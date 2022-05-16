《權衡》：如何透過《孫子兵法》在險惡的職場求生？古人的智慧仍適用於現代社會

文：胡川安

第1章、如何計畫你的人生？

一、《孫子兵法》一開始為什麼講「計」？

《孫子兵法》第一篇是〈始計〉，講計，一開始就要計算。我們常聽到「三十六」計，大家耳熟能詳，像是瞞天過海、空城計、美人計。然而，這些都不是《孫子兵法》所說的「計」。大家一般認為的計是奇謀巧計，追求快速、方便，但那不是可以獲勝的方式。

孫子的「計」是實力的累積。《孫子兵法》的核心理念在於追求勝利，如何才能保持勝利，維持不敗？最重要的就是要有實力，所以說「先勝而後戰」，也就是你要先有勝算才能打仗。如果知道無法勝利，就不要有勇無謀。在孫子的思想中，必須要先有實力，再談奇謀巧計。如果一開始追求快速爭勝的方法，最後一定會失敗。

為什麼《孫子兵法》一定要求勝？如何計算才能獲得勝利呢？這就是第一章的核心，也是《孫子兵法》最重要的核心。而這也是我們在這個時代要讀《孫子兵法》的原因，戰爭和人生都是殘酷的。

戰爭是殘酷的。

兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。

戰爭和用兵都是相當殘酷的，是國家的大事，關乎生死。生存與死亡的道理，我們一定要謹慎應對。戰爭牽涉到死亡，關乎到生命，一下就是千百萬條的人命。從小到大，一個小孩從牙牙學語到長大成人，每個生命都是獨特的個體，但是戰爭一下就死傷如此多人，所以面對戰爭不可不慎。

由於戰爭如此殘酷，我們一定要勝，勝的方式不是有勇無謀的戰，而是要計算，要用「五事七計」加以計算，「五事」包含了道、天、地、將、法，什麼是「道」？

古書中有很多的「道」，像是老子說：「道可道，非常道。」可以說的「道」，就不是道，感覺很玄，很難懂。但是《孫子兵法》的「道」沒有這麼難懂。在此處所說的就是要讓人民可以上戰場打仗。如果上與下一心，相互「同意」，可以為赴湯蹈火，生與死置之於度外，那麼這就是「道」。

要人民上戰場不容易，如果強迫的話，前線的士兵一定會想逃。然而，擁有了「道」，上下一心，就不會害怕。說來容易，但如何做成呢？我們舉個例子，公元二○○一年九月十一日，當時我只是個大學生，在螢幕上看到穆斯林的恐佈分子攻擊美國紐約的雙子星大廈，造成大量的人死傷，覺得相當驚悚，以為世界就要因為這樣可怕的事情而崩壞。

但在九一一之後，美國國內本來對於摧毀恐佈分子還有不同的意見。卻由於恐佈分子的攻擊，所有國內的人想法都日趨一致，上下一心，簡單來說，這就是《孫子兵法》的「道」。

由此來看，如果把學業、事業和人生的不同際遇，還有做每一件事、經營一個公司和組織都當成不同的戰役，最為重要的就是凝聚人心。有時候我們覺得自己很有才華，相當自負，看不起別人，恃才傲物。然而，在這個快速變動的時代，除了自己有能力，與人合作的特質相當重要。結合不同專業的人才，凝聚團隊的想法，展現「道」，就可以完成各種不同的專案，還有不同的挑戰。

天者，陰陽、寒暑、時制也。

「五事」講完了「道」，講「天」，感覺也是很玄。如果在古代用兵打仗，要看天候、冷熱，還有氣候條件。冬天的時候下大雪，馬沒有草料，兵士容易生病，不可以輕舉妄動。以前沒有氣象雷達，也沒有衛星，無法像現在預測天氣或者是冷熱。

如果有去過中國的朋友，就知道南北氣候差異很大，北方人不大能忍受南方潮濕的氣候。大軍南下，只要有幾個人因為氣候的原因得傳染病，就會造成大規模的流行。以前的人為了因應天候的問題，發展出很多的學問，像是觀星象就可以知道未來幾天的風向，知道什麼時候會有大雪。畢竟，大部隊的運動，要考量很多的事情。

歷史上有名的赤壁之戰，東漢末年曹操控制了中國北方，想要對南方的諸侯和將領用兵，打算統一中國。然而，當時北方的士兵南下，有人向曹操建議：「又今盛寒，馬無稿草，驅中國士眾遠涉江湖之間，不習水土，必生疾病。」此處說的「江湖」指的就是南方湖泊河川眾多，和北方大平原的氣候條件不同，而且以往作戰最重要的馬，在冬天不容易找到糧草。人一定要吃飯，馬一定要糧草，如果這些都無法準備好的話，這場戰爭在一開始就可以預知勝負。

「天」是在「道」之後必須考量的。

對於我們現代人來說，「天」也是決定未來工作是否能成功的條件。大學生要入學的時候要考慮什麼系有前途？社會新鮮人要思考什麼樣的公司對於未來發展有好處？或者要去什麼樣的國家工作才會有好的發展？「天」就是觀察這一行未來會不會有前途，如果是一個剛在發展的行業，很適合大學新鮮人投身進去學習。如果一個行業每年整體的獲利都在下降，這就是一個夕陽的產業，如果硬要進去，未來的選擇和發展相對來說就缺乏機會。每個行業、每件事都會遇到自己的「天」，判斷好局勢，為未來準備。

地者，高下、遠近、險易、廣狹、死生也。

知道了「天」，就要知「地」，腳踏實地。在軍隊運動中，行進路線的部屬，知道地形是遠是近，或是地形的狀況，才知道何處可以防守？何處可以進攻？防守除了靠平日的訓練，地形是勝負過程中很重要的一部分。地形的廣狹是決定了要使用的兵種，還有陣法。了解地形上的險要，才能在危急時守住要塞，在有機可乘時進攻。

掌握地形就是接地氣，了解環境和地理形勢，在我們現實生活中的任何決定都相當重要。當我們要執行一個企劃案時，不管是商品的行銷案，或者是辦活動，了解當地的環境還有客群，知道自己的戰場，知道何處是要對決的地方，是任何工作都要放在心上的事情。網路時代，不管是學習或是工作，增加了不少的可能，讓「地」的概念更加廣泛，連結性也更加靈活，善用網路的「地」，加強連結和溝通，在任何的學習和工作上都可以運用。