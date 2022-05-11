台積電4月營收創單月新高，又傳明年漲價6％，董事會推「全球員工購股計畫」公司補助15%

業界傳出漲價消息，台積電不予置評，昨（10）日其董事會公佈4月營收，創下歷史新高紀錄，並通過今（2022）年盈餘分派案，決議擬配發每股現金股利2.75元，另核准「全球員工購股」計畫，預計提供補助向員工共享美好成果。

台積電傳漲價6%

全球半導體市場正在蓬勃發展，根據安侯建業（KPMG）4月調查報告指出，半導體產業信心指數創下歷史新高，而未來有53%的半導體企業將以終端市場，如電動車、通信為主要拓展方向。

KPMG訪談152位的半導體業內人士，有超過9成的人認為未來一年企業營收將會成長，並有34%的人認為幅度將達到20%；還有過半的人指出資本資出增加會超過10%。

值得注意的是，過半的半導體業內人士預測半導體短缺將持續至2023年。

面對市況良好，台積電部分客戶於昨（10）日對外證實有收到漲價通知，明（2023）年1月起將全面調漲晶圓代工的價格，不分製程、客戶的大小，一律調漲6%左右，其中成熟製程部份將漲價8至9%，先進製程部份將漲價約5%。

不過，業內人士告訴《工商時報》，漲價消息並不完全正確。他說台積電只針對部份成熟製程晶圓代工「報價低於同業」部份調整。

業內人士解釋，成熟製程價格由前些年的1000美元，已經漲價到了3200美元，但因為過去部分製程「價格低於同業」，因此再漲價100至200美元；至於，先進製程晶維持7000至15000美元，價格不動。

經濟下行成市況隱憂，台積電協助員工認股

超豐半導體業內人士也告訴《關鍵評論網》，目前要全面調漲是不太可能，雖然半導體供應鏈問題仍未解決，但是受到全球通貨膨脹影響和中國經濟降溫，下游下單也變得保守。

尤其是，市場近期對消費性商品，如手機、筆電還有通訊設備的擴建都有些疑慮，也影響到半導體的需求。他強調前一陣子「晶片荒」繪聲繪影，導致許多廠商為了避免無貨可用，庫存水位有拉高的跡象。然台積電對此漲價消息，不予置評。

但是昨（10）日其召開董事會，公布4月營收達新台幣1725.6億元，創下單月營收歷史新高紀錄，且通過2022年首季財報及盈餘分派案，季配息2.75元；另外，也核准資本預算約美金167.5億元（新台幣4857.5億元）。配息基準日訂定為9月21日，除息交易日則為9月15日。

此外，台積電董事會同時核准全球員工購股計畫，適用於台積電及百分之百持有子公司的全體正職員工，未來員工每月可提撥月薪的20%及15%，員工自提金占買股票總額85%，其餘15%由公司補助。

台積電解釋，規劃7月開始進行內部說明，並於8、9月間開放員工加入購股計畫，並於10月開始按月替員工購買公司股票。

《經濟日報》引述野村證指出，漲價消息代表台積電看好需求前景，可以解讀成目前產業下行的「軟著陸」，訂單大於供給，並且看好台積電毛利率將會持穩。

最後，台積電預估第2季在高效能運算及車用電子強勁需求推升下，季營收可望攀高到176至182億美元；今日股價開低走高，最後小跌2元，以518元作收。

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核稿編輯：翁世航