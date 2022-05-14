中職開季洋砲表現回顧：貴卻不好用，大洋砲時代即將夭折？
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今年中職季前確認有五位洋砲加入，除了樂天以外，其餘四隊都有簽下外籍打者。一時之間「大洋砲時代」的話題沸沸揚揚，球季開始已經一個月，現在也正是時候回顧四隊洋打者的表現，也來分析為什麼一軍現在只餘一名洋砲。
今年中職季前確認有五位洋砲加入，除了樂天以外，其餘四隊都有簽下外籍打者。一時之間「大洋砲時代」的話題沸沸揚揚，球季開始已經一個月，現在也正是時候回顧四隊洋打者的表現，也來分析為什麼一軍現在只餘一名洋砲。
味全龍
鈦龍
成績：
|打擊率
|上壘率
|長打率
|OPS+
|SO%
|BB%
|.211
|.250
|.368
|79.7
|40.0
|5.0
鈦龍頂著2019年大西洋聯盟全壘打王的名號來台，但過去兩年，他都在強度低於中職甚多的日本獨立聯盟打球，他來台時甚至還有他原本一度打算退休的報導。
所以無論是身體狀況或是比賽強度，他近期顯然都沒達到中職的水準。而他本來就是盲砲型打者，如在小聯盟2A三個球季下來，他累積SO%高達36.8。過去一個月成績也大略如此，打到球能飛很遠，可是大部分時候打不到球。
再加上他只能守一三壘，而且守備也不算突出，只出賽5場就被龍德力換掉也在情理之中。
龍德力
成績：
|打擊率
|上壘率
|長打率
|OPS+
|SO%
|BB%
|.200
|.200
|.400
|73.3
|0
|0
龍德力目前只有五個打席，樣本數還非常少，所以在此暫不評論他的成績。按照過去的成績看來，如果能長久穩定出賽，且順利適應環境，他應該能打出不錯的成績。
雖然他是目前唯一在一軍的洋砲，只是他真的流年不利，今年跟去年在日職的時候差不多，去年他因為疫情較晚到日本，打了好一陣子好不容易有點起色，結果自己直接中標確診。今年也是因為疫情，所以晚來台錯過春訓，然後剛上一軍味全又延賽好幾場……，不知之後他的狀況會如何呢？
中信兄弟
福來喜
成績：
|打擊率
|上壘率
|長打率
|OPS+
|SO%
|BB%
|.265
|.342
|.412
|120.0
|18.4
|2.6
福來喜是中職少見的捕手洋砲，上一位曾以捕手身分出賽的外籍打者可追溯至十五年前，剛好是中信鯨簽下的藤本博史。如果看黃衫軍隊史，他則是第二位，上一位是1998年的大德。
他過去在3A留下的成績是.257/.306/.467，中職成績除了上壘率高了不少以外，其他差相彷彿。而他上壘率會這麼高的原因，是因為他只出賽9場，就被砸到3次，想來如果他能在一軍打更多場，成績會更接近3A時。
他開季會被帶進一軍名單，主要是因為德保拉尚未調整完畢，德保拉一調整好，他就馬上被德保拉換掉。德保拉剛剛繳出無四死完封的好投，泰迪雖然上次先發爆炸，但整體成績還是十分優秀，也有一場無四死完封的比賽。象魔力雖然疑似有體力問題，他在一定局數內還是很有壓制力，也剛拿下四月份投手MVP。
中信兄弟又剛簽下牧田和久，如果沒有意外，能在一軍甚至是台灣，再看到福來喜獻技的機會應該不多了。
統一獅
羅薩
成績：
|打擊率
|上壘率
|長打率
|OPS+
|SO%
|BB%
|.357
|.357
|.714
|209.4
|14.3
|0
統一因應陣中一壘缺乏新秀，還有缺少右打砲的情況，找來過去曾有美日韓職棒經驗的羅薩。他在美國跟韓國也都展現出驚人的長打火力，以經歷來看幾乎可說是近年最大咖洋砲。
可惜他只打了4場就因為跑壘拉傷，被迫退出戰線。原本報導表示上週就可以回到一軍，但因為傷勢還沒完全復原，所以變成最快這週歸隊，只希望他到時能順利出賽吧。
富邦悍將
霸帝士
成績：
|打擊率
|上壘率
|長打率
|OPS+
|SO%
|BB%
|.222
|.286
|.361
|33.3
|9.5
霸帝士是富邦因應隊上缺乏長打能力而找來的洋砲，但這段時間顯然還沒完全適應環境，加上守備頻頻出錯，因此現在被放在二軍調整。
但觀過去在日職時的狀況，他也花了不少時間才穩定輸出，所以或許給他多一點時間，他就能變成恐怖的大砲。至於守備上的問題，我想可能還是讓他守一壘會簡單很多吧。反正現在林益全跟蔣智賢也在二軍，不會有排擠效應，不如讓明顯在一軍打不好的王苡丞再回二軍修練，他固定放在一壘就好。
至於開頭的問題，為什麼現在各隊都不找洋砲了呢？我想主要有兩個原因，一是經濟，二是賽制改變。
洋投相較洋砲更受球隊青睞
經濟因素是指，現在一個洋將薪水最低標是一個月大約2.5萬美金左右，換算成台幣約75萬。這個數字以本土球員而言是超高標，今年開季只有10名本土選手能超過70萬。但是，如果要請到能打出王柏融那種成績的洋將，除非是開到福袋最大獎，不然這種等級洋砲的成績大約與去年的許基宏（OPS+ 140.4）相當。
統一能請到羅薩大概也是逢低買進。
如果要請到王柏融等級的洋將，一是絕對很貴，二是未必請得到。能打出這種成績的洋將，多半也能在其他聯盟繳出不錯的成績，那又有什麼理由要選擇中職呢？當然你可以說，隊上多一個林泓育（去年OPS+ 144.3）哪裡不好？
這就牽扯到第二個原因，賽制改動。中職2001-2008年有多達57位洋砲在台灣留下出賽紀錄，一年大約有6-7個，2009以後至今卻只有28位，一年只剩約1-2個。
最直接影響的規則變動是比賽場數從一年90-100場，變成一年120場，以前大部分時候是一週三戰，偶爾有一週四戰，一支球隊只要常備三名先發，所以有更多空間可以請洋打者。現在變成多數時候一週五戰，偶爾一週三場或四場，先發輪值需要的人數直接多了兩個。
再加上，2009年以後，除了09跟10年以外，其他時候都是一軍只能登錄三名洋將。在本土先發稀缺的情況下，球隊為了追求戰績，自然優先選擇補強洋投。另外，一個月2-2.5萬就可以開一個穩定待在2A以上的洋投福袋，像是2020年的德保拉跟卡本特大概都是這個價錢，而洋投最差都可以吃局數，洋砲如果打不出成績就什麼都沒有。
試想，如果你是球團領隊，花差不多的錢，洋投至少能吃掉一定局數，洋砲要給他一定PA才能適應，而且不保證投資有回報，是你你會選哪個？所以這十年中職洋將是以投手居多，也是合情合理的選擇。當然，今年的羅薩、龍德力跟霸帝士，理論上如果順利適應，應該都能打出一定的成績，只是不知道他們有沒有機會證明自己了。
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中英雙語節目主持人路怡珍：把每一次回家當成充電的旅行、期待每一次回家的時候
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在離開主播台後便轉型成全方位主持的路怡珍，時常得在不同身份之間轉換，每天還需要快速掌握國際議題、商業科技趨勢等相關知識。儘管身處在緊湊的工作節奏及壓力下，路怡珍未曾被打亂她一貫的從容與自信，甚至還能維持她所堅持的「質感生活」，箇中秘訣就在於「住顏‧有樹」。
「當世界還在沉睡，我卻早在享受碧綠的河水與自然的景觀，用一早的晨間活動，豐富我的質感生活。」對忙碌的中英雙語節目主持人路怡珍來說，在快步調的都會節奏下，回家該是一種放鬆充電的享受，尤其是居住在享有交通便利、離囂不離城的大自然中，營造出悠活自在的度假感更成為她放鬆自我、快速充電的溫暖歸處。
在離開主播台後便轉型成全方位主持的路怡珍，除了國內外論壇主持、即時口譯、自製英語專訪節目外，2021年初也開始在Clubhouse和浩爾共同主持《全球串連早安新聞》，節目在Podcast總排行榜蟬聯一週冠軍；也因為如此，時常得在不同身份之間轉換的她，每天還需要快速掌握國際議題、商業科技趨勢等相關知識。儘管身處在緊湊的工作節奏及壓力下，路怡珍未曾被打亂她一貫的從容與自信，甚至還能維持她所堅持的「質感生活」，箇的秘訣就在於「住顏‧有樹」。
以四季更迭的不同樣貌，營造讓人充滿能量的生活環境
說起大台北地區最離囂不離城的地方，非淡水莫屬。談及自己對淡水的印象，路怡珍表示，「小時候第一次的校外教學，就是在淡水，它是一個記憶的綜合體，不僅有特殊的街市、人文，還有傳統，還因離紅樹林很近，校外教學的老師仔細地介紹各種自然的景觀，是記憶中非常特別且鮮明的印象。」直至今日，在大台北地區生活的她，當與時間競賽的新聞工作帶來龐大的壓力時，「只要想到放鬆，不論是視角上或心情上的轉變，就會想起淡水帶給我的感受記憶。」
許多人會將旅行做為紓解壓力的一種方式，路怡珍也是，然而她也分享了另一種思維，「對於旅行來說，我們不需要去到新的地方，我們需要的是新的眼光。」她進一步解釋，「在生活之處，即便地理位置沒有變動，但是可以看到大自然一年四季更迭的不同樣貌，就是一個能夠重新療癒、重新充滿能量的生活環境。」
女性購屋必備三要素：安全、安靜、安定
因此，在居住環境的選擇上，從女性視角出發，路怡珍指出有三個「安」必需被滿足，分別是：安全、安靜與安定。「首先，對女性來說，無論是出國或是在外工作、下班聚餐，無論多晚回家，在回家的路上或過程中，安全一定是首要，而便捷的交通運輸便能解決這個痛腳。我有不少外國朋友相當驚豔於大台北地區的捷運，便利效率又很安全。」
再者，每一個人身上都有很多不同的壓力，自然會希望到了一個地方之後，就能安安靜靜地找到自己的歸屬，遠離這種城市喧囂的感覺。「至於第三個『安』，是我覺得最重要的，因為現在環境不穩定的變動太多了，更需要在一個自己居家的地方感受到安定，那種安定可能來自於大自然，也可能來自於跟家人有品質地相處，或者就是跟自己有一個心靈SPA的旅行。」路怡珍說，「其實簡單來說，就是利用各種設計的巧思，或是氣氛的營造讓居家環境及空間呈現出安全安靜安定的感覺。如此一來，在家不僅能享受質感生活，也能重新獲得療癒、重新充滿能量。」
「住顏．有樹」的質感生活，讓「家」成為最佳心靈SPA處所
在每一次有重要的專訪或是拍攝前，路怡珍皆會藉由泡澡來紓解壓力，「一來女生會需要消水腫，放鬆身體的壓力；再來泡澡的時間也能好好思考，讓我沉澱下來，能有更好的表現。」所以她認為在生活中，如果能夠擁有自己湯屋，一定會成為她每日報到的最佳心靈SPA處所。
工作生活的壓力無所不在，路怡珍表示若每個人都能經營好自己的生活，就會有力量去照顧和愛身邊的人，「所以居家空間及環境相當重要，若能備齊這些要素，我會很珍惜，並把每一次回家當成一個充電的旅行，也會很期待每一次回家的時候。」
山水成畫、大樹造屋，「森原樹」一站進北市打造質感森活
將自然、陽光與綠意引進居住空間的「森原樹」，讓居住社區變成一個充滿能量的大自然，也讓住戶從進入社區、回到家的過程中就能放鬆自我，恣意徜徉在樹林帶來的清新氛圍裡，為住戶帶來愜意安靜的安定力量。而鄰近竹圍捷運站，便捷又安全的交通，一站進北市，輕鬆切換場景，享受離囂不離城的便利外，對於重視生活品質的族群而言，更享有同樣位於捷運紅線，卻不到士林一半價格的甜美房價，更容易實現「住顏．有樹」的質感生活。
森原樹｜一站進北市，森態系溫泉莊園：https://nsyt.jsl34.com.tw/
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