEAGUE+（下簡稱：P聯盟）的各隊主場票房皆開出門紅，包含新竹縣立體育館主場的攻城獅、台北和平籃球館為主場的富邦勇士、新北新莊體育館之新北國王、高雄鳳山主場之鋼鐵人隊、桃園主場之領航猿以及今年新球季改遷至台中洲際迷你蛋小主場的台新夢想家。
雖然全台籃球體育館的數量以及容量人數仍然有限，不過在各球團用心經營打造，以及在比賽中營造強大應援氛圍下，呈現每場都締造滿場的紀錄。這種熱潮完全勝過去年剛成立之「T1職業籃球聯盟」。
《ETtoday新聞雲》先前有撰寫報導此現象：
台灣職籃舞台在2021-22賽季，正式邁入雙職籃聯盟並存狀態，包括邁入第2季的PLG職籃，以及首季上路的T1職籃，兩聯盟正面對決情況下，人氣、票房及討論度都成為比較話題。PLG職籃在上半季6隊主場票房明顯開出紅盤，根據聯盟官方數據，上半季例行賽平均「滿座率」達到81.6％，可說是相當亮眼表現（杜奕君，2022年2月5日）。
去年剛成立之P聯盟，在各球隊用心實行的主場經營行銷，以及高強度球賽內容本質的加持下，塑造出場場滿座的盛況。
從中我們可以看到球團深耕於專一主場，經由長時間的經營累積下吸引屬地球迷進場應援。至今我們可以看到各隊主場應援聲響文化的建構方式，比起棒球運動來說是較為簡略的。
在球場裡球迷都可以聽到現場DJ主要以播放多樣且讓人感到熟悉的電子音樂，搭配簡單的「防守」、「Defense」，以及球隊相關之簡易口號帶領滿場球迷喊聲。
此外，再加上球迷在口號喊聲的時候並齊敲打加油棒和拍手打節拍，呈現出具有節奏感的應援聲響文化。球賽中的高低起伏，包含球員的傑出表現，以及他們在球場上秀出來的籃球花式技巧，皆使球迷不斷發出應援讚嘆聲。
當裁判做出對主場球隊不利判決，以及對手撞傷主隊球員時，滿場球迷也會以噓聲嗆聲伺候裁判。球迷與DJ所共同塑造出來的籃球應援聲響，讓整座室內場館裡佈滿巨大的應援能量。
儘管近幾年在疫情肆虐的情形下影響各隊主場之票房收入，不過這一年P聯盟各隊確實把屬地主義應援之正面效益徹底展現出來，讓全台球迷以各自居住之城市為認同而支持自家球隊。堅實的粉絲基礎，也讓P聯盟在全台球迷的心目中建立起台灣現今第一職業聯盟的穩固定位。
T1 League：「趕鴨子上架」缺乏新穎手段挖P聯盟牆角
去年6月左右才剛成立的第二個職籃聯盟「T1 League」，被外界主流輿論認為是看到P聯盟的成功，有意在熱絡的台灣籃球市場中分一杯羹獲取利益，想如法炮製以主客場的制度進行職業賽事。
至今比較下來，只有以高雄巨蛋為主場之高雄全家海神隊，在主場應援文化與行銷經營策略上勉強能夠吸引多位球迷進場應援，其他球隊不論是以台南嘉藥科大為主場之台鋼獵鷹、台中台體大之台中太陽、桃園中原大學之雲豹、台北天母之台啤英熊以及與P聯盟一樣在新莊為主場之新北中信特攻，都無法獲得大多屬地球迷之歸屬認同感而進場踴躍應援。
籃球迷不論是藉由電視和自媒體收看賽事轉播，還是蒞臨現場觀看賽事，皆能隱約發現，T1不但在創始之初就被冠上分一杯羹的負面形象（先天不良），各球隊承襲主場行銷經營來增進地主球迷認同的作法也力有未逮（後天不足），導致各隊每一場滿座率以及收視率票房等等都不如隔壁的P聯盟。
其中個人認為T1籃球聯盟風潮持續退燒的主要原因，除了因賽制對洋將使用較為寬鬆，而被貼上「洋將聯盟」的負面標籤，導致本土球員發揮之能力與機會不如P聯盟（P.LEAGUE+）之外，主場場地的挑選與經營，甚至如何獲得多數屬地球迷對地主球隊認同，兩大部分成為最主要的敗因。
在這兩個極大敗因之外，還有其他的問題存在。
首先就是一個縣市竟有兩支職業籃球隊以上作為主場培養地主球迷。例如，新北中信特攻隊與另一個職業聯盟之新北國王隊，都共同以新莊體育館為主場，在兩隊共用一個主場的情形下，當然有P聯盟作為掩護的新北國王隊在經營上能得到更多資源，也能獲得地主球迷之高度認同。
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【影音】整理數十萬張空拍影像，就像一場馬拉松：看見・齊柏林基金會「數位典藏」計畫
我們想讓你知道的是
「透過影像為環境發聲」是齊柏林畢生在做的事，也是看見・齊柏林基金會要接力做下去的事。打造一座把台灣存起來的影像資料庫，讓齊柏林留下的影像資產得以傳承世代，「數位典藏」計畫需要你我一同支持響應。
2017年，《看見台灣》的導演齊柏林匆匆離開這個世界，留下無數珍貴空拍影像資產；這些跨越1990年代到2017年、長達25年台灣自然與人文地景變遷的真實紀錄，不只保留了台灣之美，更在學術研究、環保倡議和環境教育上有著無可取代的價值。然而，龐大的影像素材需要經過「數位典藏」才能被有效應用，因此「看見・齊柏林基金會」成立的初衷，就是為了承接數位典藏的使命，讓齊導畢生的心血，能夠世代傳承，發揮永續的影響力。經過兩年的摸索，基金會最終研擬出最合適的數位典藏計畫，不只將齊導作品數位化、分類歸檔，更要建置線上影像資料庫，並將繼續記錄台灣的使命傳承下去。
根據看見・齊柏林基金會統計，齊柏林導演在空中拍攝超過2500小時所累積的影像，約為10萬張空拍底片、50萬張數位照片，上千小時的空拍影片；要為如此龐大的影像資料建檔與整理，勢必耗費許多金錢、時間與人力。不過，只要能集結眾人之力，這一場數位典藏人員及專業志工接力的馬拉松，將會是美麗而撼動人心的一段旅程。
「數位典藏」做什麼？
數位典藏（digital archive），意思是將有保存價值的實體或非實體資料，透過數位化（諸如攝影、掃描、影音拍攝、全文輸入等）與加上屬性資料等詮釋資料（Metadata），建立數位檔案的形式，作為永久保管儲存。
而看見・齊柏林基金會的數位典藏計畫可分為三大工作線，分別為：
- 傳統底片組：挑選底片→掃描成數位檔案→建立屬性資料→歸檔
- 數位照片組：挑選照片→建立屬性資料→歸檔
- 空拍影片組：挑選影片→建立屬性資料→歸檔
除了要將齊導留下來的影像作品數位化歸檔，數位典藏計畫還包括改版建置「iTaiwan8影像資料庫」，也就是建設完整的線上影像資料庫系統，讓齊導作品更便於靈活運用，也能讓更多世人看見。
飛行2500小時累積的空拍影像，怎麼整理？
- 整理底片／數位掃描
數位典藏組專員詹宇雯的工作，是負責整理傳統底片。即便存放在防潮櫃中，傳統底片仍面臨逐漸老化褪色的壓力，需要與時間賽跑進行數位化保存；然而大多未經篩選的10萬張底片，有些因為直升機震動導致些微的畫面模糊，也有因飛行路線連續較重複的地景構圖，而詹宇雯的其中一項任務，就是拿著放大鏡一一檢視精挑，並標註定位和勘誤照片資訊。
「整理底片最常發生的問題就是人工出錯，因為以前留下的資料可能是齊導或其他志工整理出來、用手寫的，貼紙可能貼錯或資料寫錯。」詹宇雯說起某次經驗，當時有一張台北車站的照片被貼了很多年份，為了找出正確年份，她試圖辨識照片裡招牌跑馬燈上的氣溫、股市市值等資料，交叉比對推斷出正確年份。雖然偶有這種偵探辦案一樣的趣事，但大多數時候是耗費專注度與眼力的過程。
完成底片挑選的階段，接著進到底片掃描數位化。然而，這步驟並不容易，除了整體的影像品質控制與檔案管理，齊柏林導演留下的底片最遠距今至少11年，老化褪色的底片容易出現色彩偏誤，須進行色彩還原，再修掉畫面上的髒點、存成解析度高的數位影像才算完成。
- 建立屬性資料
所謂「建立屬性資料」，其實就是為影像添增各種描述紀錄的資訊，有了這些資訊，龐大的影像資料才能被有效率的搜尋、管理。數位典藏組副組長陳宣穎表示，以齊導拍攝的影像為例，包含：拍攝主題、地點及詮釋地景的關鍵字都屬於此範疇；而其中投入最多時間的便是「定位」和「建立關鍵字」這兩項任務。
「定位」指的是找出拍攝主體所在地點和座標，有時可透過既有的飛行軌跡紀錄來推測，但更多時候是在沒有軌跡紀錄的狀態下，憑藉地理知識及照片上的蛛絲馬跡判讀位置。如果影像拍攝年代久遠，或是地景變化很大，就需要運用更多歷史圖資或佐證資料去搜索、推論。
「我們要一張一張照片判讀，建立屬性資料。像是早期的傳統相機沒有定位功能，常常看到照片中只有一大片山稜線，此時我們就要仔細比對地圖、衛星影像，想辦法查找，盡可能貼近正確。」陳宣穎說。
「建立關鍵字」看起來似乎相對輕鬆，然而事實上，光是決定有哪些關鍵字可以使用，就是一門功夫。第一步必須辨認影像中的景物，例如一塊農田種植的是什麼作物，就必須蒐集其他資料輔助判斷；其次，由於空拍照片尺度不一，在畫面中佔比多大的景物需要設立關鍵字，也需要經過討論訂定規則；最後，還必須從使用者的角度思考，依據一般人的搜尋習慣設立關鍵字。
因此，在建立屬性資料的過程中，看見・齊柏林基金會也特別諮詢多位專家，共同研究規劃出適合台灣空中影像的關鍵字建置邏輯，並以此基礎進行分門別類、校正檢核，確保影像被妥善歸納及運用。
- 影音資料典藏
相較於照片整理，動態影片的典藏工程更為多元複雜。首先，要針對近千小時空拍影片進行盤點，接著進行特殊格式轉檔與備份，再逐步建立邏輯編碼、標示檔案管理方式，以推動後續屬性資料建立。
「影片整理最大的兩個挑戰，其一是影片內容橫跨的範圍很大，導演可能是台中起飛、屏東降落，因此要去判斷每個影片節點的地景定位；其二是飛機上升的垂直範圍很大、晃動又劇烈，有時候會遇到『果凍效應1』致使內容失真。」影音製作組專員鄭宇程說明，由於各時期的影片拍帶檔案格式、影像內容品質、影片時長都不同，大大增加了管理建檔難度。
加入數位典藏的馬拉松，傳承接棒台灣之美
從一步步定義操作流程、統一色彩管理語言、購置影像處理設備等，到培訓志工與實習生、讓人力支援一步到位、避免巨量資料的協作過程中出現錯誤，都是數位典藏計畫的範疇。多元內容創意部副總監王俐文表示，「數位典藏」四個字說來簡單，但過程繁複龐雜，需要所有人一致的專注、耐心、細心、以及熱忱。
「iTaiwan8影像資料庫」作為看見・齊柏林基金會數位典藏計畫的目標之一，改版上線只是第一步，接下來除了完成龐大影像資料的典藏，更大的挑戰是要繼續記錄台灣，讓影像不會只停留在2017年。
「透過影像為環境發聲」是齊導畢生在做的事，也是基金會要接力做下去的事。而數位典藏計畫，就是齊導生命的延續，也是基金會動力的源頭。要打造一座把台灣存起來的影像資料庫並不容易，看見・齊柏林基金會亟需各界的支持，共同建置屬於台灣最美的影像資料庫。讓我們一起守護齊柏林留下的影像資產，讓土地脈動的珍貴影像得以傳承世代，發揮更多價值。
註1：果凍效應（rolling shutter）是數位相機CMOS感光元件的一種效應，當使用電子快門來拍攝高速移動的物件時，原本垂直的物件拍攝出的畫面卻為傾斜甚至變形。（資料來源：維基百科）