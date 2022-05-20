在地方，與企業豐富ESG影響力（下）：製造業是用電大戶，該如何推動與本業相關的永續工作？
我們想讓你知道的是
與大企業溝通，不是一次、兩次的事情，可能要花好幾個月甚至一年，才能建立互信基礎，而地方創生團隊除了先促成小型計畫的成功，再進一步與企業建立長久關係外，更可以嘗試讓企業、其他團隊一起參與自己做的好事！
文：王先棠
四月上旬，台灣觀光地方創生協會（觀創會）與RTM泛旅遊合作，由觀創會理事長蔡文宜、KPMG 安侯永續發展顧問公司經理侯家楷，分別以「地方創生不可不知道的關鍵字：ESG」、「企業 & 地方：是給予？還是參與？哪一個才讓我們更靠近創生？」這兩個主題做線上分享，希望幫助大家掌握國際趨勢，一同思考企業與地方創生連結的各種可能。
侯家楷常跟企業客戶看社會企業、地方團隊的提案。他認為「創生不只是創業」，希望看到團隊把在地生活體驗變成嶄新生意，創造地方發展實質效益。
行動的視野，應包括在地獨有的人群文化、產業、地景、氣候等，最好與希望對接企業的主要業務有關，提案內容也有細緻規劃，符合標準。例如，大企業會先看地方團隊提供的農產品是否符合食品相關檢驗標準，再考慮與地方團隊合作。
地方團隊應考慮企業ESG永續轉型的痛點，透過專案合作、供應鏈採購、策略性投資、社群及員工參與等方式，更主動地協助企業做永續轉型。
侯家楷舉了幾個實例，鼓勵地方團隊思考：
身為用電大戶也排放廢水廢氣的電子製造業，要如何推動與本業相關的環境永續工作？
業界大廠光寶雖有環境志工淨灘活動，但進一步利用回收處理過的海洋廢棄保麗龍，改造成再生塑料，用於製造鍵盤、滑鼠。產品包裝材料，也融入海龜保育桌遊。這樣做，對垃圾減量及保育觀念推廣更有實效。
再看零售業。超商龍頭7-ELEVEN販售商品產生大量塑膠垃圾，常被環保人士點名。7-ELEVEN與腦性麻痺協會合作，用零錢捐勸募所得，將寶特瓶等塑膠資源回收與社會企業Story Wear設計專業結合，為婦女提供就業機會，推出丹寧包、杯袋商品。這是與本業相關、彰顯循環經濟、消費者也有感的ESG創新。
此外，雞肉供應商岩生築見，專注發展飼養約500隻雞的山區部落小型養雞場，建立照顧自然生態、產銷模式獨立的微型生產網絡，提供特殊品種土雞給餐廳、特定通路，不跟大規模屠宰廠硬碰硬競爭，走出自己的路，也值得參考。
ESG揭露趨嚴 企業漂綠不易
根據金管會推動的上市櫃公司ESG評鑑制度，食品、化工、金融保險等企業及資本額超過50億元，須撰寫永續報告書。2023年起，要求撰寫的對象，擴及資本額20億元以上、未滿50億元的公司。政府對公司治理做的評鑑，尤其著重企業要揭露ESG資訊。
政府不只期待公司依氣候相關財務揭露建議書 （Task Force on Climate-related Financial Disclosures，TCFD）架構，揭露企業對氣候相關風險、機會的治理情形，也希望公司對ESG有具體推動計畫，展現成果，在公司網站、年報、永續報告書揭露。具體的資訊，可能包括參與活動人次、對社會企業採購或投資金額、地方創生推動績效、產學合作人數等。
因此，蔡文宜強調，現在企業編製ESG報告，要符合國際準則，有固定範圍、格式，不能像過去寫社會責任報告，常把淨灘、捐血、贊助藝文活動等公益計畫直接填進報告。這些與本業無關，或無法與SDGs目標細節、數字清楚連結，難免流於表面。
她認為，隨著ESG揭露規定趨嚴，報告揭露資訊不足或未達標準，勢必影響企業融資貸款、資本市場外資大戶的評價，對上市櫃公司是很大壓力，未來要「漂綠」（Greenwashing），難度更高。
蔡文宜說，編製ESG報告需求極大，但企業員工很多沒有上過課，手上徒有資料，不知從何準備。企業人員可能直接問地方團隊或社福團體：「我要幫公司寫ESG報告，想知道過去公司每年捐錢給你們，創造了哪些實質效益？」
蔡文宜建議，地方團隊雖無法自行計算SROI（Social Return of Investment，社會投資報酬），但可以學習SROI的六個步驟。透過這樣的學習，自我檢視地方團隊所提供各項產品與服務的實際效益，思考未來產品、服務精進的方向。同時，可以用數字或量化的方式，表達與呈現地方創生的成果，精準對外溝通團隊的付出實績及所產生的社會影響力。
例如，慈濟就將募集善款用於慈善服務的效益，做如此表述：「每1元善款，創造價值50.37元的正面效益，包含社區關懷工作讓居民心靈滿足感提昇」。三峽甘樂文創團隊，則借助樹冠影響力投資股份有限公司楊家彥執行長的專業經驗，將團隊各業務範疇的特徵，分類做社會影響力估值，以利團隊對外溝通，凸顯價值。
此外，花蓮「洄遊吧FISH BAR」，藉由鮮魚產品溯源標籤等方式，傳遞守護海洋資源的食魚教育理念，可清楚對應到SDGs負責任的消費生產等目標，有豐富內容呈現其對環境、社會的正面效益，也有助於與企業連結合作。
不過，才剛創業的地方創生團隊，要怎樣踏出第一步？
侯家楷說，剛創業的團隊，不用花太多精神估算影響力，因為要有效掌握評估的工具，可能要投入不少時間、費用，「當你連生存都是問題，怎麼算社會影響力？不如先設定明確發展目標。假如你要幫助弱勢族群創造兼職就業機會脫離貧窮，就可設定一年內要幫幾個人找到工作、讓他們每月兼職收入多少。」
做足功課，連結企業與地方創生
蔡文宜說，觀創會一直努力促成地方團隊與外商及本土企業的合作。
協會建立地方團隊資料庫，積極做跨地域、跨業態的地方團隊交流串連，也與政府機關、企業維持溝通，加強互信，希望做最佳資源媒合平台。
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【影音】整理數十萬張空拍影像，就像一場馬拉松：看見・齊柏林基金會「數位典藏」計畫
我們想讓你知道的是
「透過影像為環境發聲」是齊柏林畢生在做的事，也是看見・齊柏林基金會要接力做下去的事。打造一座把台灣存起來的影像資料庫，讓齊柏林留下的影像資產得以傳承世代，「數位典藏」計畫需要你我一同支持響應。
2017年，《看見台灣》的導演齊柏林匆匆離開這個世界，留下無數珍貴空拍影像資產；這些跨越1990年代到2017年、長達25年台灣自然與人文地景變遷的真實紀錄，不只保留了台灣之美，更在學術研究、環保倡議和環境教育上有著無可取代的價值。然而，龐大的影像素材需要經過「數位典藏」才能被有效應用，因此「看見・齊柏林基金會」成立的初衷，就是為了承接數位典藏的使命，讓齊導畢生的心血，能夠世代傳承，發揮永續的影響力。經過兩年的摸索，基金會最終研擬出最合適的數位典藏計畫，不只將齊導作品數位化、分類歸檔，更要建置線上影像資料庫，並將繼續記錄台灣的使命傳承下去。
根據看見・齊柏林基金會統計，齊柏林導演在空中拍攝超過2500小時所累積的影像，約為10萬張空拍底片、50萬張數位照片，上千小時的空拍影片；要為如此龐大的影像資料建檔與整理，勢必耗費許多金錢、時間與人力。不過，只要能集結眾人之力，這一場數位典藏人員及專業志工接力的馬拉松，將會是美麗而撼動人心的一段旅程。
「數位典藏」做什麼？
數位典藏（digital archive），意思是將有保存價值的實體或非實體資料，透過數位化（諸如攝影、掃描、影音拍攝、全文輸入等）與加上屬性資料等詮釋資料（Metadata），建立數位檔案的形式，作為永久保管儲存。
而看見・齊柏林基金會的數位典藏計畫可分為三大工作線，分別為：
- 傳統底片組：挑選底片→掃描成數位檔案→建立屬性資料→歸檔
- 數位照片組：挑選照片→建立屬性資料→歸檔
- 空拍影片組：挑選影片→建立屬性資料→歸檔
除了要將齊導留下來的影像作品數位化歸檔，數位典藏計畫還包括改版建置「iTaiwan8影像資料庫」，也就是建設完整的線上影像資料庫系統，讓齊導作品更便於靈活運用，也能讓更多世人看見。
飛行2500小時累積的空拍影像，怎麼整理？
- 整理底片／數位掃描
數位典藏組專員詹宇雯的工作，是負責整理傳統底片。即便存放在防潮櫃中，傳統底片仍面臨逐漸老化褪色的壓力，需要與時間賽跑進行數位化保存；然而大多未經篩選的10萬張底片，有些因為直升機震動導致些微的畫面模糊，也有因飛行路線連續較重複的地景構圖，而詹宇雯的其中一項任務，就是拿著放大鏡一一檢視精挑，並標註定位和勘誤照片資訊。
「整理底片最常發生的問題就是人工出錯，因為以前留下的資料可能是齊導或其他志工整理出來、用手寫的，貼紙可能貼錯或資料寫錯。」詹宇雯說起某次經驗，當時有一張台北車站的照片被貼了很多年份，為了找出正確年份，她試圖辨識照片裡招牌跑馬燈上的氣溫、股市市值等資料，交叉比對推斷出正確年份。雖然偶有這種偵探辦案一樣的趣事，但大多數時候是耗費專注度與眼力的過程。
完成底片挑選的階段，接著進到底片掃描數位化。然而，這步驟並不容易，除了整體的影像品質控制與檔案管理，齊柏林導演留下的底片最遠距今至少11年，老化褪色的底片容易出現色彩偏誤，須進行色彩還原，再修掉畫面上的髒點、存成解析度高的數位影像才算完成。
- 建立屬性資料
所謂「建立屬性資料」，其實就是為影像添增各種描述紀錄的資訊，有了這些資訊，龐大的影像資料才能被有效率的搜尋、管理。數位典藏組副組長陳宣穎表示，以齊導拍攝的影像為例，包含：拍攝主題、地點及詮釋地景的關鍵字都屬於此範疇；而其中投入最多時間的便是「定位」和「建立關鍵字」這兩項任務。
「定位」指的是找出拍攝主體所在地點和座標，有時可透過既有的飛行軌跡紀錄來推測，但更多時候是在沒有軌跡紀錄的狀態下，憑藉地理知識及照片上的蛛絲馬跡判讀位置。如果影像拍攝年代久遠，或是地景變化很大，就需要運用更多歷史圖資或佐證資料去搜索、推論。
「我們要一張一張照片判讀，建立屬性資料。像是早期的傳統相機沒有定位功能，常常看到照片中只有一大片山稜線，此時我們就要仔細比對地圖、衛星影像，想辦法查找，盡可能貼近正確。」陳宣穎說。
「建立關鍵字」看起來似乎相對輕鬆，然而事實上，光是決定有哪些關鍵字可以使用，就是一門功夫。第一步必須辨認影像中的景物，例如一塊農田種植的是什麼作物，就必須蒐集其他資料輔助判斷；其次，由於空拍照片尺度不一，在畫面中佔比多大的景物需要設立關鍵字，也需要經過討論訂定規則；最後，還必須從使用者的角度思考，依據一般人的搜尋習慣設立關鍵字。
因此，在建立屬性資料的過程中，看見・齊柏林基金會也特別諮詢多位專家，共同研究規劃出適合台灣空中影像的關鍵字建置邏輯，並以此基礎進行分門別類、校正檢核，確保影像被妥善歸納及運用。
- 影音資料典藏
相較於照片整理，動態影片的典藏工程更為多元複雜。首先，要針對近千小時空拍影片進行盤點，接著進行特殊格式轉檔與備份，再逐步建立邏輯編碼、標示檔案管理方式，以推動後續屬性資料建立。
「影片整理最大的兩個挑戰，其一是影片內容橫跨的範圍很大，導演可能是台中起飛、屏東降落，因此要去判斷每個影片節點的地景定位；其二是飛機上升的垂直範圍很大、晃動又劇烈，有時候會遇到『果凍效應1』致使內容失真。」影音製作組專員鄭宇程說明，由於各時期的影片拍帶檔案格式、影像內容品質、影片時長都不同，大大增加了管理建檔難度。
加入數位典藏的馬拉松，傳承接棒台灣之美
從一步步定義操作流程、統一色彩管理語言、購置影像處理設備等，到培訓志工與實習生、讓人力支援一步到位、避免巨量資料的協作過程中出現錯誤，都是數位典藏計畫的範疇。多元內容創意部副總監王俐文表示，「數位典藏」四個字說來簡單，但過程繁複龐雜，需要所有人一致的專注、耐心、細心、以及熱忱。
「iTaiwan8影像資料庫」作為看見・齊柏林基金會數位典藏計畫的目標之一，改版上線只是第一步，接下來除了完成龐大影像資料的典藏，更大的挑戰是要繼續記錄台灣，讓影像不會只停留在2017年。
「透過影像為環境發聲」是齊導畢生在做的事，也是基金會要接力做下去的事。而數位典藏計畫，就是齊導生命的延續，也是基金會動力的源頭。要打造一座把台灣存起來的影像資料庫並不容易，看見・齊柏林基金會亟需各界的支持，共同建置屬於台灣最美的影像資料庫。讓我們一起守護齊柏林留下的影像資產，讓土地脈動的珍貴影像得以傳承世代，發揮更多價值。
註1：果凍效應（rolling shutter）是數位相機CMOS感光元件的一種效應，當使用電子快門來拍攝高速移動的物件時，原本垂直的物件拍攝出的畫面卻為傾斜甚至變形。（資料來源：維基百科）