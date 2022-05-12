鼓動親中台人嘲諷台灣防疫，中國「以疫謀亂」認知作戰又在蠢蠢欲動
我們想讓你知道的是
最想看到台灣因為疫情出現社會混亂的便是中國政府，而去年中國阻撓台灣對外購買疫苗的經驗還殷鑑不遠，如今這些烏合之眾再次把同樣的模式套用在快篩劑，他們是真認同中國的防疫政策跟成果嗎？其實非也。
台灣疫情升溫，確診人數邁入五位數，不過多以輕症或無症狀為主，由於病毒傳播的特性與過去不同，以及國內疫苗施打率穩定提高，為了能維持醫療量能，以及確保社會經濟正常運作，疫情指揮中心早已滾動調整防疫策略，國人已將口罩、酒精等視為日常必備物資。
然而，近日，社會大眾開始積極購買「快篩劑」，政府為了讓民眾能順利購得快篩劑，實施「快篩實名制」來解決篩劑供需的問題。
無奈的是，中國政府與國內第五縱隊竟藉機利用民眾排隊購買篩劑的現象，對台進行認知作戰，複製前年抨擊「口罩實名制」及去年「疫苗引進」的手法，一來假好心要提供台灣快篩劑，二來試圖製造台灣社會混亂來破壞社會對政府的信任。中國官媒《人民日報》海外版更刊登專文，直指台灣「快篩劑之亂」是民進黨政府在「趁疫打劫」，這種見獵心喜的謬論，一再施「以疫統戰」的手法，實在讓人不屑。
中套用口罩疫苗手法，諷快篩劑對台統戰
生活在台灣，無論是哪個政黨、組織或個人，應當會以整體台灣國家利益去思考任何決策，而不會無的放矢或利用民眾的不安感來進行政治鬥爭。換言之，最想看到台灣因為疫情出現社會混亂的便是中國政府。
去年中國阻撓台灣對外購買疫苗的經驗還殷鑑不遠，當時便有親中人士建議引進中國製疫苗，如今這些烏合之眾再次把同樣的模式套用在快篩劑，想必也會有人會跳出來，表示將配合引進中國製快篩劑。
問題是，台灣社會必須看清事實，倘若去年引進中國製疫苗，那麼恐怕現在疫情的傳播範圍與速度會加倍，再看看當初那些疾呼接受中國疫苗統戰的人士，大多數都選擇施打「非中國製」的疫苗，同樣的現象也可能會再度出現在他們所營造出的「快篩劑議題」。
對他們來說，他們不缺快篩劑，也必然不會使用中國製的篩劑，躲在家裡配合中國傳播「政治疫情」，背後的政經利得才重要。
更別說，「快篩劑」並非「防疫物資」，家裡屯多少劑篩劑並無法阻卻病毒的傳播，「快篩劑」的目的是要用來「初步」確認自己是否染疫，而防疫還是有賴「施打疫苗」、「出門戴口罩」、「勤洗手及酒精消毒」等條件才行，就算快篩陽性，仍需要具醫療專業的確診診斷及醫治，以及隔離和自主檢康管理的配合。這也是為何政府採取「快篩實名制」的主要考量，民眾不需要天天快篩，但必須隨時保持防疫意識。
當越來越多名不見經傳的人開始嘲諷台灣防疫，就要開始防範中國操弄假訊息
中國政府並不樂見台灣防疫有成，更遑論自己早被疫情慘狀淹沒，中國各地封城情事頻傳，抨擊台灣出現快篩劑之亂，為的就是要轉移內部壓力，也要藉此來削弱台灣政府防疫政策的效力，所以才會鼓動那些名不見經傳的旅中台灣人嘲諷台灣防疫現象。
可悲的是，台灣內部竟也有人會配合演出。他們是真認同中國的防疫政策跟成果嗎？其實非也，這些人大多數不會選擇去中國被清零，如果不是為了意識型態，那就是為了反對而反對。
全球都深受疫情肆虐的傷害，每個國家都在學習如何因應這波長達快三年的公衛挑戰，很難去評價哪個國家所採取的防疫模式最好，但是，至少在決定防疫路線的時候，可以避免最差的政策選擇。中國必須有充足的快篩劑，是因為採取極端的「動態清零」路線，寧可滿足統治者維護獨裁制度的優越性，人道風險、人民生活都可以為了政權穩定而犧牲，所以中國把快篩劑當成統治工具，人民只能莫名配合篩好篩滿。
對台灣來說，政府提供正確、透明的疫情資訊相當重要，這也是中國政府最難為的罩門，針對中國利用台灣疫情進行認知作戰的挑戰，我政府應當即時給予回應，以利國人分辨訊息的真偽。
同時，台灣應當強化正確防疫措施與觀念的宣傳，例如對於快篩劑的使用，不同於口罩的防疫作用，以及應鼓勵民間增加更多可以購買快篩的管道，以及針對只要符合緊急授權的快篩劑便可進口，需要對外詳加說明，以免被有心人士刻意栽贓，避免民眾因錯誤認知而搶購囤貨，進而經濟受損，面對中國及國內親中協力者的認知作戰，在疫情的關鍵時刻，更不能怠慢輕忽。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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中英雙語節目主持人路怡珍：把每一次回家當成充電的旅行、期待每一次回家的時候
我們想讓你知道的是
在離開主播台後便轉型成全方位主持的路怡珍，時常得在不同身份之間轉換，每天還需要快速掌握國際議題、商業科技趨勢等相關知識。儘管身處在緊湊的工作節奏及壓力下，路怡珍未曾被打亂她一貫的從容與自信，甚至還能維持她所堅持的「質感生活」，箇中秘訣就在於「住顏‧有樹」。
「當世界還在沉睡，我卻早在享受碧綠的河水與自然的景觀，用一早的晨間活動，豐富我的質感生活。」對忙碌的中英雙語節目主持人路怡珍來說，在快步調的都會節奏下，回家該是一種放鬆充電的享受，尤其是居住在享有交通便利、離囂不離城的大自然中，營造出悠活自在的度假感更成為她放鬆自我、快速充電的溫暖歸處。
在離開主播台後便轉型成全方位主持的路怡珍，除了國內外論壇主持、即時口譯、自製英語專訪節目外，2021年初也開始在Clubhouse和浩爾共同主持《全球串連早安新聞》，節目在Podcast總排行榜蟬聯一週冠軍；也因為如此，時常得在不同身份之間轉換的她，每天還需要快速掌握國際議題、商業科技趨勢等相關知識。儘管身處在緊湊的工作節奏及壓力下，路怡珍未曾被打亂她一貫的從容與自信，甚至還能維持她所堅持的「質感生活」，箇的秘訣就在於「住顏‧有樹」。
以四季更迭的不同樣貌，營造讓人充滿能量的生活環境
說起大台北地區最離囂不離城的地方，非淡水莫屬。談及自己對淡水的印象，路怡珍表示，「小時候第一次的校外教學，就是在淡水，它是一個記憶的綜合體，不僅有特殊的街市、人文，還有傳統，還因離紅樹林很近，校外教學的老師仔細地介紹各種自然的景觀，是記憶中非常特別且鮮明的印象。」直至今日，在大台北地區生活的她，當與時間競賽的新聞工作帶來龐大的壓力時，「只要想到放鬆，不論是視角上或心情上的轉變，就會想起淡水帶給我的感受記憶。」
許多人會將旅行做為紓解壓力的一種方式，路怡珍也是，然而她也分享了另一種思維，「對於旅行來說，我們不需要去到新的地方，我們需要的是新的眼光。」她進一步解釋，「在生活之處，即便地理位置沒有變動，但是可以看到大自然一年四季更迭的不同樣貌，就是一個能夠重新療癒、重新充滿能量的生活環境。」
女性購屋必備三要素：安全、安靜、安定
因此，在居住環境的選擇上，從女性視角出發，路怡珍指出有三個「安」必需被滿足，分別是：安全、安靜與安定。「首先，對女性來說，無論是出國或是在外工作、下班聚餐，無論多晚回家，在回家的路上或過程中，安全一定是首要，而便捷的交通運輸便能解決這個痛腳。我有不少外國朋友相當驚豔於大台北地區的捷運，便利效率又很安全。」
再者，每一個人身上都有很多不同的壓力，自然會希望到了一個地方之後，就能安安靜靜地找到自己的歸屬，遠離這種城市喧囂的感覺。「至於第三個『安』，是我覺得最重要的，因為現在環境不穩定的變動太多了，更需要在一個自己居家的地方感受到安定，那種安定可能來自於大自然，也可能來自於跟家人有品質地相處，或者就是跟自己有一個心靈SPA的旅行。」路怡珍說，「其實簡單來說，就是利用各種設計的巧思，或是氣氛的營造讓居家環境及空間呈現出安全安靜安定的感覺。如此一來，在家不僅能享受質感生活，也能重新獲得療癒、重新充滿能量。」
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工作生活的壓力無所不在，路怡珍表示若每個人都能經營好自己的生活，就會有力量去照顧和愛身邊的人，「所以居家空間及環境相當重要，若能備齊這些要素，我會很珍惜，並把每一次回家當成一個充電的旅行，也會很期待每一次回家的時候。」
山水成畫、大樹造屋，「森原樹」一站進北市打造質感森活
將自然、陽光與綠意引進居住空間的「森原樹」，讓居住社區變成一個充滿能量的大自然，也讓住戶從進入社區、回到家的過程中就能放鬆自我，恣意徜徉在樹林帶來的清新氛圍裡，為住戶帶來愜意安靜的安定力量。而鄰近竹圍捷運站，便捷又安全的交通，一站進北市，輕鬆切換場景，享受離囂不離城的便利外，對於重視生活品質的族群而言，更享有同樣位於捷運紅線，卻不到士林一半價格的甜美房價，更容易實現「住顏．有樹」的質感生活。
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