加入北約前的一顆定心丸：瑞典和芬蘭得到英國承諾，如遭攻擊將提供軍事援助
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瑞典正在與芬蘭就可能加入北約進行協調，兩國都擔心在處理申請時恐遭到俄羅斯報復，申請加入北約大概需要一年的時間才能獲得北約30個成員國的批准，兩國在此之前也得到美國與德國的支持，預計將在未來幾天內宣布其意向。
英國首相強森（Boris Johnson，港譯「約翰遜」）週三（11日）與瑞典籤署了一項安全協議，該協議承諾如果任一方遭到攻擊，兩國將互相提供軍事支持，強森緊接著將在今天下午前往芬蘭與該國總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）會面，預計他也會在那與芬蘭簽署類似的安全協議，外界認為這是為了保護即將申請加入北約的瑞典與芬蘭不受俄羅斯威脅。
強森11日與瑞典首相安德森（Magdalena Andersson）共同召開記者會，強森說如果瑞典和芬蘭受到攻擊，包括在過渡到北約成員國期間，英國將向它們提供軍事援助。強森表示，歐盟領導人被迫討論如何加強共同防禦來對抗「一個21世紀暴君的空洞幻想」，實在是一個可悲的諷刺。
俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭後，瑞典和鄰國芬蘭正在考慮是否加入北約，這將讓北約成員國從30個擴大到32個。不過俄羅斯也警告，北約是對抗俄羅斯的工具，加入北約將面臨嚴重的軍事和政治後果。
雖然該協議是互惠的，兩國在受到攻擊時互相提供軍事支持，但外界認為這是在瑞典與芬蘭申請加入北約的敏感過程中，再次擔保他們的安全。
強森表示，這項安全協議是瑞典與英國關係向前邁出的重要一步，也是一項體現瑞典和英國共同價值觀的協議，他指出雙方可能會合作的範圍包括：
這都是我們（與瑞典）想要一起建立的協議。無論是情報共享，還是共同打擊網路攻擊，或者是在國防與採購合作，還是一起進行更多的聯合演習，瑞典與英國都想一起做更多的事。
不過當被問及如果瑞典遭到攻擊，英國會不會派兵到瑞典，強森並未明確回答，也沒有說明英國會提供哪種類型的武器給瑞典，他強調英國將根據瑞典的要求向瑞典提供援助，但「必須是由瑞典提出請求，並清楚說明他們需要哪樣的協助。」
對於加入北約，強森補充說：
我認為瑞典將在接下來的幾天內解決這個問題。
瑞典首相安德森則表示，英國做出的聲明讓瑞典感到更安全，無論瑞典在加入北約方面做出何種選擇，與英國簽署的協議都至關重要。
芬蘭最快本週四宣布加入北約
瑞典與芬蘭原來都屬於英國遠征軍聯合部隊（JEF）的一部分，這是一個多國軍事組織，關注高北地區、北大西洋和波羅的海地區的安全。不過在烏克蘭戰爭後，加深瑞典和芬蘭的擔憂。
200多年來，瑞典一直承諾避免建立軍事聯盟，但如果該地區爆發衝突，位於波羅的海的瑞典可能成為易受攻擊的目標。芬蘭則於1917年宣布脫離俄羅斯獨立，與俄羅斯有著長達1300公里的邊界。俄羅斯曾於1939年入侵芬蘭，芬蘭最終將其11%的領土割讓給俄羅斯。
瑞典正在與芬蘭就可能加入北約進行協調，兩國都擔心在處理申請時恐遭到俄羅斯報復，申請加入北約大概需要一年的時間才能獲得北約30個成員國的批准，兩國在此之前也得到美國與德國的支持，預計將在未來幾天內宣布其意向。
根據《路透社》，芬蘭總統尼尼斯托預計將於週四（12日）宣布支持芬蘭加入北約，尼尼斯托與芬蘭政府共同領導該國的外交政策，他的立場被認為對芬蘭是否申請加入北約有決定性的意義，預計芬蘭政府和議會將很快批准這項決定。芬蘭外交部長上個月表示，瑞典可能在芬蘭宣布加入北約後幾天內做出決定，瑞典議會正在對安全政策進行審查，包括加入聯盟的利弊，結果將於本週五（13日）公佈，瑞典議會中已經有多數人支持加入北約。
新聞來源
- UK strikes security agreement with Sweden and Finland as NATO bids loom（Reuters）
- Explainer: What you need to know about Finland and Sweden's path to NATO membership（Reuters）
- Johnson pledges UK support if Sweden were to be attacked（BBC）
- UK commits to defending Sweden and Finland if they are attacked（POLITICO）
延伸閱讀
- 俄烏戰爭把瑞典、芬蘭逼向北約，意外讓台灣鑿通與北歐合作的道路
- 芬蘭總理表示幾週內決定是否加入北約，瑞典可能於6月底提出申請，俄羅斯將如何回應？
- 普亭的潛在誤判：戰爭使烏克蘭等三國加速申請入歐盟，芬蘭、瑞典「加入北約」民調支持度創新高
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
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挺體育、顧社福！民間籲開放第二家運彩發行 拚下一個黃金十年
我們想讓你知道的是
運動彩券營運商每十年遴選一次，第三屆若仍繼續一家獨佔，不僅違反自由市場競爭的公平交易精神，也可能因市場壟斷造成種種弊端及風險，損失公信力，更反而助長地下市場成長。
台灣是一個多元開放的社會，但台灣運彩自2008年開放發行兩屆以來都只開放一家機構發行，相較於歐美國家運動彩券開放多家營運商，透過市場競爭讓消費者有所選擇；反觀國內體育署規劃運彩發行觀念保守，至今台灣運彩市場仍由一家發行機構獨霸市場。在缺乏市場競爭下，導致各種問題層出不窮，系統當機、遊戲公平性大受質疑、玩家轉入地下投注，因非法投注衍生的社會問題早已時常耳聞。
運彩即將邁入第三屆的下個十年。近來，民間開始出現爭取開放第二家發行機構的聲音，負責運彩的主管機關除了須面對輔導運彩持續成長的壓力，也需要抑制日益嚴重非法投注問題，迫在眉睫。政策方向影響下一個『運彩十年』至為關鍵，未來繼續讓一家獨佔經營？還是導入多元市場競爭開放機制，讓消費者有投注的選擇？如何才能促使非法投注轉回合法，創造最大市場效應，幫助政府獲得更多稅收挹注國內體育及社福發展？
回顧兩屆運彩發行，第一屆由富邦銀行發行（2008~2013）並委託其子公司運彩科技經營，後因虧損退出；第二屆由威剛科技（2014~2023）與中國信託為金流系統廠商共同經營，運彩盈餘已成為振興國家體育與運動發展的重要推手之一。
相較於國外的規模，台灣運彩的市場經濟仍是極小型的(市場規模僅占全球0.6%)。因受限於台灣政府僅開放一家運彩營運商，在這樣單一有限的「遊戲規則」裡，只能吸引小部分的玩家，市場規模不夠大；由弱勢族群或退役運動員經營的投注站收入不足以支付店面房租與聘請店員；更不用說因一家經營獨佔的結果，讓玩家轉入非法市場，政府不但白白損失稅收機會，反而助長地下賭盤風氣，利益龐大引發詐騙、暴力討債等社會問題。負責發行的台灣運彩公司總經理林博泰也曾表示：「台灣一年的地下投注金額高達3000億元。」相對於政府努力14年讓合法市場達到2021年的466億元營業額，顯示台灣運彩仍有很大的成長空間，也代表運彩經營制度確實到了全面檢討的時候。
世界上多數先進國家對於運彩經營都是以多元開放為主。以美國為例，自從美國最高法院2018年宣告「職業與業餘運動保護法案（PASPA）」違憲，並開放各州可自行發行運動彩券後，至今已有三十幾個州區開始發行運動彩券。和台灣人口相近的紐約州(1945萬人)，2022年1月發行運動彩券第一個月的銷售額16.4億美元，即相當於台灣2021一整年的銷售額，也意謂著龐大的地下市場存在已久，透過合法化，一一浮出檯面。8家運彩營運商短短3個月為紐約州政府創造1.63億美元(約47億新台幣)的可觀稅收。
歐美採多元開放政策導引運動彩券的發展：是因為運動彩券和公益彩券遊戲本質不同。公益彩券為了要把頭奬金額極大化，必須集中於同一個彩池；運動彩券是莊家對玩家的固定賠率遊戲，玩家猜哪一隊會贏。美國合法化的州區多開放由數家經營，一旦球迷玩家們可選擇對自己有利的賠率來投注，自然會挑賠率條件最高的營運商下注，反觀如果合法市場只有一家，在獨占經營十年毫無競爭環境裡，自然就吸引不了玩家上門。
根據體育主管機關多次派員考察國外報告指出(2010年考察英國、義大利和希臘，2012年考察英國及2019年考察澳洲)，運彩市場最蓬勃發展的英國，運彩實體通路就有五家營運商。如今線上通路主要營運商也有34家(全國有近500家線上運彩營運商)，自由競爭的結果造就了英國成為全球運彩產業的領導者。而和台灣人口相當的澳洲(2569萬人)，八個行政區各自發行運彩，意即國民在實體通路就有八種選擇，如今線上通路選擇更高達85家。而台灣開放運彩始於2008年，但考察國外的成功經驗並未被體育署所採用，以至於現今台灣仍讓一家發行機構獨霸市場經營，箇中道理令外界疑惑。
在網路及手機商業應用迅速發展的時代，一個按鍵送出即可在全球市場消費，台灣的地下經濟絶對不可藐視，國內及境外非法投注市場遠超乎政府的想像。運彩玩家們期盼開放自由競爭市場，讓玩家們不用擔心贏了拿不到錢的風險，能正大光明地玩運彩。教育部體育署身為運彩主管機關，有責保護消費者的權利，更有責任教育及引導消費者轉向合法的選擇。運動彩券營運商每十年遴選一次，第三屆若仍繼續一家獨佔，不僅違反自由市場競爭的公平交易精神，也可能因市場壟斷造成種種弊端及風險，損失公信力，更反而助長地下市場成長。締造下一個運彩的黃金十年，政府應全面檢討當前的經營機制，才能真正創造運動彩券產業長遠的良好發展。