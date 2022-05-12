鼓動親中台人嘲諷台灣防疫，中國「以疫謀亂」認知作戰又在蠢蠢欲動

台灣疫情升溫，確診人數邁入五位數，不過多以輕症或無症狀為主，由於病毒傳播的特性與過去不同，以及國內疫苗施打率穩定提高，為了能維持醫療量能，以及確保社會經濟正常運作，疫情指揮中心早已滾動調整防疫策略，國人已將口罩、酒精等視為日常必備物資。

然而，近日，社會大眾開始積極購買「快篩劑」，政府為了讓民眾能順利購得快篩劑，實施「快篩實名制」來解決篩劑供需的問題。

無奈的是，中國政府與國內第五縱隊竟藉機利用民眾排隊購買篩劑的現象，對台進行認知作戰，複製前年抨擊「口罩實名制」及去年「疫苗引進」的手法，一來假好心要提供台灣快篩劑，二來試圖製造台灣社會混亂來破壞社會對政府的信任。中國官媒《人民日報》海外版更刊登專文，直指台灣「快篩劑之亂」是民進黨政府在「趁疫打劫」，這種見獵心喜的謬論，一再施「以疫統戰」的手法，實在讓人不屑。

中套用口罩疫苗手法，諷快篩劑對台統戰

生活在台灣，無論是哪個政黨、組織或個人，應當會以整體台灣國家利益去思考任何決策，而不會無的放矢或利用民眾的不安感來進行政治鬥爭。換言之，最想看到台灣因為疫情出現社會混亂的便是中國政府。

去年中國阻撓台灣對外購買疫苗的經驗還殷鑑不遠，當時便有親中人士建議引進中國製疫苗，如今這些烏合之眾再次把同樣的模式套用在快篩劑，想必也會有人會跳出來，表示將配合引進中國製快篩劑。

問題是，台灣社會必須看清事實，倘若去年引進中國製疫苗，那麼恐怕現在疫情的傳播範圍與速度會加倍，再看看當初那些疾呼接受中國疫苗統戰的人士，大多數都選擇施打「非中國製」的疫苗，同樣的現象也可能會再度出現在他們所營造出的「快篩劑議題」。

對他們來說，他們不缺快篩劑，也必然不會使用中國製的篩劑，躲在家裡配合中國傳播「政治疫情」，背後的政經利得才重要。

更別說，「快篩劑」並非「防疫物資」，家裡屯多少劑篩劑並無法阻卻病毒的傳播，「快篩劑」的目的是要用來「初步」確認自己是否染疫，而防疫還是有賴「施打疫苗」、「出門戴口罩」、「勤洗手及酒精消毒」等條件才行，就算快篩陽性，仍需要具醫療專業的確診診斷及醫治，以及隔離和自主檢康管理的配合。這也是為何政府採取「快篩實名制」的主要考量，民眾不需要天天快篩，但必須隨時保持防疫意識。

當越來越多名不見經傳的人開始嘲諷台灣防疫，就要開始防範中國操弄假訊息

中國政府並不樂見台灣防疫有成，更遑論自己早被疫情慘狀淹沒，中國各地封城情事頻傳，抨擊台灣出現快篩劑之亂，為的就是要轉移內部壓力，也要藉此來削弱台灣政府防疫政策的效力，所以才會鼓動那些名不見經傳的旅中台灣人嘲諷台灣防疫現象。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 上海小區內的防疫人員

可悲的是，台灣內部竟也有人會配合演出。他們是真認同中國的防疫政策跟成果嗎？其實非也，這些人大多數不會選擇去中國被清零，如果不是為了意識型態，那就是為了反對而反對。

全球都深受疫情肆虐的傷害，每個國家都在學習如何因應這波長達快三年的公衛挑戰，很難去評價哪個國家所採取的防疫模式最好，但是，至少在決定防疫路線的時候，可以避免最差的政策選擇。中國必須有充足的快篩劑，是因為採取極端的「動態清零」路線，寧可滿足統治者維護獨裁制度的優越性，人道風險、人民生活都可以為了政權穩定而犧牲，所以中國把快篩劑當成統治工具，人民只能莫名配合篩好篩滿。

對台灣來說，政府提供正確、透明的疫情資訊相當重要，這也是中國政府最難為的罩門，針對中國利用台灣疫情進行認知作戰的挑戰，我政府應當即時給予回應，以利國人分辨訊息的真偽。

同時，台灣應當強化正確防疫措施與觀念的宣傳，例如對於快篩劑的使用，不同於口罩的防疫作用，以及應鼓勵民間增加更多可以購買快篩的管道，以及針對只要符合緊急授權的快篩劑便可進口，需要對外詳加說明，以免被有心人士刻意栽贓，避免民眾因錯誤認知而搶購囤貨，進而經濟受損，面對中國及國內親中協力者的認知作戰，在疫情的關鍵時刻，更不能怠慢輕忽。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航