在地方，與企業豐富ESG影響力（下）：製造業是用電大戶，該如何推動與本業相關的永續工作？

文：王先棠

四月上旬，台灣觀光地方創生協會（觀創會）與RTM泛旅遊合作，由觀創會理事長蔡文宜、KPMG 安侯永續發展顧問公司經理侯家楷，分別以「地方創生不可不知道的關鍵字：ESG」、「企業 & 地方：是給予？還是參與？哪一個才讓我們更靠近創生？」這兩個主題做線上分享，希望幫助大家掌握國際趨勢，一同思考企業與地方創生連結的各種可能。

侯家楷常跟企業客戶看社會企業、地方團隊的提案。他認為「創生不只是創業」，希望看到團隊把在地生活體驗變成嶄新生意，創造地方發展實質效益。

行動的視野，應包括在地獨有的人群文化、產業、地景、氣候等，最好與希望對接企業的主要業務有關，提案內容也有細緻規劃，符合標準。例如，大企業會先看地方團隊提供的農產品是否符合食品相關檢驗標準，再考慮與地方團隊合作。

地方團隊應考慮企業ESG永續轉型的痛點，透過專案合作、供應鏈採購、策略性投資、社群及員工參與等方式，更主動地協助企業做永續轉型。

侯家楷舉了幾個實例，鼓勵地方團隊思考：

身為用電大戶也排放廢水廢氣的電子製造業，要如何推動與本業相關的環境永續工作？

業界大廠光寶雖有環境志工淨灘活動，但進一步利用回收處理過的海洋廢棄保麗龍，改造成再生塑料，用於製造鍵盤、滑鼠。產品包裝材料，也融入海龜保育桌遊。這樣做，對垃圾減量及保育觀念推廣更有實效。

再看零售業。超商龍頭7-ELEVEN販售商品產生大量塑膠垃圾，常被環保人士點名。7-ELEVEN與腦性麻痺協會合作，用零錢捐勸募所得，將寶特瓶等塑膠資源回收與社會企業Story Wear設計專業結合，為婦女提供就業機會，推出丹寧包、杯袋商品。這是與本業相關、彰顯循環經濟、消費者也有感的ESG創新。

此外，雞肉供應商岩生築見，專注發展飼養約500隻雞的山區部落小型養雞場，建立照顧自然生態、產銷模式獨立的微型生產網絡，提供特殊品種土雞給餐廳、特定通路，不跟大規模屠宰廠硬碰硬競爭，走出自己的路，也值得參考。

ESG揭露趨嚴 企業漂綠不易

根據金管會推動的上市櫃公司ESG評鑑制度，食品、化工、金融保險等企業及資本額超過50億元，須撰寫永續報告書。2023年起，要求撰寫的對象，擴及資本額20億元以上、未滿50億元的公司。政府對公司治理做的評鑑，尤其著重企業要揭露ESG資訊。

政府不只期待公司依氣候相關財務揭露建議書 （Task Force on Climate-related Financial Disclosures，TCFD）架構，揭露企業對氣候相關風險、機會的治理情形，也希望公司對ESG有具體推動計畫，展現成果，在公司網站、年報、永續報告書揭露。具體的資訊，可能包括參與活動人次、對社會企業採購或投資金額、地方創生推動績效、產學合作人數等。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

因此，蔡文宜強調，現在企業編製ESG報告，要符合國際準則，有固定範圍、格式，不能像過去寫社會責任報告，常把淨灘、捐血、贊助藝文活動等公益計畫直接填進報告。這些與本業無關，或無法與SDGs目標細節、數字清楚連結，難免流於表面。

她認為，隨著ESG揭露規定趨嚴，報告揭露資訊不足或未達標準，勢必影響企業融資貸款、資本市場外資大戶的評價，對上市櫃公司是很大壓力，未來要「漂綠」（Greenwashing），難度更高。

蔡文宜說，編製ESG報告需求極大，但企業員工很多沒有上過課，手上徒有資料，不知從何準備。企業人員可能直接問地方團隊或社福團體：「我要幫公司寫ESG報告，想知道過去公司每年捐錢給你們，創造了哪些實質效益？」

蔡文宜建議，地方團隊雖無法自行計算SROI（Social Return of Investment，社會投資報酬），但可以學習SROI的六個步驟。透過這樣的學習，自我檢視地方團隊所提供各項產品與服務的實際效益，思考未來產品、服務精進的方向。同時，可以用數字或量化的方式，表達與呈現地方創生的成果，精準對外溝通團隊的付出實績及所產生的社會影響力。

例如，慈濟就將募集善款用於慈善服務的效益，做如此表述：「每1元善款，創造價值50.37元的正面效益，包含社區關懷工作讓居民心靈滿足感提昇」。三峽甘樂文創團隊，則借助樹冠影響力投資股份有限公司楊家彥執行長的專業經驗，將團隊各業務範疇的特徵，分類做社會影響力估值，以利團隊對外溝通，凸顯價值。

ESG、SDGs、CSR、CSV之間的關係 | 擷取自《2030永續企業革命》

此外，花蓮「洄遊吧FISH BAR」，藉由鮮魚產品溯源標籤等方式，傳遞守護海洋資源的食魚教育理念，可清楚對應到SDGs負責任的消費生產等目標，有豐富內容呈現其對環境、社會的正面效益，也有助於與企業連結合作。

洄遊吧將「食魚教育」融入魚類觀察體驗活動 | Photo Credit: 洄遊吧

不過，才剛創業的地方創生團隊，要怎樣踏出第一步？

侯家楷說，剛創業的團隊，不用花太多精神估算影響力，因為要有效掌握評估的工具，可能要投入不少時間、費用，「當你連生存都是問題，怎麼算社會影響力？不如先設定明確發展目標。假如你要幫助弱勢族群創造兼職就業機會脫離貧窮，就可設定一年內要幫幾個人找到工作、讓他們每月兼職收入多少。」

做足功課，連結企業與地方創生

蔡文宜說，觀創會一直努力促成地方團隊與外商及本土企業的合作。

協會建立地方團隊資料庫，積極做跨地域、跨業態的地方團隊交流串連，也與政府機關、企業維持溝通，加強互信，希望做最佳資源媒合平台。