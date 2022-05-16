《權衡》：如何透過《孫子兵法》在險惡的職場求生？古人的智慧仍適用於現代社會
我們想讓你知道的是
管理的方式是死的，但前面所說的道、天、地、將都理解了，還需要有一套制度作為組織的骨幹，才能讓部隊的日常運作得以進行。孫子不是認為管理的部分不重要，而是在處理天時、地利、人和的事情之後，找到合適，且具有領導能力的將領，我們再來談組織。徒有法，沒有其他相應的條件，是無法運作任何的組織。
文：胡川安
第1章、如何計畫你的人生？
- 一、《孫子兵法》一開始為什麼講「計」？
《孫子兵法》第一篇是〈始計〉，講計，一開始就要計算。我們常聽到「三十六」計，大家耳熟能詳，像是瞞天過海、空城計、美人計。然而，這些都不是《孫子兵法》所說的「計」。大家一般認為的計是奇謀巧計，追求快速、方便，但那不是可以獲勝的方式。
孫子的「計」是實力的累積。《孫子兵法》的核心理念在於追求勝利，如何才能保持勝利，維持不敗？最重要的就是要有實力，所以說「先勝而後戰」，也就是你要先有勝算才能打仗。如果知道無法勝利，就不要有勇無謀。在孫子的思想中，必須要先有實力，再談奇謀巧計。如果一開始追求快速爭勝的方法，最後一定會失敗。
為什麼《孫子兵法》一定要求勝？如何計算才能獲得勝利呢？這就是第一章的核心，也是《孫子兵法》最重要的核心。而這也是我們在這個時代要讀《孫子兵法》的原因，戰爭和人生都是殘酷的。
戰爭是殘酷的。
兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。
戰爭和用兵都是相當殘酷的，是國家的大事，關乎生死。生存與死亡的道理，我們一定要謹慎應對。戰爭牽涉到死亡，關乎到生命，一下就是千百萬條的人命。從小到大，一個小孩從牙牙學語到長大成人，每個生命都是獨特的個體，但是戰爭一下就死傷如此多人，所以面對戰爭不可不慎。
由於戰爭如此殘酷，我們一定要勝，勝的方式不是有勇無謀的戰，而是要計算，要用「五事七計」加以計算，「五事」包含了道、天、地、將、法，什麼是「道」？
古書中有很多的「道」，像是老子說：「道可道，非常道。」可以說的「道」，就不是道，感覺很玄，很難懂。但是《孫子兵法》的「道」沒有這麼難懂。在此處所說的就是要讓人民可以上戰場打仗。如果上與下一心，相互「同意」，可以為赴湯蹈火，生與死置之於度外，那麼這就是「道」。
要人民上戰場不容易，如果強迫的話，前線的士兵一定會想逃。然而，擁有了「道」，上下一心，就不會害怕。說來容易，但如何做成呢？我們舉個例子，公元二○○一年九月十一日，當時我只是個大學生，在螢幕上看到穆斯林的恐佈分子攻擊美國紐約的雙子星大廈，造成大量的人死傷，覺得相當驚悚，以為世界就要因為這樣可怕的事情而崩壞。
但在九一一之後，美國國內本來對於摧毀恐佈分子還有不同的意見。卻由於恐佈分子的攻擊，所有國內的人想法都日趨一致，上下一心，簡單來說，這就是《孫子兵法》的「道」。
由此來看，如果把學業、事業和人生的不同際遇，還有做每一件事、經營一個公司和組織都當成不同的戰役，最為重要的就是凝聚人心。有時候我們覺得自己很有才華，相當自負，看不起別人，恃才傲物。然而，在這個快速變動的時代，除了自己有能力，與人合作的特質相當重要。結合不同專業的人才，凝聚團隊的想法，展現「道」，就可以完成各種不同的專案，還有不同的挑戰。
天者，陰陽、寒暑、時制也。
「五事」講完了「道」，講「天」，感覺也是很玄。如果在古代用兵打仗，要看天候、冷熱，還有氣候條件。冬天的時候下大雪，馬沒有草料，兵士容易生病，不可以輕舉妄動。以前沒有氣象雷達，也沒有衛星，無法像現在預測天氣或者是冷熱。
如果有去過中國的朋友，就知道南北氣候差異很大，北方人不大能忍受南方潮濕的氣候。大軍南下，只要有幾個人因為氣候的原因得傳染病，就會造成大規模的流行。以前的人為了因應天候的問題，發展出很多的學問，像是觀星象就可以知道未來幾天的風向，知道什麼時候會有大雪。畢竟，大部隊的運動，要考量很多的事情。
歷史上有名的赤壁之戰，東漢末年曹操控制了中國北方，想要對南方的諸侯和將領用兵，打算統一中國。然而，當時北方的士兵南下，有人向曹操建議：「又今盛寒，馬無稿草，驅中國士眾遠涉江湖之間，不習水土，必生疾病。」此處說的「江湖」指的就是南方湖泊河川眾多，和北方大平原的氣候條件不同，而且以往作戰最重要的馬，在冬天不容易找到糧草。人一定要吃飯，馬一定要糧草，如果這些都無法準備好的話，這場戰爭在一開始就可以預知勝負。
「天」是在「道」之後必須考量的。
對於我們現代人來說，「天」也是決定未來工作是否能成功的條件。大學生要入學的時候要考慮什麼系有前途？社會新鮮人要思考什麼樣的公司對於未來發展有好處？或者要去什麼樣的國家工作才會有好的發展？「天」就是觀察這一行未來會不會有前途，如果是一個剛在發展的行業，很適合大學新鮮人投身進去學習。如果一個行業每年整體的獲利都在下降，這就是一個夕陽的產業，如果硬要進去，未來的選擇和發展相對來說就缺乏機會。每個行業、每件事都會遇到自己的「天」，判斷好局勢，為未來準備。
地者，高下、遠近、險易、廣狹、死生也。
知道了「天」，就要知「地」，腳踏實地。在軍隊運動中，行進路線的部屬，知道地形是遠是近，或是地形的狀況，才知道何處可以防守？何處可以進攻？防守除了靠平日的訓練，地形是勝負過程中很重要的一部分。地形的廣狹是決定了要使用的兵種，還有陣法。了解地形上的險要，才能在危急時守住要塞，在有機可乘時進攻。
掌握地形就是接地氣，了解環境和地理形勢，在我們現實生活中的任何決定都相當重要。當我們要執行一個企劃案時，不管是商品的行銷案，或者是辦活動，了解當地的環境還有客群，知道自己的戰場，知道何處是要對決的地方，是任何工作都要放在心上的事情。網路時代，不管是學習或是工作，增加了不少的可能，讓「地」的概念更加廣泛，連結性也更加靈活，善用網路的「地」，加強連結和溝通，在任何的學習和工作上都可以運用。
將者，智、信、仁、勇、嚴也。
Tags：
加速敏捷開發腳步！AWS Amplify 協助企業打造高效能應用服務
我們想讓你知道的是
台灣企業勢必需要明確轉型策略，搭配適合的雲端工具作為入場券，一來降低數位化門檻、二來減少摸索資源的浪費。
打造敏捷開發流程、加速前後端工程師的協作效率，是許多企業在面臨疫情之後，認為亟需將彈性元素納入為企業文化當中。雲端運算服務領導業者 AWS 台灣，觀察到前端工程師主要負責處理最貼近用戶的 Web、行動應用程式，但他們往往需要與後端團隊合作過程，遭遇耗費大量討論時間，才能處理使用者介面事項。
為了降低前後端的溝通成本，有些前端工程師在掌握介面管理能力之後，開始橫跨到後端的伺服器、資料庫開發經驗，甚至進一步培養技能，成為能負責測試、安全、效能多面向的全端工程師。
有的人會透過 Side Project（利用業餘時間開發有興趣的專案）或參加 Hackathon（黑客松）方式，運用 AWS 雲端工具嘗試自行擴展後端，並建立簡單易用的工具程式。究竟，AWS 平台提供哪些資源幫助前端工程師擴展更多元的技能樹？
前端工程師運用 AWS Amplify，快速在雲端建立 REACT 應用程式
事實上，AWS 的入門課程指出，運用 AWS Amplify 在雲端建立 React 應用程式及服務集，只需五個學習歷程，包含建立 React 應用程式、初始化本機應用程式、新增身份驗證、新增 API 和資料庫、新增儲存體。如果想快速了解 REACT 程式快速上雲的方法及示範教學，本文節錄 AWS QUICKSTART 學習資源內容，幫助前端工程師更快掌握重點。
首先，何謂 AWS Amplify？AWS Amplify 是一項全托管 Front-End Web & Mobile 服務，採取無伺服器模式，在後端建立、部署和託管單一頁面 Web 應用程式或靜態網站的 Git 型 CI/CD 工作流程，加速開發過程直接整合其他 AWS 服務。舉例來說，像是整合封裝好的 Library 資源、或運用一些 Components UI 軟體去配置後端，以及利用 Admin 的 UI 做資源上的管理。
AWS Amplify加速Develop、Deliver 與 Manage流程
AWS Amplify 主要優勢展現在三大項工作階段，分別是 Develop、Deliver 和 Manage。Develop 部分可利用 CLI（Command-Line Interface）或 Admin UI 設定後端，使用 GraphQL 或 REST API 設定也是可行的，進而快速建構一個前後端專案。此外，開發者還能搭配 AWS 其他服務，例如使用 AWS Authentication 全托管認證服務，或 DataStore、Storage 等多項 Feature Categories。
到了 Deliver 階段，若是要透過 AWS Amplify 執行 Web Hosting 任務，可拆解出三個流程。首先是將 Repository 與 AWS Amplify 進行連結，這邊可整合 Amplify Console 提供的支援資源包含 Github、Bit Bucket、Gitlab、以及 AWS 的程式碼代管工具 AWS CodeCommit。一旦連結以後，開發者可透過自己的 Configuration，决定在各個不同的 Build 要執行什麽樣的指令，最後再透過 Deploy 方式，幫助工程師進行前端的 Hosting。
在最後一個 Manage 階段，開發者則可利用 AWS Amplify 的 Admin UI，以開啓瀏覽器方式，透過視覺化介面統一管理資源。例如在 Admin UI 介面左側選單，涵蓋 Content、User Management 的區塊，讓參與專案但沒有 AWS Console 權限的使用者，可利用 E-mail 方式邀請使用者進到 Admin UI，進行一些設定或觀看其他相關資源；甚至在 Set Up 區塊還有相關選項，例如要針對 Data Modeling 或 APP User 做權限管理，以及可連結到 AWS 其他服務。
運用開放資源 AWS Amplify Framework，打造高效能應用服務
AWS QUICKSTART 學習資源還介紹到另一個 AWS 提供的開放資源 Amplify Framework，一樣可利用 Amplify CLI 的方式，配置 Web 和行動應用程式的前後端，以及開發者需要用到的服務，讓應用程式更易於構建，並獲得安全、高性能的使用體驗。
Amplify CLI 一樣有支援多個不同 Category，例如較常使用的幾個 Comment Line，像是Amplify Init 指令做初始化或創建幾個不同資源；或是 Amplify Status 指令，隨時在開發過程查看各個 Category 狀態；甚至專案結束後，可利用 Amplify Delete 直接把 Amplify 所創建的資源做一次性删除。另外也可透過 AWS Amplify Client 利用比較抽象化方式，讓開發者直接利用 Component 實現想要完成的項目。
實際示範給你看，設定 React 程式可以如此簡單
假設前端工程師現在要快速部署一項有驗證功能（Authentication）還要搭配 Rest API、GraphQL、Analytics 等服務的應用，如何快速設定 React 程式？在 AWS QUICKSTART 的學習資源後半段，有詳細說明要啟動這類型專案的操作方法。
開發者可以先利用 AWS Lambda Function 結合 Amazon API Gateway 方式，創建出一個 Rest API，到了 Authentication 階段，則使用到 AWS Cognito 的服務，接著針對 GraphQL 需求，可利用 AWS AppSync 服務，以及最後如果有 Analytics 的需求，也可以串聯 Amazon Pinpoint 工具。Amazon Pinpoint 是一項彈性而可以擴展的行銷通訊服務，開發人員可利用 Amazon Pinpoint API 追蹤 Web 使用者的行爲，或是針對 APP 推送、電子郵件、簡訊點擊行為蒐集到具體的資訊。
在這整套流程示範之後，值得特別強調的是，AWS AppSync 是一項全托管的服務，能及時更新，甚至在使用者離線時仍可以持續去創建和修改數據。一旦設備連上線之後，這項應用程式就可重新連線，並接到後端同步數據，達成彈性、自動化擴展或減縮各式 API 的請求。
AWS 最後強調，Amplify 是相當適合建構出一個靜態 Web、Apps 服務模式，例如說像是打造部落格，或者是一項 APP 內的代辦事項應用等；加上 Amplify 具全托管服務特色，可串聯上述 AWS 在雲端所提供的資源，都能在部署過程加以整合，加速開發流程及效率，並且有效節省開發資源。如果想用低門檻的雲端解決方案，其實前端工程師是能在開發流程更靈活配置資源，甚至為公司的商業、服務模式挖掘出創新價值。
了解更多：AWS 開發者系列