加入北約前的一顆定心丸：瑞典和芬蘭得到英國承諾，如遭攻擊將提供軍事援助

英國首相強森（Boris Johnson，港譯「約翰遜」）週三（11日）與瑞典籤署了一項安全協議，該協議承諾如果任一方遭到攻擊，兩國將互相提供軍事支持，強森緊接著將在今天下午前往芬蘭與該國總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）會面，預計他也會在那與芬蘭簽署類似的安全協議，外界認為這是為了保護即將申請加入北約的瑞典與芬蘭不受俄羅斯威脅。

強森11日與瑞典首相安德森（Magdalena Andersson）共同召開記者會，強森說如果瑞典和芬蘭受到攻擊，包括在過渡到北約成員國期間，英國將向它們提供軍事援助。強森表示， 歐盟領導人被迫討論如何加強共同防禦來對抗「一個21世紀暴君 的空洞幻想」，實在是一個可悲的諷刺。

俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭後，瑞典和鄰國芬蘭正在考慮是否加入北約，這將讓北約成員國從30個擴大到32個。不過俄羅斯也警告，北約是對抗俄羅斯的工具，加入北約將面臨嚴重的軍事和政治後果。

雖然該協議是互惠的，兩國在受到攻擊時互相提供軍事支持，但外界認為這是在瑞典與芬蘭 申請加入北約的敏感過程中，再次擔保他們的安全。

強森表示，這項安全協議是 瑞典與英國關係向前邁出的重要一步，也是一項體現瑞典和英國共同價值觀的協議，他指出雙方可能會合作的範圍包括：

這都是我們（與瑞典）想要一起建立的協議。無論是情報共享，還是共同打擊網路攻擊，或者是在國防與採購合作，還是一起進行更多的聯合演習，瑞典與英國都想一起做更多的事。

"Upon request from the other party, we would come to the other party's assistance"



UK PM Boris Johnson signs mutual security deal with Sweden, pledging support if their armed forces come under attackhttps://t.co/iFxviX6lNH pic.twitter.com/wGDSHUymxD — BBC Politics (@BBCPolitics) May 11, 2022

不過當被問及如果瑞典遭到攻擊，英國會不會派兵到瑞典，強森並未明確回答，也沒有說明英國會提供哪種類型的武器給瑞典，他強調英國將根據瑞典的要求向瑞典提供援助，但「必須是由瑞典提出請求，並清楚說明他們需要哪樣的協助。」

對於加入北約， 強森 補充說：

我認為瑞典將在接下來的幾天內解決這個問題。

瑞典首相安德森則表示，英國做出的聲明讓瑞典感到更安全，無論瑞典在加入北約方面做出何種選擇，與英國簽署的協議都至關重要。

芬蘭最快本週四宣布加入北約

瑞典與芬蘭原來都屬於英國遠征軍聯合部隊（JEF）的一部分，這是一個多國軍事組織，關注高北地區、北大西洋和波羅的海地區的安全。不過在烏克蘭戰爭後，加深瑞典和芬蘭的擔憂。

200多年來，瑞典一直承諾避免建立軍事聯盟，但如果該地區爆發衝突，位於波羅的海的瑞典可能成為易受攻擊的目標。芬蘭則於1917年宣布脫離俄羅斯獨立，與俄羅斯有著長達 1300公里 的邊界。 俄羅斯曾於1939年入侵芬蘭，芬蘭最終將其11%的領土割讓給俄羅斯。

瑞典正在與芬蘭就可能加入北約進行協調，兩國都擔心在處理申請時恐遭到俄羅斯報復，申請加入北約大概需要一年的時間才能獲得北約30個成員國的批准，兩國在此之前也得到美國與德國的支持，預計將在未來幾天內宣布其意向。

根據《路透社》， 芬蘭總統尼尼斯托預計將於週四（12日）宣布支持芬蘭加入北約，尼尼斯托與芬蘭政府共同領導該國的外交政策，他的立場被認為對芬蘭是否申請加入北約有決定性的意義，預計芬蘭政府和議會將很快批准這項決定。芬蘭外交部長上個月表示，瑞典可能在芬蘭宣布加入北約後幾天內做出決定，瑞典議會正在對安全政策進行審查，包括加入聯盟的利弊，結果將於本週五（13日）公佈，瑞典議會中已經有多數人支持加入北約。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元