一間從泡麵起家的公司，如何開啟越南唯一汽車製造商「Vinfast」的電動車之旅？
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1993年，范日旺攜妻子搬到烏克蘭，以5萬美金的貸款，創立Vingroup，靠販賣品牌為「Mivina」的泡麵起家，2004年Mivina泡麵已佔烏克蘭97％的市場份額。2000年後，Vingroup集團在越南下設Vincom購物中心建設公司以及Vinpearl旅遊業發展公司，從此從一家泡麵公司，一躍成為觸手伸及各領域的越南最大綜合企業。
今年3月29日，越南唯一汽車製造商「越快」（Vinfast）宣布，已經與美國北卡羅萊納州政府簽署協議，將在該州建設價值20億美金的電動車工廠，預計2024年7月運營，年產15萬輛。同一天美國拜登總統發推文祝賀，並盛讚此舉將為美國帶來7000個工作機會，是其「經濟政策奏效的最新案例」。
早在去年11月，「越快」就已經宣布此項投資計劃。而現在它正計劃透過其在新加坡的持有公司在美國上市籌資，並計劃在德國設廠。「越快」的汽車工廠將建設在北卡羅萊納州的「三角創新點」（Triangle Innovation Point）工業區，其工廠有三個區塊：生產電動汽車及電動巴士的區塊、生產電池的區塊，以及服務各供應商的區塊。
「越快」於2017年在越南北部的海防市成立，屬於越南最大集團Vingroup的子公司，而海防市正是Vingroup創辦人，也是越南首富，身家超過62億美金的范日旺（Phạm Nhật Vương）的老家。范日旺於1968年出生，父親是一名空軍，1987年從河內地質勘探大學畢業後，便到莫斯科的俄羅斯國立地質勘探大學留學。1993年，因蘇聯解體帶來的混亂，范日旺攜妻子搬到烏克蘭，以5萬美金的貸款，創立Vingroup，靠販賣品牌為「Mivina」的泡麵起家。1996年Mivina泡麵年產100萬包，2004年已佔烏克蘭97％的市場份額。2000年後，Vingroup集團在越南下設Vincom購物中心建設公司以及Vinpearl旅遊業發展公司，從此從一家泡麵公司，一躍成為觸手伸及各領域的越南最大綜合企業。
這位在大學時代，以數學成績優異而予人印象深刻的億萬富翁，范日旺在2017年曾發表說：「『越快』的目標是在2025年站在東南亞汽車製造商中的前列」。其實在「越快」之前，越南本土並非毫無製造汽車的背景。早在1958年越南便已經生產出品牌為「戰勝」的汽車，但後來因越戰爆發的緣故而不能持續發展。從2005年開始，越南也開始發展代工組裝汽車的工廠。而當2017年「越快」剛成立時，其實其前景在當時並不被看好。
現任「越快」執行長的黎氏秋水（Le Thi Thu Thuy）女士曾表示：「從2017年9月開始，我到世界各地與所有汽車業人士交流。他們認為我們瘋了，但之後卻開始相信我們的計劃。我們一開始就與『寶馬』（BMW）有良好的關係，也與『通用』（GM）有頗不錯的溝通」。
這位名字婉約帶有詩意，也是Vingroup集團的副主席，被譽為「Vingroup女將」及「虎年貴婦」的商業女強人，正是於1974年虎年在越南中南部平定省出生。黎氏秋水畢業於河內外商大學，並擁有日本國際大學MBA碩士文憑。黎氏秋水從1996年開始參加歐洲在越南展開的各項金融業務，從2000年開始擔任雷曼兄弟控股公司在日本、泰國和新加坡的副主席一職。2008年成為Vingroup集團的投資委員會委員長，2011年成為Vingroup集團副主席。
根據黎氏秋水的回憶，「越快」的歷史性時刻是在2018年的巴黎車展上，「越快」首次展出兩輛汽車成品，LUX A2.0和LUX SA2.0。這是歷史上越南首次有本土汽車製造商，「踏步進入」國際知名汽車品牌的「聚會」中。
從此之後，「越快」的發展可說是更加躍進。2018年11月，「越快」開始設廠生產智慧電動機車。2019年成立運營公共巴士交通的VinBus公司，以投入使用由「越快」生產的電動巴士。到2020年1月，「越快」已經售出1萬7000輛汽車和5萬部機車。同年春天宣布進軍澳洲，夏天就在澳洲墨爾本設立辦公室以及汽車研究院。2021年3月，「越快」與台灣「輝能科技」公司簽署備忘錄，獲授權使用輝能製造的MAB電池；7月分別在美國、加拿大、法國、德國和荷蘭設立分行；9月加入總部設在德國的「國際汽車製造商工會」（VDIK）；10月與總部設在羅馬尼亞的「歐洲汽車評審會」（Autobest）合作以促進電動車的生產工作。2022年與英國BP汽油公司、德國奔馳集團、韓國三星、以及日本東電化一起加入以色列專門研發鋰離子電池的StoreDot公司的戰略投資計劃，以發展快速充電的技術。
可以看出，「越快」的發展策略是依靠國際多角合作，來支持自身的自主研發。
「越快」迅速發展的背後是力排困難的勃勃雄心。在2020年秋天，「越快」坦承在6個月內就已經虧損了2億9000萬美金，比同期虧損高出4倍。儘管如此，公司的股東權益還有12億美金，而總資產仍有43億美金。Vingroup集團主席范日旺坦言，這是「計劃中的虧損」，並說道「在即將到來的幾年中，不是要賺取利潤，而是要佔有市場，增加市場份額。」
目前「越快」生產的汽車有五款，一款電動汽車「VFe34」，時速最大110公里，18分鐘充滿，價格89萬新台幣上下。四款汽油車，都使用寶馬引擎，一款6200cc，價格500萬新台幣上下；兩款2000cc，價格100萬到200萬新台幣之間，一款1400cc，價格60萬新台幣上下。電動機車也有五款，分普通、中級及高級三檔次，價格從2萬8000到9萬新台幣不等。以上價格皆為越南本地售價。
參考資料
- VinFast to build $2-bln electric auto plant in US（VNEXPRESS）
- 越快與Prologium合作在越南生產汽車電池（VietWorld.world）
- 越快在6個月內損失超過6600百億越南盾（VNEXPRESS）
- Vietnam's VinFast eyes over $200 mln capital investments in California（VNEXPRESS）
- Vietnam automaker VinFast files for US IPO to fund expansion（VNEXPRESS）
- 越快全球CEO黎氏秋水：世界汽車業最具權力的「虎年貴婦」（CAFEF）
延伸閱讀
- 崛起中的越南國產車VinFast：收購了澳洲汽車試驗場，還推出了豪華SUV
- 你知道烏克蘭境內有5萬越南移民嗎？曾是異鄉的廉價勞工，感謝烏克蘭「給了他們自由的感覺」
- 為何牛津大學「李納克爾學院」將以越捷航空創辦人「阮氏芳草」命名？
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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中英雙語節目主持人路怡珍：把每一次回家當成充電的旅行、期待每一次回家的時候
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在離開主播台後便轉型成全方位主持的路怡珍，時常得在不同身份之間轉換，每天還需要快速掌握國際議題、商業科技趨勢等相關知識。儘管身處在緊湊的工作節奏及壓力下，路怡珍未曾被打亂她一貫的從容與自信，甚至還能維持她所堅持的「質感生活」，箇中秘訣就在於「住顏‧有樹」。
「當世界還在沉睡，我卻早在享受碧綠的河水與自然的景觀，用一早的晨間活動，豐富我的質感生活。」對忙碌的中英雙語節目主持人路怡珍來說，在快步調的都會節奏下，回家該是一種放鬆充電的享受，尤其是居住在享有交通便利、離囂不離城的大自然中，營造出悠活自在的度假感更成為她放鬆自我、快速充電的溫暖歸處。
在離開主播台後便轉型成全方位主持的路怡珍，除了國內外論壇主持、即時口譯、自製英語專訪節目外，2021年初也開始在Clubhouse和浩爾共同主持《全球串連早安新聞》，節目在Podcast總排行榜蟬聯一週冠軍；也因為如此，時常得在不同身份之間轉換的她，每天還需要快速掌握國際議題、商業科技趨勢等相關知識。儘管身處在緊湊的工作節奏及壓力下，路怡珍未曾被打亂她一貫的從容與自信，甚至還能維持她所堅持的「質感生活」，箇的秘訣就在於「住顏‧有樹」。
以四季更迭的不同樣貌，營造讓人充滿能量的生活環境
說起大台北地區最離囂不離城的地方，非淡水莫屬。談及自己對淡水的印象，路怡珍表示，「小時候第一次的校外教學，就是在淡水，它是一個記憶的綜合體，不僅有特殊的街市、人文，還有傳統，還因離紅樹林很近，校外教學的老師仔細地介紹各種自然的景觀，是記憶中非常特別且鮮明的印象。」直至今日，在大台北地區生活的她，當與時間競賽的新聞工作帶來龐大的壓力時，「只要想到放鬆，不論是視角上或心情上的轉變，就會想起淡水帶給我的感受記憶。」
許多人會將旅行做為紓解壓力的一種方式，路怡珍也是，然而她也分享了另一種思維，「對於旅行來說，我們不需要去到新的地方，我們需要的是新的眼光。」她進一步解釋，「在生活之處，即便地理位置沒有變動，但是可以看到大自然一年四季更迭的不同樣貌，就是一個能夠重新療癒、重新充滿能量的生活環境。」
女性購屋必備三要素：安全、安靜、安定
因此，在居住環境的選擇上，從女性視角出發，路怡珍指出有三個「安」必需被滿足，分別是：安全、安靜與安定。「首先，對女性來說，無論是出國或是在外工作、下班聚餐，無論多晚回家，在回家的路上或過程中，安全一定是首要，而便捷的交通運輸便能解決這個痛腳。我有不少外國朋友相當驚豔於大台北地區的捷運，便利效率又很安全。」
再者，每一個人身上都有很多不同的壓力，自然會希望到了一個地方之後，就能安安靜靜地找到自己的歸屬，遠離這種城市喧囂的感覺。「至於第三個『安』，是我覺得最重要的，因為現在環境不穩定的變動太多了，更需要在一個自己居家的地方感受到安定，那種安定可能來自於大自然，也可能來自於跟家人有品質地相處，或者就是跟自己有一個心靈SPA的旅行。」路怡珍說，「其實簡單來說，就是利用各種設計的巧思，或是氣氛的營造讓居家環境及空間呈現出安全安靜安定的感覺。如此一來，在家不僅能享受質感生活，也能重新獲得療癒、重新充滿能量。」
「住顏．有樹」的質感生活，讓「家」成為最佳心靈SPA處所
在每一次有重要的專訪或是拍攝前，路怡珍皆會藉由泡澡來紓解壓力，「一來女生會需要消水腫，放鬆身體的壓力；再來泡澡的時間也能好好思考，讓我沉澱下來，能有更好的表現。」所以她認為在生活中，如果能夠擁有自己湯屋，一定會成為她每日報到的最佳心靈SPA處所。
工作生活的壓力無所不在，路怡珍表示若每個人都能經營好自己的生活，就會有力量去照顧和愛身邊的人，「所以居家空間及環境相當重要，若能備齊這些要素，我會很珍惜，並把每一次回家當成一個充電的旅行，也會很期待每一次回家的時候。」
山水成畫、大樹造屋，「森原樹」一站進北市打造質感森活
將自然、陽光與綠意引進居住空間的「森原樹」，讓居住社區變成一個充滿能量的大自然，也讓住戶從進入社區、回到家的過程中就能放鬆自我，恣意徜徉在樹林帶來的清新氛圍裡，為住戶帶來愜意安靜的安定力量。而鄰近竹圍捷運站，便捷又安全的交通，一站進北市，輕鬆切換場景，享受離囂不離城的便利外，對於重視生活品質的族群而言，更享有同樣位於捷運紅線，卻不到士林一半價格的甜美房價，更容易實現「住顏．有樹」的質感生活。
森原樹｜一站進北市，森態系溫泉莊園：https://nsyt.jsl34.com.tw/
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