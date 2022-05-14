中職開季洋砲表現回顧：貴卻不好用，大洋砲時代即將夭折？

今年中職季前確認有五位洋砲加入，除了樂天以外，其餘四隊都有簽下外籍打者。一時之間「大洋砲時代」的話題沸沸揚揚，球季開始已經一個月，現在也正是時候回顧四隊洋打者的表現，也來分析為什麼一軍現在只餘一名洋砲。

味全龍

鈦龍

成績：

打擊率 上壘率 長打率 OPS+ SO% BB% .211 .250 .368 79.7 40.0 5.0

鈦龍頂著2019年大西洋聯盟全壘打王的名號來台，但過去兩年，他都在強度低於中職甚多的日本獨立聯盟打球，他來台時甚至還有他原本一度打算退休的報導。

所以無論是身體狀況或是比賽強度，他近期顯然都沒達到中職的水準。而他本來就是盲砲型打者，如在小聯盟2A三個球季下來，他累積SO%高達36.8。過去一個月成績也大略如此，打到球能飛很遠，可是大部分時候打不到球。

再加上他只能守一三壘，而且守備也不算突出，只出賽5場就被龍德力換掉也在情理之中。

龍德力

成績：

打擊率 上壘率 長打率 OPS+ SO% BB% .200 .200 .400 73.3 0 0

龍德力目前只有五個打席，樣本數還非常少，所以在此暫不評論他的成績。按照過去的成績看來，如果能長久穩定出賽，且順利適應環境，他應該能打出不錯的成績。

雖然他是目前唯一在一軍的洋砲，只是他真的流年不利，今年跟去年在日職的時候差不多，去年他因為疫情較晚到日本，打了好一陣子好不容易有點起色，結果自己直接中標確診。今年也是因為疫情，所以晚來台錯過春訓，然後剛上一軍味全又延賽好幾場……，不知之後他的狀況會如何呢？

中信兄弟

福來喜

成績：

打擊率 上壘率 長打率 OPS+ SO% BB% .265 .342 .412 120.0 18.4 2.6

福來喜是中職少見的捕手洋砲，上一位曾以捕手身分出賽的外籍打者可追溯至十五年前，剛好是中信鯨簽下的藤本博史。如果看黃衫軍隊史，他則是第二位，上一位是1998年的大德。

他過去在3A留下的成績是.257/.306/.467，中職成績除了上壘率高了不少以外，其他差相彷彿。而他上壘率會這麼高的原因，是因為他只出賽9場，就被砸到3次，想來如果他能在一軍打更多場，成績會更接近3A時。

他開季會被帶進一軍名單，主要是因為德保拉尚未調整完畢，德保拉一調整好，他就馬上被德保拉換掉。德保拉剛剛繳出無四死完封的好投，泰迪雖然上次先發爆炸，但整體成績還是十分優秀，也有一場無四死完封的比賽。象魔力雖然疑似有體力問題，他在一定局數內還是很有壓制力，也剛拿下四月份投手MVP。

中信兄弟又剛簽下牧田和久，如果沒有意外，能在一軍甚至是台灣，再看到福來喜獻技的機會應該不多了。

統一獅

羅薩

成績：

打擊率 上壘率 長打率 OPS+ SO% BB% .357 .357 .714 209.4 14.3 0

統一因應陣中一壘缺乏新秀，還有缺少右打砲的情況，找來過去曾有美日韓職棒經驗的羅薩。他在美國跟韓國也都展現出驚人的長打火力，以經歷來看幾乎可說是近年最大咖洋砲。

可惜他只打了4場就因為跑壘拉傷，被迫退出戰線。原本報導表示上週就可以回到一軍，但因為傷勢還沒完全復原，所以變成最快這週歸隊，只希望他到時能順利出賽吧。

富邦悍將

霸帝士

成績：

打擊率 上壘率 長打率 OPS+ SO% BB% .222 .286 .361 33.3 9.5

霸帝士是富邦因應隊上缺乏長打能力而找來的洋砲，但這段時間顯然還沒完全適應環境，加上守備頻頻出錯，因此現在被放在二軍調整。

但觀過去在日職時的狀況，他也花了不少時間才穩定輸出，所以或許給他多一點時間，他就能變成恐怖的大砲。至於守備上的問題，我想可能還是讓他守一壘會簡單很多吧。反正現在林益全跟蔣智賢也在二軍，不會有排擠效應，不如讓明顯在一軍打不好的王苡丞再回二軍修練，他固定放在一壘就好。

至於開頭的問題，為什麼現在各隊都不找洋砲了呢？我想主要有兩個原因，一是經濟，二是賽制改變。

洋投相較洋砲更受球隊青睞

經濟因素是指，現在一個洋將薪水最低標是一個月大約2.5萬美金左右，換算成台幣約75萬。這個數字以本土球員而言是超高標，今年開季只有10名本土選手能超過70萬。但是，如果要請到能打出王柏融那種成績的洋將，除非是開到福袋最大獎，不然這種等級洋砲的成績大約與去年的許基宏（OPS+ 140.4）相當。

統一能請到羅薩大概也是逢低買進。

如果要請到王柏融等級的洋將，一是絕對很貴，二是未必請得到。能打出這種成績的洋將，多半也能在其他聯盟繳出不錯的成績，那又有什麼理由要選擇中職呢？當然你可以說，隊上多一個林泓育（去年OPS+ 144.3）哪裡不好？

這就牽扯到第二個原因，賽制改動。中職2001-2008年有多達57位洋砲在台灣留下出賽紀錄，一年大約有6-7個，2009以後至今卻只有28位，一年只剩約1-2個。

最直接影響的規則變動是比賽場數從一年90-100場，變成一年120場，以前大部分時候是一週三戰，偶爾有一週四戰，一支球隊只要常備三名先發，所以有更多空間可以請洋打者。現在變成多數時候一週五戰，偶爾一週三場或四場，先發輪值需要的人數直接多了兩個。

再加上，2009年以後，除了09跟10年以外，其他時候都是一軍只能登錄三名洋將。在本土先發稀缺的情況下，球隊為了追求戰績，自然優先選擇補強洋投。另外，一個月2-2.5萬就可以開一個穩定待在2A以上的洋投福袋，像是2020年的德保拉跟卡本特大概都是這個價錢，而洋投最差都可以吃局數，洋砲如果打不出成績就什麼都沒有。

試想，如果你是球團領隊，花差不多的錢，洋投至少能吃掉一定局數，洋砲要給他一定PA才能適應，而且不保證投資有回報，是你你會選哪個？所以這十年中職洋將是以投手居多，也是合情合理的選擇。當然，今年的羅薩、龍德力跟霸帝士，理論上如果順利適應，應該都能打出一定的成績，只是不知道他們有沒有機會證明自己了。