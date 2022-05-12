一間從泡麵起家的公司，如何開啟越南唯一汽車製造商「Vinfast」的電動車之旅？

今年3月29日，越南唯一汽車製造商「越快」（Vinfast）宣布，已經與美國北卡羅萊納州政府簽署協議，將在該州建設價值20億美金的電動車工廠，預計2024年7月運營，年產15萬輛。同一天美國拜登總統發推文祝賀，並盛讚此舉將為美國帶來7000個工作機會，是其「經濟政策奏效的最新案例」。

Today, VinFast announced it will build an electric vehicle and battery manufacturing facility in North Carolina — $4 billion to create more than 7,000 jobs. It’s the latest example of my economic strategy at work. https://t.co/7EfXPjDRmE — President Biden (@POTUS) March 29, 2022

早在去年11月，「越快」就已經宣布此項投資計劃。而現在它正計劃透過其在新加坡的持有公司在美國上市籌資，並計劃在德國設廠。「越快」的汽車工廠將建設在北卡羅萊納州的「三角創新點」（Triangle Innovation Point）工業區，其工廠有三個區塊：生產電動汽車及電動巴士的區塊、生產電池的區塊，以及服務各供應商的區塊。

「越快」於2017年在越南北部的海防市成立，屬於越南最大集團Vingroup的子公司，而海防市正是Vingroup創辦人，也是越南首富，身家超過62億美金的范日旺（Phạm Nhật Vương）的老家。范日旺於1968年出生，父親是一名空軍，1987年從河內地質勘探大學畢業後，便到莫斯科的俄羅斯國立地質勘探大學留學。1993年，因蘇聯解體帶來的混亂，范日旺攜妻子搬到烏克蘭，以5萬美金的貸款，創立Vingroup，靠販賣品牌為「Mivina」的泡麵起家。1996年Mivina泡麵年產100萬包，2004年已佔烏克蘭97％的市場份額。2000年後，Vingroup集團在越南下設Vincom購物中心建設公司以及Vinpearl旅遊業發展公司，從此從一家泡麵公司，一躍成為觸手伸及各領域的越南最大綜合企業。

Photo Credit：Reuters/達志影像 越南最高市值企業集團Vingroup在2017年成立國產車品牌VinFast，圖為VinFast在海防市的工廠。

這位在大學時代，以數學成績優異而予人印象深刻的億萬富翁，范日旺在2017年曾發表說：「『越快』的目標是在2025年站在東南亞汽車製造商中的前列」。其實在「越快」之前，越南本土並非毫無製造汽車的背景。早在1958年越南便已經生產出品牌為「戰勝」的汽車，但後來因越戰爆發的緣故而不能持續發展。從2005年開始，越南也開始發展代工組裝汽車的工廠。而當2017年「越快」剛成立時，其實其前景在當時並不被看好。

現任「越快」執行長的黎氏秋水（Le Thi Thu Thuy）女士曾表示：「從2017年9月開始，我到世界各地與所有汽車業人士交流。他們認為我們瘋了，但之後卻開始相信我們的計劃。我們一開始就與『寶馬』（BMW）有良好的關係，也與『通用』（GM）有頗不錯的溝通」。

這位名字婉約帶有詩意，也是Vingroup集團的副主席，被譽為「Vingroup女將」及「虎年貴婦」的商業女強人，正是於1974年虎年在越南中南部平定省出生。黎氏秋水畢業於河內外商大學，並擁有日本國際大學MBA碩士文憑。黎氏秋水從1996年開始參加歐洲在越南展開的各項金融業務，從2000年開始擔任雷曼兄弟控股公司在日本、泰國和新加坡的副主席一職。2008年成為Vingroup集團的投資委員會委員長，2011年成為Vingroup集團副主席。

根據黎氏秋水的回憶，「越快」的歷史性時刻是在2018年的巴黎車展上，「越快」首次展出兩輛汽車成品，LUX A2.0和LUX SA2.0。這是歷史上越南首次有本土汽車製造商，「踏步進入」國際知名汽車品牌的「聚會」中。

Photo Credit：Shutterstock/達志影像 VinFast於2018年在法國車展展出的車款

從此之後，「越快」的發展可說是更加躍進。2018年11月，「越快」開始設廠生產智慧電動機車。2019年成立運營公共巴士交通的VinBus公司，以投入使用由「越快」生產的電動巴士。到2020年1月，「越快」已經售出1萬7000輛汽車和5萬部機車。同年春天宣布進軍澳洲，夏天就在澳洲墨爾本設立辦公室以及汽車研究院。2021年3月，「越快」與台灣「輝能科技」公司簽署備忘錄，獲授權使用輝能製造的MAB電池；7月分別在美國、加拿大、法國、德國和荷蘭設立分行；9月加入總部設在德國的「國際汽車製造商工會」（VDIK）；10月與總部設在羅馬尼亞的「歐洲汽車評審會」（Autobest）合作以促進電動車的生產工作。2022年與英國BP汽油公司、德國奔馳集團、韓國三星、以及日本東電化一起加入以色列專門研發鋰離子電池的StoreDot公司的戰略投資計劃，以發展快速充電的技術。

Photo Credit：AP/ 達志影像 2021年11月18日在洛杉磯舉行的AutoMobility LA車展上展出VinFast的車款VF e36 。

Photo Credit：AP/ 達志影像 3月29日在VinFast美國北卡羅來納州電動汽車裝配廠，北卡羅來納州州長Roy Cooper和VinFast執行長黎氏秋水女士在簽署備忘錄後合影。

可以看出，「越快」的發展策略是依靠國際多角合作，來支持自身的自主研發。

「越快」迅速發展的背後是力排困難的勃勃雄心。在2020年秋天，「越快」坦承在6個月內就已經虧損了2億9000萬美金，比同期虧損高出4倍。儘管如此，公司的股東權益還有12億美金，而總資產仍有43億美金。Vingroup集團主席范日旺坦言，這是「計劃中的虧損」，並說道「在即將到來的幾年中，不是要賺取利潤，而是要佔有市場，增加市場份額。」

目前「越快」生產的汽車有五款，一款電動汽車「VFe34」，時速最大110公里，18分鐘充滿，價格89萬新台幣上下。四款汽油車，都使用寶馬引擎，一款6200cc，價格500萬新台幣上下；兩款2000cc，價格100萬到200萬新台幣之間，一款1400cc，價格60萬新台幣上下。電動機車也有五款，分普通、中級及高級三檔次，價格從2萬8000到9萬新台幣不等。以上價格皆為越南本地售價。

Photo Credit：AP/ 達志影像 4月13日在紐約賈維茨中心（Javits Center）舉行的2022年紐約國際車展期間展示的VinFast VF9

參考資料

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒