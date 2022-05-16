為什麼各國央行都想發行數位貨幣（CBDC）？這跟存在銀行的現金有什麼不一樣？

文：漢克

央行數位貨幣（Central Bank Digital Currency，CBDC），就由央行發行並控制的加密貨幣，將能使貨幣本身價值波動低，適合做為真正的「貨幣」來使用，是一個從比特幣而發展出的想法。

比特幣在2008年的橫空出世為貨幣體系提出了前所未有的提案，分散式帳本、去中心化與數位交易的想法在2010年代起開始廣為盛行，各種DeFi項目也開始如雨後春筍般出現。它似乎給了我們在傳統金融體系面對的問題一些解方，同時也帶來了不少其他問題。在這篇文章中，我們將簡單介紹：

什麼是CBDC

CBDC的種類與用途

可能帶來的影響

各國的CBDC

現有的貨幣體系

在正式進入CBDC之前，我們必須先簡單地了解現有的貨幣體系。

現在大部分人日常生活使用的貨幣稱為法幣（fiat money），法幣由中央銀行發行，價值也由央行背書。我們現在手上拿的新台幣鈔票，就物理學的角度而言跟一張相同大小的紙無異；但是中央銀行透過它的信用來創造並穩定我們手上鈔票的價值。以美國來舉例，美國會用「美元」單位來課稅，因此美元取代其他資產成為了在美國被使用的貨幣。

可以說，我們用新台幣做為交易媒介的同時，其實就是在交易台灣央行的信用。

那中央銀行該如何保持信用呢？

央行掌握著印鈔票的權力，稱為鑄幣權。當央行印太多鈔票到市面，我們就有更多的錢買一樣多的商品，經濟學告訴我們這會使物價上漲，造成通貨膨脹。而央行也可以將貨幣從市場上收回，我們會有更少錢買一樣多的商品，而這會導致物價下跌，也就是所謂的通貨緊縮。央行想要保持信用並維持貨幣的價值，就必須小心不能印太多鈔票，也不能一口氣大量收回流通在市面上的貨幣。

潛在的通膨通縮風險不代表央行必須時刻按兵不動，不印鈔票也不收回鈔票。我們知道就算放任市場自己運作，景氣都還是會有循環，也可能遇到像COVID-19疫情一般的外生衝擊。在景氣蕭條，百廢待興時，有節制地印鈔票，嘗試帶動通貨膨脹將可以刺激景氣再次熱絡。

相反地，在景氣過熱時，有節制的收回鈔票將能降低通膨並將經濟成長帶回常軌，避免資產泡沫快速增長。經濟學家喜歡將溫和的通膨比喻為經濟的潤滑劑，可以有效地刺激經濟成長。央行依據市場狀況印鈔或是收回鈔票的過程就是所謂的貨幣政策。

傳統銀行，近來面臨什麼問題？

像我們這般的一般市井小民可能並不會感受到央行的實際作為，因為我們和金融體系搭上線的方式主要是經由商業銀行。

商業銀行提供一般的存款、放款業務，我們也會透過銀行來進行匯兌和匯款，而銀行則賺取其中的手續費和利息差。在台灣，銀行的結匯作業雖然大部分已經電子化，但仍然仰賴每天下午銀行關門後才統一結算。匯款到國外所需的結算時間更長。以最為廣泛使用的SWIFT跨國匯款系統為例，銀行必須透過有關聯的外國銀行形成一個信任網絡，資金必須透過這條網絡上的銀行一一轉手才會到目標帳戶，期間不僅需要花費數分鐘至數天的時間，也會衍伸可觀的手續費。

Photo Credit: 幣學

比特幣如何解決傳統金融遇到的問題？

比特幣的出現，可說是提供了一個藍圖，試圖解決現有貨幣體系由上（中央銀行）到下（商業銀行與消費者）體制中面臨的不效率問題。它也是分散式帳本技術的雛型，比特幣把區塊鏈技術運用到支付與記帳系統上，解決了傳統貨幣體系的以下問題：

匯款結算手續過於冗長

系統資料對大眾不夠透明

高昂且沒有必要的手續費

過度仰賴於單一系統運作，若系統被成功入侵損失將會非常巨大

對個人資料的保護，防止個資遭少數企業壟斷

以上幾點，將區塊鏈技術套用到支付系統上面後問題皆迎刃而解。比特幣的經濟模型並不仰賴某一機構或是團體對於貨幣的壟斷，而是透過演算法形成共識，利用密碼學來建構一套新的信任系統。在完全去中心化的經濟模型裡，所有經濟個體在體系裡皆為平等，打破了傳統金融體系的金字塔結構。

然而比特幣也帶來了一些顯而易見的缺點與風險：

價值不穩定，波動幅度大

缺乏金融監管

匿名系統使比特幣容易成為金融犯罪與詐騙的工具

當超過半數礦工私下勾結將破壞整個經濟模型，屆時礦工將可以壟斷整個市場

每一個缺點對於金融體系而言都是致命的，再強大的經濟體都承擔不起。如果我們想將比特幣的優勢真正應用到日常使用的貨幣裡，一個代價最小的方式便是將比特幣獨特的經濟模型加以修改，並與現有的體系融合，取其所長並截其所短，而這就催生了CBDC的想法。

CBDC解決傳統金融及比特幣之間的困境

CBDC即央行所發行的數位貨幣，試圖透過引入一些去中心化的概念來解決中心化的問題，透過引入中心化的概念來改善去中心化的缺點。

CBDC的提案很多，每個國家的央行或是相關的研究機構都對CBDC有著不一樣的想法，每個經濟體對CBDC的期許也不盡相同。我們可以把金融體系想成是一個光譜，比特幣、以太坊等加密貨幣在左端，傳統的金融體系在右端，而各個CBDC的提案，與其他各式各樣的加密貨幣一樣，散落在光譜的不同地方。

Photo Credit: 幣學

發行CBDC的動機

我們可以將各國央行發行CBDC的理由分成以下四大類。

1. 填補現金消失的缺口

在東亞與歐洲部分經濟體現金支付已經漸漸消失，取而代之的是簽帳卡、信用卡或第三方支付等新型方式。這些支付方式因為不是由中央銀行完全掌握，因此為貨幣政策與金融監管帶來更多不確定性。中央銀行訴諸CBDC來減輕現金邊緣化所帶來的壓力，並且希望重新掌握貨幣主導權，避免被私營機構壟斷。

2. 普惠金融的手段

在一些中南美洲與非洲的開發中國家，銀行帳戶與金融服務並不普及。這些國家的基礎建設相對不足，交易仍舊以現金為主。然而，距離或是地形的阻礙卻使現金支付有很大的侷限。這些國家的中央銀行希望數位貨幣的發行，能讓沒有銀行帳戶的人有管道接觸各項金融服務，降低交易成本，同時也使政府更容易課徵稅收。